Humanidades y Estilo

Humanidades y Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de valentinitavalen
valentinitavalen
5d

Que artículo tan chulo! Me ha encantado! Hace unos días también hablé por mi newsletter sobre justo esto

https://open.substack.com/pub/valentinitavalen/p/no-tengo-redes-sociales-en-el-movil?r=264oqc&utm_medium=ios

Expand full comment
Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de Medicina para ti
Medicina para ti
5d

Muy buen tema! 🫡

Expand full comment
Responder
Compartir
1 respuesta
14 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Salvador Lorca
Substack
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura