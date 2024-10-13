Cultura y Estilo

Oct 13, 2024

Es terrible esto, ayudado por Instagram:

"La crueldad femenina es, por supuesto, antigua. Las investigaciones demuestran que las chicas no somos menos agresivas que los chicos: simplemente preferimos métodos más indirectos de agresión, haciendo la guerra mediante el cotilleo, la agresión pasiva y la exclusión social. Ya se trate de nuestra psicología evolucionada o de la socialización, cualquier superviviente de un colegio sólo de chicas dará fe de nuestros métodos singularmente crueles.

Pero hoy en día es más fácil que nunca ser tóxico. En internet, se anima constantemente a las chicas a excluirse, juzgarse y competir entre ellas. De hecho, las redes sociales aprovechan y amplifican todas las tácticas típicas del acoso femenino: cotilleo, destrucción de la reputación, agresión pasiva y exclusión social."

Oct 31, 2024

Este artículo acaba de ser suspendido y cancelado por el Comité de Pureza Femenina (y feminista) por excesivamente racional y sonar a patriarcal. Las mujeres somos perfectas, punto.

2 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

