Avatar de Salvador Gracia Ortega
Salvador Gracia Ortega
4d

Excelente post.

Avatar de Fernanda Torres
Fernanda Torres
4d

A destacar: La velocidad es en gran parte responsable del deterioro del arte y de la devaluación de la belleza. Antes, las iglesias se construían a lo largo de varias generaciones, durando más que la vida de la mayoría de los que trabajaban en ellas. El artista italiano Masaccio pasó 40 años haciendo la puerta del Duomo de Florencia (literalmente el trabajo de su vida). Ahora se construyen casas prefabricadas en un año y la mayor parte del arte moderno es espantoso (más un factor de choque que una puerta a lo divino). Para dominar cualquier oficio, como la poesía, la pintura o el violín, se requiere al menos una década de oscuridad, trabajando duro con poco que mostrar (además de una peculiar forma de fe). Es más difícil hacerlo ahora que nunca.

La vida intencionada es importante. En defensa de la lentitud: Infinitamente satisfechos por lo que se hace cada día, su sentido de la suficiencia divorciado del mundo de los logros. El mundo occidental rinde culto a la velocidad. Susurra: acelera o te quedas atrás. La paciencia ya no se considera una virtud, sino un signo de poca ambición y pereza.

