Cultura y Estilo

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Gabriel Ibarra
Jun 9

Creo que vale más la pena luchar por los sueños que cumplirlos. Esa creencia es lo que mantiene en pie a varios

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Gustavo Donoso
Jun 7

Tener proyectos para cubrir los proximos 200 años te aseguran algunas cosas: (1) fracasarás en varios, (2) vivirás en el presente, (3) podrás avanzar sin aburrirte, intercambiando, (4) no serás obsesivo, (5) si fracasas en 1, te recuperas en otro (next), (6) no dependeras del éxito ni del fracaso, (7) etc.

Lo difícil el darle sentido, pero eso surgirá en el camino. 200 años, millones de proyectos que comienzan con el primero.

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Por supuesto, sigue adelante.

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