El arte de romantizar tu vida cotidiana: Un menú ritual para añadir calidez, intención y belleza a tus días de semana
Además: Improductividad y arquitectura de vida: Pequeños lujos que cambiaron mi relación con el tiempo. Pequeños hábitos oníricos que hacen que mis días vuelvan a sentirse míos.
El nuevo método: accionar en el ahora - Cuando llega un pensamiento sobre algo que quiero, simplemente lo hago. No planeo, no lo archivo. Lo aplico en ese instante.
Si pienso en mejorar mi postura, acomodo mi espalda de inmediato.
Si me acuerdo de que quiero hablar más despacio, bajo el ritmo al momento.
Si me llega el deseo de aprender a pintar con acuarelas, saco los materiales y hago aunque sea una pequeña prueba.
Estoy dejando de pensar que existe una versión perfecta de mí que hará todo mejor más adelante. En vez de eso, estoy siendo esa versión ahora, en lo que tengo a mano, en el hueco que antes usaba para pensar o planear.
—Irisita (El momento perfecto no existe: cómo dejar de posponer tu vida)
Pequeños lujos que cambiaron mi relación con el tiempo
Por: leidi, autora de Cartas de Amor a las Chicas que son Demasiado Duras Consigo Mismas: Nunca estuviste destinada a cargar con todo este peso.
Durante la mayor parte de mis veinte, perseguí el tiempo como si me debiera algo e intenté superarlo en todo: en la planificación, en el rendimiento. Optimizaba mi rutina matutina, almorzaba frente a mi computadora portátil mientras hacía varias cosas a la vez, pero nunca me sentí abrumada hasta hace poco, cuando dejé de intentar controlar mi tiempo y comencé a idealizarlo.
El lujo no se trata de excesos, sino de intimidad con el momento presente. Esa capacidad de estar presente ha demostrado ser la forma más radical de gestión del tiempo que poseo.
Estas son las cosas que he empezado a incorporar a mi día a día y que le dan un toque de princesa de cuento de hadas, una vibra etérea que me hace sentir muy agradecida de estar viva:
Dejar que mi toalla se caliente en el radiador antes de ducharme.
Encender una vela antes de empezar a trabajar.
Abrir todas las ventanas a primera hora de la mañana y respirar la brisa primaveral.
Pongo mi teléfono en modo “No molestar” los días en que mi mente está ocupada y simplemente no quiero que me molesten , y anhelo sentirme más presente y conectada conmigo misma.
Pedir una docena de muestras de perfume de 1 ml y poder elegir entre una variedad de fragancias cada mañana. ¿Quiero oler a café con leche y caramelo? ¿Quiero oler a piel cálida? ¡Es muy divertido elegir!
Hacer pausas para estirarme y respirar profundamente entre tareas, y trabajar para recuperar mi flexibilidad, sin más. Solía ser increíblemente flexible y una década de largas horas sentada en un escritorio me ha arrebatado ese don. ¡Lo quiero de vuelta!
Me compro flores al principio de la semana y pruebo nuevos estilos de arreglos florales siguiendo tutoriales de YouTube. Actualmente estoy obsesionada con el ikebana.
No hacer absolutamente nada durante 10 minutos al día, sin teléfono, sin objetivos, simplemente estar, tal vez meditando, tal vez mirando el agua fluir por el canal fuera de mi ventana.
Esconder notas de amor y afirmaciones en las páginas de mi propio diario.
Pequeños fragmentos de mi vida últimamente que me han alegrado el día:
Arreglar flores en varios jarrones pequeños por toda la casa.
Hornear solo cuatro galletas en lugar de una docena. Casi nunca me siento justificada para hacer una tanda completa de galletas, ya que solo somos mi esposo y yo, lo que hace que casi nunca las hornee, ¡lo cual es triste porque me encantan las galletas! Hornear solo unas pocas me permite satisfacer los antojos del día sin sentirme culpable por comerlas durante cuatro días seguidos porque me siento mal si las tiro.
Comer postre antes de la cena de vez en cuando
Llevar un “registro de belleza” (no de mi apariencia, sino de lo que hizo que mi día se sintiera hermoso).
Organizar mi armario como si fuera un perchero de boutique, creando conjuntos en lugar de clasificar por categoría o temporada.
Mantener una lista de cosas que me hacen sentir viva en mi aplicación de notas y la consulto en mis días libres.
Rociar agua de rosas en mi almohada antes de acostarme
Idealizar mi vida no me hizo menos productiva, simplemente me hizo estar más presente. Y esa presencia lo ha cambiado todo.
El arte de romantizar tu vida cotidiana
Un menú de rituales para añadir calidez, intención y belleza a tus días de semana
Siempre he creído que la vida se siente más plena cuando incorporas pequeños rituales a tu día a día, pequeños puntos de referencia que me recuerdan que tengo el derecho de sentirme como una pequeña hada maravillada por poder experimentar esta vida. Ahí es donde entra en juego este texto de Substack. Imagínalo como un menú de rituales: una lista de pequeños actos intencionados que pueden transformar tus días de semana, de apresurados y repetitivos a algo significativo y memorable. Algunos consejos se sentirán como pequeños cambios de perspectiva, otros son hábitos prácticos, pero todos buscan aportar calidez, belleza y un toque de romanticismo a tu rutina.
Ya sea encender una vela antes de cenar, recrear un ambiente que evoque una escena de tu película favorita o simplemente tomarte un momento para apreciar la belleza de tu día a día, puedes experimentar con estos rituales. Elige los que te inspiren, personalízalos y disfruta transformando lo cotidiano en algo mágico.
1. MAÑANA: COMENZANDO EL DÍA CON INTENCIÓN
La forma en que empiezas el día marca la pauta para todo lo que sigue. Las mañanas pueden ser frenéticas o un momento de autocuidado, un instante para conectar contigo misma antes de que el mundo te exija algo. Iluminar tus mañanas no se trata de añadir pasos adicionales, sino de hacer que los que ya realizas sean más intencionados, más placenteros y más tuyos.
La ceremonia del café (o del té): prepara el café en una cafetera francesa en lugar de una máquina, pon música suave de piano de fondo, usa una taza bonita e invierte en un té o café que te haga sentir especial si has estado usando ingredientes que te parecen puramente funcionales. Redescubrí mi pasión por el espresso casero en Madrid y por la mañana inunda la casa con un aroma delicioso.
Prepárate como si tuvieras un compromiso importante (aunque no lo tengas): tanto si sales como si te quedas en casa, vístete de una forma que te haga sentir bien. Ponte ropa cómoda y elegante, usa tu perfume favorito, disfruta del proceso de aplicarte tu rutina de cuidado facial y ¡experimenta con tu maquillaje! Los días en los que no tengo ningún compromiso son la oportunidad perfecta para probar alguno de los looks de sombras de ojos que guardo en mi carpeta de TikTok y que no me atrevería a usar a la luz del día.
Planifica tu día como si fuera una escena de película: Antes de empezar el día, tómate unos minutos para planificarlo. Escribe cómo quieres sentirte, no solo qué tienes que hacer. ¿Qué te hará sentir como el protagonista de tu vida hoy? Haz una lista, establece una intención o anota algunas frases como si ya estuvieras viviendo tu día ideal. Me encanta hacerlo con una meditación guiada en la aplicación Activations.com (tienen una categoría específica para meditaciones escritas) o simplemente con una frecuencia que se ajuste mejor a mis necesidades del día.
2. MEDIODÍA: ROMANTIZANDO LA PRODUCTIVIDAD Y EL TRABAJO
El trabajo, ya sea que lo ames, lo toleres o sueñes con escapar de él, ocupa una parte importante del día. La clave para romantizar la productividad es crear un entorno y un ritmo que hagan que el trabajo se sienta más valioso y propio.
Crea un espacio de trabajo que te inspire: Si tu escritorio no te inspira, tu trabajo tampoco. Empieza por despejar el desorden visual; elimina todo lo que no tenga una función o no te alegre. Añade pequeños detalles: una vela aromática, una libreta elegante, un bonito vaso de agua; crea un ambiente cálido con iluminación tenue o flores frescas.
Hay poder en un reinicio a mediodía: Hay algo profundamente satisfactorio en una sesión de trabajo estructurada seguida de un descanso intencional. Lee unas páginas de un libro a media tarde. Sal a tomar aire fresco durante cinco minutos. Prepárate una bebida a mediodía que sea más relajante que estimulante; a mí me encanta preparar cacao caliente , preferiblemente de grado ceremonial para potenciar la creatividad sin los nervios del café. Y si tienes tiempo, reserva de 30 a 45 minutos para trabajar en un proyecto personal o hacer algo puramente creativo; los estudios demuestran que esto puede ser realmente beneficioso para tu productividad en el trabajo.
Hacer que el trabajo se sienta cinematográfico: Cuando el día empieza a hacerse pesado, pequeños cambios sensoriales pueden marcar la diferencia. Pon música instrumental que te haga sentir como el protagonista: jazz parisino, piano suave, ritmos lo-fi. Enciende esa vela cara que has estado guardando para una ocasión especial pero que lleva años en el mueble de la tele, o quema un poco de salvia para alejar las malas energías cuando ese compañero de trabajo molesto te esté sacando de quicio otra vez. Si ya has avanzado bastante en tu trabajo concentrado, pon una serie de fondo que cree el ambiente que buscas. Yo he estado alternando entre Mad Men, que es una de mis series favoritas para relajarme, y La Emperatriz, que es visualmente impresionante y me está ayudando a repasar la historia de los Habsburgo para un próximo viaje a Viena.
En una era obsesionada con la superficie, es radical romantizar las profundidades del pensamiento de alguien
3. NOCHE: RELAJACIÓN
Marca tu transición: Los fines de semana se sienten diferentes porque solemos marcar la transición del día a la noche, ya sea cenando con un amigo, preparando una buena comida o haciendo algo solo para nosotros. Ponte un pijama de seda, un jersey de punto holgado o una bata cómoda que indique al instante que el día ha terminado.
Un ritual de aperitivo a mitad de semana: date un capricho con una copita de vino, un cóctel sin alcohol con hierbas frescas o un tónico de flor de saúco en una copa elegante. Algo que marque el final del día. Pon música suave, ambiental y diferente a la que escuchas durante el día: “bossa nova” suave, jazz o piezas clásicas con un toque cinematográfico.
Una copa nocturna sin tecnología y llena de sensaciones: Dale permiso a tu cerebro para relajarse alejándote de las pantallas al menos una hora antes de ir a dormir (preferiblemente dos, pero sé que algunos tenemos trabajos molestos que nos obligan a estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana (realmente creo que esto debería ser ilegal)). Lee un libro en la cama con una bebida caliente como té de manzanilla, leche dorada o, para los que piensan demasiado y tienen especial dificultad para calmar sus mentes, una copa nocturna sin alcohol funciona de maravilla para mí.
4. EL CAMBIO DE MENTALIDAD: CULTIVANDO LA ALEGRÍA COMO ESTILO DE VIDA
La vida se siente diferente cuando dejas de vivirla con prisas y de tratar los momentos intermedios como relleno sin sentido. No se trata de estética por la estética misma. Se trata de estar presente, de entrenar la mente para encontrar riqueza en los detalles y aprender a saborear más.
Crea “tradiciones entre semana” que te hagan sentir especial: en lugar de esperar al fin de semana para tener planes que te encanten, crea pequeños rituales a lo largo de la semana que te den algo que esperar con ilusión.
Noche de cine los lunes: Una película acogedora después de cenar, con palomitas de maíz y luces tenues.
Martes de lectura: Disfruta de un libro en tu lugar favorito mientras saboreas una bebida.
Cena reconfortante de miércoles: Una comida casera que resulta nutritiva y evoca nostalgia.
Jueves, Hora Creativa: Escribe, pinta, hornea o haz algo simplemente por el placer de hacerlo.
Idealizar la vida es un cambio de perspectiva, no una actuación: no necesitas flores frescas, una vela cara ni una rutina matutina perfecta para vivir con belleza. Solo necesitas estar presente. La belleza existe en los mismos lugares donde siempre has estado. Solo tienes que buscarla.
Reconcilia tu vida con su ritmo: Gran parte de nuestra insatisfacción proviene de las prisas. De correr hacia el siguiente hito, el siguiente logro, la siguiente versión de nosotros mismos. La vida también está en la espera, en las pausas, en esos momentos que no parecen “contar” pero que, de todos modos, te están moldeando.
La clave para romantizar tu vida reside en la decisión de prestar atención. Yo misma soy nueva en esto y solo en el último año he empezado a sentir que estoy haciendo un buen trabajo estando presente, y ha sido una de las cosas que más ha influido en mi bienestar. Espero que, a lo largo de la semana, encuentres momentos para preguntarte: ¿Cómo puedo hacer que esta tarea sea un poco más hermosa? Y espero que esto haga que cada día sea un poco más emocionante.
Sobre confessionals y leidi
En confessionals (se podría traducir como “los confesionarios”), su newsletter, encontrarás sus reflexiones, fragmentos de su vida “a modo de memorias y selecciones curadas de cosas que despiertan alegría.” Como ella misma explica:
En mis 28 años de vida, he vivido muchas vidas: aspirante a pediatra, activista medioambiental de base, chica jefa de tecnología financiera, chica triste de capital riesgo, pero a lo largo de todo ello siempre he sido una hija pensante. Mi primer amor en la vida fue la lectura, las historias siempre han tenido poderosas fuerzas alquímicas para mí. Espero que mis escritos puedan servirte, emocionarte o, al menos, proporcionarte un poco de alivio cómico.
Hemos traducido anteriormente 2 de sus posts:
Cartas de Amor a las Chicas que son demasiado Duras consigo Mismas (Parte I): Nunca estuviste destinada a cargar con todo este peso.
Cartas de Amor a las Chicas que son demasiado Duras consigo Mismas (Parte II): Que esta sea la primavera/verano en que vuelvas a ti misma.
Nota: Agradecemos a leidi su colaboración en este artículo, otra vez.
Maravillosa entrega, y me cae perfecto justo hoy. Mil gracias.
La forma en que haces una cosa es la forma en que haces todo. Este artículo me recordó eso. Me he dado cuenta de que siempre hago todo con prisas. Cuando me ducho y me lavo el pelo... ¿por qué tengo que enjabonarlo con tanta prisa? ¿Por qué tengo que vaciar el lavavajillas como si estuviera intentando batir mi récord personal? Aprender a relajarme en el día a día se siente casi como un acto de rebeldía. Esto me recordó la importancia de bajar el ritmo y apreciar las pequeñas cosas, así como las grandes. Como dice el post: La vida se siente diferente cuando dejas de ir con prisas y de tratar los momentos intermedios como relleno sin importancia. No se trata de estética por la estética misma. Se trata de estar presente, de entrenar la mente para encontrar la riqueza en los detalles y de aprender a saborear más.