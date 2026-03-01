Cultura y Estilo

Hay algo muy potente en esta idea de que la ansiedad no siempre es un fallo químico, sino a veces una falta de dirección. Cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te genera duda.

Me parece especialmente acertado el punto sobre la diferencia entre sentirse bien y actuar bien. Hemos convertido el bienestar en una sensación y hemos olvidado que muchas veces la tranquilidad viene de la coherencia, no de que todo sea fácil, sino de que sabes por qué haces lo que haces.

Ahora bien, también creo que el reto está en no caer en una nostalgia acrítica de la moral tradicional, sino en asumir la responsabilidad adulta de construir un código propio sólido, que no sea impuesto, ni comprado, ni algorítmico sino que sea elegido, pensado y asumido.

La pregunta no es si necesitamos límites o moral, la pregunta es si tenemos un criterio que sostenga nuestras decisiones cuando nadie nos está mirando.

Gracias por abrir este debate porque hace falta hablar de carácter sin miedo y sin caricaturas.

¿Hemos olvidado la palabra moral y la hemos reemplazado por límites? Sí, es un fenómeno actual. Los límites, un término popular en terapia, básicamente significan las líneas que trazamos en las relaciones para definir qué es un comportamiento aceptable e inaceptable. En una nueva relación romántica, por ejemplo, primero hay que establecer límites. Los límites pueden ser cualquier cosa, incluir cualquier cosa y cambiar según la persona, la situación y el momento. “¡Lo único que importa es que te sientas bien!”. En otras palabras, ya no hay un terreno moral común, así que cada uno debe crear sus propios estándares arbitrarios, presentárselos a su pareja y esperar que encuentren alguna razón para respetarlos. No podemos basarlos en nuestra moralidad, eso es juzgar, ni en Dios, se reirían de nosotros. Así que, en cambio, los basamos en nuestra salud mental, nuestra felicidad o algún trauma infantil, lo que hace que parezca un problema nuestro. Y hemos creado esta situación desastrosa en la que la persona con un instinto moral más fuerte en la relación suele terminar sintiéndose culpable o pareciendo la más insegura.

