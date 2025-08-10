Estilo

Salvador Lorca 📚 ⭕️
Aug 12

A juzgar por este libro citado sobre la cultura del narcisimos, Lasch es el Adorno americano. Escribe con un estilo similar; cada frase está perfectamente formada, pero a menudo no tan bien conectada con la anterior y la siguiente. No tiene paciencia con la distinción conservador/progresista, y prefiere discutir los efectos de una idea o práctica en lugar de alabarla o condenarla inmediatamente (así, por ejemplo, el «feminismo» no se alaba abruptamente ni se ignora desdeñosamente, sino que se esbozan las dificultades de poner en práctica la doctrina feminista y la insuficiencia del feminismo como teoría de la sociedad... sin llegar a la conclusión de que las mujeres son inferiores a los hombres). Por último, esto es Teoría Mayor. No está «haciendo un espacio para la conversación» ni «analizando discursos» ni añadiendo un ladrillo al gran Muro Académico. Tiene la teoría de que la vida de finales del siglo XX está realmente desordenada, rastrea cómo hemos llegado a ser como somos y especula sobre cómo podríamos dejar de ser así. Y su teoría parece explicar muchas cosas.

En resumen, la conjunción del liberalismo progresista y el capitalismo destruye las formas de vida tradicionales sin proporcionar ninguna sustitución satisfactoria. Como la gente ya no puede confiar en esas formas tradicionales, nos sentimos a) perdidos, desamparados, como si el mundo quisiera aplastarnos, pero también, b) completamente y cada vez más dependientes del mundo. Nuestra defensa psicológica contra esto es volvernos «narcisistas», dependientes de los demás para que nos elogien y aumenten nuestra autoestima. Esos elogios no tienen por qué ser auténticos, de hecho, suele ser mejor que no lo sean, ya que entonces no hay peligro de que nos volvamos dependientes de nadie. Las relaciones parecen requerir codependencia, más que amistad o amor. Cada vez nos resulta más difícil convertirnos en adultos maduros. Sin embargo, Lasch no parece abogar por un retorno al feudalismo ni nada parecido. El socialismo -no la burocracia, sino el control humano de la economía, el estado y la sociedad- es la solución que elige para estos problemas.

Mario Acevedo
Aug 10

Justo había escrito una reflexión parecida hace poco pero no con la profundidad y calidad de este artículo. Muchas gracias, me ha encantado leeros y todo gracias a @davidroberto que me sugirió que os siguiera 💚

