Equilibrar la Superación Personal con la Autoaceptación

La autoaceptación te ayuda a no depender únicamente de los logros para sentirte bien contigo mismo, y a disfrutar de tu vida día a día.

Libros de Auto-Ayuda

Escribe Jodie, sobre su obsesión acerca de los libros de auto-ayuda, que había tanta información buena en los libros, cosas que informan sobre cómo vivo hoy, pero no tenía que tomar absolutamente todo de ellos o seguir consumiendo idea tras idea en pos de convertirme en "mejor persona".”

Y a continuación dice:

He aquí un par de cosas más que intento tener en cuenta ahora cuando se trata de libros de autoayuda

Antes incluso de comprarlo, preguntarme ¿por qué? ¿Qué espero ganar? ¿Cuál es la creencia que lo impulsa? Si proviene de un lugar de miedo, permitirme ser testigo de ese sentimiento en lugar de sentir que tengo que arreglarlo.

Al leer, sentir más curiosidad por las ideas de alguien y por saber si algo es realmente útil para mí, y confiar en que no pasa nada si no lo es (¡y celebrarlo!).

Escribir en mi diario las partes clave que considero útiles para poder poner en práctica lo aprendido.

Decidir cuándo y dónde quiero leer autoayuda. Ahora, las vacaciones y el tiempo libre suelen estar libres de no ficción para mí.”

Un buen y recomendable artículo sobre este tema y la experiencia personal de Jodie:

"La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar".

-Carl Rogers

Esta cita nos sirve de título a este artículo y también a esta sección, para preguntarnos: ¿Tenemos que elegir, o es posible encontrar un equilibrio entre ambas?

Esta es una pregunta del millón; una que me lleva rondando la cabeza desde hace tiempo. Hay infinidad de libros (véase más arriba) que explican cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos de alguna manera, y un número igual que detallan la importancia de la aceptación personal y el autocuidado. No hay muchos manuales que aclaren cómo hacer ambas cosas al unísono.

Sólo cuando fui mayor, mi crecimiento personal me llevó a un mayor sentido de la autoconciencia. Había descubierto mi botón de pausa interior, aunque no sé si ésa es la expresión correcta. Sólo cuando me hice mayor aprendí a vivir la vida de un modo más presente, y ser más consciente me llevó a una ralentización natural. Me abrió la mente al arte de simplemente ser. Sólo cuando fui mayor aprendí a hacer una pausa, a escuchar y absorber antes de abrir la boca. A menudo oigo una voz en mi cabeza que dice lo que normalmente habría dicho en voz alta, pero en los pocos segundos que me permito hacer una pausa, me doy cuenta de que no hace falta decirlo en absoluto. Me había convertido, por así decirlo, en un consumidor y derrochador consciente, y ahora me doy cuenta de que la mayoría de las decisiones de mi vida no tienen por qué ser inmediatas. Sólo cuando fui mayor aprendí a disfrutar de la alegría de la reflexión. Sólo cuando soy mayor puedo escribir sobre esto y sentir que tal vez pueda ayudar a alguien.

Vengo de un mundo en el que la búsqueda de la mejora personal no sólo se espera, sino que se exige. Toda mi existencia, durante quince años, se centró en la progresión; un ciclo continuo de fijación de objetivos y consecución de metas. Los atletas entrenan durante horas y horas cada semana, dedicando hasta el último gramo de energía a la búsqueda de la maestría, nunca satisfechos con su capacidad actual, siempre buscando formas de mejorar. Incluso después de una competición exitosa, la satisfacción es efímera, antes de que comience el siguiente ciclo de obsesiva superación personal. El mensaje que nos decimos a diario es: "Aún no he llegado, sigue esforzándote".

¿Son felices los atletas haciendo esto? No siempre, pero les hace increíblemente eficaces en la consecución de sus objetivos. También les hace ser increíblemente críticos consigo mismos, reprendiendo cualquier cosa que no sea la excelencia en la ejecución del rendimiento.

Cuando dejé de competir, no perdí este impulso de mejora continua, simplemente no sabía dónde reorientar mi energía. No tenía un equivalente en el mundo real a mi piscina, un único lugar en el que esforzarme, tanto física como mentalmente, cada día. Así pues, mi contexto había cambiado, significativamente, pero el deseo de progresar seguía existiendo.

Sin embargo, cuanto más arraigada estoy a las nuevas rutinas y más familiarizada estoy con la canalización de mi energía hacia nuevos retos, más he tenido que reevaluar lo que significa para mí "tener éxito" en esta nueva vida. He empezado a comprender la importancia de la autocompasión, de aceptar que no necesito anhelar continuamente una versión futura más exitosa de mí. He reconocido que estar presente suele ser más gratificante que centrarse en el futuro sin concesiones, y que la felicidad no necesita una medida ni una clasificación para justificarse.

No es fácil. Sigo siendo increíblemente ambiciosa, y la ambición conlleva un anhelo natural de crecimiento y desarrollo que a veces roza lo obsesivo. Soy insaciablemente curiosa, quiero aprender de todo y de todos, y rara vez estoy satisfecha con mi nivel actual de habilidad o capacidad.

No creo que eso sea necesariamente algo malo. No habrá muchos padres (buenos) que digan a sus hijos que no se molesten en soñar a lo grande. Para la mayoría de nosotros, desafiarnos a nosotros mismos nos aporta una sensación inherente de satisfacción. El psicólogo Abraham Maslow dio a conocer el término "Autorrealización" hace más de ochenta años, reconociendo el deseo instintivo de realizar el propio potencial, así que no se trata de un concepto nuevo. Pero, ¿dónde está la línea que separa la superación personal de la autoaceptación? ¿Entre vivir el momento y seguir buscando un futuro mejor? ¿Es posible tener ambas cosas: buscar una mejora de uno mismo, sin dejar de estar a gusto con lo que somos ahora mismo? Los dos conceptos no parecen, sobre el papel, simbióticos, pero quizá no tengan por qué ser totalmente incompatibles. Algunas cosas a tener en cuenta mientras intentas encontrar tu equilibrio...

Comprueba tus intenciones

Creo que nunca dejaré de ser competitivo, pero hay una diferencia importante entre querer ganar por la satisfacción inherente a esforzarse y progresar, y querer ganar porque te comparas constantemente con los demás y ves que te quedas corto. Este deseo de "probarte a ti mismo" es probablemente insostenible e indica una falta general de autoestima.

No siempre hago bien esta parte: a veces mis intenciones no son autodirigidas y caigo en la conocida trampa de intentar recrear experiencias deportivas en el mundo real, buscando una forma de "ganar" en la vida del mismo modo que podría ganar una carrera de espalda. El problema es que la vida no es como el deporte; no hay un reglamento universal, ni una clasificación mundial, ni un premio por vencer a los demás competidores. De hecho, ¿qué significa "vencer" a otro en la vida? Tras años compitiendo en un juego finito, ha sido una dura lección aprender que no hay línea de meta en la mayoría de los objetivos fuera del mundo del deporte.

Si tus intenciones de superación personal sólo están motivadas por el deseo de "triunfar" de algún modo en la vida, te quedarás constantemente con las ganas, porque no existe una definición universalmente aceptada de cómo ganar. Por otra parte, si tus intenciones se basan en tus valores -y en la creencia inherente de que es importante desafiarte a ti mismo-, entonces creo plenamente que podemos estar satisfechos con nuestro nivel actual de habilidad y seguir esforzándonos por mejorar nuestro yo futuro.

¿Tienes tiempo para ambas cosas?

Si miro mi agenda, la mayoría de mis compromisos están orientados a la superación personal. El trabajo, las oportunidades de establecer contactos, las sesiones de desarrollo o aprendizaje siempre parecen tener más prioridad que las ocasiones sociales, el tiempo libre o las actividades realizadas únicamente por placer. Parece que la mayoría de nosotros damos más prioridad a la superación personal que a la autoaceptación. A veces pacto conmigo misma que si realizo ciertas tareas podré "darme el gusto" de relajarme durante una hora más tarde. Incluso he dejado de leer por placer; ahora sólo leo libros (muy bien seleccionados, véase arriba) sobre cómo hacer mejor las cosas, escritos por gente que hace bien las cosas.

¿Por qué pensamos así? ¿Por qué nos levantamos por la mañana y, apenas conscientes, entramos directamente en la cinta de correr de la vida? ¿Cuándo fue la última vez que valoraste más el disfrute que la productividad? El problema de esta forma de pensar es que es fácil desarrollar una tendencia a "vivir" en el futuro, posponiendo la felicidad y la realización hasta que alcances el siguiente hito, sólo para darte cuenta de que el hito vuelve a desplazarse hacia delante cada vez que lo alcanzas.

Es difícil aburrirse cuando se avanza en una tarea, por lo que se nos enseña que el aburrimiento es malo, que debemos esforzarnos por llenar cada hora de vigilia con una actividad productiva. Sin embargo, el tiempo improductivo (en el sentido más literal) no tiene por qué ser insatisfactorio: ¿por qué no debería ser el objetivo de ciertas horas o días apreciar puramente el aquí y el ahora?

No digo que la inversión mesurada en la progresión esté mal, sino que deberíamos dedicar tiempo proactivamente a ambas cosas, y no ver necesariamente una más importante que la otra. Así pues, programa tiempo para aprender e invertir en el futuro, y también para estar presente sin otro objetivo que disfrutar de estar vivo. No hay razón para que no nos sintamos igual de satisfechos al tachar "vivir el momento" de nuestra lista de tareas pendientes, que cuando terminamos de redactar un discurso de ventas o de responder a un millón de correos electrónicos.

El peligro de las deficiencias

A todas luces, soy bastante bueno en la vida. Si tienes un trabajo, un lugar donde vivir, una familia y algunos amigos, probablemente tú también lo seas. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que es demasiado fácil identificar nuestras deficiencias, e increíblemente fácil olvidarnos de las cosas que ya hacemos bien. A veces siento lástima de mí misma porque he abandonado el deporte y eso puede ser muy duro, hasta que recuerdo que he estado en dos Juegos Olímpicos, domino el deporte de alto nivel y todas las competencias que requiere, y ahora tengo multitud de proyectos apasionantes en los que trabajar en nuevas áreas. A pesar de todo eso, estoy programada para notar primero mis deficiencias, así que sigo cayendo en el hábito de pensar que no soy lo bastante buena, sobre todo cuando veo pruebas de alguien ligeramente mejor que yo.

Si al leer esto piensas que tu vida es insignificante comparada con la de un atleta olímpico, DETENTE: ¡has caído en la misma trampa! La cruda verdad es que siempre habrá alguien que te supere en alguna habilidad u otra, y buscar la confirmación de ello es un billete de ida para perder la confianza y la autoestima.

Las redes sociales, en particular, pueden ser un lugar peligroso cuando intentas apreciar tus puntos fuertes (y no compararlos con los de los demás), porque te obligan a ver lo más destacado de la vida de los demás. Actualmente estoy intentando abandonar el hábito de desplazarme sin hacer nada, porque absorber la perfección sin fin me hace sentir muy mal con mi realidad sin filtrar. Comprueba tus intenciones con las redes sociales: si realmente las estás atrayendo como una herramienta, está bien, pero si (como yo) tu navegación distraída corre el riesgo de minar inadvertidamente tu propia confianza, puede que sea hora de reconsiderarlo.

Sí, reconoce que siempre se puede mejorar, pero con la advertencia de que primero tienes que ser consciente de cómo lo estás haciendo. Trabajar desde la base de tus puntos fuertes significa que puedes estar contento con tu situación actual, sin dejar de querer cambiar a mejor.

Ya eres suficiente... (y aún puedes ser más)

Asegúrate de que tu búsqueda de mejoras no parte de la creencia de que actualmente estás roto. El marketing moderno se basa en la sugerencia de que los consumidores tienen algún tipo de deficiencia, para luego insinuar sutilmente cómo puede subsanarse esa carencia (bueno, ¡esa es mi excusa para comprarme un iPhone nuevo!) Hacemos lo mismo con nosotros mismos: pensamos que somos de algún modo deficientes y nos esforzamos por corregirlo.

En realidad, todos somos imperfectos (por muchas pruebas de lo contrario que se publiquen en Instagram). Todos tenemos una larga lista de defectos, y esforzarse por alcanzar la perfección es poco realista e inalcanzable. Por otro lado, una vez que aceptas que la imperfección es (y siempre será) parte de la condición humana, te liberas de las ataduras de las expectativas, libre al saber que, aunque la mejora puede ser deseable, no es un requisito para ser completo.

Quizá la verdadera contradicción aquí sea que el acto de aceptar plenamente la realidad puede, de hecho, potenciarte hacia el cambio y el crecimiento.

La aceptación no equivale a la complacencia

La idea de la complacencia me aterroriza: no soporto la idea de no aprovechar al máximo las oportunidades. Pero la autoaceptación no tiene por qué significar simplemente sentarse y ver pasar la vida sin invertir activamente en la dirección.

La autocompasión no es la antítesis de la ambición: puedes tener ambas. Puedes aceptar tu posición actual, sin dejar de sentir curiosidad por cómo puedes ser mejor.

Este es quizás un ámbito en el que el deporte de élite no conoce todas las respuestas. El miedo a la autocomplacencia puede impulsar el rendimiento, pero también la obsesión. No creo que haya muchos atletas que estén realmente satisfechos con la versión actual de sí mismos, a pesar de que la mayoría de ellos llevan estilos de vida increíblemente impresionantes. También creo que este impulso innato de progresar puede ser uno de los mayores retos para los atletas cuando dejan de competir: estamos tan poco familiarizados con la inmovilidad que resulta desconcertante estar simplemente presentes, a pesar de que a menudo ésta sea la forma más agradable de vivir nuestras vidas.

En última instancia, sólo tú puedes decidir qué es importante para ti y en qué merece la pena invertir tu limitado ancho de banda de tiempo y energía. Sólo tú puedes encontrar el equilibrio adecuado entre esforzarte por alcanzar la excelencia y disfrutar de cada día tal y como viene. Pero recuerda, si tu objetivo es escalar la montaña, aún puedes apreciar la vista en el camino de subida.

Acciona tu Botón de Pausa Interno

He aquí el manual para accionar tu botón de pausa interno.

Reconoce el desencadenante. Date cuenta de cuándo se acumulan sensaciones en tu interior. Tal vez sea un calor creciente en tu cuerpo, un pulso en la cabeza, un nudo en el estómago o una opresión en el pecho. Reconoce estos desencadenantes como señales para activar tu botón de pausa interno. En una discusión, date cuenta de que tu ego se levanta para defender su postura. Una simple toma de conciencia del ego basta para domarlo y enviarlo arrastrándose de vuelta a su escondite.

Pulsa la pausa. Di mentalmente "pausa", como si estuvieras cogiendo el mando a distancia.

Respira hondo. Un rápido aporte de oxígeno extra a tu cerebro te ayuda a ordenar tus pensamientos y te trae al momento presente.

Observa. En las interacciones con la gente, espera y escucha. No hay ninguna norma que te obligue a decir algo inmediatamente. Fíjate en los pensamientos que pasan por tu mente y simplemente obsérvalos sin apego. Para frenar el impulso de comer o gastar, rebobina hasta un objetivo que te hayas fijado en torno a este tipo de situación o un mantra que hayas creado. Avanza hacia el mejor resultado posible. ¿Cómo quieres que sea? De nuevo, permítete simplemente observar los pensamientos que pasan por tu mente.

Pulsa play. Ahora estás preparado para actuar. Con atención. Puede que estés pensando: "Suena muy bien en teoría, ¡pero en el calor del momento todo eso va a llevar demasiado tiempo!". Sí, al principio puede parecerte así. Si estás programado para reaccionar inmediatamente, es cuestión de que te recuerdes a ti mismo que está bien esperar. Darte unos segundos más antes de reaccionar puede marcar la diferencia. Pulsar el botón de pausa te da la oportunidad de rebobinar, tomar una buena decisión y volver a pulsar el play para continuar de una forma mejor.

Pone en tus manos el poder de tomar buenas decisiones y tomar las riendas de tu vida. Consigues relaciones más profundas y aprendes mucho más hablando menos y escuchando más.

