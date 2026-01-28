Cultura y Estilo

Avatar de Martina López
Martina López
3h

Admiro la forma en que este artículo sobre la erótica de la inteligencia invoca a poetas y filósofos para recordarnos que las palabras mismas pueden ser caricias. Los hechos explican, pero la poesía, Baldwin, Barthes; hieren y alivian al mismo tiempo, atreviéndonos a sentir lo que la lógica no puede contener.

Al igual que las mejores películas de terror nunca revelan a su monstruo, la mente nunca se revela por completo. Es en lo entrevisto, en lo retenido, donde la imaginación se enciende. El deseo también se conjura allí, un dolor que nace de lo oculto, no de lo ya dado.

Quizás por eso me atormentan más las conversaciones que las caricias: las palabras, como fantasmas, no se sueltan tan fácilmente. Este es, en verdad, un post genial.

