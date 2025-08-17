Estilo

Discusión sobre este post

Salvador Lorca 📚 ⭕️
Dec 10, 2024

Creo que es una buena introducción al tema:

"Si te pasas por una librería, te darás cuenta de la popularidad de los libros de autoayuda sobre la felicidad. Muchos de ellos afirman revelar los secretos de la felicidad duradera.

Pero si lees algunos de estos libros, puede que, sorprendentemente, descubras que no tienen definiciones coherentes de lo que es la felicidad. También puedes acabar confundido sobre los secretos de la felicidad: ¿Debes meditar y apreciar el momento o esforzarte por conseguir un futuro mejor? ¿Debes crear vínculos sociales o aprender a no preocuparte por las opiniones de los demás? ¿Debes encontrar sentido a la vida o aceptar que nada importa?

Si estás perplejo, deberías estarlo. La literatura sobre la felicidad a menudo carece de fundamentos sólidos en la cognición humana, que son necesarios para comprender los mecanismos subyacentes a la felicidad. Ahórrate algo de dinero; no necesitas comprar estos libros."

Así que, mezclando ideas de la teoría evolutiva y la neurociencia cognitiva, Lionel Page, economista del comportamiento y director del Centro de Ciencias Comportamentales y Económicas Unificadas de la Universidad de Queensland, desvelará los secretos de la felicidad en una serie de entradas sobre el tema.

Dec 10, 2024

Quizá, y generalizando mucho, para maximizar la felicidad, el éxito debería ser continuo y lineal, en contraposición al exponencial que suele ser el caso de la mayoría en la vida.

1 respuesta de Salvador Lorca 📚 ⭕️
