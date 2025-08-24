El frágil regalo de la conciencia

Tras el trauma de una intervención médica de alto riesgo, descubrió un tipo de conciencia que no vive en el pensamiento, sino en la presencia. Porque, superviviente de una extraña infección cerebral, una «rareza mítica», reflexiona tras su operación, y piensa:

"He sabido lo que es morir. O al menos rozar el velo. He sentido la fría claridad de la noche anterior y el extraño y asombroso caos de la mañana siguiente. Y he conocido el silencio sagrado que no viene con respuestas, sino con asombro. Un silencio tan completo que reconfigura tu sentido de lo que significa estar aquí".

Esta es la historia de Eric Markowitz, contada por él mismo.

Hay un silencio tan profundo que se convierte en su propio tipo de lenguaje.

La noche anterior a mi operación cerebral, mi mujer y yo nos sentamos uno frente al otro en una quietud sin palabras. Sin despedidas dramáticas. Sin últimas confesiones. Sólo el silencioso zumbido del tiempo que se extendía entre nosotros.

Nos sentamos en nuestro salón, en el sofá de tweed blanquecino. Pasé los dedos por la costura, lentamente, como si intentara memorizar su textura. En aquella habitación silenciosa, tenuemente iluminada y extrañamente viva, sentí la forma del propio tiempo. No era algo abstracto. No era un número en una pantalla ni el movimiento de la aguja de un reloj. Lo sentí real, como una segunda piel, como el aire que se convierte en agua. Ya no contaba las horas, sino que vivía dentro de ellas.

Miré a mi mujer. Sus ojos, conmovedores, marrones, increíblemente hermosos, se encontraron con los míos. La había mirado miles de veces, pero en aquel momento me pregunté: ¿Los había visto de verdad alguna vez?

Los médicos acababan de comunicarme la noticia de una lesión anidada en lo más profundo de mi cerebelo. Si era cáncer -y si sobrevivía a la operación-, quizá me quedaran tres meses de vida. Había una pizca de esperanza de que fuera otra cosa. Pero las probabilidades no eran favorables.

Y sin embargo, horas antes de la operación, con la muerte aún en la habitación, no sentí miedo. Sentí algo más silencioso. Más extraño. Me sentí conectada. A sus ojos. A mi respiración. Al peso de mis pies contra el suelo. Al viento que rozaba la ventana. Incluso con nuestro gato, ajeno a todo, lamiéndose las patas en perfecta paz.

El mundo nunca había parecido tan vivo. Cada detalle se agudizaba, sagrado. El tiempo ya no se movía. Se cernía. Se detenía. El futuro se disolvió. El pasado se desvaneció. Todo lo que quedaba era un momento largo y luminoso. Y en ese momento, estaba atado a su mano, a las estrellas, a todo. Por fin era consciente.

Arriba, en una cuna pintada de blanco, dormía nuestra hija de 18 meses. Su cuerpo subía y bajaba bajo un saco de dormir de algodón, rítmicamente, con suavidad: la vida anunciándose en el más pequeño de los gestos. Pensé en ella creciendo sin mí.

No de un modo morboso, sino como cuando ves desaparecer un barco en el mar: con impotencia, con amor, llena de oraciones que no sabes adónde enviar. Lloré en silencio y sin vergüenza. Imaginé su rostro a los 5, a los 15, a los 40: su sonrisa sin conocer su origen, su bondad sin darme cuenta de su herencia.

Me pregunté cómo podría dejarle un recuerdo que nunca podría poseer. Esperaba que supiera lo profundamente que la amaba. Y en ese momento -ese momento insoportable y radiante- fui, quizá por primera vez en mi vida, consciente.

No en el sentido neurológico. No en el sentido académico o filosófico. Sino en el sentido crudo y elemental de estar despierta al milagro y al absurdo de la existencia. Vivo a la textura del ser. Consciente de la gran imposibilidad de la vida y de mi pequeño y vacilante papel en ella.

No le desearía estas circunstancias a nadie. Pero daría cualquier cosa por volver a ese momento de claridad. Ese íntimo y sagrado resquicio de conocimiento.

Aquella noche me conocí a mí misma. Aquella noche, conocí el mundo. Aquella noche, fui consciente.

Quitarme parte del cráneo

Hay un extraño ritual en la preparación para la cirugía. Como entrar en una especie de teatro sagrado.

Me afeitaron la cabeza. Me pusieron suero. Me pusieron una bata azul pálido. Sonó una máquina. Se firmaron formularios. Me pidieron que confirmara, una vez más, que comprendía los riesgos: hemorragia, infección, parálisis, muerte. ¿Las probabilidades de supervivencia? Poco claras. ¿El margen de error? Implacable.

Mi mente flotaba entre la ironía y el asombro. Judía de toda la vida, yací bajo un crucifijo de plata atornillado a la pared y pensé: «Espero haber elegido al equipo adecuado».

El cirujano -un hombre al que había conocido aquella misma mañana- me explicó cómo me extirparía parte del cráneo, empujaría suavemente el tejido sano y llegaría a la masa enterrada en lo más profundo del cerebelo.

Lo explicó con calma, como quien describe cómo acceder al piloto de una caldera.

Me sorprendió, y no por primera vez, lo despreocupadamente que navegamos por lo sagrado en los hospitales. Con qué rutina nos acercamos al umbral de la vida y la muerte, armados sólo con formularios de consentimiento y antisépticos.

A menudo la gente compara la cirugía con la batalla. Yo no soy un soldado, ni jamás presumiría de comprender la experiencia de la guerra. Pero sí sé lo que se siente al prepararse para algo definitivo. Conozco la peculiar soledad de poner tu vida en manos de otros, rodeado de quienes se preocupan pero no pueden acompañarte.

Éste era mi campo de batalla: una cama estrecha con barandillas metálicas. El zumbido de las luces fluorescentes. Una cruz en la pared. La mano de mi mujer en la mía, temblando ligeramente, aunque no me dejaba verlo. Y de nuevo lo sentí: no miedo, sino vitalidad.

Consideré la paradoja de estar más despierto al borde de la inconsciencia. La extraña intimidad de no tener nada: ni ego, ni agenda, ni ambición. Sólo respiración. Presencia. Y el conocimiento de que todo está a punto de cambiar... o de terminar.

En aquel momento, no pensaba en planes de negocio ni en correos electrónicos sin leer. No estaba ansiosa por el pasado. No tenía hambre de futuro. Sólo estaba allí, suspendida, esperando. Y en esa espera, era más yo misma de lo que nunca había sido.

Me reí para mis adentros en las horas previas a que la anestesia hiciera efecto: Esto es lo que significa ser plenamente humano.

Esto es lo que significa ser consciente.

Euforia de superviviente

He vivido. No todo el mundo puede decir eso. Desde luego, no los que tuvieron el mismo diagnóstico hace 100 años. Leí los estudios de casos. Los abscesos cerebelosos siempre acababan en muerte. Las notas post mortem son escuetas, casi indiferentes: "Varón, 32 años. Fiebre repentina. Pérdida del equilibrio. Fallecido en 10 días".

Pero la mía fue diferente. Contra todo pronóstico, la patología resultó benigna. Un absceso cerebeloso entre un millón. Una infección rara. En mi cabeza durante casi seis semanas. No reventó; nadie sabe por qué. Una rareza casi mítica en la medicina moderna.

Y sin embargo, ahí estaba.

La operación había sido un éxito. La masa había sido drenada. Viviría.

Pero sobrevivir no era el final. Era el principio de algo brutal.

Durante meses, necesitaría antibióticos intravenosos diarios, administrados a través de una vía en el brazo. El régimen era exigente, implacable. Cada ocho horas, un lento goteo de medicamentos en mis venas. Mi mundo se convirtió en gasas estériles, enjuagues salinos, contenedores de riesgo biológico. Dormía a ratos. La fatiga anidaba en mis huesos. Me dolía el cuerpo. Mi mente entraba y salía de la claridad. Pero la alternativa era sencilla: Hacer esto o morir.

Y aun así, estaba agradecida. Aun así, lo sentí: el velo resplandeciente de la presencia, ese estado extraño y luminoso que había tocado antes de la operación. Me aferré a ello.

En las semanas siguientes a la operación, experimenté lo que los médicos llaman «euforia del superviviente». Un término clínico, lamentablemente inadecuado. No era sólo euforia. Fue una revelación. Fue un despertar. Fue un segundo nacimiento.

El mundo se abrió ante mí como una herida y un regalo. Olí el color. Saboreé el aire. Observé las motas de polvo que flotaban en la luz y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. La risa de mi hija hizo añicos algo dentro de mí, y lo permití. Abracé a mi mujer en la oscuridad, escuchando su respiración, sintiendo el zumbido de su vida, y lloré porque podía hacerlo.

Y mientras sanaba, una nueva obsesión echó raíces en mi interior. No con el miedo. Ni siquiera con la gratitud. Sino con la propia supervivencia. Con lo que significa vivir. Estar despierto. Ser consciente.

Empecé a ver la vida no como una serie de logros o listas de comprobación, sino como un sistema. Frágil, entretejido, vivo. Vi cuántas capas tenían que sostenerse para que yo viviera: sistemas médicos, sistemas tecnológicos, sistemas logísticos, sistemas emocionales. El privilegio del tiempo, la suerte de la geografía, la dedicación de las enfermeras, el oficio del cirujano, el amor de mi familia. Una red. Una red. Un ecosistema de cuidados.

Me di cuenta de que la supervivencia nunca consiste en una sola cosa. Se trata de alineación. De sincronización. Sistemas que funcionan en armonía. Y para sobrevivir de verdad, debemos honrar esos sistemas. Comprenderlos. Cuidarlos.

Hablamos de longevidad como si fuera pasiva. Pero perdurar, perdurar de verdad, es activo. Es una elección. Una práctica. Una filosofía. Sobrevivir no es sólo seguir respirando. Es seguir dándose cuenta. Seguir amando. Seguir eligiendo la vida, una y otra vez, incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele.

Ya no persigo la productividad como antes. Ya no confundo la urgencia con el sentido. Intento, imperfectamente, prestar atención. Escuchar más de lo que hablo. Sentir lo que siento, aunque duela. Sobre todo cuando duele.

Para prestar atención, debemos estar dispuestos a que nos cambie lo que vemos. Éste es el coste -y el regalo- de la conciencia.

La conciencia, he llegado a creer, no es sólo una función de las neuronas. También es una función del cuidado. Del amor. De la voluntad de estar al borde de la muerte y elegir, si se te da la oportunidad, volver con los ojos abiertos. Eso, para mí, es el milagro.

No sólo que pensemos. Sino que sintamos. Que podamos maravillarnos. Que podamos sentarnos en silencio frente a alguien a quien amamos y sentir que el tiempo se ralentiza y se convierte en algo. Que podemos llorar por la hija que quizá nunca conozcamos y luego -increíblemente- despertarnos a la mañana siguiente y sostenerla en nuestros brazos.

No idealizo el trauma. No cambiaría mi calvario por ningún conocimiento. Pero la honro por lo que reveló. Hay un tipo de conciencia que no vive en el pensamiento, sino en la presencia. No nos pide nada más que ser conscientes. No exige ningún título, ninguna ideología, ninguna insignia espiritual. Sólo que prestemos atención. Sólo que miremos -a nuestros hijos, a nuestros amantes, a nuestros árboles, a nuestro café, a nuestros relojes- y los veamos como si fuera la primera vez.

He sabido lo que es morir, o al menos rozar el velo. He sentido la fría claridad de la noche anterior y el extraño y asombroso caos de la mañana siguiente. Y he conocido el silencio sagrado que no viene con respuestas, sino con asombro. Un silencio tan completo que cambia tu sentido de lo que significa estar aquí.

Ese silencio aún vive en mí. En destellos. En fragmentos. En el subir y bajar de la respiración de mi hija mientras duerme. Y ahora, en nuestra segunda hija, Isabel, nacida hace un año, luminosa y nueva. Ella es, de algún modo misterioso, mi continuación. Mi célula. Mi eco. Mi ofrenda al mundo. La vi entrar en esta vida, la vi llenar sus pulmones con el mismo aire que una vez temí no volver a respirar.

Decimos a nuestras hijas que la bondad es lo más importante del mundo. Pero ¿cómo podemos ser amables si primero no estamos despiertos? Para ser amables, primero debemos darnos cuenta. Para darnos cuenta, debemos preocuparnos. Y para que nos importe, debemos estar dispuestos a cambiar por lo que vemos. Éste es el coste -y el regalo- de la conciencia.

Y en esos momentos -abrazándola, escuchándolas respirar, sintiendo la fragilidad y la plenitud de todo ello- vuelvo a ser consciente.

Nota: Agradecemos a Eric Markowitz su colaboración en este artículo.