“La Era de los Derechos: América desde los años sesenta”

En este libro publicado en 2020, su autor, Christopher Caldwell, un importante intelectual estadounidense, expone el argumento histórico de que las reformas de los años sesenta, reformas destinadas a hacer EEUU más justa y humana, dejaron en cambio a muchos estadounidenses sintiéndose alienados, despreciados, engañados... y dispuestos a poner a un “aventurero” (por decirlo suavemente) en la Casa Blanca.

Ofrece un argumento ambicioso sobre cómo las reformas desde inicios de los años 70 dieron al país dos sistemas políticos incompatibles y lo condujeron hacia el conflicto que vemos hoy en día. Su temática guarda relación estrecha con uno de los aspectos del artículo de este domingo:

La Era del Abandono

Sencillamente, no creemos que nadie se quede

Se ha escrito mucho sobre la generación de chicas jóvenes y el miedo que sienten por algunas cosas. De su (nuestro) miedo al amor y a la vida. Pero últimamente parece que hay un miedo último subyacente a todo esto, que lo atraviesa todo. Y me estoy convenciendo de que es el miedo al abandono.

Para empezar, muchos de nosotros crecimos en hogares rotos. Nuestros padres son extraños entre sí; nuestra infancia, una serie de intercambios de una casa a otra. Sin un verdadero hogar, sin un lugar al que pertenecer. A los 14 años, casi la mitad de los primogénitos del Reino Unido ya no viven con su madre y su padre.

Por supuesto, las familias se han desintegrado en cada generación. Pero incluso hace unas décadas los niños de familias desestructuradas tenían comunidades, tenían barrios. Ahora nuestras familias se desmoronan y no hay nada, nadie, que nos coja. Vivimos lejos de la familia extensa. Estamos más distanciados que nunca. Y no me cabe en la cabeza lo poco familiarizada que está la Generación Z con la comunidad. Cuando algunos de nosotros oímos la palabra comunidad pensamos en Instagram. Pensamos en Reddit. O en conceptos abstractos como la comunidad LGBT o las comunidades de salud mental, nada real ni sólido. Por eso, cada vez que alguien dice algo como ¡las comunidades online son un salvavidas para los jóvenes! me dan ganas de gritar porque es tan desolador. ¿Qué hemos hecho?

Además, el abandono total de cualquier sentido de pertenencia a algo más grande. Pérdida de fe, no sólo en la religión, sino en todos los vínculos sociales. Ninguna sensación de que haya algo que nos una, ni siquiera de que compartamos los mismos valores. Olvídate de amar al prójimo, ni siquiera podemos establecer contacto visual con él. Ya nada nos mantiene unidos. Estamos solos.

Y añade a todo eso, tan poca simpatía. La nuestra es una cultura que se ahoga en su propia compasión, pero que no ofrece casi ninguna a los hijos de divorciados. Somos la primera generación que crece sin estigmas en torno a la ruptura familiar, pero con una normalización casi total de la misma. Y cuando se normaliza algo, se estigmatiza la reacción. Tantos matrimonios terminan; ¿qué esperabas? Las familias de tus amigos son iguales; ¿qué te pasa? De todas formas, es sólo un contrato. Los niños son resistentes. Todo esto nos dice que el abandono es trivial. Que si te sientes profundamente afectado por él, puede que tú seas el problema. Y cualquiera que intente articular el dolor es tratado con tanta sospecha, acusado de tener alguna agenda política, en lugar de simplemente estar abrumado por este sentimiento. Este sentimiento de abandono absoluto.

El sentimiento con el que nos quedamos, Dios. ¿Cómo describirlo? Es la sensación de que nadie nos cubre las espaldas. De que no podemos confiar en nadie. Que este mundo es aterrador y que somos impotentes, pero que si nos aferramos a algo en busca de apoyo, nos abandonarán. Lo veo por todas partes; afecta a la esencia de esta generación. Dificultad para confiar en la gente, hipersensibilidad a las críticas, baja autoestima, necesidad constante de validación externa: todos son síntomas de abandono. Y no digo que esto lo explique todo, o que todos nos sintamos así, sino que subestimamos cuántos jóvenes arrastran esto. Este sentimiento de abandono y el miedo a que vuelva a ocurrir.

La Edad de los Derechos - En relación al libro citado al principio de este artículo, Christopher Caldwell ha pasado años estudiando el levantamiento liberal de los años 60 y sus imprevistas consecuencias. Incluso las reformas que más gustan a los estadounidenses han tenido un coste asombrosamente alto -en riqueza, libertad y estabilidad social- y se han repartido de forma desigual entre clases y generaciones. Caldwell, en esta obra, describe puntos de inflexión política clave del último medio siglo, llevando a los lectores en una montaña rusa a través de la revista Playboy, la discriminación positiva, la radio CB, las compras apalancadas, los iPhones, el Oxycontin, Black Lives Matter y las cookies de Internet. Al hacerlo, señala que los intentos de reparar las injusticias del pasado han dejado a los estadounidenses viviendo bajo dos ideas diferentes de lo que significa cumplir las normas.

Debajo de lo que parece la edad del derecho (ver arriba), debajo de la cultura del narcisismo (ver a continuación), está la edad del abandono.

La Cultura del Narcisismo: La Vida Americana en una Era de Expectativas Decrecientes - Cuando se publicó por primera vez este libro en 1979, su autor, Christopher Lasch fue aclamado como un «profeta bíblico»(Time). La identificación por parte de Lasch del narcisismo no sólo como una dolencia individual, sino también como una epidemia social floreciente, fue innovadora. Su diagnóstico de la cultura estadounidense es aún más relevante hoy en día, al predecir la expansión ilimitada del ansioso y codicioso yo narcisista en todos los ámbitos de la vida estadounidense. Para algunos, es una guía en estos tiempos turbulentos.

Por un lado, el miedo al abandono explica gran parte de la falta de resiliencia de la Generación Z. Tememos la vida porque nos sentimos solos. Eso es lo que pasa con el apego: tienes que depender para ser independiente. Necesitas una base estable para aventurarte. Algo en lo que apoyarte para asumir riesgos. Algo de estabilidad para hacer frente al caos. De lo contrario, no puedes explorar con confianza. Si temes el abandono, no te arriesgarás al romance. Las palabras te parecerán traumáticas. Te quedarás estancado, con miedo a moverte. Quizá esta generación tarda en crecer porque no tenemos cimientos en los que apoyarnos. ¿Cómo podemos valernos por nosotros mismos si el suelo sigue derrumbándose bajo nosotros?

El miedo al abandono también puede explicarse mucho más culturalmente. Creo que la lección que muchos de nosotros sacamos del abandono fue apuntar al matrimonio. No podemos culpar a nuestros padres, les queremos, así que culpemos a la institución. Quemadla hasta los cimientos. Sonríe mientras arde. Ríete de cualquiera que corra hacia las llamas. Destruyó nuestra familia, así que la destruiremos. Y no me refiero simplemente a los que deciden no casarse ni tener hijos, sino a los que hablan de estos compromisos con absoluto desprecio. Creo que la raíz de eso es el miedo. No sentirse segura. Cuando las mujeres jóvenes se rebelan contra el matrimonio y la maternidad de forma tan visceral, lo que realmente oigo es no es seguro casarse. No es seguro tener hijos. ¿Por qué arriesgarse a eso? Veo que los conservadores se burlan de las jóvenes que hablan así, pero escucha, está claro que tienen algo que decir. ¿Y si están intentando decir que esto no funciona, y si funciona entonces por qué me abandonaron? Esto es lo que me rompió, ¿por qué iba a acercarme a ello? Si es tan fácil, ¿cómo es que mis padres no pudieron mantenerlo? Eso que oigo de que “el matrimonio es una trampa”. Y creo que ésta es una explicación importante y a menudo ausente del descenso de las tasas de matrimonio y natalidad: quizá no sea egoísmo, quizá no sea narcisismo, quizá en el fondo nos aterrorice que alguien se vaya. Que un día decidan abandonar. Que aunque lo diéramos todo, nunca sería suficiente. Sencillamente, no creemos que nadie se quede.

Eso también explica parte del sentimiento feminista extremo. El primer hombre en el que confié se marchó, así que a la mierda los hombres. La píldora roja también. Las mujeres se rinden, así que para qué molestarse. Decidimos que la respuesta es la resistencia al amor, declararlo inalcanzable. No tener que formar familias. Desmantelar los ideales. Derribar las tradiciones. Vilipendiar a todos los hombres. Burlarse de los padres. No se permiten héroes. De todas formas, el amor no es real. Oír hablar de un matrimonio bueno y sano y hacer todo lo posible por desacreditarlo. Nuestra respuesta es no intentarlo, tomarnos la familia menos en serio, poner menos de nosotros mismos en las relaciones, hacerlo todo a medias para que al final duela menos.

Lo mismo ocurre con nuestra atracción por la cultura de la terapia. Por eso me parece profundamente triste la obsesión por el amor propio y la autosuficiencia. Hay mujeres jóvenes cuyas familias se desmoronaron y que toda su vida sólo soñaron con un amor estable y duradero del que depender, y ahora se les dice que eso es patológico, que son necesitadas, que deberían quererse más a sí mismas. Si sueñas con depender de alguien, entonces maldita sea, tienes problemas. Veo en gran parte de la cultura terapéutica a jóvenes desesperados por ser amados y que intentan entrenarse para no serlo. Veo tanto dolor por el abandono. Estamos reparentándonos a nosotros mismos. Estamos autocalmándonos. Estamos curando a nuestro niño interior. Nadie pregunta a por qué. Por favor, que alguien intervenga y le diga a esta generación que tal vez no tenga más amor propio ni más fe en sí misma, sino algo a lo que pertenecer.

Y así, no sólo nuestras familias se desmoronaron, no sólo no pudimos hablar de ello, sino que crecimos y nos inculcaron que el problema es la dependencia. No seas necesitada. Lo peor que les puede pasar a las mujeres es acabar con alguien a quien necesitan. ¿Qué es entonces el amor, si no es eso? ¿Por qué estar con alguien a quien no necesitas? Nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, como humanos, siempre fueron nuestros vínculos y obligaciones con los demás, y ahora estamos intentando hacerlo todo solos, intentando averiguar quiénes somos solos, y no somos nadie solos, no me extraña que estemos confusos. Y para muchos de nosotros la vida se ha convertido en intentar curar u ocultar esto, empujándolo hacia abajo, esta necesidad humana básica de pertenecer.

Por eso las críticas de las generaciones mayores pueden ser difíciles de aceptar. No es de extrañar que tengamos miedo, que dependamos de vosotros. ¿Por qué los jóvenes no se toman en serio a la familia? ¡Por qué no aprecian las relaciones significativas! Quizá porque las relaciones más significativas que tuvimos, las primeras, se vinieron abajo. No es de extrañar que nos liemos y nos conformemos con relaciones de situación. No hemos perdido de vista lo que es importante, nunca nos enseñaron lo que era importante. Y no me extraña que no queramos tener hijos. Éramos niños cuando nos dejaron. Lo que digo es que llamar a la Generación Z egoísta y con derechos no servirá de nada, y quizá sea hora de intentar algo más como «vaya, lo entendemos, ha sido duro». Sentimos que se arrancaran todas las raíces, que se rompieran todos los sistemas de apoyo. Siento que te defraudaran de pequeña. Y que estés aquí, luchando por convencerte de que el amor siquiera existe. Quizá si dejáramos que los jóvenes hablaran de ello, si les escucháramos, no saldría a la luz de estas formas extrañas, envueltas en lenguaje terapéutico, en ira contra todos los hombres, o en la negativa a crecer y a hacerse daño.

¿Pero las verdaderas razones? No queremos saberlo. Nos quedamos con que los adultos jóvenes no se establecen porque no pueden acceder a la vivienda, o porque la wokeness les lava el cerebro, porque si vamos más allá, más abajo, podríamos acercarnos demasiado a la verdad. La dura verdad. Como el hecho de que, para muchas chicas, el primer hombre que les rompió el corazón fue su padre. Que algunas jóvenes de hoy no han tenido ni un solo ejemplo de un matrimonio que lo haya hecho. Y quizá el problema no sea tanto que los jóvenes no puedan comprar una vivienda, sino que no pueden construirla ; no saben lo que es pertenecer a una. Ponme en la escalera de la vivienda, estupendo, pero ¿de qué sirve eso si no tengo ni idea de cómo es el amor sano? ¿Si no confío en que nadie se quede? Es mejor fingir que la Generación Z sólo necesita nuevas políticas, entrar en los planes del gobierno, gravar a los ricos, que aceptar que lo que muchos jóvenes necesitan, más que nada, es una disculpa. El reconocimiento de lo ocurrido. El reconocimiento del abandono y de lo solos que nos sentimos.

Digo esto porque hasta ahora ningún progreso material ha ayudado a esta generación. El miedo sigue ahí. No importa el confort y la comodidad que tengamos si pensamos que el amor ha muerto. ¿A quién le importan las tecnologías geniales que tenemos, si lo más parecido que tenemos a una comunidad es un foro en línea? Es un insulto a los niños separarlos de todos los lazos y vínculos, y luego insistir en que lo tienen mejor que cualquier generación anterior, y si flaquean debe de haber algo malo en ellos, o simplemente tienen que tener más cosas. Sí, nuestro mundo es mejor en muchos aspectos. Estaría bien que pudiéramos disfrutarlo. Un poco difícil de apreciar cuando estamos ocupados evitando y protegiéndonos de más abandonos.

Y supongo que lo que me pregunto es: ¿qué esperábamos? Estas cosas tienen consecuencias. A lo largo de la historia, nuestros antepasados construyeron costumbres e instituciones para unirnos y luego, una a una, las derribamos a patadas. Matamos a Dios, nos burlamos del matrimonio, atacamos a la familia, desarraigamos barrios, desacreditamos hasta el último mito e historia. Y seguimos y seguimos, hasta que llegamos aquí, con nuestras tristes fiestas de divorcio. Hasta que llegamos aquí, con una generación acurrucada, con el corazón roto, temerosa del amor, temerosa de la vida, dando patadas a todo lo que se acerca para ayudar. Levantamos la carga de los adultos, dijimos a los padres que hicieran lo que les hiciera felices, olvidando que esas estructuras no eran sólo límites a la libertad de los adultos; eran cimientos en los que se apoyaban los niños, de los que dependían. Los hicimos añicos y ahora nos preguntamos por qué una generación se está desmoronando. Bienvenidos a la era del abandono.

Pero la respuesta no puede ser retirarse de las relaciones. Tiene que ser tomárselas más en serio. Matar ese impulso de huir y evitar. Porque tenemos dos opciones: quebrarnos bajo el peso de esta cosa o ir a por todas, contra viento y marea. Olvídate de fingir que el amor y la familia no son importantes, que son opresivos, que amarnos a nosotros mismos es suficiente. Olvídate de incendiarlo todo. Tenemos que esforzarnos aún más.

Y convertirnos en un ejemplo. Encuentra a alguien y comprométete plenamente. Sé un padre que enseñe que la lealtad no es demasiado pedir, que muestre que es seguro quedarse. Si algún día tengo una hija, no quiero modelar para ella una mujer fuerte e independiente que no necesita a un hombre; quiero modelar una mujer fuerte que demuestre que está bien depender de alguien, siento que culturalmente ese es un mensaje mucho más importante ahora. Está bien arriesgarse para estar con alguien. Renunciar a parte de ti para pertenecer a algo más grande. Y, en realidad, eso es independencia: sentirte querido, sentirte respaldado, y encontrar resiliencia a partir de ello, convirtiéndote en un individuo competente que puede valerse por sí mismo. Soy muy escéptica respecto a esta creencia de que la gente puede llegar a ser emocionalmente ilustrada o lo bastante autosuficiente como para poder manejar la vida por sí misma, y que cualquiera que apenas aguante hoy en día es demasiado dependiente y necesitado. No es una debilidad querer sentirse como en casa. No fuimos diseñados para hacerlo solos.

Todo esto para decir que ser abandonado no es trivial. No sólo tener padres divorciados, sino estar apartado de la comunidad, de la cultura, de todas las fuentes de apoyo. Quizá signifique para ti más de lo que aparentas. Siéntelo, aflójalo. Luego convierte esa decepción en determinación. Nada está garantizado, pero podemos tomar el dolor y volcarlo en nuestra propia familia. Ahora nos toca a nosotros; tenemos la oportunidad de aprovecharla. No tenemos que fingir que no hay miedo. Pero podemos utilizarlo para seguir adelante. Y construir algo a lo que por fin podamos pertenecer.

-Sofi

«Sólo somos estrellas en la constelación de nuestra familia»

– Stephen Robert Kuta

