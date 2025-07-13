El Lado Oscuro de Mostrar Tu Vida, Toda: Porque no tienes que Documentarla Siempre

Seguro que ya has visto este vídeo de París en Nochevieja de 2024, donde todo el mundo está tan ocupado grabando la cuenta atrás y los fuegos artificiales con sus teléfonos que se olvidan de vivirlos. Es surrealista.

Obviamente, es algo que lleva ocurriendo desde hace más de una década: la gente documenta los acontecimientos en lugar de vivir el momento. Pero ya no se trata sólo de acontecimientos. Ahora la gente lo documenta todo . Cada momento mundano de su vida. Lo que llevan puesto. Lo que comen. Lo que compran. Y además de las cosas corrientes, la gente ahora tiene que documentar momentos profundamente personales, desde sustos de salud a crisis mentales, pasando por la primera vez que ven a un bebé después de nacer (entrando con las cámaras en mano al entrar a verlo).

Por supuesto los influencers son el máximo ejemplo de esto. Especialmente molestas me resultan las parejas que documentan toda su relación en Internet. Nunca entenderé la cantidad de comentarios que dicen ¡metas de pareja y cómo encuentro esto! a los momentos más escenificados, ensayados y poco sinceros que he visto nunca. No me entra en la cabeza aplaudir a la gente que pone una cámara en un rincón para grabarse siendo románticos. Como todo el mundo alabando a este marido por lo cariñoso que es mientras graba a su mujer embarazada llorando para TikTok. Y alabando a las parejas que convierten cada momento íntimo en contenido:revelaciones de embarazo, proposiciones de matrimonio, decirle a mi novia te quiero por primera vez. Las experiencias más significativas de la vida humana -cosas que ocurren una vez, dos veces, nunca más- se ven corrompidas por pensamientos como si la cámara tiene un buen ángulo.

Pero lo peor, lo absolutamente peor, son los padres, los padres influenciadores que documentan toda la infancia de sus hijos en Internet. Padres que comparten y monetizan cada hito, cada emoción, cada fase, cada rabieta, a veces cada día de la vida de sus hijos. Que dejan que desconocidos califiquen y critiquen a sus hijos («¡LES HICIERON LLORAR! ¡Leyendo comentarios malvados!»). Que ponen una cámara de vlogging en la cara de su bebé desde el momento en que nace («YA ESTÁN EN DIRECTO LAS PRIMERAS 48 HORAS CON NUESTRO RECIÉN NACIDO»). Que documentan la transición de género de su hijo de 6 años («¡NO ES UNA FASE!»). Créeme, no hay nada peor que esta influencer que accidentalmente publicó imágenes de ella obligando a su hijo a llorar para la cámara:

Los influencers son, por supuesto, los ejemplos más extremos, pero este impulso está tan arraigado en todo el mundo ahora. Esta presión por publicarlo todo. Y creo que es una causa masiva de ansiedad para la Generación Z. Ahora existe la sensación de que algo no ha ocurrido si no lo compartes:

“Fotos o no ocurrió": el mantra de la era Instagram

Nuestras redes sociales tienen un problema de banalidad. La importancia cultural que se da ahora a registrar y difundir la vida y los logros de cada uno significa que las líneas de tiempo de Facebook están repletas de publicaciones sobre comidas, entrenamientos, el tiempo, compras recientes, anuncios divertidos, los hitos de personas a tres grados de distancia de ti. En Instagram, uno se encuentra con un desfile de los mismos retratos cuidadosamente afligidos, platos bien emplatados y puestas de sol doradas con smog. El matiz, la diferencia y la complejidad se evaporan a medida que uno se desplaza por estos interminables feeds, con la vaga esperanza de encontrar algo nuevo o importante, pero sobre todo resignado a variaciones sobre temas familiares.

En un paisaje digital basado en la atención y la visibilidad, lo que importa no es tanto el contenido de tus actualizaciones como el hecho de que existan. Deben estar ahí. Las transmisiones sociales no son comunicaciones; son registros de existencia y metadatos acumulativos. El sentido de estar en los medios sociales es producir y acumular pruebas de estar en los medios sociales. Esto se complica aún más por el hecho de que el feed siempre se está actualizando. Siempre hay alguien que actualiza más a menudo o que sube a la cima en virtud de retweets, reshares o algún cálculo algorítmico opaco. En el siempre creciente tsunami de datos, siempre estás mar adentro, mirando las olas que llegan a la orilla. No existe la actualización más reciente. Inmediatamente se queda obsoleta.

¿Por qué, entonces, lo hacemos? Si es tan fácil volverse cínico con las redes sociales, ver entre los intercambios ocasionalmente esclarecedores o la recolección de enlaces interesantes (que a su vez vienen en racimos, en grandes cantidades indigeribles de pestañas del navegador) que formamos parte de un sistema inconquistable, ¿por qué seguimos? Una respuesta es que es un subproducto del efecto de red: cuantas más personas forman parte de una red, más puede parecer que la experiencia de uno se empobrece al quedarse fuera. Todo el mundo lo está haciendo. Mil millones de personas en Facebook, cientos de millones dispersas entre esas otras redes: ¿quién quiere quedarse fuera? ¿Quién quiere perderse un cumpleaños, las grandes noticias de un amigo, la oportunidad de suscribirse a Spotify o el último dato jugoso de inteligencia social? Y una vez que te has unido, las actualizaciones empiezan a fluir, las pequeñas subidas de endorfinas de los «me gusta» y los «repines» se convierten en las escasas recompensas por todo ese trabajo. El sentimiento de decepción implícito en cada gesto, la sensación de «¿Esto es todo?», sólo hace avanzar el proceso, obligándonos a seguir compartiendo y participando.

Vivir el momento significa intentar capturarlo y poseerlo. Nos convertimos en turistas de nuestra propia vida. Véase más aquí.

Deja de vender tu vida tan barata a desconocidos

Hay jóvenes que no entenderían ir a un evento, viajar a algún sitio, tener una relación, si no pudieran publicarlo. No le verían sentido. Simplemente no pueden concebir una vida que exista sin un público que la consuma. Como, por ejemplo, la creencia popular actual de que si tu novio no publica fotos tuyas te está engañando o no te quiere de verdad. O que es una bandera roja si conoces a alguien y no está en las redes sociales (¿soy sólo yo quien piensa que esto es una gran bandera verde?).

Y somos tan adictos y estamos tan acostumbrados a grabarlo todo por reflejo que acabamos disculpando los comportamientos más extraños. ¡Sólo quieren recordar los fuegos artificiales! ¿De verdad? Hay multitud de personas capturando lo mismo; probablemente nunca volverán a ver ese vídeo, y si lo cuelgan en Internet no es para recordar, sino para llamar la atención. ¡Es lo mismo que las videocámaras de los 90! ¡En qué mundo! Las videocámaras no venían con esta necesidad, con esta compulsión de actualizar constantemente a la gente, con atar tu autoestima a los me gusta y a los seguidores. ¡Te arrepentirás si no lo grabas! Claro, captura momentos ocasionales; guárdalos para ti. Pero creo que si esta generación va camino de arrepentirse de algo será del tiempo que perdimos documentando y editando y filtrando y comercializándonos para las redes sociales. Tiempo que nunca recuperaremos. Apuesto a que no miraremos atrás a nuestros cientos de miles de Historias de Instagram, Snapchats y Boomerangs con cariño por haber grabado esos momentos, sino con el doloroso pesar de no haberlos sentido plenamente.

Porque ¡mira a la gente que sí documenta toda su vida! Muy a menudo, estos influencers perfectos se desmoronan detrás de la cámara. Una y otra vez, las parejas online perfectas parecen implosionar de la nada. Los influencers que dedican cada momento de su vida a documentar su identidad no tienen ni idea de quiénes son en realidad. Las mujeres que publican fotos de sus caras desde todos los ángulos y con todas las luces posibles odian su aspecto. Las familias que capturan cada momento de sus vidas perfectas se ven envueltas en un escándalo tras otro. Y aun así seguimos cayendo en la trampa: la ilusión, la actuación, la fachada. Casi el 70% de la Generación Z decía en un estudio de 2023 que las redes sociales les hacen sentirse estresados, ansiosos y deprimidos (estudios del 2025 son todavía más críticos); más de la mitad quieren ser influencers. ¿Qué ocurre aquí? Olvidamos tan fácilmente el coste emocional de compartirlo todo; olvidamos tan fácilmente que quienes lo hacen están compensando.

Por eso también me molesta esa suposición de que las personas que no publican mucho en las redes sociales son inseguras o infelices o esconden algo. A menudo es todo lo contrario. Estoy bastante segura de que las personas que tienen las mejores relaciones son las que menos publican sobre ellas. Que quienes tienen verdadera confianza y amor propio no tienen que publicar miles de selfies para demostrarlo. Y que las personas verdaderamente empoderadas no dependen de la validación externa para cada sentimiento, opinión o decisión que toman. ¿No es ésa una regla básica en la vida? ¿Que los que más alardean de sus logros y relaciones y moralidad suelen tener más dudas sobre ellos? Y si algo sé es que si estás viviendo un momento realmente conmovedor, si estás realmente en él, lo último que quieres o se te ocurre hacer es sacar el teléfono, cortarlo y abaratarlo. El mejor amor es silencioso. La mejor confianza es silenciosa. Y también lo son las vidas con más sentido.

Y de todos modos, ésta es la verdad: a nadie le importa tu vida. De verdad que no. Lo siento, pero miran tu historia de los fuegos artificiales durante medio segundo. Pasan por encima de tu selfie y luego deslizan el dedo hacia el de otra persona. Se saltan el concierto que has publicado. Miran tu vida e inmediatamente piensan en la suya. Las personas a las que realmente les importas son aquellas a las que no tienes que actuar ni demostrar nada. A los desconocidos no les importas, y ésa es una verdad fundamental que las plataformas de las redes sociales dependen de que olvidemos.

Quizá también sea demasiado deprimente para que algunos lo acepten. Pero personalmente lo encuentro un alivio. ¡No tienes que documentarlo todo! De todas formas, ¡a nadie le importa! Y creo que las jóvenes necesitáis que os recuerden que esta presión de publicar y actualizar constantemente es muy nueva; esta presión de vivir tu vida y también de actuar y comercializarla para todo el mundo al mismo tiempo; sois la primera generación que la siente tan intensamente y, además, podéis liberaros de ella. Es innecesario. Y estos influenciadores que lo publican todo no son personas a las que aspirar.

Si te influyen en algo debería ser en no copiar su comportamiento desquiciado y documentar toda tu vida en Internet. No quieres ser como la gente que lleva anillos luminosos al hospital para dar a luz (como se publicó en la prensa, por ejemplo en TheTimes). Que convierten el funeral de su padre en una sesión de fotos (#ptsd!). Que sostienen a su bebé recién nacido con una mano y con la otra repasan sus «me gusta» de Instagram. No empieces a ir en esa dirección, porque ahí no hay vida. Estas personas han cambiado la privacidad y a veces su propia decencia humana por una existencia diseñada enteramente para desconocidos. A cambio, sus vidas suelen ser superficiales y vacías.

¡Aspira a ser diferente! Aspira a ser alguien que se queda tan atrapado en el momento que se olvida de compartirlo; que protege su vida personal mientras todos los demás entregan la suya tan libremente; que puede ver el valor de un momento sin tener que recurrir a extraños para que se lo validen. Sé alguien poco común. Es un truco cruel de la vida moderna convencernos de que a todo el mundo le importa lo que hacemos, todo el tiempo; que todo el mundo está profundamente interesado en cómo vivimos y cómo nos identificamos y cómo nos sentimos. Creerlo en serio basta para enfermar mentalmente a cualquiera. Y viendo a los famosos influencers con seguidores que están tan implicados, no se lo desearía a nadie.

Así que baja la cámara. No lo documentes todo. Deja de vender tu vida tan barata a desconocidos. Mantén algunas cosas sagradas. Deja que algunos recuerdos se desvanezcan y míralos a través de la nostalgia borrosa en lugar del brillo barato del rollo de la cámara de un iPhone. Disfruta de los fuegos artificiales.

Cómo compartir cada momento en las redes sociales se ha convertido en la nueva forma de vida

El logro de los evangelistas de las redes sociales es hacer que este impulso -el impulso de compartir simplemente para que los demás sepan que estás ahí, que estás haciendo esta cosa, que estás con esta persona- se convierta en algo natural. Éste es el gran cambio fenomenológico de la sociedad, que en la última década se ha producido casi sin previo aviso. Ahora, cualquiera que opte por no participar, o que se sienta incómodo por su participación, empieza a sentirse retrógrado, ludita, fuera de onda. La interioridad empieza a sentirse como una prisión. El propio proceso de pensamiento adquiere una especie de trayectoria: ¿cómo puede proyectarse esta idea hacia fuera, hacia los demás? Si tengo un pensamiento ingenioso o profundo y no lo tuiteo ni lo publico en Facebook, ¿he fracasado de alguna manera? ¿Ese bon mot está ahora disminuido, no es tan bueno o significativo como lo sería si se expusiera al público? Y si la gente no responde (retweet, me gusta, favorito), ¿he vuelto a cometer el gran error de compartir algo que, en primer lugar, no merecía la pena compartir? Al fin y al cabo, carecer de interés es un pecado capital en la era de las redes sociales. Decir «es malo en Twitter» es como decir que alguien no sabe entretener; no le volverán a invitar a cenar.

En este entorno, la interioridad, la privacidad, la reserva, la introspección -todos esos elementos de la conciencia que miran hacia dentro, más tranquilos- empiezan a parecer poco sinceros. Compartir es sinceridad. Eliminar los elementos mediadores del pensamiento se convierte en una marca de autenticidad, porque te permite ser más desinhibido a la hora de compartir. No pienses, simplemente publícalo. «Fotos o no ocurrió»: ese es el mantra populista de la era de las redes sociales. Muéstranos lo que hiciste, para que podamos creerlo y validarlo.

Las redes sociales dependen del reconocimiento, más concretamente, de los actos de reconocimiento. La cosa en sí es menos interesante que el hecho de que conozcamos a alguien implicado, y si es interesante o importante, podemos reivindicar alguna tenue conexión con ella. Promulgamos la máxima del gran fotógrafo callejero Garry Winogrand:

«Fotografío para averiguar qué aspecto tendrá algo fotografiado».

Documentamos y compartimos para averiguar qué se siente al hacerlo, y porque no podemos resistir el impulso. De lo contrario, la experiencia, la cita concisa, la hermosa puesta de sol, la conversación escuchada, la idea perdida, se pierden o parecen de algún modo menos sustanciales.

Compartir se convierte en persona, y las actividades adquieren significado no por su contenido básico, sino por la forma en que se convierten en contenido, se difunden a través de la red digital y se responde a ellas. En este contexto, tus experiencias cotidianas sólo están limitadas por tu capacidad para compartirlas y por tu habilidad para empaquetarlas adecuadamente: una fotografía con un bonito filtro y un pie de foto ingenioso, o un tuit que contenga una oscura referencia cinematográfica que insinúe profundidades ocultas. Para algunos usuarios, este proceso es fácil: haz una foto, escribe debajo lo que estás haciendo, envíalo a una o varias redes. Para otros, puede llevar a una autoconciencia paralizante, a la sensación de que ninguna transmisión social es suficientemente buena, ningún tuit o actualización de estado de Facebook refleja la mezcla de frescura, ingenio y elegancia que generará comentarios y hará que el usuario gane más capital social. En el camino, hemos desarrollado una tolerancia ad hoc para estos gestos, así como una familiaridad y comprensión compartidas. ¿Quién no ha detenido una actividad a mitad de camino para que un amigo envíe alguna actualización al respecto? ¿Quién no lo ha hecho él mismo?

En la web social, la persona que no comparte está suscrita a una identidad anticuada y no puede ser incluida en el nuevo espacio social. Si no está fuera de la red, simplemente no está en la red que importa: puede tener correo electrónico, pero no está en Facebook, o está presente pero no lo utiliza lo suficiente. (El término que prevalece para esto es «lurker», un antiguo término de tablón de mensajes en línea, ligeramente peyorativo, que describe a alguien que lee el tablón pero no publica). No es raro pedir a un amigo que explique por qué está en Twitter pero rara vez tuitea, o por qué a menudo le gustan los estados de Facebook pero nunca publica los suyos. ¿Por qué no están ocupados acumulando capital social? Aún así, estar en la minoría silenciosa es mucho mejor que no participar en absoluto. Tal vez lo peor sea la persona cuyos frecuentes tweets, actualizaciones y publicaciones no obtienen respuesta alguna. En la era de los medios sociales, luchar por la visibilidad y no conseguirla es una amarga derrota.

Nota: Se agradece a Freya y Jacob Silverman su colaboración en este artículo.

