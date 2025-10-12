Por: Bea, autora de digital meadow.

En el invierno de 1965, tres días antes del asesinato de Malcom X y seis meses antes de que se aprobara la Ley del Derecho al Voto, la Cámara de Debate de la Unión de Cambridge estaba abarrotada. 700 estudiantes e invitados llenaban la gran cámara, otros cientos se agolpaban en las galerías adyacentes para ver la retransmisión en directo, y aún más esperaban fuera, esperando una oportunidad para entrar. Más de 1.000 personas presenciaron lo que desde entonces se conoce como uno de los debates intelectuales más influyentes sobre la raza en Estados Unidos.

Aquella noche, James Baldwin y William F. Buckley Jr. se situaron en lados opuestos de la cuestión: «¿Se ha alcanzado el Sueño Americano a costa de los afroamericanos?». Fue un debate electrizante, con los dos hombres encarnando no sólo argumentos opuestos, sino Américas opuestas. Buckley, comentarista conservador, sostenía que la responsabilidad personal, y no la opresión sistémica, determinaba el éxito de cada uno en el país. Mientras Baldwin, un activista de los derechos civiles que cargaba con el peso de las experiencias vividas por un hombre negro en América, hablaba de los cimientos de la injusticia racial del país.

«Recogí el algodón y lo llevé al mercado y construí los ferrocarriles bajo el látigo de otro».

El peso de sus palabras se sintió en toda la sala, los que habían entrado seguros en sus convicciones sintieron que sus opiniones empezaban a deshacerse. Cuando llegó el momento de emitir su voto, el público -compuesto principalmente por conservadores británicos, muchos de ellos pertenecientes a las altas esferas de la sociedad- se decidió por un resultado abrumador: 540 a 160 a favor de Baldwin. Incluso aquellos predispuestos a las opiniones de Buckley no podían negar la fuerza del argumento de Baldwin. Ésa era la capacidad y el propósito del intelectual público:desafiar creencias profundamente arraigadas, presentar ideas tan innegables que pudieran atravesar incluso las ideologías más firmes.

gracias por leer la pradera digital! considera la posibilidad de suscribirte para apoyar mi trabajo y recibir nuevas publicaciones.

La trascendencia del debate se extendió mucho más allá de las paredes de madera de la cámara. Fue retransmitido por varias emisoras estadounidenses, diseccionado en periódicos y aulas, y sigue manteniendo su relevancia incluso hoy en día. El debate fue un momento que reflejó cómo los intelectuales de la época eran algo más que simples pensadores, eran forjadores del discurso cultural e influyentes en sociedades enteras. Representó una época en la que los intelectuales públicos tenían verdadero poder para cambiar la mentalidad pública, educar y desafiar.

Resulta difícil imaginar que un debate de este tipo suscite tanta atención hoy en día, sobre todo con el mismo nivel de impacto cultural. Donde antes miles de personas se agolpaban en una sala para escuchar los debates, hoy las confrontaciones intelectuales se desarrollan a través de la esfera online. Lo que antes exigía silencio y concentración, ahora compite con el interminable scroll de contenidos. Este paso del intelectualismo al espectáculo marca un cambio fundamental en la forma en que nuestra cultura se relaciona con las ideas.

Pero, en primer lugar, ¿quién es el intelectual público?

El término «intelectual público» fue utilizado por primera vez por Russell Jacoby en su The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe. Los definió como «escritores y pensadores que se dirigen a un público general y culto». Los intelectuales públicos utilizaban sus conocimientos y su autoridad intelectual para tratar temas sociales, políticos y culturales con el público. Para ellos era especialmente importante utilizar sus plataformas para cuestionar el statu quo de la época.

Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre en el Café de Flore de París, 1970

Los escritos de Baldwin sobre raza e identidad, el trabajo de Sontag sobre arte y cultura y las críticas de Chomsky a la política exterior estadounidense contribuyeron a conversaciones sociales más amplias. No se limitaban a los círculos académicos, sino que se dirigían directamente a un público amplio a través de los medios de comunicación. Los intelectuales públicos fueron invitados a programas de televisión, debatieron en escenarios nacionales y fueron objeto de innumerables artículos y reportajes periodísticos.

En esencia, el intelectual público era una rara encarnación tanto de la profundidad intelectual como de la visibilidad cultural, lo que les convertía en importantes fuerzas culturales de su época.

Hoy, sin embargo, este tipo de figuras son cada vez más raras. El papel del intelectual público se ha fragmentado, y ahora es difícil definir el término. Pero, ¿qué fuerzas han provocado este declive y cuáles han ocupado su lugar? Si antes los intelectuales públicos guiaban el discurso con sus escritos, conferencias y debates, ¿quién -o qué- los ha sustituido?

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Vladimir Dedijer y Laurent Schwarz en el Tribunal Russell en 1966.

Siempre en la escena del crimen: Internet

Lo primero que hay que reconocer es que Internet lo cambió todo radicalmente . Los intelectuales públicos de los años 60, 70 y 80 prosperaron en un panorama mediático relativamente limitado. Sus voces sobresalían entre el ruido en una época en la que había menos cadenas de televisión, publicaciones periódicas y mucho menos control intelectual. Los intelectuales debatían sobre política en la televisión en directo, publicaban sus ensayos en publicaciones reputadas y llegaban a una amplia gama de audiencias a través de libros y entrevistas. En este entorno, los intelectuales públicos se convirtieron en elementos culturales.

Hoy, la esfera intelectual se siente fragmentada, si no totalmente marginada. El tipo de persona que antes hubiera sido un Chomsky o un Baudrillard ahora tiene que luchar por llamar la atención en un panorama mediático que premia la velocidad y la viralidad por encima de la profundidad y el matiz. Los pensadores de hoy no son nombres conocidos, sino microcelebridades de nicho que luchan por la participación en plataformas en las que incluso las ideas más inteligentes corren el riesgo de quedar reducidas a titulares virales.

Revista Smithsonian

El enorme volumen de voces también ha dificultado la adquisición de autoridad intelectual. Lo que antes era una posición mantenida por unos pocos elegidos, ahora está fracturada en mil voces, cada una con una opinión diferente sobre la última tendencia o crisis. Con las plataformas de los medios sociales como nuestra principal fuente de consumo cultural, el intelectualismo ha pasado de ser un arte deliberado y lento a una industria en constante agitación y búsqueda de atención.

Los intelectuales públicos no se están volviendo difíciles de encontrar porque tengamos algún tipo de déficit de pensadores brillantes, sino porque el espacio para estas figuras casi ha desaparecido. Los intelectuales influyentes de hoy en día -aunque brillantes por derecho propio- tienen que lidiar con la creación de su propia marca para las redes sociales. Tienen que publicar artículos y hacer contenidos que generen compromiso en lugar de fomentar el pensamiento profundo. A menudo se sacrifica la complejidad y el peso de las ideas en aras de atraer a las masas.

«...los intelectuales no son profesionales desnaturalizados por su servicio adulador a un poder extremadamente defectuoso, sino -repito- intelectuales con una postura alternativa y más basada en principios que les permite, en efecto, decir la verdad al poder». - Edward W. Said, Representaciones del intelectual

Cuando tu objetivo no es sólo presentar ideas, sino hacerlas apetecibles y digeribles para un público distraído, los límites del intelectualismo empiezan a difuminarse. Las ideas ya no son para debatirlas, sino para consumirlas.

Los intelectuales públicos escribían para que los influenciadores pudieran estetizar

Mientras tanto, las personas que dan forma a la cultura -las que influyen en cómo vestimos, cómo hablamos e incluso cómo pensamos- ya no son intelectuales, sino personas influyentes. Y aunque esto pueda parecer la evolución natural de los famosos, dice algo significativo sobre lo que valoramos hoy en día. Ya no nos fijamos en quienes nos desafían intelectualmente, sino en quienes nos ofrecen un estilo de vida perfectamente empaquetado.

Christian Bourgois, Susan Sontag, Salman Rushdie y Toni Morrison (Anabell Guerrero-Méndez / Ediciones Bourgois)

Las figuras que dan forma a la cultura operan hoy en un espacio totalmente distinto. Alguien como Hailey Bieber dicta ahora las tendencias a través del lenguaje silencioso de la estética. Su influencia, aunque drásticamente distinta de la de Sontag, no es menos poderosa; pero, a diferencia de Sontag, que moldeó el pensamiento público a través de su escritura y su pensamiento, el impacto de Bieber es totalmente visual. Cada vez que estrena una nueva tendencia de belleza (¿extrañamente gastronómica?) - «piel de donut glaseada», «labios de brownie», «maquillaje de fresa» y, mi favorita personal, absurdamente bautizada como «pelo de galleta de canela y mantequilla»-, se extiende por nuestra cultura con una velocidad y una fuerza que rivalizan con las de los críticos culturales más agudos.

Podría decirse que Kim Kardashian ha hecho más por dar forma a la feminidad moderna que cualquier escritora feminista de las dos últimas décadas. Su impacto en los cánones de belleza y en la forma en que nos presentamos en Internet es inconmensurable. La estética Kardashian -su hiperfeminidad y sus cuerpos quirúrgicamente perfeccionados- se han convertido en el modelo de belleza moderna. Y aunque se podría argumentar que Kim es una fuerza intelectual por derecho propio por dominar el arte del automarketing, su influencia es totalmente estética. No nos hace pensar, nos hace aspirar.

Este es el núcleo de este cambio. Si antes los intelectuales públicos moldeaban el discurso cultural cuestionando ideas, hoy las figuras más influyentes moldean la cultura modelando un estilo de vida. Las Kardashian y la interminable legión de personas influyentes que dictan las microtendencias de Internet no participan en debates públicos ni articulan sus filosofías en ensayos y conferencias. En cambio, sus ideas están incrustadas en las vidas que proyectan. Su impacto se absorbe pasivamente, no a través del compromiso, sino de la exposición constante.

Compartir Humanidades y Estilo

No se trata de un cambio fortuito, sino de un reflejo de nuestra transformación cultural más amplia. Si Sontag representó una época en la que el intelectualismo público tenía un atractivo masivo, estos influencers representan lo que lo ha sustituido: el esteticismo público. Un filósofo puede pasar años elaborando una crítica de nuestra sociedad, pero un influencer puede cambiar la visión del mundo de la gente con una sola publicación en Instagram. Nuestros líderes culturales de hoy encarnan el deseo: son el producto, el mensaje y la estrategia de marketing, todo a la vez.

Incluso las figuras con una plataforma que uno consideraría intelectual, como un podcast o un blog, tienden a operar dentro de un marco diferente al de los intelectuales públicos del pasado. Los que tienen más éxito son los que saben cómo empaquetar sus ideas en formatos fácilmente consumibles. Su contenido puede exigir compromiso, pero no necesariamente un pensamiento más profundo. Los críticos culturales de más éxito de nuestra era digital son simplemente un tipo diferente de influenciador, que puede que venda una visión del mundo en lugar de una rutina de cuidado de la piel, pero que vende algo en cualquier caso.

El debate ha muerto, viva el discurso

Uno de los cambios más sorprendentes en el panorama cultural es la creciente compartimentación de los debates intelectuales. Los grandes debates públicos del pasado han sido sustituidos por subtweets y cámaras de eco impulsadas por algoritmos. En lugar de debates televisados en los que los intelectuales se enzarzan en batallas ideológicas, tenemos un discurso que, o bien está demasiado en línea para tomarlo en serio, o bien está demasiado aséptico para ser relevante.

En el pasado, los debates intelectuales eran acontecimientos culturales que daban forma al pensamiento público. No eran sólo un entretenimiento, sino oportunidades para que se produjeran profundas discusiones intelectuales. Los debates entre William F. Buckley Jr. y Gore Vidal en la Convención Nacional de 1968, aunque tristemente célebres por sus insultos personales y sus acalorados intercambios, siguen reflejando la esfera intelectual e ideológica de la época. Aunque los debates se desviaron a menudo de la verdadera esencia, captaron la atención del público y tuvieron un impacto duradero en el discurso político.

Debates intelectuales como éstos captaron el zeitgeist idealógico de su época, dando forma a la conversación pública al comprometer a su audiencia con cuestiones sobre moralidad, política y sociedad. En aquella época, las ideas intelectuales llegaban mucho más allá de los muros del mundo académico.

Debates de William F. Buckley y Gore Vidal en la Convención de 1968

Hoy, sin embargo, los debates intelectuales se han visto fragmentados por algoritmos, burbujas intelectuales y amontonamientos digitales. Las cámaras de eco impulsadas por algoritmos garantizan que sólo oigamos a personas con las que ya estamos de acuerdo. No es que la gente ya no discuta -discutimos constantemente-, sino que la naturaleza del debate ha cambiado. El objetivo ya no es explorar o cuestionar ideas, sino hacer inteligencia y «ganar» cualquier discurso que sea relevante en ese momento. El efecto es un paisaje intelectual en el que el debate genuino es raro, con ideas diluidas para atraer a las masas o radicalizadas dentro de grupos específicos.

Jordan Peterson ha ganado prominencia menos a través del debate académico riguroso y más a través de su posicionamiento dentro de guerras culturales más amplias. Ben Shapiro ha transformado el debate en un entretenimiento, en el que humillar al oponente se ha convertido en algo más valioso que explorar la complejidad de los temas en cuestión. El debate se ha convertido menos en la búsqueda de la verdad y más en una actuación de inteligencia para un público.

Las torres de marfil de pago del mundo académico

Pero la muerte del intelectual público no se debe sólo al cambiante panorama de los medios de comunicación, sino también al modo en que ha cambiado el propio acceso al conocimiento. Hubo un tiempo en que se esperaba que los intelectuales fueran generalistas, capaces de moverse entre la literatura, la política, la ciencia y la filosofía para hacerlas más accesibles al ciudadano medio. Sontag o Russell no se limitaban a un campo estrecho, sino que se comprometían con una serie de ideas complejas para hacerlas digeribles e incitar a la reflexión al público. Hoy, sin embargo, la vida intelectual es más rígida.

“La vida académica se ha profesionalizado. Escriben unos para otros, no para el lector general. La filosofía política académica actual, por ejemplo, tiene una influencia nula en la práctica de la política. Ahora dudo que ningún político pueda nombrar a un filósofo académico destacado. Nadie sabría quién es”. - John Gray

La excesiva especialización intelectual ha transformado el mundo académico en una cámara de eco cerrada, donde los académicos sólo hablan con sus colegas en lugar de comprometerse con el público. Donde antes los intelectuales públicos actuaban como puentes entre el conocimiento especializado y el discurso dominante, los intelectuales de hoy están confinados en los círculos académicos. De los filósofos de hoy no se espera que comenten la literatura o la política como hizo Sartre en su día, sino que produzcan obras para un puñado de colegas de su nicho intelectual.

Susan Sontag en el despacho de su editor en 1978 (William E. Sauro / New York Times Co.)

Incluso cuando los intelectuales de hoy intentan salir de su nicho académico, a menudo se cuestionan sus conocimientos debido a la propia naturaleza de la especialización. Un historiador que escriba sobre política o un físico que diseccione la filosofía pueden ser recibidos con escepticismo porque la autoridad intelectual está estrechamente vigilada dentro de unos límites rígidos.

El puente entre el mundo académico y la vida pública se ha erosionado. Nuestros intelectuales de hoy se ven asfixiados por instituciones que exigen cada vez más especialización en un área concreta, haciendo que su trabajo sea cada vez menos accesible al público en general. Mientras tanto, la conversación dominante sigue alejándose por completo del intelectualismo. Las plataformas mediáticas dominantes prefieren las distracciones fugaces y los titulares sensacionalistas en lugar de un espacio para priorizar la sustancia y el debate intelectual.

“El acceso universal al conocimiento debe seguir siendo, pues, el pilar que sustente la transición hacia las sociedades del conocimiento. Sea cual sea el alcance y la naturaleza de la información y el conocimiento de dominio público, es primordial garantizar que el contenido sea realmente accesible para todos, sin discriminación.” - Abdul Waheed Khan, ex Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO, en El acceso universal al conocimiento como bien público mundial (2009)

Los intelectuales públicos eran sencillamente traductores, personas que ayudaban a convertir ideas complejas en un debate general. Pero ahora, los intelectuales están atrapados produciendo trabajos para revistas y conferencias en lugar de para la esfera pública. Como resultado, el intelectualismo centrado en el público se ha vuelto raro. No es porque ya no existan intelectuales de ese calibre, sino porque las estructuras que antaño hacían visibles sus ideas han quedado enterradas bajo capas de control institucional.

Deja un comentario

El miedo a actuar después de que se haya levantado el telón

También es comprensible que algunos duden en adentrarse en la esfera intelectual hoy en día, porque parece que ya se ha dicho y hecho todo. Vivimos en una época en la que todo pensamiento, argumento, contraargumento y contrargumento ya se ha hecho y analizado. El panorama moderno no está necesariamente desprovisto de intelectuales, sino que cada vez hay menos gente dispuesta a asumir el papel de intelectual público porque sienten que la originalidad ya no es posible.

Hay una frustración en sentir que cada idea ya ha sido analizada por alguien más inteligente, más rápido y con más audiencia que tú. Para muchos, el impulso de añadir algo a la conversación se ve sofocado por su miedo a la redundancia. Estoy seguro de que muchos de nosotros podemos identificarnos con esto: cada vez que voy a escribir un ensayo, siento que me estoy haciendo eco de ideas que ya se han dicho antes. Incluso al escribir este ensayo, soy consciente de que mi discusión no es totalmente nueva o única, lo que dificulta mi confianza al escribirlo y publicarlo. ¿Por qué escribir un ensayo sobre la muerte del intelectualismo público cuando alguien ya ha escrito el ensayo sobre el tema?« »¿Por qué intentar desafiar el status quo cuando alguien ya ha pasado por el ciclo de aceptación, reacción e inevitable irrelevancia?”.

¿El resultado de este pensamiento? Una cámara de eco intelectual. En lugar de participar en el discurso público, muchos consumen contenidos pasivamente, convencidos de que otro ya ha hecho todo el trabajo y ha dicho todo lo que tenía que decirse.

James Baldwin con Bayard Rustin en la Marcha por los Derechos Civiles de Selma a Montgomery en 1965 (Stephen F. Somerstein / Getty Images)

Pero, la verdad es que ninguna conversación ha terminado de verdad. La historia nos ha demostrado que las ideas y las creencias nunca son estáticas, sino que son moldeadas por su contexto y por las personas que se comprometen con ellas. Las mismas cuestiones filosóficas debatidas hace siglos siguen evolucionando y adoptando nuevos significados a medida que el mundo cambia. La forma en que la gente entendía el feminismo en los años 70 no es la misma que entendemos ahora. Lo que Baudrillard escribió sobre los medios de comunicación y la hiperrealidad en los 80 es inquietantemente relevante ahora, pero nuestra interpretación de ello está moldeada por nuestra actual era digital. Cada época reinterpreta el pasado y cada voz añade algo nuevo.

El verdadero peligro reside en el silencio. Nuestra creencia de que ya se ha dicho todo se ha convertido en una profecía autocumplida, en la que se disuade a la gente de hablar en absoluto. Pero el espacio intelectual no se sustenta en un puñado de pensadores irrepetibles, sino en una conversación continua. Ninguna persona puede decirlo todo y ninguna idea está realmente completa. La cuestión no es si algo ya se ha dicho antes, sino si lo has dicho tú, ahora mismo, en este preciso momento.

Compartir

¿Una tragedia o simplemente la evolución del pensamiento?

Entonces, ¿tiene importancia el declive del intelectual público? Quizá no. Quizá siempre íbamos a llegar a un punto en el que las imágenes hablaran más alto que las palabras, en el que la estética fuera más eficaz que el análisis. Tal vez se trate simplemente de la evolución natural de la influencia en una era hipervisual e impulsada por algoritmos.

Pero hay algo inquietante en el hecho de que ya no esperemos que nuestras figuras culturales prominentes nos desafíen intelectualmente. No esperamos que escriban, debatan o den forma al discurso público de manera significativa. Sólo esperamos que queden bien haciendo lo que sea que hagan.

El cambio de intelectuales a personas influyentes afecta a la forma en que nos relacionamos con las ideas y decidimos lo que realmente nos importa. Si la respuesta a «¿quién da forma a la cultura ahora?» es «quien tenga la mejor piel», entonces quizá hayamos perdido algo por el camino.

Isaiah Berlin y Bryan Magee para la serie de 1978 Hombres de Ideas

Entonces, ¿puede recuperarse el espacio intelectual, o ha sido absorbido permanentemente por el espectáculo digital? Los debates de formato largo que se encuentran en podcasts, ensayos, foros y otros espacios en línea son un gran punto de partida. Las plataformas de estos tipos de medios permiten una exploración más profunda de las ideas, donde se valoran mucho los matices y la profundidad.

Pero los espacios intelectuales no sólo se limitan a estas plataformas tradicionales. Las comunidades online especializadas, como los clubes de lectura en Internet o los substacks newsletter, crean nuevas formas de que la gente conecte con ideas únicas. También puedes incorporar la conversación intelectual a tu vida cotidiana. Asiste a eventos locales, galerías de arte, o incluso inicia conversaciones informales entre amigos para que estos temas sean más accesibles y relevantes. Puede que la esfera intelectual se haya desplazado, pero no ha desaparecido. Simplemente tenemos que trabajar para recuperar estos espacios con personas dispuestas a comprometerse profundamente con las ideas.

En última instancia, puede que la muerte del intelectual público no sea tan trágica como parece, puede que sólo signifique que el intelectualismo está adoptando nuevas formas. Pero tenemos que asegurarnos de que no perdemos de vista lo que realmente importa: la profundidad, la complejidad y la negativa a conformarnos con respuestas fáciles en la búsqueda de algo más grande.

Nota: Agradecemos a Bea su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés.

Comentario de Iván Leal

Nota: Hay un comentario de Iván Leal, que escribe Superfluor, que no nos resistimos a incluir aquí (con el permiso previo de Iván, claro):

Es inquietante que la cultura sea moldeada por personas que no nos hacen pensar, que no hacen de levadura para que fermenten nuestras propias ideas y argumentos. Damos por sentado lo que nos llega y lo regurjitamos sin más. El artículo da en el clavo con la idea de que el discurso ha eclipsado al debate, y lo peor es que se usa la palabra «debate» para denominar un intercambio de mensajes arrojadizos, cada cual inmóvil en sus trincheras mentales e ideológicas, sin disposición a ver nuevas perspectivas y sin argumentos sólidos. Cuando eso ocurre en un bar, bueno, pero cuando ocurre entre las personas que dirigen el rumbo de un país y del mundo...

En mis inmersiones digitales doy (y busco) con muchos vídeos antiguos, y me quedo fascinado con entrevistas de los años 50-70 a cualquier ciudadano medio, especialmente en Estados Unidos. La riqueza léxica, lógica y argumental es apabullante.

Me ha venido en mente una parte concreta de este artículo (404media.co/teachers-are-not-ok-ai-chatgpt/):

“Incluso mis hijos más listos insisten en que el ChatGPT es bueno «cuando se usa correctamente». Yo les pido: «Entonces, ¿cómo se utiliza correctamente?». No saben responder a la pregunta. No tienen pensamientos originales. Sólo repiten como loros lo que han oído en TikToks. Intentan mostrarme la «información» que les dio ChatGPT. Les pido: «¿Cómo sabes que es verdad?». Me acercan el teléfono para enfatizar y exclaman: «¡Mira, aquí lo pone!».”

En fin, gracias, uno de los artículos más interesantes que he leído recientemente.

Por si te lo perdiste

De lo último sobre cultura

De lo último en Humanidades

De lo último en la sección Vida

De lo último en Estilo