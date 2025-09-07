Cómo se adaptan los Restaurantes al Auge de los Supresores del Apetito

Ante la popularidad de los medicamentos supresores del apetito, como Ozempic, algunos restaurantes están adaptando sus menús. Ahora ofrecen raciones reducidas, mini-comidas y cócteles para satisfacer las necesidades de sus clientes, cuyo apetito se ve reducido por estos tratamientos.

Después del trabajo o durante el fin de semana, grupos de amigos se reúnen en las mesas de los cuatro restaurantes neoyorquinos de la cadena Clinton Hall. Es difícil darse cuenta de que una cuarta parte de los clientes degustan versiones en miniatura de esos mismos platos y bebidas.

En abril de 2025, Clinton Hall lanzó su «menú en miniatura». Por 8 dólares, se ofrece a los clientes una hamburguesa y patatas fritas en formato mini, acompañadas de una cerveza, una margarita o una copa de vino en versión reducida. Con una hamburguesa de unos 60 gramos, una ración de 45 gramos de patatas fritas y una bebida de 15 cl, es un menú infantil para mayores de 21 años.

Su propietario tuvo la idea de esta fórmula al darse cuenta del gran número de personas de su entorno que toman GLP-1, una clase de medicamentos adelgazantes que actúan como supresores del apetito. Explica:

«Estoy constantemente rodeado de personas que toman Ozempic, Mounjaro u otros tratamientos similares. Comen uno o dos bocados, bebéis unos sorbos y ahí se acaba todo.»

Ante el desperdicio de comida que esto generaba, también le preocupaba que los clientes se cansaran de pagar por platos que apenas tocaban. Confiesa:

«Me preocupaba que, al perder centímetros de cintura, mis clientes también se apretaran el cinturón económicamente».

Medicamentos para adelgazar: la nueva fiebre del oro

Sus efectos secundarios

No importa que la mayoría de los medicamentos se administren en forma inyectable, que tengan efectos secundarios potencialmente desagradables (náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea) o que sean prohibitivamente caros (más de 1300 dólares al mes por Wegovy, un poco menos por Ozempic): se venden como pan caliente. Lo cual no es de extrañar, dada la enorme magnitud del mercado: entre 1999 y 2020, la obesidad pasó del 30 % al 42 % de la población adulta estadounidense. Si añadimos a las personas con sobrepeso, 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad.

Y luego está la realidad para esos millones de estadounidenses. Las dietas no funcionan o no duran mucho tiempo, las recaídas son frecuentes y la alimentación saludable recomendada es inaccesible, intimidante o se considera que requiere mucho tiempo. Mientras que una pequeña poción mágica... Si bien Estados Unidos tiene una tendencia puritana, que exige que pierdan peso a la antigua usanza, siguiendo una dieta y haciendo ejercicio, también hay algo típicamente estadounidense en la atractiva perspectiva de una solución rápida, una píldora mágica.

Un coste exorbitante

La oferta gana en sofisticación. De aquí a unos años, o incluso unos meses, ya que los laboratorios estadounidenses no dejan de acortar los plazos de desarrollo de nuevos medicamentos, cabe esperar una gama diversificada de medicamentos inyectables, en pastillas, con dosis y combinaciones de moléculas variables y efectos secundarios atenuados.

Pero, como todo el mundo sabe, las fiebres del oro no siempre terminan bien. Dos grandes obstáculos podrían interponerse en el camino. El primero es el coste de estos medicamentos. Si todos los estadounidenses obesos tomaran semaglutida (el medicamento comercializado bajo las marcas Ozempic y Wegovy), al precio actual de 15 000 dólares al año, el coste total representaría alrededor del 10 % del conjunto de la economía estadounidense, es decir, 2,1 billones de dólares. Eso no va a suceder. Pero este problema no es irresoluble: los precios bajarán, las patentes expirarán, aunque llevará tiempo.

El segundo obstáculo, si surge, sería mucho más formidable. Se resume en una palabra, o más bien en un recuerdo muy, muy malo: fen-phen. El medicamento milagroso contra la obesidad lanzado en 1996 entre los aplausos de la revista Time («¡La gente pierde 20 libras o más en pocas semanas!») fue retirado de la venta 17 meses después. Hipertensión pulmonar —una enfermedad incurable y a menudo mortal—, válvulas cardíacas defectuosas... El milagro era una pesadilla. Es cierto que los ensayos clínicos de los nuevos medicamentos han sido exhaustivos y no parece que se haya tomado ningún atajo, pero nadie conoce los efectos a largo plazo de estas sustancias.

Y luego está la enorme incertidumbre sobre los efectos de estos fármacos en el comportamiento de quienes los toman. ¿Seguirán alimentándose de comida basura, con todos los efectos nocivos que ello conlleva para la salud? ¿Descuidarán la ingesta necesaria de proteínas, al no tener hambre? ¿Y qué pasará si dejan de tomar el medicamento? Son preguntas importantes que se plantean muchos investigadores. Las expresan, pero la caravana sigue adelante. La caravana de los buscadores de oro.

Porciones pequeñas para satisfacer la demanda

Algunos restaurantes, desde cadenas de comida rápida hasta establecimientos gastronómicos, intentan adaptarse a estos apetitos fluctuantes ofreciendo platos y ofertas diseñados para seducir a las personas que siguen un tratamiento con GLP-1.

Según un informe de la consultora PwC (PricewaterhouseCoopers) publicado en octubre de 2024, entre el 8 % y el 10 % de los estadounidenses toman actualmente GLP-1, y entre el 30 % y el 35 % se muestran interesados. En abril de 2025, una encuesta de Bloomberg Intelligence reveló que más de la mitad de los usuarios iban menos a restaurantes desde que habían comenzado el tratamiento. Otro informe, publicado por Morgan Stanley ese mismo mes, concluía que el 63 % de las personas que toman Ozempic piden cantidades mucho menores cuando salen a comer fuera.

Antes, solo las mujeres tenían poco apetito. Ahora, un segmento de mercado completamente nuevo busca activamente porciones más pequeñas. Los restauradores que vean en ello una oportunidad y sepan responder a esta demanda obtendrán una ventaja competitiva.

Menús adaptados, hasta en los cócteles

Parece que buscar un menú «compatible con el GLP-1» se ha convertido en algo tan habitual como pedir opciones vegetarianas o veganas. Los clientes se preguntan: «¿Encontraré algo que me guste aquí?».

En consecuencia, algunos restaurantes han añadido raciones reducidas a la carta de todos los restaurantes de su grupo. En un restaurante italiano del barrio de Chelsea, una fórmula de aperitivos por 28 dólares permite a cuatro personas compartir nueve platos para picar. En Times Square, una sección del menú de otro restaurante permite componer tu propia tabla de aperitivos con, a elegir, magret de pato ahumado o frutos secos. Y es que las personas que siguen un tratamiento con GLP-1 ya no salen a comer fuera si el menú no es adecuado, ya que corren el riesgo de malgastar su dinero. No por tomar estos medicamentos son ricos, y tienen en cuenta el despilfarro.

Dado que medicamentos como Ozempic o Wegovy también reducen el apetito por el alcohol, algunos establecimientos ofrecen ahora mini-cócteles, como el «snaquiri», una versión en miniatura del daiquiri, o el medio martini (entre 6 y 9 cl) destinado a los clientes que toman GLP-1. Estos clientes no quieren necesariamente dejar de beber, pero su cuerpo ya no tolera el alcohol como antes. En algún caso, representan unas ventas del 50% respecto a los martinis de tamaño normal.

No era solo un batido GLP-1 aislado, era toda una sección del menú

Algunas marcas no dudan en crear menús dirigidos específicamente a los usuarios de GLP-1. En octubre de 2024, la cadena Smoothie King lanzó en su aplicación un «menú de apoyo GLP-1» compuesto por cinco productos ricos en proteínas y fibra, y bajos en azúcar. No era solo un batido GLP-1 aislado, era toda una sección del menú. Desde marzo de 2025, este menú también se muestra en las tiendas. Según su vicepresidenta de I+D y marketing de productos de la empresa, esta decisión se basa tanto en estudios como en los comentarios de los puntos de venta. Afirma:

«Queríamos que esta sección fuera fácilmente identificable para nuestros clientes. Nuestro objetivo es acompañarlos en su proceso».

Desde un punto de vista práctico, algunos clientes se alegran de tener más opciones, sobre todo para comer sobre la marcha. Siempre comen lo mismo, lo que puede resultar aburrido.

Haciendo funcionar a pleno rendimiento el negocio de la obesidad

Mientras que la obesidad afecta al 40 % de los estadounidenses, Europa tampoco se libra. Esta lacra galopante afecta ahora al 17 % de los adultos franceses, por ejemplo, es decir, a 8,5 millones de personas. Sin embargo, muy pocos pacientes reciben tratamiento en la actualidad. Esto alimenta las previsiones más descabelladas sobre las ventas de medicamentos para adelgazar que ofrecen una alternativa a la cirugía bariátrica. Esta intervención reduce el volumen del estómago e impide comer en exceso.

El origen de este nuevo negocio se debe a un descubrimiento sorprendente: a partir de investigaciones sobre la saliva de un lagarto venenoso que vive en los desiertos del sur de Estados Unidos, el monstruo de Gila, se ha descubierto que una nueva generación de antidiabéticos es muy eficaz para quemar grasas. Al imitar la acción de la hormona intestinal GLP-1, estos medicamentos controlan la glucemia y, de paso, reducen el apetito enviando un mensaje de saciedad al cerebro.

El reembolso, «el quid de la cuestión»

Más allá del éxito, sigue habiendo una cuestión importante para los laboratorios: ¿cómo rentabilizar todas estas inversiones? El quid de la cuestión es saber si estos tratamientos serán reembolsados. Porque, por el momento, las autoridades sanitarias nacionales, tanto en Estados Unidos como en muchos países europeos, se muestran reacias a comprometerse a que la Seguridad Social cubra productos que se venden a precios prohibitivos. En EEUU, Wegovy cuesta 1349 dólares al mes y Mounjaro, 1060 dólares. Incluso las aseguradoras privadas se niegan a abrir la caja de Pandora, ya que les costaría una fortuna.

Se trata de un reto importante, ya que estos medicamentos deben tomarse de por vida para evitar recuperar el peso perdido. En Francia, la Seguridad Social ya ha podido calcular el importe de la factura. Según la información publicada, Wegovy, que se ha beneficiado de un acceso temprano en Francia, ha tratado a 2694 pacientes entre mayo de 2022 y abril de 2023, por un importe de 5 millones de euros.

El trauma del Mediator

A las dificultades relacionadas con los costes se suma la desconfianza de los pacientes y los médicos hacia estas novedades. Los efectos de la obesidad, en particular la diabetes, la hipertensión arterial y los problemas cardiovasculares, cuestan tanto —10 600 millones de euros al año en Francia— que la importancia de estos medicamentos es evidente, los excesos cometidos en el pasado con algunos inhibidores del apetito obligan a la prudencia. Los anorexígenos, anfetamínicos y otros productos de Sanofi, Abbott y Roche retirados del mercado debido a sus graves efectos secundarios están ahí para recordárnoslo. Algunos provocaban trastornos depresivos e ideas suicidas en los pacientes.

Sin olvidar el trauma del Mediator en 2010. Se sospecha que este antidiabético, también utilizado como supresor del apetito, ha causado cientos de muertes, y el caso sigue en manos de la justicia. Cabe preguntarse cuáles serán las consecuencias dentro de veinte años, si se generalizan a millones de pacientes, reconoce la ejecutiva de un grupo farmacéutico que desea permanecer en el anonimato.

En 2023, un estudio canadiense alertó sobre una serie de efectos secundarios que van desde trastornos digestivos hasta pancreatitis, una inflamación repentina del páncreas. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos inició en julio de 2023 una investigación sobre los riesgos más graves de pensamientos suicidas y autolesiones, que debía concluir en noviembre. Por lo tanto, la industria espera que las autoridades sanitarias impongan límites estrictos a estos tratamientos. Sin duda, se reservarán para los casos más graves, como los obesos cardíacos.

El Eldorado se convierte en el Salvaje Oeste en Estados Unidos

Mientras tanto, lejos de tranquilizar a los observadores más cautelosos de Europa, el negocio de la obesidad se está convirtiendo en el Salvaje Oeste en Estados Unidos. Desde el lanzamiento de Wegovy, los estadounidenses se apresuran a adquirir este tratamiento para adelgazar, al menos aquellos que pueden permitírselo. Un frenesí alentado por las celebridades que presumen en Instagram o TikTok de haber recuperado la línea gracias a estas inyecciones. O por los rumores que agitan las redes sociales (leer el recuadro).

El problema es que la carrera por adelgazar de los ricos y famosos ha provocado una escasez de Wegovy, que afecta a toda la familia de antidiabéticos a la que pertenece: Ozempic y Saxenda, del fabricante danés, o Trulicity, de Lilly. Los fabricantes ya no dan abasto. Estos fallos de producción no hacen más que aumentar el número de usos indebidos y prescripciones inadecuadas de medicamentos contra la diabetes, que se venden a pacientes que simplemente quieren adelgazar.

De la publicidad gratuita al malestar general - Novo Nordisk no vio venir esta publicidad para su tratamiento contra la obesidad. En un tuit que dio la vuelta al mundo, el multimillonario estadounidense Elon Musk se convirtió el año pasado en un embajador de choque del laboratorio danés. A un internauta que le preguntó en X (antes Twitter) el secreto de su notable pérdida de peso, el jefe de Tesla y SpaceX respondió en dos palabras: «El ayuno y Wegovy». Al igual que él, numerosas celebridades de Hollywood han presumido en Instagram o TikTok de haber recurrido al semaglutido —el principio activo de Wegovy y del antidiabético Ozempic— para una dieta exprés. Las influencers estrella incluso lo han convertido en un ritual de belleza. Pero la promoción puede convertirse rápidamente en una mala publicidad. En una columna para el Daily Mail, en junio, Boris Johnson se sinceró sobre sus desventuras con Ozempic, «el medicamento que, esperaba, detendría mis incursiones en la nevera a las 11:30 de la noche». Por desgracia, lejos del efecto esperado, el ex primer ministro británico lo dejó todo, abrumado por las náuseas.

«Todos los ingredientes de una burbuja»

Para empeorar las cosas, estos productos se pueden comprar fácilmente en línea en EEUU, especialmente en Amazon Pharmacy. En los sitios web K Health, PlushCare o Push Health, a veces basta con responder a un sencillo cuestionario para obtener una receta. Otros atraen a los clientes con programas completos de pérdida de peso a precios reducidos. Por 188 dólares al mes, Nextmed promete a sus miembros un tratamiento con Wegovy, desde la receta hasta las consultas de seguimiento. Como todos los mercados con perspectivas estratosféricas, la obesidad atrae a su cuota de especuladores, e incluso de estafadores, y las organizaciones se resignan a ver florecer redes de venta paralelas ilegales y falsificaciones.

Alzheimer y Parkinson, ¿el siguiente paso?

Pero Novo Nordisk, al igual que Lilly, ya está preparando el siguiente paso. Así, el laboratorio danés ha decidido explotar al máximo el filón de Ozempic y Wegovy. Ha puesto en marcha estudios sobre las aplicaciones del semaglutido —la molécula común a sus dos «éxitos de ventas»— en enfermedades neurodegenerativas, que aún no se tratan adecuadamente. ¿De ahí a proponer inhibidores del apetito para curar el Alzheimer o el Parkinson? Un nuevo premio gordo a la vista para las grandes farmacéuticas.

Adaptarse a las necesidades de los clientes

Volvamos con el caso de los restaurantes y los mini-menús. Algunos restauradores, por su parte, no ven la necesidad de adaptarse. «Si bien el uso de GLP-1 sin duda tiene un impacto en el segmento de la «comida rápida informal», los restaurantes tradicionales con servicio de mesa, que ofrecen una experiencia auténtica, se ven mucho menos afectados», estima el propietario de Scarpetta, una cadena de restaurantes italianos con presencia en todo el mundo.

Afirma que nunca ha visto a un cliente pedir una ración reducida por estar siguiendo un tratamiento con GLP-1. Dice:

«Los clientes vienen … para disfrutar de un momento agradable, del vino y de la pasta. De todos los retos a los que se enfrenta nuestro sector, los GLP-1 no están entre los más importantes».

Otros restaurantes son más discretos con respecto a sus menús adaptados. El objetivo es atraer a una clientela más amplia que desea raciones más pequeñas, sea cual sea el motivo, a veces simplemente por falta de apetito. Otto's, un restaurante francés de Londres famoso, lanzó en mayo un «menú para una persona, apetito pequeño». Este menú degustación, con un precio de 240 libras esterlinas (unos 285 euros) por persona, se compone de una vieira, una escalopa de foie gras a la sartén, langosta escocesa, una suprema de ave de Bresse y un helado de coco.

El restaurante solo sirve unas cuarenta comidas por noche y su propietario afirma vender alrededor de seis de estos minimenús a la semana. Incluso cuenta con una clienta habitual: una señora de 80 años, en tratamiento para controlar el apetito, que ya ha pedido este menú cinco veces. «Intentamos variar los ingredientes para ella, para que no se canse», comenta divertido.

Para el propietario de Otto, ofrecer estos menús es adaptarse a las necesidades de los clientes, un principio fundamental de la hostelería.

Los medicamentos contra la obesidad amenazan a los gigantes de la industria agroalimentaria

Los tratamientos contra la obesidad podrían provocar cambios en los hábitos de consumo, especialmente en las regiones donde se consume mucho snacks y platos preparados (Estados Unidos y Reino Unido), pero no se espera que los volúmenes disminuyan a corto plazo.

Por su parte, las grandes industrias intentan tranquilizarse. «Cuando comes menos, quieres asegurarte de limitar la pérdida de masa muscular. Necesitas vitaminas y minerales», argumenta el CEO de Nestlé, el fabricante de las barritas de chocolate Lion y KitKat, los cereales Chocapic, las pizzas congeladas Buitoni y los helados Häagen-Dazs.

Más grave aún para él y sus lucrativas marcas mundiales de café (Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto, Starbucks...), los consumidores de este producto para controlar el apetito se quejan de náuseas al tomar esta bebida.

