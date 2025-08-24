Estilo

Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚 ⭕️
Salvador Lorca 📚 ⭕️
Aug 24

En vísperas de una operación cerebral, Eric se sintió «consciente» por primera vez, totalmente despierto al milagro y al absurdo de la existencia. Durante la recuperación, reflexionó sobre la longevidad, no como un estado pasivo, sino como una elección, una práctica, una filosofía.

Expand full comment
Responder
Compartir
Avatar de HUGO Ferreyra
HUGO Ferreyra
Aug 24

Graciasssss

Expand full comment
Responder
Compartir

Sin posts

© 2025 Salvador Lorca
Substack
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura