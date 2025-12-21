Cultura y Estilo

Alma Flores
39m

He pensado en esto como saber _sobre_ cosas, en lugar de saber cosas, y no tener la autoconciencia para poder diferenciar entre ambas.

Lo he visto especialmente en un excompañero de trabajo que disfrutaba viendo videos de YouTube (especialmente cuando el resto del equipo estaba trabajando duro, pero ese fue otro punto de controversia por completo). Se creía muy informado sobre diversos temas porque podía regurgitar argumentos con facilidad, pero si le preguntaban sobre efectos de segundo orden, suposiciones implícitas de simplificación o cómo X del video sería diferente si Y y Z fueran diferentes, era obvio lo superficial de su "comprensión".

Sonia Romero
41m

Creo que esto puede ser peor que la ignorancia. Es la ilusión de conocimiento combinada con la confianza que surge al creer que entiendes algo con lo que nunca te has topado. Estas personas andan por ahí armadas con titulares disfrazados de ideas, listas para desplegar argumentos a medio digerir en conversaciones que requieren reflexión. Se han convertido en cámaras de resonancia humanas, amplificando señales que nunca se molestaron en descifrar.

Este es un excelente resumen de lo que siento haber estado observando (incluso en mí mismo) durante los últimos 10 años aproximadamente.

