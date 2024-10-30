Bimbo feministas: pagarán por sus crímenes

Por: Riley Scarlett, autora de la publicación “Wire Mother”

aunque el estilo distintivo del bimboismo saltó a la fama en tiktok en 2021, se generalizó en el «verano barbie» de 2023, lo cual es irónico porque barbie y el bimbo tienen poco en común aparte de su afición por la ropa rosa chillón. barbie tiene aspiraciones -ha tenido más de doscientas carreras-, mientras que la bimbo es famosa por estar en contra del trabajo. esto no se debe a creencias anticapitalistas (bueno, no siempre), sino al deseo de vivir una existencia suave, aerodinámica y sin esfuerzo; sus aspiraciones a menudo no van más allá de la búsqueda del perfilador de labios perfecto.

si aún no te has encontrado con una feminista bimbo en la naturaleza, envidio tu experiencia en las redes sociales. pero permíteme que te lo explique:

la bimbo del siglo XXI (ignorando por ahora el aspecto «feminista») se caracteriza por cualidades hiper-femeninas como el pelo rubio platino o teñido de rosa, un maquillaje intenso y ropa reveladora confeccionada con texturas como la piel, el látex y el encaje. Desde el punto de vista del comportamiento, habla con un acento lento y sensual, y celebra su sexualidad. no es modesta ni tímida; es chillona, es divertida, está tan loca que no puedes llevarla a ninguna parte. en muchos sentidos, es una evolución del tropo de la «rubia tonta» para la era de internet.

esta figura fue popularizada por creadoras de las redes sociales como chrissy chlapecka y nikita redkar, que supuestamente reivindican los estereotipos de las mujeres como poco inteligentes, superficiales y promiscuas, dotándolos de un cierto nivel de ironía: la ironía consiste en que es divertido fingir que eres estúpida cuando eres inteligente. desde el auge de este estilo de creadores, eslóganes como «las tías buenas no saben conducir», «cena de chicas» y «sólo soy una chica» se han propagado como las esporas de un enorme hongo inexpugnable que pretende reducir a todas las mujeres al papel de cervatillos indefensos y desnutridos. parecen bastante inocentes, acompañadas de imágenes de animales bebés y lazos, o a veces de animales bebés con lazos, pero con el tiempo se interiorizan, y no pasa mucho tiempo antes de que «soy sólo una niña» se convierta en una respuesta instintiva a cualquier inconveniente o error. soy una niña, claro que no sé cómo funcionan los impuestos». A raíz de esta cultura de la incompetencia, me planteo dos preguntas importantes:

1) ¿en qué momento la diversión inofensiva se convierte en infantilizante y regresiva?

2) ¿cómo conseguimos encontrarla siempre?

corregir, ¡y volver a corregir!

una de las principales cuestiones que surgen de este fenómeno de las redes sociales es que, aunque muchos partidarios del movimiento feminista bimbo afirman operar dentro de una burbuja de ironía, hablan de cuestiones políticas profundamente serias como los derechos reproductivos, los derechos lgbt y la cuestión de las vidas negras, lo que enturbia el agua entre la sátira y la sinceridad. estos creadores esperan que descifremos qué declaraciones corresponden a cada personaje, a pesar de utilizar exactamente el mismo tono de voz, expresión y señales visuales para cada una de ellas. me gusta llamar a esto la sátira de schrödinger, porque es una excusa barata para los creadores cuyo contenido poco meditado cae por su propio peso ante las críticas. la fusión entre «mujer estúpida» e «ideología de izquierdas» no sólo pinta un sombrío panorama de la izquierda como crisol de ignorantes y perezosos, sino que tampoco hace mucho por burlarse de los hombres. tanto si los hombres fetichizan la bimboficación como si la denigran, probablemente no van a reflexionar de repente sobre sus prejuicios internos en cuanto descubran que la mujer de la pantalla tiene un máster. nicole jones, de the critic, lo expresó mejor en 2022, al afirmar que el movimiento bimbo en realidad sólo abastece a los ideales patriarcales: es poco probable que a un hombre que ve a las mujeres como objetos sexuales intelectualmente inferiores le importe si la actuación es irónica o no «(1).

un ejemplo importante de este estilo de sátira de schrödinger se encuentra en el «manifiesto bimbo» de 2021. en retrospectiva, nadie debería haberle prestado atención, ya que su creadora sólo tenía diecinueve años, pero suscitó suficiente debate como para que buzzfeed escribiera sobre él. (2) fiona fairbairn, conocida como @gsgetlonelytoo en tiktok, publicó este vídeo en diciembre de 2021, que es una lista completamente demencial de normas para un año de bimboficación. según buzzfeed, fairbairn aclaró que su interpretación de la bimboficación significaba adoptar una actitud despreocupada ante la vida en busca de la felicidad y negarse a malgastar energía en críticas, pero esto no tiene nada que ver con el primer punto del manifiesto, que es «dejar de comprobar los hechos». aunque este vídeo tiene ya un par de años, sigue irritándome, y el asentimiento acrítico de buzzfeed me irrita aún más.

de @gsgetlonelytoo en tiktok

otros críticos también sostienen que el feminismo bimbo es relativamente poco útil en comparación con iteraciones anteriores de movimientos liderados por mujeres. sophie elliott, de la revista harbingers, afirma que «la etiqueta bimbo capitaliza la polémica satisfaciendo la mirada masculina mientras [...] reclama [su] imagen mediante una política subversiva» y que el bimboismo «atribuye una apariencia estrechamente definida a la liberación femenina exitosa». elliott tiene razón cuando afirma que las bimbos satisfacen la mirada masculina: al fin y al cabo, muchas de ellas defienden la cirugía plástica y otros procedimientos cosméticos utilizando hashtags como #plasticpositive, se lesionan caminando con tacones de aguja o se levantan tanto los pechos que corren el riesgo de ponerse un ojo morado. en casos más extremos y fetichistas, citan sus objetivos para parecerse a muñecas hinchables. tanto si les atraen los hombres como si no, se han parado a pensar en las implicaciones de su comportamiento, están contribuyendo a una cultura de fetichización y condescendencia.

cuando le conté a mi amiga rebecca que estaba escribiendo este ensayo, me hizo una observación excelente, concretamente sobre la promiscuidad del arquetipo de la bimbo:

creo que han empañado por completo la expresión «liberación sexual» [y] han conseguido centrar un movimiento feminista en torno a los hombres [...] por mucho que intentemos convencernos de que ganamos con la cultura del ligoteo, sigue alimentando lo que más desean los hombres [...] también creo que ha criado a la generación de mujeres más insegura y centrada en los hombres y le ha puesto una etiqueta rosa neón».

creo que la «etiqueta rosa neón» resume toda la condición de la bimbo. hay factores muy reales y profundamente insidiosos del mundo real en juego que hacen que las mujeres se sientan indefensas ante la imagen que tienen de sí mismas y esperen recuperar algo de control a los ojos de los hombres que las odian. la violencia misógina va en aumento, especialmente en el reino unido, y la hombreesfera insiste en que todas las mujeres son estúpidas y no valen nada de todos modos, así que algunas de ellas están abocadas a interiorizarlo. (3) pero si todo este dolor puede empaquetarse en algo tan bonito, quizá duela un poco menos.

emmeline clein sostiene que la fuerza motriz del resurgimiento de las bimbos no tiene necesariamente que ver con la recontextualización de estereotipos misóginos o la reivindicación de poder, sino que se origina en un profundo y oscuro nihilismo: «la sociedad está jodida y, por tanto, también lo está mi vida, y ojalá fuera demasiado tonta para darme cuenta. (4) es fácil ver por qué la gente puede recurrir a esta línea de pensamiento. convertirse en una bimbo es aceptar que los hombres van a cosificarte, pasar por alto o negar completamente tus capacidades intelectuales, y absolverte de toda obligación de hacerles cambiar de opinión. la sociedad está jodida, pero nos estamos dando cuenta, y somos enloquecedoramente impotentes para evocar un cambio real. así pues, al convertirse en una bimbo, una mujer ofrece sumisión al patriarcado, pero utiliza el lenguaje del opresor para sentir un ligero tirón de control.

sin duda creo que esta persona es imbécil, pero probablemente no de la forma en que cree que lo es

quizá el aspecto más exasperante del resurgimiento de las bimbo sea lo prominentes que son sus cualidades antiintelectuales en internet, que se filtran en la vida real en forma de nuestro argot. incluso si alguien no sabe lo que es una bimbo moderna, incluso si las únicas imágenes que le vienen a la mente son trisha paytas o paris hilton alrededor de 2004, probablemente se haya encontrado con alguna iteración del meme «sólo soy una chica». muchos de estos chistes tienen su remate en algún lugar del reino de:

a) «las mujeres van de compras

b) «las mujeres están locas

c) «las mujeres son estúpidas».

y perdóname si esto me convierte en una persona tóxica, sin alegría y con malas vibraciones que no sabe aceptar una broma, pero realmente no veo qué tiene de divertido que las mujeres refuercen las mismas bromas misóginas que se han utilizado para rebajarnos desde lo que parece el principio de los tiempos. esto se vuelve especialmente insidioso cuando estos chistes se filtran en la psicología del mundo real, y la gente empieza a gastar cantidades ridículas de dinero en productos y servicios que no pueden permitirse porque ese es todo su ámbito de feminidad. y no me hagas hablar de los bioesencialistas que afirman que se rigen totalmente por su ciclo menstrual hasta un punto tan ridículo que es fundamentalmente idéntico a «las mujeres son demasiado hormonales para confiarles ninguna tarea que requiera pensamiento lógico».

No creo que sea progresista rebautizar los estereotipos misóginos tradicionales con lacitos de raso y declarar que la feminidad está intrínsecamente ligada a la frivolidad, la irresponsabilidad económica (ésta es una de las grandes) y a depender totalmente de los demás. Definitivamente, no creo que sea progresista sugerir que las jóvenes rechacen la alfabetización y la educación en pos de la belleza, dado que la educación está «mundialmente reconocida como la solución para acabar con el ciclo de la pobreza». (5) es un cuento tan viejo como el tiempo: las mujeres ricas y privilegiadas (y a menudo blancas) se pavonean llamándose putas tontas en nombre del feminismo, mientras que a millones de mujeres de todo el mundo se les niega el acceso al sistema educativo como herramienta de represión. todo el sistema es patético.

solo un ejemplo que me ha gustado porque nos devuelve a barbie

en definitiva, el feminismo bimbo forma parte de una oleada mucho mayor de anti-intelectualismo e ignorancia indiscutible en internet. no sólo aprovecha el mercado del fetichismo, sino que exige la celebración de la cosificación, lo que encaja a la perfección con la actual oleada de contenido antifeminista y regresivo «tradwife» que plaga internet. no sólo eso, sino que se correlaciona con el aumento de olas menos específicas de género, como el auge del chatgpt, que tiene consecuencias nefastas para el futuro de la calidad de la educación. no cabe duda: la gente se está volviendo estúpida y perezosa. y quizá yo sea demasiado despierta o me tome a mí misma demasiado en serio, pero ésta es una tendencia de la que juro no formar parte nunca.

Notas:

Artículo original:

“Wire Mother” es un espacio donde se escribe sobre cosas que Riley ama, gente que ha perdido y cultura de internet que le “araña el cerebro”.

(Le agradecemos que nos haya permitido traducir y publicar su artículo)