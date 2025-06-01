Estilo

Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Sonia
Sonia
Jun 1

Nuestra sociedad actual asocia él ocio con el aburrimiento. Y aburrirse parece ser que está mal visto, prohibido y es un acto deleznable. Una pena porque es tan bonito aburrurirse contemplando el mar, jugando al parchís o incluso ordenando el armario. Pero llegaron las pantallas y... Ya sabemos el final. Gracias Salvador por este maravilloso texto ✨

Expand full comment
Responder
Compartir
2 respuestas de Salvador Lorca 📚 ⭕️ y otros
Avatar de David
David
Jun 1

Es muy difícil no hacer nada: "El ocio puro requiere, paradójicamente, disciplina, concentración y compromiso, no una búsqueda interminable de dopamina."

Como también dice Vizi Andrei: "El arte de perder el tiempo no se traduce en pereza intelectual o vagabundeo eterno. Se trata de estar abierto al asombro, la aventura, el milagro y la serendipia. Se trata de sentirse cómodo con la incertidumbre."

Expand full comment
Responder
Compartir
6 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Salvador Lorca
Substack
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura