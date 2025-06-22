Cultura y Estilo

Dec 11, 2024

Quizás podría destacarse: Tenemos que apartarnos del modelo de enfermedad cerebral de la enfermedad mental y replantearnos cómo entendemos las dificultades de la vida. Los pensamientos y emociones no deseados no son simplemente el resultado de una química cerebral anormal que requiere una corrección química. En muchos casos, pueden cambiarse con esfuerzo y persistencia, pero ese proceso empieza por rechazar la idea de que careces de poder para realizar esos cambios.

La enfermedad mental no debe considerarse una afección permanente ni un aspecto definitorio de la propia identidad. Por el contrario, debe verse como algo que hay que trabajar para superar, en la medida de lo posible. Puede que esta perspectiva no se aplique uniformemente a todas las afecciones, como los trastornos psicóticos, pero en la mayoría de los casos es posible recuperarse incluso de una enfermedad mental grave. Cree que estás enfermo, y estarás enfermo; cree que puedes mejorar, y podrás.

Dec 12, 2024

Fascinante y esclarecedor.

No soy para nada experto, pero justamente he estado leyendo sobre esto por un tema relacionado con un familiar, para saber cómo estaba esta cuestión actualmente.

Precisamente, y algo relacionado con este tema, un autor decía algo así:

La noción de «locus de control» es muy importante. Esto está relacionado con la noción de la Cultura del Victimismo, un libro de 2014. La Cultura del Victimismo es una visión del valor en la sociedad, que los jóvenes de hoy siguen, según ese autor. En esta cultura, lo único que cuenta es el grupo con el que te identificas, y cuanto menor sea el valor de ese grupo, mayor será el estatus de sus miembros. Así, las personas trans (a las que todo el mundo odia) tienen un valor alto, las personas negras tienen un valor alto y las personas blancas, especialmente los hombres blancos sexualmente normales, tienen el valor más bajo.

Esto está relacionado con la «locus de control», porque tu valor no tiene nada que ver con tus capacidades, logros o habilidades, sino con el grupo al que perteneces. Como tal, la «locus de control» totalmente externa a todas las personas que siguen las jerarquías morales de la «locus de control». Algunas religiones organizadas, como el catolicismo, mantienen la visión fatalista de que todos los humanos están condenados desde su nacimiento y sólo pueden salvarse mediante un regalo de los muertos.

La Cultura del Victimismo sustituyó a la Cultura de la Dignidad, la cultura surgida de la Ilustración. La CoD hace hincapié en la capacidad individual, considera que los individuos tienen un valor inherente y que los logros son la forma de crecimiento de las personas de bajo estatus. La «locus de control» interna.

Esto también está relacionado con el modo de pensar estoico. En el estoicismo eres responsable de ti mismo, no de los demás. Cuando adoptas una mentalidad estoica, adoptas un locus de control interno y desarrollas una mentalidad de agencia.

Claro, todo esto puede ser una perspectiva minoritaria, pero me ha parecido interesante en relación a este artículo.

