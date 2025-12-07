Photo by BBiDDac on Unsplash

El lenguaje terapéutico se ha apoderado de nuestro lenguaje. Está arruinando nuestra forma de hablar sobre el romance y las relaciones (ver sobre la teoría del apego a continuación), limitando nuestra forma de pensar sobre el dolor y el sufrimiento (ver más adelante sobre los demás como obstáculo), y ahora estamos perdiendo las palabras que definen quiénes somos. Ya nadie tiene personalidad.

La teoría del apego es muy popular entre la Generación Z. Esta teoría se remonta a la década de 1950, basada en investigaciones de los psicólogos John Bowlby y Mary Ainsworth. Ainsworth identificó tres estilos principales de apego: seguro, ansioso y evitativo, tras evaluar las respuestas de los niños a la separación y el reencuentro con sus cuidadores. Generalmente, quienes tienen apego ansioso tienden a ser dependientes y buscan consuelo; los evitativos son más distantes e independientes, mientras que los seguros se sienten seguros y cómodos. Desde entonces, se ha popularizado la aplicación de la teoría del apego a las relaciones adultas, especialmente en línea. Existen las tags sobre esto en TikToks con más de 300 millones de visualizaciones.

Por otro lado:

Con el tiempo, terminas viendo a los demás como distracciones, como molestias. Los demás se convierten en obstáculos. Para las mujeres, los hombres se convierten en obstáculos para nuestra sanación y salud mental. Para los hombres, las mujeres parecen obstáculos para su ambición y desarrollo personal. O viceversa. Todo me parece una estrategia de evasión, todos esforzándose por no ser vulnerables y salir lastimados.

En una cultura terapéutica, cada rasgo de personalidad se convierte en un problema a resolver. Cualquier cosa demasiado humana —cada hábito, cada excentricidad, cada sentimiento demasiado fuerte— debe ser etiquetada y explicada. Y esto inevitablemente se expande con el tiempo, abarcándonos a cada vez más personas, hasta que nadie es normal. Algunos dicen que los jóvenes están convirtiendo sus trastornos en su personalidad. No; es peor que eso. Ahora se les enseña que su personalidad normal es un trastorno.

Según una encuesta de 2024 publicada por Skeptic Research Center, el 72% de las chicas de la Generación Z dijo: «Los problemas de salud mental son una parte importante de mi identidad». Solo el 27% de los hombres de la generación del baby boom dijo lo mismo:

Otros datos también resultan interesantes:

Creo que esto forma parte de un instinto más profundo en la vida moderna de explicarlo todo. Psicológica, científica y evolutivamente. Todo en nosotros tiene una causa, está categorizado y puede corregirse. Hablamos de teorías, marcos, sistemas, estructuras, impulsos, motivaciones y mecanismos. Pero a cambio de la explicación, perdimos el misterio, el romance y, últimamente, creo, a nosotros mismos.

Hemos perdido las formas sentimentales con las que solíamos describir a la gente. Ahora, lo que haces, debe tener algún tipo de categorización, de explicación, de etiqueta:

Ahora siempre llegas tarde a todo, no por ser adorablemente olvidadizo, ni por ser disperso, interesante y secretamente querido por nunca llegar a tiempo, sino por el TDAH. Eres tímido y bajas la mirada cuando te hablan, no por ser hijo de tu madre, ni por ser amable y dulce y sonrojarte como ella, sino por el autismo. Eres como eres no porque tengas alma, sino por tus síntomas y diagnósticos; no eres una amalgama de tus ancestros ni una curiosa constelación de rasgos, sino el resultado clínico de una cronología de eventos infantiles. Cada parte sincera, molesta e interesante de ti, categorizada. Las formas cariñosas en que tu familia te describe, medicalizadas. Las partes de nosotros que una vez se escribieron en votos matrimoniales, se leyeron en panegíricos, se recordaron con una sonrisa, ahora viven en las notas médicas, las evaluaciones de salud mental y una de las aplicaciones de salud bajadas de Apple o Android. Ya no somos personas. Hemos sido productos durante mucho tiempo, y estas son nuestras etiquetas.

Tampoco podemos hablar de carácter. Ya no hay gente generosa, solo complacientes. No hay hombres ni mujeres que se dejen llevar por la emoción, solo los que sufren de apego ansioso o los codependientes. No hay trabajadores esforzados, solo los traumatizados, los inseguros y triunfadores, los neuróticos y ambiciosos.

Incluso clasificamos a las personas sin su consentimiento. Ahora nuestras torpes madres siempre han tenido TDAH sin diagnosticar; nuestros padres callados no se dan cuenta de que son autistas; nuestros estoicos abuelos sufren de retraso mental. Incluso diagnosticamos a los muertos con la ayuda de otros.

Y creo que por eso la gente se pone tan a la defensiva con estos diagnósticos, insiste tanto en que lo expliquen todo. Intentan aferrarse a sí mismos; cada parte de su personalidad está contenida en ellos.

Y no solo hemos perdido rasgos de personalidad. Ya no hay experiencias, ni fases ni épocas de la vida, ni maravillas ni misterios, solo pistas sobre lo que podría estar mal en nosotros. Todo lo que sucede tiene explicación; nada está exento. No podemos aceptar que amamos a alguien con locura e ilógicamente; no, la forma iluminada de pensar es ver más allá, llegar al fondo de la cuestión, encontrar los motivos ocultos.

De quién nos enamoramos no es más que una respuesta al trauma. “No te gusta; tienes problemas de apego”. Quizás te recuerde a un cuidador que te hirió. De hecho, ya no hay sentimientos en absoluto; solo sistemas nerviosos desregulados. Cada experiencia humana que tenemos es evidencia, y el propósito de nuestras vidas es reconstruirla a la perfección. Esta es la forma sana de pensar, de la que las generaciones anteriores fueron tan cruelmente privadas.

Ya no estoy segura de creer esto. Que ahora somos más iluminados que antes, más inteligentes emocionalmente. Mi abuela (con sus tiempos lentos) es abuela, madre, esposa; nosotros somos trastornos del apego. Ella es desinteresada y se toma las cosas en serio; nosotros tenemos disforia sensible al rechazo y adulación como respuesta al trauma. Ellos son almas; nosotros somos síntomas.

Claro que hubo personas en el pasado que necesitaron ayuda real y nunca recibieron ningún tipo de comprensión, pero esa no es la historia completa; muchas también eran más felices, menos cohibidas, capaces de olvidarse de sí mismas. Puedes preguntar a tus abuelos, que llevan tantas décadas casados, por qué se eligieron y quizás nunca lo habían pensado realmente, no hay que ponerle palabras.

Quizás soy demasiado nostálgica del pasado, pero hay algo que se ha perdido, algo con lo que en ese momento me costó identificarme: una forma de vida más sencilla. Y ahora somos arrogantes al ver a las personas del pasado como incompletas e irresueltas, cuando estamos tan ansiosos y confundidos.

Creo que por eso mi generación se estanca en temas como las relaciones y la paternidad. Los compromisos con los que tropezamos, las decisiones que debatimos sin cesar, las tradiciones que nos cuesta aferrarnos, son a menudo las que no podemos explicar fácilmente.

Intentamos explicar lo inexplicable. Es difícil defender el amor romántico frente a la soltería porque no es seguro, ni controlable, ni particularmente racional. Lo mismo ocurre con tener hijos. Si pones estas cosas en una lista de pros y contras, pierden sentido, como se ha hecho en los videos sobre embarazo y parto en TikTok y su famosa lista (1).

No se pueden calcular ni codificar. Pregúntales a las generaciones anteriores por qué formaron familias. A menudo, no lo pensaron bien. Y quizás no sea tan descabellado como nos han hecho creer, quizás no sea tan imprudente, quizás haya algo humano en ello.

Pero, por supuesto, esta generación tiene una industria multimillonaria involucrada que antes no existía, como muestran los datos de Statista. El mundo también se está volviendo más complejo; queremos control y certeza. Nos consolamos con las causas de las cosas. Y sí, hay jóvenes que reciben ayuda de los diagnósticos, que no pueden funcionar y encuentran alivio en ser comprendidos, pero son menos de los que creemos. Muchos más se han convencido de que el sentido de la vida es clasificar y explicar todo, y eso los está haciendo miserables.

Me parece extraño que pensemos que esto es liberador, este conocimiento brutal. Que esta auto-vigilancia sea la forma más libre de vivir. Que de alguna manera estemos menos reprimidos, menos encasillados por las etiquetas médicas. Hay jóvenes que pasan los años más despreocupados de sus vidas mapeándose a sí mismos, categorizándose para empresas y anunciantes. Gran parte de su pensamiento está consumido por esto. Ya no tienen recuerdos; solo evidencia, explicaciones, cronologías del trauma. No tienen relaciones; solo figuras de apego, cuidadores y cor-eguladores. Y creo que esta es la causa de tanta miseria. Enseñamos a una generación que el sentido de la vida no se encuentra fuera, en el mundo, sino dentro de sus propias cabezas. Subestimamos esta miserable tarea de comprendernos a nosotros mismos.

Me compadezco de las chicas que analizan forensemente su infancia mientras aún la viven, metiendo su esperanza, dolor y sufrimiento en categorías, reduciéndose a respuestas traumáticas. Duele ver esta desgarradora conciencia que hemos infligido a una generación, cuya única comprensión del mundo es esta búsqueda militante, esta búsqueda desesperada de razones. Dios, la vida que se pierden.

Porque nunca podemos explicarlo todo. En algún momento tenemos que dejar de analizar y ver a través de las cosas y aceptar lo incognoscible. Lo único que realmente podemos lograr es, quizás, tener fe, en lo que cada uno crea. Un poco de humor con nosotros mismos, también.

Nuestra salud mental se está desmoronando. Las tasas de autolesiones y suicidios van en aumento. Nos sentimos más solos que nunca; nos sentimos desesperanzados ante el futuro. A pesar de que la industria del bienestar ahora vale billones, a pesar de las constantes campañas de salud mental, a pesar de la incesante concienciación, nada de esto hace mella. De hecho, nos sentimos peor. Y lo que es revelador es que el deterioro de la salud mental es peor para los menos religiosos, que ahora son niñas y mujeres jóvenes. Numerosas investigaciones demuestran que las personas religiosas son más felices, están más conectadas y mejor protegidas de las presiones de la vida moderna.

Es imposible sanar de ser humano, y por eso la industria de la salud mental tiene una demanda infinita. Explica cualquier cosa lo suficiente y encontrarás una patología; profundiza lo suficiente y desaparecerás.

Nos siguen diciendo que lo más valiente ahora es trabajar. Pero creo que se necesita valentía para no explicarlo todo, para soltar el control, para resistir ese impulso de encerrarse en sí mismo. Y sabiduría también para aceptar que nunca nos entenderemos a nosotros mismos a través de nada más que cómo actuamos, cómo vivimos y cómo tratamos a los demás.

Ya pensamos lo suficiente en nosotros mismos. No necesitamos más consciencia ni respuestas. Me preocupa que, después de toda una vida intentando explicarse, resolver sus fuertes sentimientos, estandarizar sus personalidades y dar sentido a cada experiencia, una generación pueda darse cuenta de que el único problema que tuvieron, desde siempre, fue ser humanos.

Así que libérate de experimentar, no de explicar. Sé lo suficientemente valiente para ser normal. No entregues tus sentimientos, decisiones y recuerdos a la intrusión del mercado, a la interpretación de los expertos, para que se archiven como desviaciones de lo que la industria médica considera saludable. Déjate sin resolver. Quién sabe; es un misterio. Escrito en las estrellas. De algún lugar desconocido. Aferrarte a tu personalidad es una declaración de que eres humano. Una persona, no un producto. No necesitas ninguna otra explicación.

Bonus: Por qué cada personalidad es un tipo: el auge de la cultura de las etiquetas

En una entrevista para Vogue, “¿Qué hay en mi bolso?”, con la mundialmente famosa cantante británica Dua Lipa, ella sacó una baraja de tarot y admitió que las usa a diario. Dua ha expresado abiertamente su creencia en la astrología y el tarot en múltiples ocasiones, despertando el interés por el tema entre sus millones de seguidores.

Ya sea en la actualidad o en siglos pasados, la humanidad siempre ha buscado comprender lo desconocido. Las lecturas de tarot, las predicciones astrológicas y los tests de personalidad no son inventos modernos. La historia del tarot, por ejemplo, se remonta a la Italia renacentista del siglo XV, donde comenzó como un juego de cartas, cobrando prominencia en la Gran Bretaña del siglo XIX a medida que crecía el interés por el ocultismo. Sin embargo, nunca antes la demanda de tales conocimientos había sido tan amplia como en la actualidad.

Lo que ha cambiado ahora es la escala. La tecnología ha revitalizado estas antiguas tradiciones. Las plataformas digitales han facilitado la participación en tests de personalidad, buscar el signo zodíaco o consultar las lecturas diarias de tarot. Preguntas como “¿Cuál es tu signo lunar o ascendente?” ya no son exclusivas. Las redes sociales, en particular plataformas como TikTok, se han convertido en la herramienta global para difundir mensajes “divinos”, atrayendo a audiencias de todas las generaciones en busca de empoderamiento y guía.

La reproducción automática y el contenido basado en algoritmos impulsan la popularidad de estos temas. El hashtag #tarotreading en TikTok ha acumulado más de 7 millones de visualizaciones. Si ves una lectura de tarot por curiosidad, los algoritmos te ofrecerán más, a veces arrastrando a los usuarios a un bucle infinito de predicciones. Este efecto se ve amplificado por la participación de las celebridades en esta tendencia.

La fascinación por el “tipo” de las celebridades impulsa a los usuarios a buscar mucho más allá de sus propias posiciones astrológicas, sino también las de sus artistas favoritos. Videos en TikTok e Instagram con etiquetas como “Celebridades con tu signo lunar” o “Actores con tu signo solar” han inundado estas plataformas, creando un sentimiento de identidad compartida con modelos a seguir.

Esta fiebre por las etiquetas no se limita solo a la industria del entretenimiento y las redes sociales; prospera en diversos entornos, abriéndose paso gradualmente al mundo profesional y corporativo a través de herramientas como los tests de personalidad, en algo que podría llamarse la cultura de las etiquetas.

El origen del Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI), inspirado en la obra de Jung, se remonta al siglo XX y al deseo de comprender cómo las personas perciben el mundo y toman decisiones. Clasifica a las personas en uno de los 16 tipos de personalidad basándose en cuatro dicotomías.

Con el tiempo, el test MBTI ha ganado una enorme popularidad, hasta el punto de que algunas personas creen que sus perspectivas laborales dependen de su tipo MBTI. Empleadores de todo el mundo comenzaron a agrupar a sus empleados según sus resultados del MBTI para intentar aumentar la eficiencia. Se han extendido los artículos que aconsejan a los responsables de RR. HH. considerar los tipos de MBTI de los candidatos, especialmente en EE. UU. La complejidad de la naturaleza humana se redujo así a una simple combinación de cuatro letras.

Corea del Sur, donde el MBTI se convirtió en una obsesión cultural, demuestra cómo llevarlo demasiado lejos puede ser autodestructivo. Las empresas comenzaron a buscar tipos de MBTI considerados “favorables”, ignorando a quienes no encajaban en estas categorías, intensificando aún más la presión por conformarse y socavando la autoestima de las personas. Es un ejemplo perfecto de cómo el autodescubrimiento se convierte en autolimitación.

Este no es un fenómeno exclusivo de Corea, sino transcultural. (2) Buscar tu “tipo” se ha convertido en un pasatiempo mundial. Sin importar nuestra edad o cultura, la idea de comprendernos un poco más, encontrar una “clave” para la vida, siempre parece atractiva. Internet y las redes sociales proporcionan un ecosistema perfecto para que estos fenómenos florezcan.

Notas:

1- La “lista”, en TikTok, se refiere a un archivo colaborativo titulado “Lista de Yuni sobre los pros y los contras de tener hijos”, en el que los argumentos en contra del embarazo superan ampliamente a las razones para tener hijos. Las desventajas van desde síntomas comunes del embarazo, como náuseas e hinchazón, hasta problemas más personales.

Aunque algunos de sus críticos afirman que la lista fomenta el alarmismo y la desinformación, otros creadores la han elogiado por inspirar debates más honestos sobre el embarazo y el parto. Independientemente de su recepción, la lista marca un cambio en la forma en que se habla del embarazo en línea y revela la necesidad de una educación sanitaria más integral. La creciente popularidad de la lista también coincide con el impulso para preservar los derechos reproductivos después de que la Corte Suprema anulara el caso Roe contra Wade, que garantizaba en EEUU el derecho constitucional al aborto.

2- La fiebre del MBTI se ha extendido por Europa, EE. UU., partes de Asia y Latinoamérica. Las personas pueden consultar recomendaciones sobre el “mejor país” para viajar en vacaciones de verano o planificar una dieta perfecta basándose en los resultados de su prueba MBTI. Si tienes suerte y la celebridad que te gusta comparte tu tipo y se toma en serio el MBTI, podrías encontrarte reservando el mismo destino de vacaciones de verano que tu ídolo. Los tipos MBTI de las celebridades, así como sus cartas astrales, son ampliamente compartidos, lo que ofrece una sensación de conexión e inspiración. Ver a una superestrella con el mismo “tipo” alcanzar el éxito podría motivar a sus seguidores a alcanzar metas similares. Los ENFP, por ejemplo, pueden contar con orgullo a Jennifer Aniston, Tom Holland, Tyler, the Creator y muchas otras figuras destacadas entre sus filas.