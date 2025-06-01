En Podcast:

Lo «bonito» de dar prioridad al ocio en tu vida es que te das cuenta de lo degeneradas que están las actividades de ocio hoy en día. Trabajamos tanto que, cuando por fin hacemos una pequeña pausa en el trabajo, no tenemos ni idea de cómo descansar y relajarnos.

[Este es un ensayo de mi libro: El Artista Soberano].

El misterioso declive del ocio

CUANDO OÍMOS la palabra «ocio», pensamos en ver Netflix, desplazarnos por TikTok o jugar a videojuegos. Sin embargo, esta definición es drásticamente engañosa. Históricamente, el ocio significaba libertad para actividades sociales, creativas e intelectuales. En griego, ocio se traduce como scholé-que significa escuela-. Los romanos tenían una palabra similar para esto en latín -otium-, que se refería a la reflexión, la contemplación o la búsqueda de intereses académicos.

Jesús solía ir a pescar con sus discípulos. Séneca escribió que a Catón le encantaba beber vino y reflexionar sobre el sentido de la vida. A Emil Cioran, el filósofo transilvano más famoso, que pasó la mayor parte del tiempo en París, le gustaba relajarse escribiendo alegres cartas a sus amigos y familiares. John Rockefeller solía hacer pausas regulares en su agenda, notoriamente exigente, para moler en su jardín. Las sesiones de trabajo de Benjamin Franklin se interrumpían con periodos de conversación, lectura y aburrimiento.

El ocio puro requiere, paradójicamente, disciplina, concentración y compromiso, no una búsqueda interminable de dopamina.

Claude Monet (La Grenouillere)

Jash Dholani me sorprendió con algunos hechos:

Fíjate en el «fuerte» de comodidad. La raíz latina de confort significa fortalecer, hacerse más fuerte. El sentido original de confort era el descanso que te prepara para la guerra. El ocio no debe ser una huida del esfuerzo; debe estar disponible sin esfuerzo. En las bodas reales se organizaban debates teológicos como entretenimiento. Los lógicos debatían sobre Dios en el compromiso del príncipe Palatino. Aldous Huxley escribió que, en la época isabelina, se podía confiar en la gente corriente «para que irrumpiera en actos musicales complejos» como madrigales o motetes. Algunas personas tenían que «esforzar sus mentes hasta un grado poco común para entretenerse».

Hoy apenas somos capaces de identificar a ninguna aristocracia que prefiera diversiones que requieran algún tipo de esfuerzo social, creativo o intelectual, por no hablar de la gente normal.

Alrededor de 1925, algunas personas de Bucarest se quejaban supuestamente de cómo los jóvenes «consolaban sus almas mediocres» con los últimos números de La Nouvelle Revue Française o Insel Verlag. Semejante mediocridad sería hoy una bendición.

No hace mucho, el ocio era consecuencia de la colaboración activa entre familiares o vecinos. El objetivo de hacer pan, me decía mi abuela, no era hacer pan, sino hacer amigos. Los italianos -principalmente en el sur- hacen honor a su reputación: aún se reúnen para jugar a las cartas, cantar, pescar o tomar café y vino.

El ocio puro está estrechamente relacionado con el arte de perder el tiempo. Es mi forma favorita de felicidad. Y también una herramienta divina de búsqueda de la sabiduría. Este tipo de arte ha sido olvidado durante mucho tiempo. Y se ha olvidado porque ya no sabemos cómo tomar las riendas de nuestro tiempo libre. Eliade hizo una amarga observación en 1934. En la época en que la escribió, tal vez exageró; sin embargo, hoy sus palabras dan en el blanco con la precisión de una flecha que encuentra su objetivo:

Nunca antes ha habido tantos productos de entretenimiento mercantilizados como los que «disfrutamos» hoy en día. La mayoría de las diversiones modernas están diseñadas para dominar tu tiempo libre e integrarlo en falsas actividades de ocio.

Piensa en el cine. Consigues entradas para una película y aceptas que tu comportamiento crítico esté dominado por el tema del espectáculo durante 2h y 23 minutos. Aldous Huxley también hizo una dura observación: "Innumerables públicos se sumergen pasivamente en el mismo baño tibio de tonterías. No se les exige ningún esfuerzo mental". Sólo tienen que sentarse, comer palomitas y mantener los ojos abiertos. El planeta entero sale el sábado a ver algo que han montado un puñado de tipos de Hollywood.

O piensa en los partidos de fútbol. Mientras escribo esta redacción, el Real Madrid va a jugar pronto contra el Manchester City. Soy un gran seguidor del Real Madrid, por lo que confieso que acabo de firmar un contrato para que me controlen los ojos, los oídos y los sentimientos durante 90 minutos a partir de las 21.00 h CET de mañana. Un partido duro. ¡Hala Madrid!

Me hace gracia que el periodo de entreguerras se considere el más próspero -sobre todo en términos culturales- de la historia de Bucarest. Sin embargo, esto es lo que Eliade escribió en aquella época

El entretenimiento no te da «tiempo libre», sino que te lo quita. Las actividades de «ocio» fabricadas en masa te convierten en un prisionero. El espíritu moderno ostenta una tendencia extrañamente dolorosa a estandarizar incluso las expresiones humanas más espontáneas. Aceptamos globalmente «divertirnos» basándonos en las mismas reglas, ritmo e intensidad.

La tecnología no hace sino empeorar las cosas. Ahora todos llevamos en el bolsillo un diminuto superordenador dispuesto a entretenernos allá donde vayamos. Podemos tener un poco de «diversión» siempre que queramos. El aburrimiento es un mito; el silencio, un cuento de hadas.

Éstas son las mejores condiciones posibles para mantener muertas las culturas artísticas. No puede haber creatividad sin silencio ni aburrimiento, ya que la raíz de cualquier empresa creativa reside en la capacidad de perder el tiempo con elegancia y estilo.

Piensa en toda la gente que vive en Tokio, Londres, Dubai, Nueva York o Los Ángeles. Tienen algo «divertido» que hacer disponible en todo momento. ¿Alguna vez pueden pasar tiempo a solas, en silencio, meditando sobre crisis existenciales aleatorias? ¿Se aburren alguna vez?

Claude Monet (Adolphe Monet en el Jardín de Le Coteau en Sainte-Adresse)

Paradójicamente, sólo los que saben perder el tiempo están realmente ocupados, son productivos y trabajadores.

Conocí a un joven croata que vive en Estados Unidos desde hace unos 5 años; me dijo que apenas echa de menos su país -lo encuentra aburrido, pues no hay «nada que hacer»- y afirma que no se ve viviendo en otro lugar que no sea una ciudad como Chicago, Nueva York o Boston.

No puedo negar el encanto de un par de grandes ciudades de este mundo. Y no puedo negar que vivir en una gran ciudad aporta algunas ventajas, sobre todo cuando eres joven, ya que tu objetivo es exponerte a tantas oportunidades como sea posible. Pero si te disgustan los lugares tranquilos y a escala humana, simplemente estás desconectado de la Naturaleza o de Dios, sea cual sea tu teología.

La calidad de nuestro ocio predice la calidad de nuestro trabajo.

¿Cuántos de nosotros elegimos trabajar porque nuestra ambición surge de un deseo ilimitado de manifestarnos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros iniciamos proyectos, no estrictamente por consideraciones económicas, sino porque son expresiones genuinas de lo que queremos ser? ¿Eres capaz de identificar a cinco verdaderos artistas, eruditos o científicos entre nosotros? ¿Puedes siquiera nombrar a un polímata que no esté muerto? Trabajamos simplemente porque prestamos un servicio.

Basta con hojear los cuadernos de Leonardo Da Vinci; fíjate en qué estado de ánimo tenía, y lo ajeno que es esto a nuestros modelos de «artista». Echa un vistazo a lo obsesionados que estaban Dostoievski, Nietzsche o Kafka. ¿Crees que tenían un «trabajo» o un «pasatiempo», o más bien una misión que cumplir?

¿Los académicos de hoy en día se interesan orgánicamente por los temas que dicen perseguir, o simplemente narcotizan sus mentes con el mismo conjunto de conceptos de 9 a 5, de lunes a viernes, para asegurarse el empleo? Se trata, por supuesto, de una pregunta retórica.

El arte de perder el tiempo no se traduce en pereza intelectual o vagabundeo eterno. Se trata de estar abierto a la maravilla, la aventura, el milagro y la serendipia. Se trata de sentirse cómodo con la incertidumbre.

«La creatividad empieza con un calendario vacío», escribió Naval Ravikant, «y acaba con uno lleno». Pocas veces se vive con más gracia que cuando se pierde el tiempo.

Hay una palabra intrigante que conocí (gracias a Evan Armstrong, redactor jefe de Every) llamada «afflatus»: procede del latín y significa un repentino torrente de inspiración, aparentemente procedente de lo divino o sobrenatural. Pocos lo experimentan, probablemente porque es contraintuitivo. Para conseguirlo, no tienes que «optimizar» tu trabajo, sino priorizar el ocio. Tienes que tener un ocio sagrado. Hoy en día, los trabajadores del conocimiento sueñan con realizar decenas de tareas cada semana. Persiguen sin descanso la eficacia. Como era de esperar, a menudo fracasan y acaban insatisfechos con la calidad de sus sistemas. Evan describe por qué este tipo de pensamiento no le sirvió de nada:

La superación personal está muy bien y la productividad es maravillosa, pero hay algo en esta línea de pensamiento que no encaja. Cuando intento seguir este consejo, puede que temporalmente consiga hacer más cosas, pero a costa de mi alma. Me siento como un leñador obsesivo y compulsivo, hipercentrado en mejoras marginales de mi técnica de aserrado, hasta que un día, al terminar mis labores, me doy cuenta de que accidentalmente he despejado el bosque por los árboles. Mi éxito se debe a que me he dadoespacio en para ignorar todas las cosas que se supone que debo hacer para poder dedicarme a afflatus. No abogo por un estilo de vida fácil y sin trabajo. Siempre hay trasnochos y sacrificios. Lo que defiendo es el cultivo de un estado del ser que permita que se produzca el afflatus.

Notas finales: Me resistía a publicar este ensayo, ya que todo lo que has leído (espero) se basa en notas aleatorias (scholia casual) que tomé mientras leía las obras de Emil Cioran, Mircea Eliade, Nicolás Dávila y Aldous Huxley; ellos hicieron observaciones brillantes sobre el declive del ocio, el descanso y el entretenimiento. Acusarme de plagio no sería necesariamente un error. Este ensayo es un intento de estructurar todos esos comentarios y, con suerte, transformarlos en algo útil y coherente. Cito a los autores cuando he robado directamente sus escritos; sin embargo, cuando se trata de la obra de Eliade, ten en cuenta que he traducido la mayoría de sus ensayos al inglés, ya que están disponibles en su mayor parte en rumano y francés. Al traducir sus ensayos, añadí contexto, interpretación y aclaraciones adicionales. El resultado es previsible: Acabé destrozando todo el texto y escribí ejercicios de pensamiento novedosos que sólo guardan una ligera relación con el genio de Eliade. Esto no significa que sean «originales», sino que atribuírselos a Eliade sería una falta de respeto a su legado. La misma regla se aplica a los demás escritores: mis anotaciones dan lugar a divagaciones que, a veces, no tienen casi nada que ver con el formato original en cuanto a sustancia y estética.

Nota: Agradecemos a Vizi Andrei su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

Calle de París; Día lluvioso de Gustave Caillebotte

Cómo dar Paseos: Perspectivas Literarias

“'No tengo tiempo' no es una frase útil cuando se trata de algo relacionado con tus sueños. Está bien elegir activamente hacer algo o no hacerlo, pero no le eches la culpa al tiempo.” - Alexi Pappas

(Suprimidos algunos párrafos)

En otro post muy popular, Vizi Andrei hace una comparación entre Barcelona y Madrid, con varias referencias literarias, señala otras ciudades agradables para el paseo (incluyendo Palermo, Valencia y Sevilla), lista a artistas y pensadores de la historia que citaban los paseos (muy) largos como modelo para construir una mente sana y fuerte (incluyendo Virginia Woolf, Jane Austen y Umberto Eco) y lo despide con algunas de las mejores citas sobre cómo pasear:

«Siempre que paso un día hablando, me siento agotado; si lo paso caminando, estoy agradablemente cansado». Thomas A. Clark "¡No pierdas nunca el deseo de caminar! Cada día camino hacia un estado de bienestar y me alejo de toda enfermedad". Kierkegaard "Da largos paseos en tiempo tormentoso o a través de nieves profundas en los campos y bosques para mantener el ánimo. Enfréntate a la naturaleza bruta. Pasa frío, hambre y cansancio". Henry David Thoreau

Y también las siguientes:

"Cuando caminas, mueves algo más que el cuerpo: mueves la mente y el espíritu. Al recorrer la distancia espacial, ganas distancia espiritual vital con la que ver de nuevo los problemas que atormentan tu día, tu trabajo, tu vida. Las ideas chocan y se conectan de formas que nunca lo habrían hecho en el plano estático. Los dolores quedan atrás en el movimiento hacia delante. Las dudas se desvanecen al pisar. Escribo mejor a pie; el resto, lo que ocurre en el escritorio, es mera transcripción". -Maria Popova

Esta:

"Una noche caminaba tarde por un sendero bordeado de árboles; en un momento dado, una castaña cayó a mis pies. El ruido que hizo al estallar, la resonancia que provocó en mí -y una conmoción desproporcionada a este acontecimiento totalmente insignificante- me empujaron al milagro, al éxtasis de lo definitivo, como si ya no hubiera preguntas, sólo respuestas. Estaba ebrio de mil descubrimientos inesperados, ninguno de los cuales podía aprovechar... Así fue como estuve a punto de llegar al Supremo. Pero en lugar de eso decidí seguir caminando". -Emil Cioran

Y esta:

"Sal a dar un paseo. No tiene por qué ser un paseo romántico por el parque, la primavera en su momento más espectacular, las flores y los olores y las extraordinarias imágenes poéticas que te trasladan suavemente a otro mundo. No tiene por qué ser un paseo durante el cual tendrás múltiples epifanías vitales y descubrirás significados que ningún otro cerebro ha conseguido encontrar jamás. Distingue la melancolía de la tristeza. Necesitas respirar. Tienes que ser. Opta por la intimidad y la soledad. No tengas miedo de pasar tiempo de calidad a solas contigo mismo. Eso no te convierte en antisocial. Roba algo de tiempo y dedícalo libre y exclusivamente a ti mismo". -Albert Camus

Nota: Agradecemos a Vizi Andrei su colaboración en este artículo, que es un resumen de su artículo en inglés:

