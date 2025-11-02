Dejar el teléfono es realmente sencillo, pero no fácil

Por: Ray Katharine Cohen

Hace unas semanas toqué fondo en mi adicción al teléfono:

Nota del traductor: Esta es la nota que escribió: “Estoy harta de ser adicta a mi teléfono. Y digo harta por una razón. Me siento enferma, estoy llena de pena, desesperación y asco. Está afectando negativamente a mi vida y a mis relaciones. Y hoy he estado pensando en ello. Si hubiera llegado a la conclusión de que soy alcohólica o drogadicta, nadie me diría que quitara las bonitas etiquetas de las botellas para no tener la tentación de beber, o que pusiera límites de tiempo a cuando puedo tomar drogas, o que pusiera el alcohol en una cesta en la cocina. No. Me animarían y apoyarían a no tener esa sustancia en absoluto cerca de mí. Entonces, ¿por qué es este el consejo sobre los teléfonos? Nos hace sentir que estamos fracasando. Estoy dispuesta a cambiar mi guión. No estoy fracasando en el control del uso del teléfono. Soy adicto a mi teléfono. Es una adicción. Voy a tratarlo con el respeto que se merece y a tomarme en serio la sobriedad.”

Me sentía físicamente enferma. Estaba llena de pena, desesperación y disgusto.

Estaba afectando negativamente a mis relaciones, incluida la importantísima relación conmigo misma.

Como muchos de nosotros, lo utilizaba como vía de escape para no sentir lo que estaba vivo en mí.

Lo utilizaba para distraerme de las sensaciones desagradables y evitar estar presente en mi vida.

Lo utilizaba cuando estaba sola con mis hijos. Muchas veces. Porque me sentía aburrida o abrumada, y también porque estaba en un bucle.

En el bucle en el que estamos muchos de nosotros, echaba mano del teléfono completamente por costumbre o por un comportamiento arraigado, no porque tuviera un pensamiento consciente o una razón para hacerlo.

Miguel Porlan

Ya he intentado dejar mi teléfono antes. Borré todas las aplicaciones para que no hubiera nada interesante que hacer. Pensé que sería una solución fácil.

Pero no lo fue.

Me aburría insoportablemente.

En busca de dopamina, abría el teléfono aunque no hubiera nada que hacer en él.

Al final me encontré leyendo viejas conversaciones de texto en Whatsapp.

De ahí a abrir aplicaciones de redes sociales en el navegador web con la excusa de que no es tan tentador como la aplicación sólo hay unos cuantos pasos. Al cabo de unos días, las aplicaciones se vuelven a instalar.

Hace cuatro semanas decidí que ya era suficiente. No me gusta vivir así. De hecho, lo odio. No me gusta sentirme así. De hecho, lo odio.

Como si el Universo me hubiera escuchado, mi teléfono de cinco años dejó de funcionar correctamente al día siguiente. Una oportunidad.

Empecé investigando un poco.

Leí mucho. Un post de Kaitlyn Elizabeth me resultó especialmente útil.

Al principio, me enamoré de los teléfonos minimalistas. Después de indagar un poco, me di cuenta de que podían ser un truco demasiado caro.

También me di cuenta de que hay ciertos aspectos de la tecnología de los teléfonos inteligentes sin los que, en realidad, no me interesa vivir.

Así que elaboré una lista de necesidades, cosas que quiero que me proporcione mi teléfono. Fue un ejercicio útil porque ya me puso en el camino de pensar en mi teléfono como una herramienta.

¿Qué quiero que haga esta herramienta?

Llamadas y mensajes de texto Mensajería por Internet (Whatsapp y Telegram) Navegación Música y podcasts (Spotify) Calendario y recordatorios Cámara Traductor

Durante unos días estuve segura de que compraría el JellyStar de Unihertz. Si no has visto esta adorable pepita, es el teléfono inteligente android más pequeño del mercado.

Me gusta mucho la idea de un teléfono pequeño. Creo que si cabe fácilmente en el bolsillo, si no tengo que llevarlo en la mano por toda la casa, puedo olvidarme de él más fácilmente.

También pensé que probablemente sería mucho menos divertido y, por tanto, tentador hacer cosas en una pantalla pequeña.

Por desgracia, había algunos obstáculos con este teléfono que no podía superar en mi mente.

Fue creado por un pequeño equipo de desarrollo y no pueden garantizar actualizaciones del sistema operativo o de seguridad. No quiero gastarme el dinero en él y luego no poder utilizarlo dentro de unos años. Me preocupaba que, una vez que superara mi adicción y tuviera una relación correcta con mi teléfono, me molestara que el teclado fuera demasiado pequeño para escribir en él y el mapa demasiado pequeño para navegar cómodamente desde él.

Al final, me decidí por el teléfono Android Galaxy más pequeño que pude encontrar, el A25.

Lo pedí.

Cuando recibí el mensaje de que había llegado, mi marido preguntó entusiasmado: “¿Vas a ir a por él? ¿Vas a ir a por él?”

No, le dije. Lo cogeré mañana. Y no quiero sentirme emocionada por ello. No es un juguete nuevo.

Estaba empeñada en empezar esta relación de una forma nueva.

Cogí el teléfono y lo dejé en la caja otros dos días, esperando la funda tan sencilla y poco emocionante que había pedido.

Por fin lo abrí y empecé a configurarlo. Intenté con todas mis fuerzas que no me absorbiera, pero tuve que usarlo un rato para configurarlo todo y desactivar las notificaciones. Definitivamente, sentí la atracción de un juguete nuevo y brillante.

Pero tenía preparadas mis defensas.

Borré todas las aplicaciones excepto las que estaban en mi lista del teléfono como herramienta. Nada de redes sociales, nada de la aplicación Substack, nada de YouTube ni de Amazon Prime, nada más que lo esencial.

Apagué todas las notificaciones excepto los mensajes, las llamadas, los recordatorios y las alertas del calendario.

Puse el teléfono en escala de grises e instalé el Before Launcher.

Chicos, poner el teléfono en blanco y negro cambia las reglas del juego.

Con sólo pulsar un botón, el teléfono deja de ser interesante. Literalmente poco atractivo.

Puntos extra: todas las fotos de tus hijos tontos parecen artísticas y adorables.

Y el Before Launcher, si nunca has oído hablar de él, es imprescindible en mi opinión. En lugar de bonitos iconos diseñados para llamar tu atención, tus aplicaciones aparecen ordenadas alfabéticamente por nombre. Muy al estilo de las herramientas.

de Android Authority

Y me compré un reloj.

Me sorprendió el cambio inmediato tanto en lo que sentía por mi teléfono como en mi comportamiento.

Durante esa primera o segunda semana, casi no podía obligarme a mirarlo.

Lo dejé en la otra habitación.

Me lo dejé en el coche cuando fui al parque con mis hijas por accidente. ¿Sabes lo que eso significa? Era tan inconsciente de ello, no lo miraba todo el maldito tiempo, que simplemente lo olvidé. Y no volví a buscarlo.

Creo que lo que ocurre es que, al hacer del teléfono una herramienta aburrida, interrumpí el uso inconsciente del teléfono, impulsado por el hábito y la adicción.

Introduje una fracción de segundo de conciencia en mi relación con el teléfono.

En lugar de cogerlo inmediatamente y abrir la pantalla, pude darme cuenta de cuándo sentía el impulso de cogerlo.

Y cuando te das cuenta, puedes elegir.

Cuando te das cuenta, puedes preguntarte: ¿qué necesito realmente ahora? ¿Es mi teléfono la mejor manera de satisfacer esa necesidad?

Spoiler: He descubierto que 9 de cada 10 veces, no lo es.

Éstas son las ocasiones más habituales en las que he querido echar mano de mi teléfono:

Después de un momento tenso con mis hijos o mi marido

Después de jugar al mismo juego o leer el mismo libro durante 20 minutos con mis hijos

Cuando mi hijo pequeño me pedía el pecho. Esto fue fascinante. Me di cuenta de que cada vez que pedía leche, sentía un pequeño golpe de excitación. Era como si mi cerebro supiera: ¡hora del teléfono!

Desde las 6 de la tarde hasta la hora de acostarse, también conocida como la hora bruja, casi sin parar.

Al principio, me encontraba buscando un bocadillo o un trozo de chocolate en los mismos momentos en que habría buscado el teléfono.

La misma cosa, diferente droga.

En esos momentos me daba gracia y compasión. Me decía: “Claro que buscas consuelo y dopamina. No pasa nada, date cuenta”. A los pocos días de notarlo, pude hacer otra cosa.

Si volvemos a la lista anterior

Después de un momento tenso, sacudo mi cuerpo o hago respiración conectada durante unos minutos. Siento las cosas duras. Bostezo y me relajo, liberando la tensión. La cantidad de tiempo que paso desregulado se ha reducido considerablemente.

Me doy cuenta de que me aburre y me molesta jugar al mismo juego una y otra vez con mis hijos y me alejo para hacer una pausa, o sugiero hacer otra cosa.

Cuando mi hijo pequeño toma el pecho, miro los árboles por la ventana. O miro a mi hijo mayor que juega en el suelo junto a nosotros. He tenido tantos momentos de abrumadora gratitud y lágrimas de felicidad simplemente por la delicia que es mi vida.

La hora bruja sigue siendo una putada. Simplemente la supero.

Tengo la sensación de que por fin puedo poner en práctica todas las herramientas que he practicado durante los últimos tres años más o menos.

He aprendido sobre la regulación del sistema nervioso, sé lo que ayuda, pero nunca he podido hacerlo realmente.

Y empiezo a pensar que mi relación con el teléfono era lo que se interponía en mi camino.

Puede sonar exagerado, pero no sé de qué otra forma explicar el hecho de que ahora, cuando veo que me acerco al territorio de perder la cabeza, me pongo una mano en el pecho y respiro.

La idea no es nueva. La puesta en práctica sí lo es. Y lo único que he cambiado es que ya no estoy todo el día con el móvil.

El desastre ocurrió cuando extravié mi Kindle. Estaba muy obsesionada con los libros, así que abrí Libby en mi teléfono para leer por la noche. Pero luego me encontré abriendo el teléfono en otros momentos. ¿Sólo para qué?

Abrí un navegador web y empecé a buscar lo que se me ocurría en cada momento. ¿Sabías que en realidad no tienes por qué saber todo lo que se te ocurre saber, en el momento en que se te ocurre? Estamos tan acostumbrados a buscarlo en Google. Pero yo he aprendido que el 95% de esas cosas son intrascendentes. Las olvido a las pocas horas de haberlas buscado en Google. En realidad no necesitaba saberlo.

Pero el hábito está muy arraigado.

Afortunadamente, encontré mi Kindle un día después y cerré el navegador.

Pero durante ese día de googlear, noté una marcada diferencia en mi estado de ánimo.

Estaba ansiosa, impaciente, irritable y molesta con mis hijos simplemente por existir e «interrumpirme».

Ésa es una de las cosas más importantes de las que me di cuenta sobre la relación que tenía con mi teléfono. Cuando estaba al tanto, las demás cosas, la vida real, me parecían una interrupción. Y una interrupción, especialmente para las personas neurodivergentes, es irritante. A veces exasperante.

Desenredada del bucle, ya no me paso el día entero sintiendo que mis hijos, o la vida en general, me interrumpen.

Y ése es el mayor regalo de todo este asunto. Sinceramente, siento que he recuperado mi vida, o quizá sea que he recuperado el privilegio de disfrutar de mi vida. La que se despliega ante mis propios ojos.

Ya no tengo mucho que mirar en mi teléfono, pero sigo utilizando sitios como Substack en mi portátil. Para mí, es imposible hacer doomscroll en el ordenador. Simplemente no te pica el gusanillo como cuando estás tumbado en el sofá, teléfono en mano, pudriéndote.

Hay muchos consejos por ahí de no mirar el móvil por la mañana. Que posponerlo hasta después del desayuno, o después del entrenamiento matutino y la ducha, o después de cualquier hito, curará tu adicción al teléfono.

En realidad, he descubierto que en mi caso esto empeora las cosas.

Estoy constantemente en una conversación conmigo misma del tipo «¿cuándo voy a mirar?». «¿cuánto falta para que lo compruebe?» y entonces paso todo el tiempo pensando en el teléfono, que es exactamente lo que intento no hacer.

Si lo compruebo todo una vez por la mañana, puedo relajarme y guardarlo. Puedo dejar de pensar en ello.

Así que, después de preparar el desayuno a mis hijas, compruebo los mensajes de whatsapp en mi teléfono (vivo en el extranjero, así que los mensajes de amigos y familiares llegan por la noche), compruebo Substack durante cinco o diez minutos en mi portátil y cualquier correo electrónico interesante, y luego lo guardo todo hasta que empiezo a trabajar, normalmente después de comer.

Obviamente, hay «sacrificios» que conlleva no estar conectado con mi teléfono. Publico menos en las notas de Substack y respondo menos a los demás, y me siento menos conectada y en contacto con la comunidad de aquí. Veo que también afecta a mi favor con el algoritmo.

A veces me pierdo mensajes que habría estado bien saber que habían llegado inmediatamente, como el de mi marido preguntándome si necesito algo de la tienda. Le he pedido que llame en su lugar; es más probable que oiga el timbre que la notificación del mensaje cuando el teléfono está en la otra habitación.

He dejado de hacer fotos de cosas de las que estoy segura que me gustaría tener un recuerdo más adelante.

También dependo mucho de los recordatorios y las notificaciones del calendario porque tengo TDAH e incluso la cita más importante puede desvanecerse en la niebla de mi cerebro. Solía anotar ideas y recordatorios en el teléfono, pero cada vez que anotaba una idea interesante también abría otras dos o tres aplicaciones. Una vez que tienes el teléfono en la mano, es difícil soltarlo.

Con el teléfono en la otra punta de la casa, este aspecto sigue sin resolverse para mí.

He estado barajando la idea de comprarme un reloj inteligente, lo cual suena irónico: comprar más tecnología para usar menos tecnología. Pero me pregunto si sería útil saber cuándo he recibido un mensaje o un recordatorio sin tener que consultar el teléfono periódicamente.

He intentado utilizar un bloc de papel y un bolígrafo para anotar ideas o cosas que quería recordar, pero o me olvidaba de mirarlo o me olvidaba de dónde lo había puesto. Muchas ideas se han evaporado, para no volver a saber de ellas, en el último mes. No me encanta, pero me gusta más que ser un zombi del teléfono.

Titulé este artículo diciendo que dejar el teléfono es sencillo. Me sorprendí a mí misma cuando lo escribí; en el pasado, dejar de usar el teléfono me resultaba insoportablemente difícil.

Creo que lo que he aprendido esta vez es que es sencillo, lo que significa que no es complicado.

Lo que no significa necesariamente que sea fácil, aunque esta vez lo he sentido así en gran medida.

Parece que hay dos elementos cruciales, según mi experiencia:

Tienes que desearlo. Tienes que quererlo más de lo que quieres otras cosas, como estar conectado todo el tiempo, adelantarte al algoritmo o capturar cada momento bonito de tus hijos. Tienes que tener la capacidad y la voluntad de hacer el trabajo de estar con los momentos incómodos en los que, de otro modo, echarías mano del teléfono. Puede que yo no tuviera la capacidad para esto en el pasado. Y no pasa nada. Sólo estamos preparados para lo que estamos preparados.

Esta vez, lo quería de verdad, de verdad, de verdad. Hice que mi teléfono fuera aburrido. Había llegado a un lugar de capacidad y deseo profundo de hacer el trabajo; me di cuenta de cuándo quería escapar a mi teléfono y me atendí a mí misma en su lugar. ¿Y el veredicto? Es mejor de lo que nunca imaginé.

Sobre This is Human

En este espacio, dice su propietaria, Ray Katharine Cohen:

… puedes esperar ver palabras sobre la maternidad (específicamente en el contexto de la neurodivergencia), y reflexiones sobre mi intento de vivir mi vida con valentía, a menudo tomando el camino menos transitado.

Mi sueño sería conectar en nuestra humanidad compartida. Estar con lo que es, juntos. Sin sentir la necesidad de arreglarlo o cambiarlo, pero también sin necesidad de sostenerlo a solas.

Estamos agradecidos a Ray Katharine Cohen por su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

