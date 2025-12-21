Hace un tiempo, publiqué sobre un libro que me cambió la vida. En cuestión de minutos, me inundaron las respuestas: “¿Podrías resumirlo, por favor?”, “¿Cuál es la idea principal?”, “¿En resumen?”.

Y respondí. Pero me sentí frustrada.

Porque era como pedirle a alguien que resumiera un beso. Como pedirle los puntos clave del duelo. Como exigir las claves para reír hasta que te duela el estómago.

Claro, soy una persona dramática. Y esto fue, quizás, una frustración dramática. Pero no se trata solo de libros. Esta enfermedad de la compresión (de resumirlo todo) lo ha infectado todo.

Hemos creado una cultura que trata la profundidad como ineficiencia. Una cultura que busca amor sin incomodidad, sabiduría sin confusión, transformación sin los dolores de crecimiento que nos agrietan y nos reconstruyen desde adentro. Y al hacerlo, hemos eliminado accidentalmente las experiencias más esencialmente humanas: la confusión productiva de no saber, el poder generativo de aceptar la dificultad, el potencial transformador de las cosas que resisten la compresión.

Hubo un tiempo en que los humanos no tenían más opción que aceptar la complejidad

Antes de la imprenta, la radio y internet, la información era escasa y valiosa. Se escuchaba al narrador errante durante horas porque no había otro entretenimiento. Se permanecía sentado durante todo el servicio religioso porque no había un video con los mejores momentos. Se absorbía todo el aprendizaje porque no había un tutorial de YouTube.

Durante siglos, las comunidades se reunían alrededor del fuego para escuchar la misma saga recitada por centésima vez. Los oyentes no se impacientaban con las fórmulas iniciales familiares, las genealogías elaboradas, las descripciones detalladas de las armas y el clima. Entendían que la repetición no era redundancia, ¡sino ritual! Y cada relato era a la vez la misma historia y una experiencia completamente nueva, moldeada por el momento particular, las voces específicas y la calidad de la atención recibida.

Pienso en mi abuela, que me cuenta la misma historia de su infancia en Rajastán y me hace llorar cada vez. No porque la historia cambie, sino porque ella cambia. Porque yo también. Porque el relato está vivo, moldeado por el dolor o la alegría que hayamos arrastrado a esa tarde en particular. No hay botón de avance rápido en su voz. No hay forma de saltar a la “parte buena” ni de extraer la lección. Tienes que sentarte en el sofá áspero, oler el chai burbujeando en la cocina, ver cómo se mueven sus manos al hablar, dejar que la historia te recorra como una medicina que no sabías que necesitabas.

La tradición oral entendía que el significado emerge no de la extracción de puntos clave, sino de la inmersión total en el relato. Las epopeyas homéricas no fueron diseñadas para ser resumidas, sino para ser vividas. Los monjes medievales pasaban años copiando manuscritos a mano, y sí, eso era “ineficiente”, pero el acto de transcribir era en sí mismo una forma de meditación, una forma de dejar que el texto procesara sus cambios lentamente a través de la conciencia del escriba. Copiar era leer. El trabajo era aprender.

Las primeras universidades (Bolonia, París, Oxford) se construyeron en torno a la idea radical de que las ideas complejas requerían una lucha comunitaria. Estudiantes y profesores se reunían para debates que podían durar horas, lidiando con preguntas sin respuestas fáciles.

El conocimiento no era algo que se coleccionaba, sino algo que te recogía a ti; transformaba tus pensamientos, tus preguntas, tu propia forma de estar en el mundo.

Pero en algún momento del camino, quizás con el auge de la eficiencia industrial, quizás con la mercantilización de la educación, quizás con la aceleración del capitalismo de la información, empezamos a confundir la información con el conocimiento y el conocimiento con la sabiduría. Empezamos a creer que el valor de una experiencia podía separarse de la experiencia misma, que la esencia de las cosas podía extraerse y consumirse como vitaminas, dejando el resto como desperdicio.

Esta cultura de la compresión no solo cambia nuestra forma de pensar, sino que, sostengo, ¡cambia lo que esperamos de cada aspecto de la experiencia humana! Nos hemos acostumbrado a creer que la complejidad siempre se puede reducir, que la dificultad siempre se puede optimizar, que la transformación debe ser instantánea y sin esfuerzo.

Observemos cómo esto se desarrolla más allá del ámbito de las ideas. Cada día veo gente fantaseando con el cuerpo de sus sueños mientras resienten la rutina diaria de ir al gimnasio cuando la motivación los abandonó hace tiempo. Me veo deseando la maestría sin pasar meses tocando mal las mismas escalas, con los dedos torpes sobre notas que se niegan a cooperar. Veo gente anhelando una amistad profunda sin estar dispuesta a soportar los años incómodos de aprender a ser vulnerable con otra persona, de estar presente de forma constante incluso cuando es inconveniente.

(Ver también Mas Allá de Comer, Rezar, Amar: Amor, Pérdida y Liberación).

Queremos la sabiduría sin el trabajo paciente de volvernos sabios

El mismo cerebro que suplica puntos clave también anhela la píldora mágica para la disciplina, la fórmula secreta para la confianza, el truco de productividad que finalmente te convertirá en la persona que crees que deberías ser sin todo ese tedioso proceso de transformación. Hemos construido templos a la mentira de que puedes saltarte la línea en tu propia vida, que el crecimiento es solo otra cosa que puedes conseguir con Amazon Prime a domicilio.

(Sobre esto, puede interesar El principio que me ayudó a conseguir más en menos tiempo (y que puede ayudarte a ti también): El principio de apalancamiento (”leverage”).

Pero no puedes descargar la valentía como una actualización de una aplicación, no puedes instalar la comodidad como un nuevo software, no puedes depurar tus defectos de carácter con un simple reinicio. No somos máquinas, y el complicado proceso de transformación no se puede automatizar, por mucho que muchos gurús te lo prometan.

Lo que más importa —el amor, la sabiduría, la habilidad, el carácter— resiste la compresión por la misma razón que la gran literatura. Existen en toda su particularidad, en la acumulación de pequeños momentos, en la paciente repetición que parece nada desde fuera, pero lo es todo en el interior. El atleta sabe que la fuerza surge de la diezmilésima repetición, no de la primera. (En el mismo sentido, y más ampliamente, leer: ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.)

El padre sabe que la confianza se construye a través de cuentos para dormir leídos con el mismo entusiasmo por centésima vez. El artista sabe que la maestría surge de la disposición a fracasar hermosamente, repetidamente, hasta que el fracaso te enseñe algo que solo el fracaso puede enseñar.

La compresión cambia el compresor

Cada vez que eliges el resumen en lugar de la historia, estás operando tu propio cerebro. Estás cortando las vías neuronales que te permiten permanecer quieto, que te permiten mantener la curiosidad, que permiten que el misterio haga su lenta magia en tus huesos. Te conviertes en una criatura de superficies, deslizándote sin cesar sobre el agua, pero sin aprender a respirar bajo el agua. Tu atención se fractura en mil fragmentos brillantes, cada uno captando luz, pero ninguno lo suficientemente profundo como para retenerla. Siempre llegas, pero nunca te quedas; siempre agarras, pero nunca te devuelven la atención.

Linda Stone, quien pasó años en Apple y Microsoft observando cómo sucedía esto, le dio a esta condición un nombre: “atención parcial continua”. Pero nombrar la enfermedad no la cura. (Puede verse también: La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas. La vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.)

Una vez a la semana, alguien me dice sin aliento: “¡Dios mío, leí un artículo que decía...”. Pero lo que quieren decir es que vieron un TikTok de 30 segundos o leyeron por encima un titular mientras navegaban por su feed. Creen haber “leído” algo cuando han consumido el equivalente intelectual del algodón de azúcar: puro azúcar, nada de sustancia, que se disuelve en cuanto llega a la lengua. Se atiborran de titulares clickbait diseñados para provocar, no para informar... cada uno una mentira perfecta que promete comprensión y solo ofrece la euforia de sentirse informado.

Creo que esto puede ser peor que la ignorancia. Es la ilusión de conocimiento combinada con la confianza que da creer que entiendes algo con lo que nunca te has topado. Estas personas andan por ahí armadas con titulares disfrazados de ideas, listas para desplegar argumentos a medio digerir en conversaciones que requieren reflexión. Se han convertido en cámaras de resonancia humanas, amplificando señales que nunca se molestaron en descifrar.

La tragedia no es que no sepan cosas. No. Es que no saben que no saben cosas. La cultura de la compresión los ha entrenado para confundir el mapa con el territorio, el resumen con la experiencia, el titular con toda la historia.

Y cuando interrumpimos constantemente el pensamiento profundo para buscar el siguiente resumen, el siguiente punto destacado, la siguiente perspectiva condensada, fortalecemos las vías neuronales asociadas con la distracción, a la vez que permitimos que se atrofien las responsables de la concentración sostenida.

La cultura de la compresión también reconfigura tu cuerpo. No solo tu cerebro. Observa cómo lees ahora: hombros encorvados como un depredador listo para abalanzarse sobre la siguiente pieza de información, respiración superficial y rápida como si el oxígeno escaseara, ojos que recorren frenéticamente las pantallas como una rata en un laberinto buscando el queso de la gratificación instantánea. Tu sistema nervioso vive en un estado constante de pánico leve, inundado de cortisol, siempre buscando el siguiente resumen, el siguiente atajo, la siguiente escapatoria de la incomodidad de no saber.

La investigación del neurocientífico Adam Gazzaley revela un desajuste fundamental: nuestros cerebros simplemente no han evolucionado con la suficiente rapidez para seguir el ritmo de las rápidas transformaciones de nuestro entorno informativo. Los estudios de Gazzaley documentan cómo …

«… la información multisensorial inunda nuestro cerebro como agua lanzada a chorros de una manguera contra incendios, desafíanos a un nivel fundamental».

Su laboratorio ha demostrado que esta demanda constante de procesamiento rápido de la información literalmente transforma nuestra arquitectura neuronal. Las regiones cerebrales responsables de la atención sostenida y la concentración profunda muestran una actividad considerablemente reducida cuando interrumpimos continuamente el trabajo concentrado para buscar estimulación externa.

Mientras tanto, las partes de nuestro cerebro asociadas con el reconocimiento rápido de patrones y la categorización rápida se fortalecen. Nos volvemos excelentes clasificando la información en categorías familiares, pero perdemos la capacidad de sentarnos con complejidad, para crear nuevos marcos, para tolerar la incomodidad de las cosas que no encajan en los patrones existentes.

(Puede interesar Por qué deberías enamorarte del aburrimiento (y por qué los campeones ya lo hacen): Todo el mundo persigue la pasión y la novedad, pero la maestría se esconde dentro de las aburridas repeticiones).

Como explica Gazzaley, al alternar entre diferentes flujos de información, “existe lo que llamamos un costo. Se pierde parte de la información de alta resolución que debe reactivarse”.

Estamos cambiando nuestra capacidad para el pensamiento profundo que nos permite ser transformados por encuentros complejos con el mundo.

La demanda de resúmenes no surgió de la nada

Es el punto final lógico de una economía de la atención que trata la concentración humana como un recurso finito que debe optimizarse y monetizarse. Si la atención es escasa, la eficiencia se convierte en el valor más alto. Si el tiempo es oro, cualquier cosa que requiera tiempo sin producir resultados mensurables se convierte en desperdicio.

Las plataformas de redes sociales descubrieron que podían captar más atención al ofrecer ráfagas rápidas de información en lugar de una interacción sostenida con ideas complejas. El algoritmo de Facebook no recompensa las publicaciones que te hacen pensar profundamente... recompensa las publicaciones que te hacen reaccionar rápidamente (como publicó el Washington Post).

Y, por supuesto, ¡hemos construido toda una economía en torno a la compresión de la información! Por ejemplo:

Los blogueros obtienen clics por “5 conclusiones clave”, mientras que la exploración profunda de la complejidad desordenada se ignora.

Los podcasters son reconocidos por sus “ideas prácticas”, mientras que las conversaciones divagando que podrían llevar a algo inesperado se descartan como un desperdicio.

Los autores se ven obligados a usar resúmenes de capítulos y viñetas porque hemos entrenado a los lectores para que exijan el equivalente intelectual de la comida rápida.

El resultado es una carrera hacia el fondo de la atención humana, donde el contenido más exitoso es el más fácil de digerir, el más rápido de consumir, el más inmediatamente útil.

Hemos construido una cultura que venera la eficiencia por encima de la profundidad, la optimización por encima de la exploración, las respuestas por encima del acto sagrado de cuestionar.

La fenomenología de la pausa

Pero algunas cosas solo se aprenden lentamente. Algunas verdades solo se pueden encontrar en su hábitat natural de complejidad y contradicción. Algunas transformaciones solo pueden ocurrir cuando estás dispuesto a asumir todo el peso de lo que aún no comprendes.

Considera el humilde “um”. La investigación del lingüista Nicholas Christenfeld revela que estas llamadas “disfluencias” no son errores en absoluto, sino marcadores cognitivos de una mente que lidia con la complejidad en tiempo real. Cuando alguien dice “um”, no está fallando en la comunicación eficiente. Está realizando la sagrada tarea de traducir el pensamiento al lenguaje, de buscar la palabra precisa que transmita su significado a través de la inconmensurable brecha entre las mentes.

Pero les hemos declarado la guerra a los “um” y los “eh”. El software de edición de podcasts ahora los elimina automáticamente como cicatrices quirúrgicas, borrando la hermosa evidencia de que pensar es difícil, que las buenas ideas nacen del esfuerzo, que las reflexiones más profundas a menudo llegan envueltas en vacilación y duda. Hemos creado la peligrosa ilusión de que los pensamientos complejos emergen completamente formados de mentes humanas, que la sabiduría llega sin el esfuerzo de la búsqueda.

Hay algo casi desgarrador en esta eliminación. En nuestra búsqueda de la eficiencia, hemos eliminado el sonido de las mentes en acción: las pausas donde el significado se cristaliza, los balbuceos donde la honestidad supera al artificio, los silencios donde la comprensión se profundiza. Hemos hecho que pensar parezca fácil, cuando el esfuerzo es precisamente lo que lo hace sagrado.

El filósofo Martin Heidegger escribió sobre la importancia crucial del “dwelling"(“habitar”), que es la práctica de permanecer presente en algo el tiempo suficiente para que se revele plenamente. En su «Discurso Conmemorativo» de 1955, distinguió entre:

lo que llamó «pensamiento calculador», que «calcula posibilidades siempre nuevas, cada vez más prometedoras y, al mismo tiempo, más económicas» y busca extraer información útil, y

el «pensamiento meditativo», que «no surge por sí solo», sino que nos exige «reflexionar sobre lo cercano y meditar sobre lo más próximo» y se deja transformar por el encuentro con el misterio.

Nos hemos convertido en una civilización de pensadores calculadores, brillantes en la extracción, pero trágicos en la habitabilidad. Queremos saber de qué se trata Interstellar sin pasar por el lento proceso de su revelación. Queremos entender qué hace que un matrimonio funcione sin tener que hacer el trabajo diario y sin dramas de amar a alguien durante su peor martes.

Queremos la sabiduría sin la necesidad de reflexionar, la comprensión sin pasar por el tiempo, la transformación sin perder tiempo.

Pero no funciona así.

Por: Maalvika, estudiante de investigación (PhD), Northwestern University

