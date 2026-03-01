Olvídate del complejo industrial del “autocuidado”. Si eres una mujer joven hoy en día, probablemente te hayan dicho que tu ansiedad es un problema médico: falta de serotonina o una sesión de meditación perdida. Pero seamos honestas: después del milésimo baño de hielo, sigues paralizada por tu propia vida.

No se trata solo de un corazón acelerado; se trata de una parálisis neurótica. Es el miedo agonizante y cuestionador de estar tomando las decisiones “equivocadas” porque no tienes una brújula interna que te diga qué es “correcto”.

Sobre este artículo

“Hay una ironía muy fina en todo esto, rechazamos marcos porque no queríamos que nos dijeran cómo vivir y acabamos adoptando marcos mucho más invisibles y menos cuestionados. Antes la presión era explícita y ahora es algorítmica. No creo que el problema sea haber abandonado la “moral tradicional” sin más, sino haber dejado de construir un criterio propio sólido. Cuando no decides tu código interno, alguien lo decide por ti y normalmente no lo hace pensando en tu bien, sino en tu consumo. Hablar de moral hoy incomoda porque suena a juicio pero sin una brújula interna, la libertad se convierte en un cúmulo de follón mental. (…) Creo que cuando la palabra “moral” aparece, mucha gente escucha “imposición” o “juicio”, y por eso genera rechazo. Por eso me parece más fértil hablar de criterio no como algo blando, sino como algo trabajado, reflexionado y sostenido en el tiempo. Al final, un criterio sólido termina funcionando como una brújula igualmente exigente, pero nace de la responsabilidad personal, no de la obediencia y quizá ahí está el equilibrio, ni tradición incuestionable ni relativismo absoluto, sino coherencia elegida. Buen artículo, invita a preguntarse quién está diseñando realmente nuestras decisiones.” —Dario Salud Leona

La entrevista

Aquí, la escritora Katia Rodríguez, con experiencia también trabajando casi 10 años como terapeuta ayudando a chicas jóvenes, te explica por qué tu conjunto actual de herramientas para la ansiedad te está fallando y por qué la respuesta podría ser algo tan “anticuado” como el carácter y la moralidad. Porque, si no, puedes quedarte sólo con limites, y sin nadie: y el mundo (influencers, anuncios, etc) decidirá por tí. Hay mucho más (véase a partir de las “Preguntas Decisivas”). En conjunto, las contestaciones ofrecen una perspectiva transformada, una guía para chicas/mujeres cansadas de que les digan que simplemente pongan límites o que “respiren” para superar sus preocupaciones.

(Entrevista de Sofía a Katia, a continuación)

¿Por qué parece que los consejos habituales para la ansiedad, como la respiración o la meditación, nunca resuelven el problema?

La razón por la que estas herramientas a menudo parecen “curitas temporales” es que abordan los síntomas de la ansiedad en lugar de la causa. Si bien la respiración en caja puede reducir la frecuencia cardíaca en un momento de pánico, no puede responder al miedo ambiental más profundo de no saber quién eres ni qué representas. Nos han enseñado a tratar la ansiedad como un problema fisiológico que se maneja con baños de hielo y afirmaciones, pero, para muchas mujeres, esta “parálisis neurótica” es en realidad una crisis espiritual o filosófica. Si tu ansiedad se debe a una falta de dirección o a una constante duda sobre el camino de tu vida, ni siquiera respirar durante cuatro segundos la solucionará. No es que estés fallando; estás buscando una brújula.

Sobre esa “brújula” para la vida te preguntaré más adelante. Si no solo me dan miedo las situaciones sociales; me paralizan las decisiones de la vida, ¿sigue siendo ansiedad?

Sí, pero es un tipo específico de ansiedad ambiental moderna. Es la “parálisis neurótica” que surge al tener infinitas opciones, pero sin un código interno que te ayude a elegir entre ellas. Nos angustiamos por cada decisión, desde nuestras carreras hasta nuestras relaciones, porque intentamos optimizar la “felicidad” o la “autenticidad”, que son objetivos cambiantes. Este estado constante de dudar y examinar cada decisión hasta la muerte es agotador. Cuando las mujeres jóvenes hablan de que su ansiedad es “insoportable” e “implacable”, a menudo describen esta carga de inseguridad, no solo el miedo a pedir en un restaurante o contestar el teléfono.

¿Tienen miedo a pedir en un restaurante o contestar el teléfono?

Por desgracia, sí. Por eso me pregunto: ¿Cuándo hemos tenido una generación tan cómoda con la atención en línea y, sin embargo, tan profundamente incómoda con la interacción en la vida real? ¿Cuándo han estado los jóvenes tan paralizados por la ansiedad social y, sin embargo, tan cómodos contándoselo a millones de desconocidos en línea? ¿Jóvenes que pueden publicar selfis para que todo el mundo los vea, pero no soportan el contacto visual? ¿A quienes les parece completamente normal mostrar sus rostros, sentimientos y vida privada en línea, pero sienten que se les acelera el corazón cuando alguien los saluda en la calle? ¿Quiénes dicen sentirse intensamente solos y, sin embargo, se esconden de la conexión humana?

Nota: Ver El Lado Oscuro de Mostrar Toda Tu Vida. Deja de vender tu vida tan barata a desconocidos. Experimenta y “vívela” de verdad.

Esto es serio.

Desde luego. Hay jóvenes cuyos instintos humanos naturales —instintos típicamente desbordados en los adolescentes, como el impulso de explorar, conectar, arriesgarse, ser independientes— se han adormecido. Adolescentes que antes se quedaban despiertos toda la noche hablando por teléfono se han convertido en adolescentes aterrorizados al oír el sonido de un timbre. Adolescentes desesperados por escaparse con sus amigos se han convertido en adolescentes que temen hacer planes entre ellos. Los adolescentes que ruegan a sus padres que dejen que sus amigos se queden a dormir se han convertido en adolescentes que usan un generador de excusas con inteligencia artificial para cancelar planes sin remordimientos. Esto no es la angustia adolescente normal. Es una tragedia generacional. Con tantos jóvenes con miedo a la interacción social, diagnosticados con trastornos de ansiedad y temerosos de escuchar otra voz humana al teléfono, creo que exigir un cambio drástico es lo único humano posible. No se trata de pánico moral infundado.

Volviendo al tema central de la entrevista, si el amor propio y el autocuidado no son la respuesta, ¿cuál es?

La respuesta radica en cambiar el enfoque de cómo te sientes a cómo actúas. Constantemente nos dicen que “nos amemos” y “busquemos autoestima”, pero olvidamos que estos sentimientos se ganan con nuestra conducta. El antídoto para esta ansiedad más profunda es vivir (y me gustaría explicar más adelante mis argumentos para llegar a esa conclusión) según un sólido conjunto de valores morales: un código de conducta privado que guía nuestros movimientos.

En lugar de preguntarnos “¿Qué me hará feliz?” o “¿Qué quiero?”, intenta preguntarte “¿Qué es lo honorable?” o “¿Cómo manejaría esto una persona de carácter?”. Cuando orientas tu vida hacia ser una persona “buena” u “honrosa” en lugar de una persona “feliz”, la parálisis comienza a desaparecer porque tu camino ya no lo dictan tus estados de ánimo fluctuantes, o los criterios del mundo exterior, sino tus valores estables.

¿Por qué rara vez se menciona la formación del carácter en los debates modernos sobre salud mental?

Vivimos en una cultura que prioriza el “autodesarrollo” como un producto de consumo. Es mucho más fácil venderte una rutina de cuidado de la piel, una app de meditación o un baño de hielo que fomentar el arduo trabajo interno de forjar tu carácter. Los consejos modernos se centran en analizar tu pasado, tus traumas y tus relaciones, pero rara vez te piden que examines tu propia integridad. Hemos sustituido el criterio o la “moralidad” —cómo orientamos nuestras vidas hacia un sentido de bienestar— por la “autenticidad”, que a menudo significa simplemente comprar cosas que reflejen una imagen de quiénes queremos ser. El verdadero respeto por uno mismo no proviene de un mantra; proviene de saber que actuaste con honor, incluso cuando nadie te veía.

¿El mensaje que nos envían es que vivir auténticamente se trata más de comprar productos?

Sí. Mire donde mire, parece que alguien me vende mi yo auténtico. A través de cirugías estéticas, terapia, después de descargar esta aplicación, puedo descubrir quién soy realmente. He llegado al punto en que siento que ser joven es eso ahora. Alcanzar la mayoría de edad no se trata de cumplir deberes, responsabilidades ni hitos, sino de buscar una sola cosa: encontrar tu verdadero yo. O, mejor dicho, comprarlo.

Lo hace la industria de la belleza y la farmacéutica (¡siéntete como tú con medicamentos para la salud mental!). La industria del bienestar (¡conecta con tu yo interior por 370 € al mes!). Pero los peores ejemplos de este marketing siempre parecen dirigirse a las personas trans. Sé que es un tema delicado, pero si te parece objetable el mensaje de la industria de la belleza y la farmacéutica, por favor, escúchame: es lo mismo. Las mismas industrias. Las mismas tácticas. Pero redoblando la apuesta por la idea de que necesitas ropa, cosméticos y cirugías para descubrir quién eres realmente.

Las Preguntas Decisivas

Las cuestiones de más arriba estaban destinadas, especialmente, a las chicas que ya habían superado las curitas de “autocuidado” y buscaban algo con un poco más de alma, y que una opción a considerar sería la “Nueva Moralidad”. Pero la esencia empieza ahora, dirigida a un público mucho más amplio:

(Suprimidos algunos párrafos)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

¿Qué otro problema tiene el que cada uno establezca sus propios límites personales?

Pues que nos confundimos muchísimo. Desgarradoramente confundidos. Fíjate en los foros de relaciones. Fíjate en todas las contradicciones. Sal con alguien nuevo ahora y no solo tendrás que aprender lo que le gusta y lo que no, sino también su versión de lo que está bien y lo que está mal. Todos merecemos respeto por nuestros límites, y todos lo merecemos por igual. Si estableces demasiados, te vuelves controlador. Si los cruzas, te vuelves tóxico. ¡Todo está abierto a debate! Por eso creo que hemos acabado con todas estas jóvenes en línea quejándose de tener que explicarles la “decencia básica” a sus novios. ¡Pues sí! Eso es lo que pasa cuando cada uno crea su propio criterio, cuando suspendemos el juicio moral. Acabamos en mundos separados. Resulta que si cada uno vive su verdad, perdemos el control de la verdad, la verdad última, la verdad moral. Resulta que si todos respetamos los límites de los demás, acabamos aislados.

¿Por que?

Porque, claro, en nuestra cultura individualista lo llamamos límites, otra cosa que nos aísla de los demás. No enseñamos a los jóvenes un marco de valores morales para vivir, solo a aislarse de comportamientos que no les gustan. Ahora imponemos límites y nos distanciamos aún más. Lo usamos como una excusa más para alejarnos de la gente. Basta con mirar a todas las jóvenes en línea que dicen que protegieron tanto su paz que terminaron solas, o que alejaron a tanta gente tóxica que no quedó nadie. Ya entendíamos la primera parte: alejarse de la falta de respeto. Pero nuestra cultura no logra dar seguimiento a algo. ¡Mantén altos tus estándares! ¡Atrae e invierte en buenas personas! Poner límites a los demás no es forma de vivir. No te limites; vive tus valores.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, no sé tú, pero no quiero una pareja que no me traicione porque yo lo declaré un límite, algún extraño problema personal. ¡Preferiría que tuviéramos el mismo código moral! ¡Una conciencia similar! Creo que es un error convertir el criterio en algo que dictamos al principio de una relación, en un delicado lenguaje terapéutico, en lugar de algo que buscamos en las personas. Seguramente hay un argumento para no explicar qué es la lealtad, sino buscarla discretamente. Para no enseñar a la gente cómo tratarte. Para no decirlo. Me cuesta creer que todos nos sintamos empoderados cuando alguien respeta nuestros límites, en lugar de desanimarnos por tener que pedírselos. No quiero que se respeten mis límites; quiero estar unidos en el mismo universo moral.

¿Y no ofrece nuestra cultura a los jóvenes una guía moral más clara?

No, quizás por miedo a imponerse. Los padres son nuestros mejores amigos ahora; no quieren darnos la lata con nimiedades como lo que está bien y lo que está mal. Los amigos no se dicen cómo comportarse. Ese no es el trabajo de la educación. Los terapeutas no quieren sobrepasar los límites. Algunos pueden decir algo vago sobre los valores, pero no se atreven a sugerir cuáles deberían ser, y probablemente celebran cualquier cosa que ofrezcamos. Así que, si eres joven y ansiosa y buscas la guía de un adulto, normalmente recibirás algo como: «Haz lo que te haga sentir bien», «Tú te conoces mejor que nadie», «¡Tú eres tú!». Y la ansiedad empeora. ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero eso? ¿Quién soy?

Y el problema es que, cuando no transmites valores morales a tus hijos, el mundo lo hace por ti. Impone sus propios valores. Valores en constante cambio, que evolucionan sin cesar. Valores sexuales que solo se vuelven más permisivos. Valores corporativos, valores del consumidor, lo que convenga al mercado.

Los adultos que nos rodean se mantuvieron amorosamente neutrales, pero el mundo no es neutral. La publicidad está diseñada para influir en lo que valoramos; los influencers están ahí para influir.

Piensa en la moral tradicional como quieras, pero la desmantelamos porque no queríamos ser limitados, no queríamos ser controlados, ¡y ahora somos libres! Libres para estar expuestos a miles de millones de anuncios que nos dicen qué creer. Libres para ser sermoneados por empresas sin rostro sobre lo que está bien y qué está mal. Libertad para consumir información constante, acceder a todas las visiones del mundo posibles, confundirse incluso con la moral básica. ¿Es siempre malo engañar? ¿Está bien si me traicionó, ya que aún no éramos exclusivos? Un momento, ¿y si éramos exclusivos, pero aún no lo oficializábamos? ¿Merezco sentirme herida entonces? ¡Quién sabe!

Entonces, ¿vivir con criterios o valores morales sólidos facilita cada decisión?

No digo eso, pero sí ofrece orientación. Alivia la duda y la confusión constantes. Por lo que veo, gran parte de la ansiedad actual reside en la sensación de no poder confiar en nosotros mismos para tomar las decisiones correctas. Confiamos en todos estos expertos (influencers, terapeutas, coaches de citas) para que nos digan qué hacer. Y cuanto más recurrimos a ellos, menos confiamos en nosotros mismos. Lo mismo ocurre con la IA, como han demostrado algunos estudios.

Hay jóvenes sanos que no confían en sí mismos para desenvolverse en la vida sin un terapeuta. No saben si han sido heridos sin consultar en un foro en línea o con un chatbot de inteligencia artificial. No conocen el tipo de amor que merecen sin ver videos de YouTube sobre qué es sano y qué no, cuándo hablar de exclusividad, guiones para establecer límites.

Y nos dicen que tenemos suerte por todo esto. Suertudos de ser una generación tan educada e ilustrada sobre el amor y las relaciones. Suertudos de ser tan emocionalmente inteligentes. Pero aquí estamos, educándonos sobre cómo ganarnos el respeto básico. Necesitando libros de ejercicios, foros y expertos que nos enseñen a amarnos. Lo complicamos demasiado y es desgarrador.

Pero al vivir según un código moral, con el tiempo confías más en ti mismo. Todo este ruido sobre qué hacer, quién ser, qué aceptar en una relación, solo se vuelve abrumador si no hay nada más fuerte que te guíe.

¿Qué es mejor hacer, en este caso?

Prioriza la honestidad, la lealtad y la virtud, orienta tus decisiones en torno a eso, y podrás bloquear muchísima influencia externa. Puedes cerrarle el paso a algunas de las infinitas decisiones, opciones y caminos de giro. Hay una razón por la que la llamamos brújula moral, y cuando la gente la abandona, decimos que se ha extraviado. Se supone que es una guía.

¿Necesitamos esa “brújula”?

No siempre. No puedes navegar por el mundo entero con una brújula, pero te ayuda a definir tu camino, te señala el futuro y te muestra dónde dar el primer paso. Entonces puedes confiar en tu propia fuerza interior e integridad. Puedes saber que al menos vives de forma consistente y predecible en un mundo inconsistente e impredecible. Que tomas decisiones basadas en lo correcto. Y puede que te cueste algunos amigos, algunas oportunidades, algunos caminos que recorrer en el camino. Pero no pagarás con tu tranquilidad.

¿Es eso un verdadero empoderamiento?

Para mí, sí. No la parodia del empoderamiento con el que crecen las chicas, donde ser una mujer fuerte significa ocultar lo que sientes, nunca involucrarte del todo con nadie, dejar de lado a los demás y fingir que estás bien.

Creo que por eso tenemos esta paradoja ahora: un fuerte mensaje feminista sobre cómo a las mujeres no les importa, combinado con una ansiedad agobiante entre las jóvenes. Es como si cuanto más ansiosos nos ponemos, más insisten en que a las mujeres no les importa, lo que nos pone aún más ansiosos. Porque es una caricatura. Porque es imposible estar a la altura. ¡A las mujeres fuertes les importa un bledo!

¿Pero no es humano preocuparse?

Sí lo es, claro. Es humano preocuparse, amar, apegarse. Ahora tenemos chicas convencidas de que algo anda mal con ellas si son sensibles y emotivas, pensando que eso es inseguridad o baja autoestima. ¡No es cierto! Una mujer fuerte tiene valores sólidos. Puedes ser fuerte y sentir las cosas profundamente. Puedes ser tierna y amable, pero firme en tus valores.

Supongo que las jóvenes piensan que si intentan ser buenos y hacer lo correcto, el mundo los pisoteará. Es todo lo contrario. El mundo te pisotea cuando no tienes un código ético, ni una conducta moral, no te tomas un minuto para reflexionar sobre cómo tratas a los demás, dejas que él decida por ti qué está bien y qué está mal.

(Suprimidos algunos párrafos)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

Y, en este contexto, ¿qué opinas sobre los consejos para la ansiedad?

Sobre eso, tal vez no necesitemos relajarnos más. Tal vez no necesitemos más tiempo para reflexionar. Necesitamos un marco que seguir. Necesitamos criterio, dirección moral. No solo límites arbitrarios para evitar ser herido, sino algo por lo que vivir. Porque todos estos consejos sobre la ansiedad son inútiles si apuntas en la dirección equivocada.

Haz todo el trabajo de respiración que quieras, repite todas las afirmaciones que quieras, pero sin un criterio firme, te mantendrás en situaciones y relaciones que te generan ansiedad y tristeza. Intenta amarte, pero dudo que llegues lejos si no haces nada para ganártelo.

Sin criterio o una dirección moral, nuestras vidas parecen ser una mezcla de ansiedad, culpa y vergüenza que no podemos comprender, y tal vez nos diagnostiquen, tal vez tomemos medicación, tal vez hablemos con un terapeuta. Pero la ansiedad no desaparecerá. El mundo seguirá sintiéndose fuera de nuestro control. No confiaremos en nosotros mismas. Y mucho menos nos acercaremos a amarnos.

Y ¿dónde encontraremos alivio?

Escribo mucho sobre no dejarnos llevar por las cosas del mundo moderno. Pero también debemos preguntarnos: ¿qué defiendo? No solo de qué quiero alejarme, sino hacia dónde voy. No solo de qué quiero proteger a mis futuros hijos, sino también qué transmitirles.

Los límites no son suficientes por sí solos. Necesitamos algo a lo que aspirar. Intentar ser mejores, una y otra vez. Ahí, creo, es donde encontraremos alivio.

¿Algo más?

Sí. También podríamos encontrar respeto por nosotros mismos, e incluso tropezar con el amor propio. Podríamos encontrar el camino hacia mejores personas, mejores lugares, un mejor camino. En cualquier caso, es lo más cercano a la paz mental que podemos conseguir. Así que no te indiferencias ante el bien y el mal, indígnate. No dejes que nadie te convenza de que tus instintos morales son inseguridad. Decide qué tipo de persona quieres ser y aférrate a ello. Decídete antes de que el mundo lo haga.

Cuestiones Adicionales

Si quieres un poco más de todo esto, quizás estas respuestas sobre establecer límites y el criterio (o la guía moral) para la ansiedad existencial ayude:

¿Qué son los límites? ¿Y por qué son tan importantes?

Establecer límites es esencial para el autocuidado y para mantener relaciones felices y saludables. Son nuestra manera de mostrarles a los demás los límites de lo que podemos aceptar de ellos, tanto profesional como personalmente. Pero no son la “panacea”, como se ha explicado más arriba.

Nuestros límites como personas no van a estar claramente marcados con algún tipo de límite físico como un río. En cambio, a menudo nos toca a nosotros compartir y hablar de nuestros límites, trazar una línea metafórica en la arena metafórica.

Los límites son nuestros límites, es cuánto estamos dispuestos a aceptar de los demás. Los límites enseñan a los demás cómo tratarnos; dicen: “Esto está bien o estás entrando en territorio enemigo”. También les dicen: “Oye, mis necesidades importan tanto como las tuyas”.

Lo mejor de los límites es que puedes crearlos tú misma. Depende de ti, y solo de ti, determinarlos y establecerlos con quienes te rodean.

Los límites suenan geniales, pero ¿cómo se establecen?

Al principio puede resultar abrumador, pero algunos expertos tienen algunos consejos para empezar. Por ejemplo, dedica tiempo a pensar en lo que quieres o necesitas. Usa tus valores personales como guía.

La mejor manera de empezar a establecer límites es a través de la autorreflexión. Piensa en lo que quieres y necesitas en la vida (sí, vinculado a tu “brújula moral”) y de los demás (este es tu porqué). Si te cuesta, usa tus valores y creencias personales como guía. Por ejemplo, valoro mi tiempo a solas y sé que lo necesito para sentirme bien. Por lo tanto, debo establecer un límite claro con quienes me rodean: que necesito tiempo a solas y comunicarles cuándo lo necesito. Pero que eso no me lleve a la soledad.

Entender el porqué de cada límite puede facilitar mucho establecerlos y ser coherente con ellos.

Claro que podemos tener límites, por ejemplo, cuánto tiempo pasamos frente a la pantalla, cuánto dinero gastamos, etc., pero los límites en nuestras relaciones cultivan relaciones felices y duraderas (¡no solo las románticas!).

¿Ayuda el evaluar mis relaciones con los demás?

Sí. Reflexionar sobre cómo te sientes en tus relaciones puede decirte mucho sobre tus límites, los que ya tienes y los que quizás necesites establecer. ¿Obtienes lo suficiente de estas relaciones? ¿Disfrutas de suficiente tiempo en familia, seguridad financiera, tiempo de calidad, etc.? Y si no es así, ¿establecer un límite podría equilibrar estas necesidades?

¿Cómo debo establecer los límites ?

Si es posible, de la forma más clara y directa posible.

Una vez que sepas cuáles son tus límites, el siguiente paso es comunicarlos claramente a los demás. La comunicación siempre es clave para unas relaciones sanas, así que no es de extrañar que la comunicación sea clave a la hora de establecer límites saludables.

Es necesario ser lo más directo posible con las personas de tu vida. Si no te gusta la forma en que alguien te habla cuando está molesto, es crucial dejarlo perfectamente claro comunicando cómo te hace sentir. Si dejas que tus límites se interpreten abiertamente, te arriesgas a que se vulneren una y otra vez.

Cuanto menos claro seas, más susceptibles a la interpretación sean tus límites y más probable será que te decepciones con los demás. ¡No pueden saber lo que no les dices!

¿Cómo ser coherente con los límites?

Comunica claramente cuando se traspasen. La comunicación no solo es clave, sino que la coherencia también lo es. Sin coherencia, te arriesgas a que todos, incluido tú misma, se confundan con lo que es importante para ti.

Es mejor asumir que eres la única responsable de que se respeten tus límites en lugar de asumir que otras personas te ayudarán o comprenderán cuando se traspasen. Esto significa que es tu responsabilidad comunicar claramente cuando se traspasan tus límites. Desafortunadamente, no todos prestan atención a los límites de los demás; es nuestra responsabilidad que se respeten y se comprendan.

Sin embargo, ¡esto no siempre tiene que ser confrontativo! Puedes respetar tus propios límites sin sentir que tienes que confrontar a quienes los traspasan. Por ejemplo, si alguien en tu vida te envía mensajes constantemente (sin parar) y le has pedido que no lo haga, no tienes que decir “¡Te dije que no hicieras esto!”, sino “Sé que quieres hablar conmigo, pero estoy un poco ocupada ahora mismo. Te responderé en cuanto pueda”.

¿Qué otro consejo es útil sobre establecer límites?

Date tiempo y quiérete un poco. Si te consideras inútil o inmerecedor, establecer límites saludables te parecerá imposible, aunque seas totalmente digno de respeto y amor. A veces, la mejor manera de sentirte digno y merecedor es hacer cosas que te gusten, cosas que te hagan sentir bien.

Por ejemplo, practicar el autocuidado le envía a tu cerebro el mensaje de “Soy digna. Importo”. Merezco amor y respeto. Estos mensajes pueden ayudarte a establecer límites y a ser constante con ellos. Además, te sentirás bien al hacerlo.

¡No olvides reevaluar tus límites siempre que sea posible! Todos estamos cambiando y creciendo constantemente, y nuestras relaciones también. Por eso, los límites que establezcas ahora podrían no beneficiarte tanto en el futuro.

¿Por qué siento que los consejos estándar de salud mental insultan mi inteligencia?

Porque te tratan como una máquina biológica en lugar de como un ser humano con alma. Los consejos convencionales te dicen que analices tu pasado, tus traumas y tus “necesidades”. Se preguntan qué te hará feliz, nunca qué te hará honorable. Te dicen que te “quieras a ti mismo”, pero el amor propio es vano si no está respaldado por una conducta que realmente respetes. Gran parte del “autodesarrollo” actual es solo un producto de consumo: una forma de comprar una estética “auténtica” ignorando la verdadera construcción del carácter.

No solo estoy “nerviosa”, sino que estoy estancada. ¿Por qué no puedo tomar ni siquiera decisiones sencillas sin caer en una espiral?

Probablemente sufras de falta de un sentido general del bien. Cuando no tienes un código de conducta privado, cada decisión se convierte en una crisis existencial. ¿Deberías aceptar ese trabajo? ¿Deberías seguir en esa relación? Sin una guía moral, te ves obligado a improvisar en cada momento de alta fricción, lo cual es mentalmente agotador. Esta “implacabilidad” no es un problema respiratorio; es un problema de estructura. Te angustias pensando en qué es lo “correcto” porque aún no has decidido qué tipo de persona eres.

¿”Vivir según valores morales” es solo una forma elegante de decirme que sea una “buena chica”?

Todo lo contrario. No se trata de expectativas sociales, sino de cohesión interna. Vivir según un código moral sólido es un acto de rebeldía contra una cultura que quiere que seas un consumidor pasivo de “bienestar”. Significa elegir un conjunto de reglas innegociables, como la honestidad, la valentía o el servicio, y seguirlas incluso cuando tu estado de ánimo te diga lo contrario. Cuando tus acciones coinciden con tus valores, tu conflicto interno disminuye significativamente. Dejas de necesitar “encontrar” la autoestima porque la estás ganando activamente con tu conducta.

¿Cómo empiezo realmente a construir un “código de conducta privado”?

Deja de preguntarte qué quieres y empieza a preguntarte cómo quieres actuar.

Analiza tu orgullo: Piensa en una ocasión en la que te sentiste genuinamente orgulloso de ti mismo. ¿Qué rasgo específico demostraste? ¿Fue la integridad? ¿Valentía? ¿Resiliencia?

Redacta tus declaraciones de “Debo”: En lugar de objetivos vagos, escribe reglas de comportamiento. Por ejemplo: “Diré la verdad incluso cuando sea incómodo” o “Cumpliré mis promesas incluso si no soy correspondido”.

Comprométete con lo “innegociable”: Un código solo es un código si no cambia según tu estado de ánimo, tu agotamiento o si alguien te observa.

Cambia el objetivo: Cambia tu objetivo de “sentirte feliz” a “ser una persona de carácter”. Descubrirás que cuando te centras en ser honorable, la ansiedad —esa constante y frenética duda— simplemente no tiene cabida.

Por si te lo perdiste

De lo último en Estilo de Vida

De lo último en sociología

De lo último en antropología

De lo último en Ciencias Sociales

De lo último sobre Cultura

De lo último en Humanidades