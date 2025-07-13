Cultura y Estilo

Cultura y Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jul 13

Nuestros hábitos de lectura cambian, y también lo hacen las historias que contamos, la forma en que compartimos estas cosas. Hacemos que nuestras actualizaciones sean más legibles para las máquinas: añadimos etiquetas; elegimos marcas y emociones que nos proporciona la interfaz de Facebook; acortamos los chistes para que quepan en el límite -cuando existió- de 140 caracteres de X/Twitter. Esperamos a publicar en Tumblr después de las 12 de la noche, porque hemos leído que el uso aumenta durante la hora de comer, o programamos los tweets para que se publiquen durante periodos en los que estaremos desconectados.

En las redes sociales, puede parecer que el tiempo y los datos se nos escapan siempre de las manos. Sobre todo cuando seguimos o nos hacemos amigos de mucha gente en una red, nuestras actualizaciones parecen ilusorias, como si nunca estuvieran inscritas en nada, sino gritadas al vacío. (En este sentido, las redes sociales pueden parecerse a las sociedades tradicionales prealfabetizadas, en las que la comunicación es puramente oral y todo -cultura, noticias, cotilleos, historia- se transmite mediante el habla. Cuando retuiteamos a alguien, estamos pronunciando de nuevo sus palabras, asegurándonos de que se transmiten y no se pierden en el torbellino de la comunicación.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Laura
Laura
Jul 13

Qué artículo más necesario y con tanta verdad. ¡Qué buena dosis de realidad!

Esto a nadie le va a importar 😉pero ayer fui por primera vez a un festival y cuando cogíamos el Uber hacia el recinto me di cuenta de que me había olvidado el móvil en casa. Os doy mi palabra de que sobreviví 🤪. También me perdí 😉, y no pasó nada.

Y disfruté lo que me dejaban aquellos que retransmitían esos trozos de su vida en Instagram. Que por cierto, mido metro y medio y si te pones delante mía con un móvil ya sí que no veo un carajo. Pero eso da igual porque todo justifica su derecho a decirle al mundo que han estado allí.

Aunque no se sepan ni una sola canción. Aunque ni bailen, ni se rían, ni hablen entre ellos. Aunque parezcan estar pasándolo mal, de verdad. Es que no lo entiendo de otro modo. Es una distorsión de la realidad que me asusta, muchísimo.

Pero lo que más miedo me ha dado es el vídeo de esa madre encuadrando la cámara mientras pide a su hijo que haga como que llora y éste le dice" mamá es que estoy llorando de verdad". Me ha hecho parar de leer. ¿En qué clase de seres inmundos nos estamos - o están - convirtiendo? ¿Qué tipo de pulsión morbosa nos incita a consumir este contenido? ¿Alimentar la insatisfacción para que la rueda de hámster del consumismo siga en marcha?

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta de Salvador Lorca 📚
10 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Salvador Lorca
Substack
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura