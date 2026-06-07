Una entrevista a María Florencia Rodríguez, psicóloga de Buenos Aires, realizada por Adriana Cruz.

¿Le tememos a la visibilidad?

Sí, porque tememos a que nos vean antes de estar seguras, en ese estado intermedio, caótico, incómodo e imperfecto. Que nos vean antes de estar pulidos. Que nos vean antes de saber cómo termina la historia. Eso nos puede aterrorizar más que el fracaso. Porque el fracaso es un dato. Que nos vean intentándolo es un veredicto sobre nuestro valor.

¿Por qué la visibilidad resulta tan aterradora?

Porque pone en juego nuestra dignidad, lo que consideramos que es nuestro valor inquebrantable como personas. Es la convicción de que importamos. Y el miedo a que se nos vea intentándolo es, en esencia, el miedo a que nuestro esfuerzo sea juzgado como indigno y, por lo tanto, a que seamos juzgados como tales.

Estamos protegiendo nuestra autoestima. Hemos vinculado nuestro valor personal a nuestros resultados.

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¿Es algo que nos impide destacar?

Bueno, esta conversación prácticamente no se aborda en el discurso sobre crecimiento personal o profesional. Hablamos de visión, estrategia y ejecución. Celebramos la confianza y el carisma. Pero rara vez hablamos del elemento fundamental que todo esto requiere: el sentido interno de dignidad que permite a un líder soportar la exposición pública.

Como dice Brené Brown: “Puedes elegir el coraje o puedes elegir la comodidad, pero no puedes elegir ambas”. Elegir el coraje significa elegir la visibilidad. Significa aceptar que serás visto, juzgado y que no tendrás control sobre el resultado.

Los líderes que actúan desde una sólida autoestima pueden manejar esa exposición. Pueden separar el éxito o el fracaso de una idea de su propio valor intrínseco. Pueden ser vistos en medio del caos, en medio de un cambio de rumbo, en medio de un error, en medio del proceso, sin que ello afecte su autoestima.

Entonces, ¿el terror al fracaso nos mantiene estancados?

Para muchas, especialmente jóvenes, sí. Nuestras expectativas sobre nosotras mismas, nuestros sueños, son tan pesados ​​que a menudo nos mantienen anclados a un solo lugar, seguros pero no muy felices.

Este dilema, de alguna forma, resulta interesante, porque no se trata de que no puedas lograr lo que quieres si te lo propones; no se trata de una FALTA de oportunidades o ambición (de hecho, normalmente me encuentro con que las personas que se quedan estancadas en estas situaciones tienen un exceso de ambas).

Y todo ello guarda relación con la procrastinación.

Sobre procrastinar también quería preguntar, en relación a todo esto. En especial, ¿por qué no funciona el “simplemente hazlo”?

A la gente le encanta decir “empieza ya”, “hazlo ya”, “deja de pensar y actúa”. Suena sencillo, pero rara vez funciona.

¿Por qué?

Porque la fuerza de voluntad es limitada, y estás intentando usarla para superar la evasión emocional. Eso funciona a corto plazo. Puedes obligarte a superar la incomodidad de vez en cuando. Pero no puedes mantenerlo. Con el tiempo, la fuerza de voluntad se agota y vuelves a procrastinar.

¿Entonces?

El cambio real requiere abordar el desencadenante emocional, no solo forzar la acción a pesar de él.

Si procrastinas por perfeccionismo, la fuerza de voluntad no lo solucionará. Necesitas abordar el miedo subyacente a la imperfección, y también que tal imperfección sea visible.

Si procrastinas por ansiedad, forzarla no la resolverá. Necesitas trabajar con la ansiedad, no contra ella. La fuerza de voluntad es como poner una tirita en una herida que necesita puntos. Puede que aguante temporalmente, pero no soluciona el problema de raíz.

Si procrastinas por agobio, obligarte a empezar no te ayudará. Necesitas dividir la tarea en partes manejables.

Vale ¿qué realmente ayuda, entonces?

Decía Charles Dickens que “nunca hagas mañana lo que puedas hacer hoy”, porque la “procrastinación es la ladrona del tiempo.” Un consejo sencillo. Porque quizás no sea necesario un sistema paso a paso porque los sistemas no sirven de nada si no entendemos primero lo que hay detrás.

En realidad, mucha gente ha encontrado hábitos o métodos que, realmente, les ha ayudado a reducir la procrastinación. Estos suelen ser bastante eficaces:

Reconocer el desencadenante emocional. Cuando me doy cuenta de que estoy procrastinando, me pregunto: ¿qué estoy evitando realmente? No la tarea, sino el sentimiento. Normalmente es miedo: miedo al fracaso, al juicio, a no ser lo suficientemente bueno. A veces es agobio. A veces, simplemente aburrimiento. Nombrar la emoción reduce su poder. Ya no es una amenaza vaga. Es solo miedo. Y el miedo se puede controlar.

Empezar de forma imperfecta. El perfeccionismo es el mayor detonante para muchas de mis pacientes. Así que, deliberadamente, empiezan con trabajos mediocres. Escriben mal. Cometen errores. Sacan lo peor primero. Anotan en una primera página literalmente todos los pensamientos, como por ejemplo qué sienten, o cuántas calorías han ingerido. Luego, simplemente borran la página.

Una vez que empiezan, cojen impulso. Pero no puedo coger impulso si esperan las condiciones perfectas o una ejecución perfecta.

Bueno, algunos autores de Substack me han dicho que empiezan contestando comentarios cuando tienen pereza, y una vez han cogido impulso empiezan a escribir su artículo. Se parece. ¿Qué más ayuda a reducir la procrastinación?

Otros métodos y hábitos que ayudan realmente a algunas mujeres son:

Externalizar la tarea. Los grandes proyectos viven en nuestra cabeza como una masa abrumadora. Una vez que los escribimos y los dividimos en partes, se vuelven concretos, manejables. Es como en una guerra: divide y vencerás. Si fuera una escritora, eso significa que no empiezo con “escribe el artículo”. Empiezo con “escribe el párrafo inicial”. O escribe “primera sección”. “escribe la primera frase”. “escribe la primera palabra”. Pequeño, específico, alcanzable. Mi cerebro puede con eso.

Eliminar la fricción. Siguiendo con el supuesto de que fuera una autora, si tengo que abrir mi portátil, buscar el archivo, recordar dónde estaba, eso es fricción. Mi cerebro lo usa como excusa para evitarlo. Así que reduzco la fricción. Dejo el documento abierto. Anoto dónde continuar. Hago que empezar sea lo más fácil posible.

¿Y esto no nos hace sentirnos incómodas, ansiosas?

A veces, pero cepto que me sentiré incómodo. La incomodidad no desaparece. Simplemente dejo de esperar a que lo haga.

También sentiré ansiedad al empezar. Es normal. No significa que algo esté mal. Solo significa que estoy haciendo algo importante.

Soy honesta sobre lo que estoy evitando. A veces no estoy procrastinando. Simplemente no quiero hacerlo. Y eso es información. Quizás no debería hacerlo. Quizás deba delegarlo. Quizás no sea realmente importante.

La procrastinación puede ser tu cerebro diciéndote que algo no está bien. Vale la pena escucharlo en lugar de forzar las cosas.

Volvamos al dilema que señalabas antes.

Vale. Lo que quería decir es que es muy fácil ver a alguien estancado en su vida y asumir que simplemente es perezoso, le falta disciplina, motivación o estructura. En la inmensa mayoría de los casos, ese no es el problema.

¿Y cuál es el problema?

Psicológicamente, se trata de arrepentimiento, y más aún, de miedo. Hay tres temores distintos que crean ese dilema involuntario de estancamiento.

El primero es el miedo al arrepentimiento. ¿Quién de nosotros no alberga secretamente el temor de elegir uno de los caminos que se ramifican ante nosotros y encontrarse, dentro de 5 o 10 años, en un lugar donde no queremos estar, preguntándonos cómo la vida podría haber sido diferente, pero sin poder cambiarla?

Lo interesante de temer al arrepentimiento es que, en realidad, lo que nos preocupa es la falta de control y poner en marcha cosas que luego serán inmutables.

Pero nuestro tiempo aquí es finito, no podemos hacerlo todo, así que ¿cómo saber con certeza qué elección será la mejor?

La verdad es que no lo sabemos; solo lo sabemos a posteriori, o creemos saberlo a posteriori. Aun así, este es uno de los grandes dilemas: nunca se puede saber con certeza cómo resultará cada elección; simplemente hay que apostar por la que uno cree que es la mejor.

Lo irónico es que cuantas más opciones tenemos, más profunda y trascendental se vuelve esta parálisis.

¿Podrías explicar esto?

La parálisis por el miedo al arrepentimiento tiene un nombre, probablemente ya lo hayas escuchado: la paradoja de la elección. Este término se basó en un estudio muy famoso.

Estamos en el año 2000 y una investigadora está montando un puesto de mermeladas en un supermercado local. El primer día ofrece 24 variedades, el segundo día solo 6. Según lo que creemos saber sobre psicología humana, cabría esperar que con 24 mermeladas, más gente comprara algo, ya que se reflejarían sus preferencias. La realidad es que, con 24 mermeladas, solo el 3% de las personas se decidió a comprar alguna. Con 6 mermeladas, el 30% de quienes se acercaron al puesto compraron alguna.

¿Por qué?

Porque tener demasiadas opciones no equivale a libertad, sino a agobio. La lista de pros y contras es demasiado extensa para que nuestra mente la procese, hay demasiados factores y el riesgo de decepción aumenta con cada nuevo obstáculo. Pero en realidad no hablamos de obstáculos, ¿verdad?, sino de nuestras vidas y de todas las decisiones que podemos tomar, de nuestros ideales y de los futuros que anhelamos.

Es paralizante y también nos hace sentir tontos al quejarnos de tener tantas opciones, tantos objetivos, que no podemos elegir uno. Pero bloquea la mente y genera parálisis por indecisión: ésa es la parte de “no hago nada” de esta ecuación.

Muchas de mis pacientes se sienten felices cuando, por algún motivo, pasan de tener varias opciones a solo dos o incluso una.

Interesante. Vayamos con el segundo temor, ¿cuál es?

Se trata del miedo al fracaso. Este es diferente del miedo al arrepentimiento, ya que este último se refiere al miedo a la inacción, es decir, a dejar algo sin hacer, a una oportunidad perdida; mientras que el miedo al fracaso es el miedo a la acción y a cometer un error tangible, en lugar de un simple error derivado de no hacer nada en absoluto.

Es el miedo a comprometernos y luego decepcionarnos o no poder cumplir con nuestras expectativas para ese sueño, o para esa vida que tanto anhelamos. ¿Y sabes qué? Es una posibilidad real y duele mucho cuando sucede porque se relaciona con nuestra autoestima, nuestro ego, esas pequeñas cosas molestas.

Nadie quiere sentir que no fue lo suficientemente bueno para sus sueños. O que estuvo tan cerca y no lo logró. Esa es una gran realidad a considerar .

Sin embargo, creo sinceramente que gran parte de esto se reduce a una falta de autoaceptación y autoconfianza, específicamente a la creencia de que no podremos sobrevivir si las cosas no salen a la perfección.

Quizás sentimos que el fracaso nos definirá. Que el fracaso es un estado permanente en el que permaneceremos .

Podemos sentirlo. Pero la verdad es que no es así. Podemos intentarlo una y otra vez, de hecho, la mayoría de las personas exitosas lo harían. Estaríamos perfectamente bien; de hecho, un poco de fracaso, especialmente a los 20 años, es bueno para nosotros, es parte de una dieta emocional sana, porque demuestra que lo estamos intentando y que te estamos abriendo camino a la suerte y las oportunidades. (Tengo casi 40, pero como la mayoría de mis pacientes tienen entre 20 y 30 años …)

¿Nos ayuda a inmunizarnos contra el fracaso?

Sí, como los virus. Un poco de fracaso ayuda. Creo que por eso es esencial inmunizarte contra el fracaso lo antes posible a los 20 años, básicamente permitiéndote pequeños fracasos para demostrar tu capacidad de supervivencia, si quieres una vida, una gran vida, que algún día te presente la posibilidad de grandes fracasos, porque verás esa posibilidad y pensarás: no pasa nada, nada que no pueda manejar, que no haya visto antes.

Existe un estudio psicológico fascinante de 2003 titulado “¿ Miedo al fracaso: amigo o enemigo? “, que explica que este miedo no es algo único. Puede impulsarnos a esforzarnos más (lo que se conoce como una respuesta de sobreesfuerzo ante el fracaso) o a desarrollar comportamientos defensivos (un miedo al fracaso autoprotector). Si no podemos dejar de temer al fracaso, al menos debemos abordarlo con determinación, utilizándolo como motivación, no como un obstáculo insalvable.

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¿Cuál es el tercer aspecto que nos aterroriza?

Nuestro último temor no es solo fracasar, sino especialmente ser vistos fracasando, como he dicho al principio. El temor al juicio de los demás. El temor a confundir a la gente con nuestra dirección y, por lo tanto, a que parezcamos indisciplinados. Ese potencial de juicio social nos mantiene pequeños en la anticipación.

¿A quién le importa?

A muchas de mis pacientes, pero no demasiado al resto del mundo que las observa. Sé multifacética. Ten el valor de decir simplemente “eso no funcionó”, ¿qué sigue? Ten el valor de ser confusa. Si piensan tanto en ti, ganas, eres quien ocupa un lugar importante en su mente. Eres quien tiene metas lo suficientemente ambiciosas como para que estén en su radar. Eres quien tiene la audacia de intentarlo, en lugar de juzgar a los demás por intentarlo. Eso te convierte en una ganadora, incluso si fracasas públicamente en lo que sea que estés intentando.

A veces, tener esa mentalidad un tanto existencialista de “nadie se acordará de esto” es poderoso porque te distancias de la posible opinión de esa persona y la ves con claridad en el contexto general. Su opinión no importará en los momentos clave de nuestra vida.

Además, es mejor fracasar por haber seguido nuestras ideas, que fracasar por seguir las ideas de otros.

Entonces, ¿debemos aceptar que no podemos hacer todo, solo “algo”?

Totalmente. Esta es la verdad con la que tienes que acostumbrarte: no, no puedes hacerlo todo. Ese es uno de los límites que enfrentamos como seres humanos con un tiempo limitado en este mundo.

Pero puedes hacer mucho más de lo que crees si logras superar tu parálisis por indecisión.

¿Por ejemplo?

Puedes hacer más de lo que crees, pero no todo a la vez. Uno de los mayores errores que cometen muchas de mis pacientes (especialmente chicas jóvenes a los 20-28 años) es intentar condensar 60 años de sueños en los próximos meses. Quieren la carrera profesional, los viajes, las relaciones, el éxito, la estabilidad, la creatividad, todo de inmediato. Pero la vida simplemente no funciona así.

En lugar de intentar construir toda tu vida de una sola vez, imagina que tu vida, y especialmente tus veinte años, están compuestos por diferentes estaciones.

Cada temporada puede durar dos, tres o incluso cinco años, y cada una tiene su propia trama: diferentes objetivos, diferentes prioridades, diferentes personajes y giros argumentales. Dentro de cada temporada, elige un enfoque principal (una carrera, un libro, una vivienda) y luego elige un enfoque menor (nuevas aficiones y amigas, un nuevo estilo, etc).

La regla es simple: dedica toda tu atención a esos proyectos durante esa temporada. No los abandones constantemente solo porque surja otra idea. Deja que se desarrollen. Básicamente, vive un sueño a la vez.

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¿Otro ejemplo?

Algo que puedes hacer es identificar los valores fundamentales a los que no quieres renunciar. Pregúntate: ¿Qué vida quiero realmente? No la que los demás esperan, ni la que crees que necesitas para ser feliz… sino la que de verdad te haría feliz. Elige algunas palabras clave: Creatividad, Aventura, Riqueza, Libertad, Conexión, Comodidad, Estabilidad.

Deja que esto te sirva de guía, sobre todo en tu primera temporada o la siguiente. Si valoras la aventura, empezar con una trayectoria corporativa rígida podría asfixiarte. Si valoras la creatividad, un trabajo que restrinja la expresión quizás no sea la mejor opción para empezar.

Una de las principales razones por las que la gente se siente estancada es porque la mitad de las opciones que creen que deberían seguir no son cosas que realmente desean. Así que anota todo lo que crees que deberías hacer con tu vida. Luego, tacha lo que sea pura obligación.

Lo que queda es lo que merece tu energía ahora mismo.

¿Algún consejo final?

Si. Recuerda que siempre puedes cambiar de dirección. Elegir un camino no te atrapa para siempre. Lo veo de esta manera: elegir tu próximo camino en la vida no es como subir a un tren que circula por vías fijas y del que, una vez a bordo, no puedes bajar. Estás atrapada. Es más bien como caminar por un bosque o una zona de matorrales densos: si no te gusta el camino que sigues, siempre puedes cambiar a otro. Puede que duela, que te pierdas, que te lastimes, que sea poco convencional, pero la opción siempre estará ahí.

Si no te gusta la vida que has elegido, siempre tienes la oportunidad de cambiar si la deseas y la buscas. Entender esto, saber que tus sueños no tienen por qué ser restrictivos ni una condena de por vida, hace que elegir sea mucho más fácil.

Nota: Agradecemos a María Florencia Rodríguez su colaboración en esta entrevista.

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