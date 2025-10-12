Humanidades y Estilo

Humanidades y Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
1d

Me gustó cómo explican que no es que los intelectuales hayan desaparecido, sino que ya no tienen el mismo lugar que antes. Muy bien contado, sin dar sermones. Se nota que lo escribisteis con ganas de abrir un debate.

Expand full comment
Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de Sonia Romero
Sonia Romero
1d

Últimamente pienso mucho en esto y en cómo está contribuyendo a reducir nuestra capacidad de tener un pensamiento original. Substack ha sido para mí una gran plataforma para practicar la ralentización, leer artículos en su totalidad y ser capaz de escuchar una frase sin reaccionar inmediatamente.

Hoy en día, la esfera intelectual se siente fragmentada, si no totalmente marginada. El tipo de persona que antes hubiera sido un Chomsky o un Baudrillard ahora tiene que luchar por la atención en un panorama mediático que premia la velocidad y la viralidad por encima de la profundidad y el matiz. Los pensadores de hoy no son nombres conocidos, sino micro-celebridades de nicho que luchan por la participación en plataformas en las que incluso las ideas más inteligentes corren el riesgo de quedar reducidas a titulares virales.

Expand full comment
Responder
Compartir
1 respuesta
17 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Salvador Lorca
Substack
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura