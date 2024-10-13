Nota: He invitado a Sofi, periodista, a escribir en esta publicación bajo la sección a su nombre, con el subtítulo “De Chica a Chica” o, simplemente, Chica. Ofrecerá una mirada más íntima a la vida de las niñas y las jóvenes de hoy. En una época de atomización, neoliberalismo, liberalismo sexual, dinamismo tecnológico y una crisis de salud mental cada vez más profunda, esta sección es una serie de despachos de una joven de 23 años que intenta dar sentido a todo ello.

De Chica a Chica: ¿Los Hombres son de Marte y las Mujeres de Venus? Redes Sociales y la Crueldad entre Chicas

Durante años, las redes sociales han sido el villano del día, responsables del aumento vertiginoso de las tasas de ansiedad, depresión y baja autoestima entre las chicas de la Generación Z. Se nos dice que las aplicaciones como Instagram y TikTok nos hacen desgraciadas y nos hacen odiarnos a nosotras mismas. Pero, ¿están también sacando a la luz un lado más oscuro de nuestra forma de tratar a los demás?

▷ Diferencias de género en la autopresentación en las redes sociales La investigación psicológica sobre las diferencias de género en la autopresentación ya ha revelado que las mujeres dan más prioridad a crear una autopresentación positiva, mientras que los hombres se preocupan menos por la imagen que presentan en la comunicación cara a cara. Desde principios de este siglo, con el amplio uso de los nuevos medios de comunicación, la autopresentación ya no está tan ligada a las situaciones de comunicación cara a cara, sino que también puede tener lugar en el mundo online. En concreto, los sitios de redes sociales, como Facebook o Instagram, ofrecen diversas funciones, como fotos de perfil, grupos y tablones de anuncios virtuales, con las que los usuarios pueden crear elaboradas representaciones online de sí mismos. Lo que sigue abierto es si esta auto-presentación virtual en las redes sociales está sujeta a diferencias de género. Basándonos en los estudios que destacan las diferencias de género en la comunicación y el comportamiento en Internet en general, cabe suponer que los hombres y las mujeres también tienen motivos distintos para utilizar los sitios de redes sociales.

En julio de 2022 se hizo público un aumento del acoso entre adolescentes en el Reino Unido. Se refería a un estudio gubernamental de 10.000 alumnos que descubrió que los chicos de 15 y 16 años tenían menos probabilidades de ser acosados que hace una década, y luego a una encuesta del Instituto Notting Hill y Ealing que informaba de que el acoso entre chicas estaba empeorando.

La crueldad femenina es, por supuesto, antigua. Las investigaciones demuestran que las chicas no somos menos agresivas que los chicos: simplemente preferimos métodos más indirectos de agresión, haciendo la guerra mediante el cotilleo, la agresión pasiva y la exclusión social. Ya se trate de nuestra psicología evolucionada o de la socialización, cualquier superviviente de un colegio sólo de chicas dará fe de nuestros métodos singularmente crueles.

Las redes sociales no sólo deprimen a las chicas, sino que también nos vuelven crueles

Pero hoy en día es más fácil que nunca ser tóxico. En Internet, se anima constantemente a las chicas a excluirse, juzgarse y competir entre ellas. De hecho, las redes sociales aprovechan y amplifican todas las tácticas típicas del acoso femenino: cotilleo, destrucción de la reputación, agresión pasiva y exclusión social.

▷ El problema del consentimiento en las redes sociales La sobrecarga de contenidos representa una de las caras de la dicotomía que caracteriza a las redes sociales: son a la vez altamente personalizadas y totalmente caóticas. Nuestros feeds están supuestamente personalizados y, sin embargo, desplazarse por ellos a menudo se siente como una experiencia en la que estamos completamente privados de agencia. Por mucho que utilicemos los ajustes de privacidad, los botones de silencio y los filtros de comentarios, no podemos controlar completamente lo que vemos en las redes sociales. Esto se ha acentuado a medida que plataformas como TikTok e Instagram utilizan cada vez más algoritmos para impulsar contenido patrocinado, vídeos populares, nuevas funciones o tipos de contenido que tienden a generar participación (por ejemplo, vídeos con caras). Y sólo hace falta un contenido para cambiar tu estado de ánimo, hacerte cambiar de opinión o desbaratar tu día.

Tomemos como ejemplo la agresión relacional, una táctica de acoso predominantemente femenina destinada a arruinar relaciones y reputaciones. Desde las páginas de odio anónimas de Instagram hasta las campañas de cultura de la cancelación en toda regla, las chicas de hoy en día pueden arrastrarse unas a otras de todo tipo de formas creativas. También está la agresión pasiva, ahora personificada por el subtweet, el bloqueo suave (cuando bloqueas y luego desbloqueas a alguien en rápida sucesión para que deje de seguirte), el recibo de lectura; incluso una etiqueta pública en una foto poco favorecedora.

La exclusión social es aún más fácil: podemos dejar de seguir, dejar de ser amigos, publicar historias de Instagram que muestren reuniones privadas, excluir a chicas de chats de grupo e incluso activar nuestra ubicación en Snap Map en tiempo real para alimentar el Fomo (miedo a perderse algo). Y luego está nuestra tendencia a comparar y competir, avivada hoy en día por las aplicaciones de edición, los filtros de transformación facial y las puntuaciones públicas de «me gusta», comentarios y seguidores. Está claro que estas características son terribles para nuestra propia autoestima, pero es fácil olvidar cómo se han convertido en una métrica para medir la valía de los demás.

Estos malos comportamientos ahora también generan beneficios. Las inseguridades de las chicas son un mercado lucrativo, pero también lo son nuestros rasgos tóxicos. Por ejemplo, ¿dónde estaría la nueva aplicación NGL, basada en mensajes anónimos, sin las chicas zorras? Trágicamente, las empresas de hoy en día no sólo se basan en hacer que las chicas se sientan inseguras, sino que simplemente nos dan las herramientas para que nos sintamos inseguras las unas de las otras . «¿Te has preguntado alguna vez por qué los selfies de tus amigos salen tan bien?», preguntaba un anuncio, hace ya 2 años, en una aplicación de edición de selfies. No es casualidad que el anuncio se dirija a chicas menores de 25 años en Instagram; toca de lleno nuestra psicología competitiva.

Entonces, ¿es tan sorprendente el auge de los adolescentes tóxicos? Nuestro mundo está creado por ingenieros de software, dirigido por algoritmos y diseñado casi a la perfección para convertirnos a todos en niñas malas: consumidores superficiales y tóxicos que pasan horas obsesionados con el aspecto y el estatus de los demás. El condicionamiento es constante. Cuando las aplicaciones de edición nos empujan a editar más que otras chicas, Instagram nos recuerda que elijamos un grupo de «amigos íntimos» y creemos cuentas secundarias exclusivas, Snapchat borra las pruebas de nuestros mensajes y TikTok promueve tendencias que nos enfrentan entre nosotras, ¿son realmente las chicas las culpables?



El acoso femenino no es nuevo, pero las niñas de hoy son las primeras en crecer en un mundo que fomenta y se beneficia de estas formas indirectas de comportamiento antisocial. Es un mundo que no sólo explota las vulnerabilidades de las niñas, sino que también saca a relucir nuestros vicios más profundos. Si las chicas de la Generación Z realmente quieren un cambio, es hora de que nos enfrentemos no sólo a cómo nos hacen sentir las redes sociales, sino a en quién nos están animando a convertirnos.

-Sofi