Mi sincero viaje hacia un estilo de vida lento

Alguien me preguntó hace poco: ¿cuál es la palabra que utilizarías para describir tu día ideal? Me lo pensé. Entonces: hmm, probablemente lento.

Sobre todo, quiero vivir con lentitud: en los viajes, en la lectura, en el trabajo, en el amor. Sin prisas. Sin prisas. Sólo lentitud paciente y sabrosa.

Nota: La vida lenta es una mentalidad y un movimiento social que anima a las personas a adoptar un modo de vida más intencionado y consciente, dando prioridad al disfrute y a la conexión frente a las exigencias aceleradas de la sociedad moderna. Este movimiento surgió como respuesta a los rápidos avances tecnológicos que han transformado la comunicación, el trabajo y las rutinas diarias, a menudo a expensas del bienestar personal y la sostenibilidad medioambiental. Con raíces en el movimiento italiano Slow Food de la década de 1980, la vida lenta hace hincapié en la importancia de la calidad, las tradiciones locales y un ritmo más lento, promoviendo prácticas como la comida lenta, las ciudades lentas y el diseño lento. Véase más información al final.

Las personas que más admiro nunca parecen tener prisa, pero siempre están donde tienen que estar.

Se toman su tiempo para tomar decisiones, dejando que la intuición aflore a la superficie de la conciencia, pero luego actúan con rapidez, con convicción. Tienen un sentido claro de la dirección, porque labran la quietud necesaria para cultivar una conexión consigo mismos. Trabajan en proyectos que a otros les parecen tediosos -curar un meticuloso jardín de cinco mil rosas o construir su propia casa o comprometerse con un programa de lectura para toda la vida- con una atención incesante, tierna y gozosa.

Actos llenos de alma, densos de intención, que no requieren velocidad por su masa. Viven con una lentitud definida.

La lentitud es dura

El mundo occidental rinde culto a la velocidad. Susurra: acelera o te quedas atrás. La paciencia ya no se considera una virtud, sino un signo de poca ambición y pereza.

Como le dice la Reina Roja a Alicia: “Querida, aquí hay que correr todo lo rápido que se pueda, sólo para mantenerse en el sitio. Y si quieres ir a alguna parte debes correr el doble de rápido”.

Inmersos en el mundo superficial de la velocidad, las únicas cosas que parecen merecer la pena hacer tienen rendimientos inmediatos y obvios y «útiles» (2).

Pero cuanto más rápido me muevo, menos alimento a la parte de mí que está hambrienta de silencio y tranquilidad y de pensar intensamente en lo mismo durante media hora. Cuando esa parte pasa hambre, se siente en el cuerpo como una sensación de tristeza, vacío, pavor. Un cierto mareo por el giro de la tierra.

Mi vida desciende de apartarme para admirar el Puerto de Marsella de la vida, a apretar la nariz contra el lienzo.

La lentitud profundiza el tiempo

He pasado gran parte de este mes sentado frente a una pantalla hasta que mis ojos perforan la parte posterior de mi cerebro. Contesto algunos correos, termino alguna tarea trivial, resurjo y tres horas han pasado como tres minutos. Los días se difuminan y se emborronan unos con otros.

Cuanto más rápido me muevo a través del tiempo, más rápido se mueve el tiempo a través de mí. Olvido los momentos más ajetreados de mi vida. Se difuminan en un largo y traumático día impregnado de tecnología (3).

Todo el mundo habla de vivir más (ampliar el tiempo horizontal), pero pocos hablan de vivir más profundamente (ampliar el tiempo vertical). Es tentador tratar el tiempo como una unidad objetiva, como los centímetros o los kilogramos, pero el tiempo experimentado es subjetivo. Cinco minutos pueden parecer una hora. Cinco horas pueden parecer cinco minutos. Una década puede pasar como dos años, mientras que dos años pueden adquirir el peso de un siglo.

Una vida larga es cuestión de profundizar y densificar el tiempo. En otras palabras, vivir lentamente.

Lejos del ruido, moviéndose a un ritmo natural, el grifo abierto de la vida se convierte en un goteo acompasado. El tiempo se estira y se acuesta.

No puedo imponerme la lentitud

En mi piso-caja de zapatos del centro de Buenos Aires, con vistas al Teatro Colón, no había microondas. Naturalmente, dejaba que mi café se enfriara siete veces por la mañana y no tener una forma rápida de recalentarlo me resultaba bastante incómodo...

Pero al tener que verter mi café en una olla de cobre sobre la temblorosa cocina de gas y encender audazmente el quemador con un mechero Bic, me vi obligada a ir más despacio. Observar cómo los hombres de la calle montaban sus puestos de fruta a la luz gris azulada, estudiar los horteras imanes turísticos que ensuciaban la nevera, respirar. Ver el café temblar por el calor mientras las llamas azules lo rodean. Huele la amargura aguda y acre cuando arde.

Nada da tanta vitalidad a la experiencia como notarla.

El mismo fenómeno se produce cuando cubro el televisor con arte o apago el teléfono. Me veo obligado a entrar en el pegajoso mundo del disfrute, en lugar de la mera estimulación.

Ésta es la cuestión: no puedo obligarme a la lentitud.

No puedo seguir haciendo un montón de cosas rápidas, sino ir un poco más despacio. La velocidad es un patógeno. Vive en un entorno cargado de velocidad el tiempo suficiente, y antes de que me dé cuenta estaré tropezando con mis propios pies y debatiéndome con el hábito de la cocaína.

La lentitud es el resultado de curar un entorno que cultiva la holgura en lugar de la velocidad, perpetúa la facilidad en lugar de la urgencia.

Diseñar una vida que convierta el tiempo en miel: lenta y dorada, espesa y dulce. Que crea espacio para apartarse, para vivir con los ojos abiertos. Para fomentar una apreciación abierta y una receptividad infantil. Para fijarme en lo que antes sólo había visto: la alegría en los ojos de una madre mientras juega al cucú con su hijo en una cafetería, las líneas curtidas de la cara de un anciano, la textura infinita de la corteza de los árboles, la luz del sol que atraviesa las ramas, la generosa calidez del amanecer que pone la piel de gallina sobre la piel fría, la forma en que el agua se derrama como cristal sobre las rocas del lecho del río. La vida, ¿sabes?

Para mí, la lentitud se parece a la vida rural y a la tecnología limitada y al compromiso con la realidad cruda y escabrosa. Escapar de las notificaciones, eludir los calendarios repletos. No estar tan malditamente conectado. Vivir en bolsillos donde el mundo afloja sus garras. Encontrar la recreación en la riqueza: la lectura o los rompecabezas o la pintura o los largos paseos y las conversaciones más largas. Hacer cosas con las manos. Mirar objetos bellos.

El mundo nunca dejará de apresurarme, de seducirme con su velocidad.

Pero cada vez pienso más que estoy aquí sólo para disfrutar del paisaje y de las personas que ocupan su tiempo con nada.

Nota: Se agradece a Tommy Dixon su colaboración en este artículo.

¿Qué es la vida lenta? Historia del movimiento slow, ideas, recursos

El movimiento de la vida lenta promueve un enfoque más centrado en el disfrute y menos en la velocidad o la eficacia.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha cambiado fundamentalmente la forma de vivir de la gente en muchas partes del mundo, con nuevas herramientas que afectan a la forma en que la gente se comunica, dónde trabaja, qué come y qué sabe. La tecnología también ha cambiado el ritmo al que la gente trabaja y vive. La vida lenta es una respuesta al ritmo acelerado de la vida moderna y a la ubicuidad de la tecnología. La vida lenta es cuando la gente da prioridad a tomar decisiones intencionadas y a conectar con otras personas, y desprioriza la eficacia, la velocidad y la tecnología. La tecnología ha animado a la gente a cronometrar sus actividades y a esforzarse continuamente por aumentar la eficacia y la productividad. Sin embargo, el movimiento de la vida lenta sostiene que centrarse únicamente en la velocidad y la eficacia puede ser perjudicial para las personas y la sociedad.

Orígenes

El movimiento de vida lenta tiene sus orígenes en el movimiento Slow Food, que comenzó en Italia en la década de 1980. Italia experimentó una gran agitación política en la segunda mitad del siglo XX, y la tecnología cambió el ritmo de vida allí como lo había hecho en muchas otras partes del mundo. A mediados de la década de 1980, la empresa de comida rápida McDonald’s tenía previsto construir uno de sus restaurantes en Roma, cerca de la Plaza de España. Algunos italianos se escandalizaron de que la empresa de comida rápida construyera en una zona tan histórica, y muchos creyeron que la presencia del restaurante estropearía la zona. Un activista llamado Carlo Petrini protestó contra la construcción del restaurante. En sus protestas, Petrini señaló que la cultura italiana era la de la comida lenta. Utilizó la frase en inglés para contraponer la idea de comida lenta a la de comida rápida de McDonald’s.

La protesta de Petrini fue popular en Italia y en otras partes del mundo donde el cultivo, la preparación y el consumo de alimentos estaban cambiando debido a la tecnología y a los cambios culturales que daban prioridad a la velocidad, la eficacia y la productividad sobre la tradición y la calidad. El movimiento se hizo tan popular que el movimiento internacional Slow Food celebró su primera reunión en Francia en 1989. Incluso cuando el movimiento Slow Food se hizo más conocido y adoptado en algunos círculos, las nuevas tecnologías siguieron influyendo en la producción y el consumo de alimentos. Por ejemplo, durante la década de 1990, los cultivos alimentarios modificados genéticamente (MG) adquirieron mayor protagonismo.

El movimiento Slow Food se opuso a los transgénicos y a otros cambios en la forma de producir y consumir alimentos. A principios de la década de 2000, se crearon secciones del movimiento Slow Food en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y otros países. Los objetivos declarados del grupo eran «evitar la desaparición de las culturas y tradiciones alimentarias locales, contrarrestar el auge de la vida rápida y combatir el menguante interés de la gente por los alimentos que come». Los miembros del grupo creían que las elecciones alimentarias de las personas afectan a sus vidas y al resto del mundo.

El movimiento Slow Food hace hincapié en que la gente mejore su propia vida y la sociedad en su conjunto tomando decisiones particulares sobre su alimentación; el movimiento anima a la gente a comer alimentos producidos localmente y a conocer y comunicarse con las personas que producen sus alimentos.

La aceptación de la comida lenta por parte de la gente inspiró a muchos a reexaminar otras partes de la vida y de la sociedad que habían sido modificadas por la tecnología y las expectativas culturales. El movimiento Slow City comenzó en Italia a finales de la década de 1990, inspirado por el movimiento Slow Food. Este movimiento se centró en caminar, en lugar de utilizar automóviles, para el transporte en las ciudades, y en invitar a la interacción entre las personas de pueblos y ciudades. El movimiento también promovía los bienes y alimentos locales, ayudando a mejorar las economías locales y a crear conexiones comunitarias.

En la época en que se inició el movimiento Slow City, se empezaron a utilizar términos como «viaje lento» y «vida lenta» para describir a las personas que priorizaban el disfrute y la conexión sobre la eficacia, la velocidad y la tecnología. En 2004, el periodista canadiense Carl Honoré escribió el libro Elogio de la lentitud. El libro seguía la pista de varios movimientos «lentos» que se iniciaron en todo el mundo y animaba a la gente a abrazarlos. Honoré pasó a ser conocido como el padrino del movimiento slow.

Visión general

El movimiento de la Vida Lenta es extremadamente amplio, y puede incluir cualquiera de los movimientos «lentos» específicos que se han desarrollado desde la década de 1980. En general, las personas que abrazan la vida lenta creen que la tecnología y un hiper-enfoque en la velocidad y la eficiencia a menudo se producen a costa de la salud de las personas, su disfrute y la sostenibilidad medioambiental. La comida lenta, las ciudades lentas, la tecnología lenta, el diseño lento y el turismo lento son aspectos de la vida lenta.

Un aspecto popular de la vida lenta es tomar decisiones intencionadas sobre el uso que se hace de la tecnología. A menudo se considera que los cambios tecnológicos son uno de los principales impulsores de la cultura «rápida» de finales del siglo XX y principios del XXI. La tecnología móvil se hizo omnipresente en muchas partes del mundo a principios del siglo XXI, y el Data Reportal estimó en 2024 que los estadounidenses interactuaban con pantallas (por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores, televisores) durante una media de más de siete horas al día. Muchas personas interesadas en la vida lenta creen que reducir el tiempo dedicado a utilizar la tecnología, concretamente los teléfonos inteligentes, es una parte importante de la vida lenta. Los defensores de la vida lenta señalan que las empresas de redes sociales y otras empresas tecnológicas diseñan sus productos para que creen adicción, ya que la gente que los utiliza durante periodos más largos genera más ingresos mediante el aumento de las ventas de publicidad. Además, los defensores de la vida lenta señalan que la tecnología ha hecho que muchas personas estén constantemente conectadas a sus trabajos, lo que, según ellos, es malo para las personas, las familias y las sociedades.

Algunas personas interesadas en la vida lenta abordan los efectos negativos de la tecnología participando en la llamada desintoxicación digital, que consiste en un tiempo limitado (normalmente varios días) durante el cual evitan utilizar dispositivos digitales y pantallas. Los defensores de esta práctica creen que tomarse un descanso de los dispositivos digitales puede ayudar a las personas a cambiar los malos hábitos que tienen con los dispositivos digitales. Muchas personas interesadas en la vida lenta también realizan cambios a largo plazo en su uso de la tecnología. Por ejemplo, algunas personas eliminan los sistemas de juego o los televisores de sus casas. Algunas personas eliminan los perfiles y las aplicaciones de las redes sociales de sus dispositivos. Como ocurre con muchos conceptos de la vida lenta, la tecnología lenta puede significar cosas distintas para personas distintas.

El diseño lento y el consumo lento también son aspectos del movimiento de vida lenta. El diseño slow se centra en crear productos y espacios sostenibles y de alta calidad. Generalmente significa utilizar tantos materiales locales como sea posible y pagar salarios justos a las personas que producen los bienes. La moda lenta está relacionada con el diseño lento, y anima a los productores de ropa a elegir materiales producidos de forma sostenible, a tratar con justicia a los trabajadores de la moda y a producir prendas duraderas. Estos principios son lo contrario de los principios de la moda rápida, que se convirtió en la tendencia de la industria mundial de la ropa a principios del siglo XXI. Otro concepto relacionado con el diseño lento es el minimalismo, que es un diseño, estilo o modo de vida que incluye el menor número posible de elementos. El desorden y la reducción de tamaño suelen asociarse a un estilo de vida minimalista. La comida lenta y el turismo lento, que es un movimiento que anima a los viajeros a ser conscientes del impacto ecológico y social de sus viajes, también están relacionados con el diseño lento y el consumo lento.

La investigación científica parece respaldar los beneficios de la vida lenta para las personas y las sociedades. Algunos aspectos del movimiento de vida lenta, como la preferencia por caminar o ir en bicicleta en lugar de conducir un coche, animan a la gente a hacer más ejercicio físico, lo cual es beneficioso para la salud individual. La investigación científica también ha indicado que, para algunas personas, reducir el consumo de medios sociales puede mejorar la salud mental. Los estudios también han demostrado que las personas que intentan realizar varias tareas a la vez suelen ser menos eficientes y productivas que las que se centran en una tarea cada vez. Además, los estudios han descubierto que las personas que suelen intentar realizar varias tareas a la vez obtienen malos resultados en las pruebas de memoria.

El hecho de que la vida lenta priorice las experiencias sobre el uso de la tecnología también puede ayudar a la sociedad en general. Las personas que despriorizan la tecnología digital y otros bienes de consumo compran menos productos y generan menos residuos. La vida lenta, sobre todo el movimiento Slow Food, anima a la gente a comprar productos locales. Esto puede ser beneficioso para las economías locales y para el medio ambiente, ya que los productos locales pueden contaminar menos al no tener que transportarse largas distancias.

Aunque las personas implicadas en el movimiento slow creen que realizar cambios en muchos aspectos de la propia vida puede ser útil, muchos miembros del movimiento también creen que la tecnología y la eficiencia son importantes y útiles cuando se utilizan adecuadamente. Por ejemplo, muchos grupos implicados en movimientos lentos, como el movimiento Slow Food, tienen sitios web. Carl Honoré afirma que la vida lenta no exige que la gente lo haga todo despacio. En cambio, anima a la gente a hacer las cosas a la «velocidad adecuada». Honoré y otros defensores de la vida lenta suelen afirmar que la gente puede beneficiarse del movimiento slow analizando sus hábitos y elecciones y tomando decisiones intencionadas en lugar de tomar decisiones basadas en lo que es popular o lo que es más eficiente.

Notas:

1- Como escribe Nat Eliason en «Adictos a la velocidad»: En física, el impulso se basa en dos factores: la masa y la velocidad. El impulso de un objeto aumenta cuando lo aceleras o cuando le añades más masa. Cuando consideramos el impulso de nuestro trabajo o de nuestra vida, en realidad estamos considerando la masa de aquello en lo que trabajamos y la velocidad a la que lo hacemos. Y si somos deficientes en uno, podemos compensarlo con el otro. Pero no somos una cultura de masas. Somos una cultura de velocidad.

2- La velocidad es en gran parte responsable del deterioro del arte y de la devaluación de la belleza. Antes, las iglesias se construían a lo largo de varias generaciones, durando más que la vida de la mayoría de los que trabajaban en ellas. El artista italiano Masaccio pasó 40 años haciendo la puerta del Duomo de Florencia (literalmente el trabajo de su vida). Ahora se construyen casas prefabricadas en un año y la mayor parte del arte moderno es espantoso (más un factor de choque que una puerta a lo divino). Para dominar cualquier oficio, como la poesía, la pintura o el violín, se requiere al menos una década de oscuridad, trabajando duro con poco que mostrar (además de una peculiar forma de fe). Es más difícil hacerlo ahora que nunca. Se espera que todo ocurra rápidamente. Con la escritura, lucho contra el impulso de abandonar y rendirme a un salario. Ver a los compañeros empezar una carrera es la empalizada moderna. Tomarse un año para vagar es una cadena perpetua.

3- En nuestra época obsesionada por la longevidad, me parece una locura el uso y abuso de la tecnología, que deforma nuestras vidas a la velocidad de la luz. Cuán voluntariamente optamos por el éxtasis cegador de la velocidad. En resumidas cuentas: La tecnología no ahorra tiempo. La tecnología nos acelera la vida.

