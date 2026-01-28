Por: Helen Higgins (autora de Play on Repeat)

La atracción es principalmente física. Estudios científicos y una cantidad impresionante de investigaciones nos dicen que las formas corporales que indican fertilidad, los rostros simétricos y la piel clara son signos de atractivo humano. Les decimos a las mujeres que se pinten los labios de rojo. Les decimos a los hombres que se dejen crecer la barba. Puede que nos guste la forma en que alguien sonríe, la forma en que sus ojos tienen destellos de diferentes colores o su altura. Quizás tú prefieras a un rubio mientras que yo prefiero a un hombre de pelo castaño. Personalmente, he descubierto que la belleza no es superficial.

Es sináptico.

Las personas más sexys son las que arruinan tu mente, no las que revuelven tus sábanas

Hay un hambre específica que no se sacia con cuerpos. Vive en el espacio entre frases compartidas, en el destello de reconocimiento al otro lado de un escritorio o una mesa de conferencias, en la exclamación de “ ¡Guau ! ¡ No lo sabía !”. Para quienes encontramos deseo no solo en el contacto físico, sino también en la conversación, el consumo de conocimiento es un acto erótico en sí mismo. Una mente que te sorprende o que te seduce con perspicacia o una confianza serena puede ser más devastadora que un desvestirse lentamente.

Charlotte Brontë nos lo demostró en Jane Eyre. Cuando el Sr. Rochester le pregunta a Jane si lo considera guapo, ella simplemente responde: «No, señor». Su rostro era intrascendente; lo que más importaba era la pasión que despertaba en Jane. Es más, se atrevió a conocerlo allí.

¿Alguna vez te has enamorado de alguien porque citó una frase que creías que solo tú recordabas? ¿Y más aún, cuando esa persona la recuerda pensando específicamente en ti?

Lo se. Es embriagador.

¿Alguna vez has presenciado cómo una pregunta se convertía en una provocación coqueta? ¿Qué te parece? ¿ Y esa persona esperaba tu respuesta como si fuera lo más importante que tu boca pudiera estar haciendo en ese momento? Lo único que podía hacer era balbucear una respuesta y recordar respirar.

No hay nada más atractivo que alguien que escucha, aprende y reflexiona profundamente. No por credenciales ni cualificaciones, sino porque le importan las ideas, las opiniones de los demás y el significado.

En una era obsesionada con la superficie, es radical romantizar las profundidades del pensamiento de alguien.

Cuando alguien te dice su verso favorito de Meridiano de Sangre, no está actuando. No es erudición. Te está contando cómo su cerebro interpreta la violencia. Con el lirismo brutal de McCarthy, te han permitido acceder a las cicatrices grabadas en su mente y, en palabras del propio McCarthy:

«Las cicatrices tienen el extraño poder de recordarnos que nuestro pasado es real».

A veces, lo más romántico que alguien puede hacer es compartir un pensamiento que lleva años guardando. Lo hace con delicadeza, como si fuera a romperse en tus manos. Puede ser un recuerdo envuelto en una metáfora o una creencia que nunca ha expresado en voz alta hasta ahora. Estos momentos son ofrendas silenciosas que invitan a adentrarse en su mundo interior.

Ocean Vuong lo logra de forma exquisita en su obra “En la Tierra, Somos Brevemente Hermosos”, donde cada frase se siente como una mano temblorosa que busca la conexión. Su escritura no solo describe sentimientos; los representa, regalando a los lectores su dolor, su anhelo y su ternura. Que se confíe en el paisaje interior de alguien, incluyendo sus obsesiones, sus preguntas y su dolor, es mucho más íntimo que cualquier roce. Es una especie de juego previo, pero para el alma.

Sin embargo, no toda intimidad es tan gentil.

El erotismo intelectual no siempre es cortés. Puede ser combativo y estimulante. Se trata de frentes inclinadas durante un debate acalorado, ojos brillantes con contrapuntos o silencios compartidos cargados de comprensión mutua. Esta no es la seducción silenciosa de las flores y la luz de las velas.

Una vez, un hombre subrayó una cita en mi cuaderno mientras discutíamos sobre Foucault. Yo estaba en los últimos años de mi adolescencia e intentaba demostrar lo profundo, lo oscuro y lo desesperadamente hábil que era. Su pluma presionó con tanta fuerza que rasgó la página. No recuerdo su nombre ni su rostro, pero recuerdo que me quedé sin aliento en ese momento, y recuerdo la cita como si fuera ayer:

«Tenemos que entender que con nuestros deseos vienen nuevas formas de relación, nuevas formas de amor, nuevas formas de creación».

Kierkegaard escribió: «La ansiedad es el vértigo de la libertad». Las mentes más sensuales te marean. No hay consuelo. No hay complacencia. En cambio, te dejan dando vueltas, jadeando ante tus propias contradicciones.

Nuestra obsesión cultural con la inteligencia a menudo se ve enredada con el elitismo, pero la verdadera sensualidad intelectual es inclusiva. No se trata de haber ido a la universidad adecuada ni de haber leído los libros adecuados; se trata de ser emocionalmente instruido, culturalmente curioso e intelectualmente generoso.

Es la persona que plantea preguntas reflexivas y deja espacio para los matices. Es la persona que ve el aprendizaje como una colaboración, no como una actuación. ¿Qué hay más flojo que recitar las ideas de otra persona sin analizarlas primero?

No hay calor en el brillo prestado.

James Baldwin lo sabía: “El propósito del arte es dejar al descubierto las preguntas que han quedado ocultas por las respuestas”. Él no escribió para mostrar sabiduría; escribió para abrirnos las puertas.

La verdadera inteligencia no es performativa ni simplemente recitada. Es un apetito agudo y desvergonzado por el conocimiento. Las mentes verdaderamente inteligentes son puertas, entreabiertas para que puedas echar un vistazo dentro, pero que luego se abren cuando empiezas a creerte inteligente. Las mentes verdaderamente inteligentes son peligrosas. No les importan tus credenciales ni tus gustos cuidadosamente seleccionados.

Roland Barthes lo comprendió mejor que nadie. En La muerte del autor, argumenta que la erótica intelectual es colaborativa y existe gracias a la tensión. También escribió, en El placer del texto, que la parte más erótica del cuerpo es donde se abre la prenda. ¿Qué es una mente sino un cuerpo envuelto en ideas, apenas abierto para vislumbrar el calor que hay debajo? Las mentes más sensuales no te lo dan todo. En cambio, quieren que les des todo lo tuyo. Te impulsan a buscar el significado, a deslizar un hombro bajo la seda y a mirar más de cerca.

Después de todo, el deseo prospera donde vive la curiosidad.

Sin embargo, hay una especie de silenciosa soledad en todo esto. Anhelar mentes que se conecten con la tuya plena, intensa e inquebrantablemente es recordar, a menudo, su rareza. No se trata solo de ser comprendido; se trata de involucrarse, desafiarse y cortejarse en el lenguaje del pensamiento. La intimidad intelectual no siempre es fácil de encontrar, pero es aún más difícil de mantener. A veces parece que siempre estás demasiado profundo para la habitación, esperando a alguien que no se inmute ante el peso de tus referencias ni la vulnerabilidad de tu curiosidad.

Anhelar ese tipo de comunión es vivir ligeramente atormentado, y sostiene mi fascinación por los fantasmas, mientras siempre estoy buscando la próxima mente que pueda verme, realmente verme, debajo de la superficie de mis palabras.

Volviendo a Barthes, dijo: «La característica fatal de cualquier pasión es que anhela una eternidad mientras conoce su propia posibilidad». Hay un hambre específica que no se sacia con cuerpos. Es una seducción que te hace poner en peligro tu propia certeza, arriesgarte a arruinar a alguien con una pregunta, pero caer en frases incompletas y en la silenciosa crueldad de mentes que nunca se saciarán.

El intelectual es inquieto por naturaleza. Son insomnes del pensamiento, alimentándose de las chispas fugaces de otros y moviéndose vampíricamente de una idea a otra, insaciable de mente e, inevitablemente, insaciable también en todo lo demás.

🖤

Escribo para quienes quieren ser vistos a nivel del alma y la sintaxis. Si ese es tu caso, habla ahora. Déjame un rastro de tu mente a continuación. Colecciono confesiones. ¿Alguna vez te has dejado llevar por el pensamiento antes que por el cuerpo?

Nota: Helen Higgins escribe sobre la erótica de la inteligencia, las largas sombras de la lujuria, el romance y las relaciones modernas, y las seducciones silenciosas en la literatura, el anhelo y el amor.

Le agradecemos su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

