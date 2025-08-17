La Verdad sobre la Felicidad

Por: Lionel Page, economista del comportamiento y director del Centro de Ciencias Comportamentales y Económicas Unificadas de la Universidad de Queensland

Si te pasas por una librería, te darás cuenta de la popularidad de los libros de autoayuda sobre la felicidad. Muchos de ellos afirman revelar los secretos de la felicidad duradera.

Pero si lees algunos de estos libros, puede que, sorprendentemente, descubras que no tienen definiciones coherentes de lo que es la felicidad. También puedes acabar confundido sobre los secretos de la felicidad: ¿Debes meditar y apreciar el momento o esforzarte por conseguir un futuro mejor? ¿Debes crear vínculos sociales o aprender a no preocuparte por las opiniones de los demás? ¿Debes encontrar sentido a la vida o aceptar que nada importa?

Los libros ciegos de psicología pop y el elefante de la felicidad

Si estás perplejo, deberías estarlo. La literatura sobre la felicidad a menudo carece de fundamentos sólidos en la cognición humana, que son necesarios para comprender los mecanismos subyacentes a la felicidad. (1) Ahórrate algo de dinero; no necesitas comprar estos libros. Mezclando ideas de la teoría evolutiva y la neurociencia cognitiva, desvelaré los secretos de la felicidad en una serie de entradas sobre el tema.

La felicidad como guía para la acción

En 1973, el biólogo Theodosius Dobzhansky escribió: «Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución». Esta afirmación es obviamente cierta; la vida biológica es producto de la evolución. Desde la química celular hasta la cognición del cerebro humano, todo está moldeado por un proceso increíblemente largo de selección evolutiva

La afirmación de Dobzhansky debería complementarse con «nada en la psicología humana tiene sentido si no es a la luz de la toma de decisiones». La vida consiste en tomar decisiones: ir a la derecha o a la izquierda, huir o luchar, comer o evitar algo. El éxito o el fracaso de un organismo a la hora de sobrevivir y reproducirse depende de sus decisiones.

Cuando un organismo elige entre dos opciones, debe ser capaz de identificar la mejor. Cuando decide asumir algún riesgo para obtener un posible resultado, debe evaluar si el valor de este resultado merece la pena el riesgo. En resumen, un organismo que toma decisiones se beneficia de tener un sistema interno de valoración de las opciones a las que se enfrenta.(2)

Desde esta perspectiva, nociones como placer, satisfacción subjetiva y bienestar son fáciles de entender. Reflejan un sistema de valoración subjetiva diseñado para ayudarnos a tomar decisiones que sean, por término medio, buenas para nuestra aptitud. Este sistema asigna valores negativos a cosas perjudiciales, como tocar una sartén caliente, y valores positivos a cosas beneficiosas, como comer alimentos ricos en energía. (3)

Podemos definir la felicidad desde esta perspectiva. Reutilizaré aquí una definición propuesta por Glenn Geher:

La felicidad es un estado afectivo que nos motiva a realizar acciones que probablemente conduzcan a resultados que, por término medio, conlleven un aumento de la probabilidad de supervivencia y/o reproducción. - Glenn Geher

Una vez entendida como tal, cobran sentido algunas características intrigantes de la felicidad. Empecemos por un aspecto clave de la felicidad que resulta ligeramente problemático para los libros de autoayuda sobre la felicidad: la felicidad duradera es inalcanzable.

La habituación y el efecto cinta rodante

En La Jungla de Cristal, el malvado Gruber afirma que Alejandro Magno lloró cuando vio que no había más mundos que conquistar. (4) El hecho de que Alejandro pudiera sentirse infeliz por la falta de perspectivas de seguir expandiéndose tras conquistar uno de los mayores imperios de la historia, nos parece un aspecto trágico de nuestra condición humana: la habituación.

Alan Rickman interpretando al malvado Gruber en Jungla de Cristal

La idea de habituación no es nueva. Por ejemplo, Hobbes la describió en el Leviatán. La felicidad (felicity) no puede alcanzarse en un estado de reposo, sólo en un movimiento perpetuo hacia un mayor éxito:

El éxito continuo en la obtención de las cosas que un hombre desea de vez en cuando, es decir, la prosperidad continua, es lo que los hombres llaman felicidad; me refiero a la felicidad de esta vida. Pues no existe la tranquilidad de espíritu perpetua mientras vivimos aquí, porque la vida misma no es más que movimiento, y nunca puede estar sin deseo ni sin temor, como tampoco sin sentido. - Hobbes (1651)

¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque no fuimos diseñados para ser felices. Fuimos diseñados para esforzarnos por tener éxito. La felicidad no es el objetivo que persigue la evolución. En cambio, la felicidad es sólo un truco de la evolución para guiarnos hacia el éxito en la vida.

Si alcanzáramos una felicidad duradera, no sentiríamos la necesidad de aspirar a logros aún mayores. Por eso, la perspectiva de la felicidad duradera se aleja de nosotros a medida que avanzamos. Esto se ha denominado la cinta hedónica.

Una forma de pensar en la felicidad como un sistema de incentivos es imaginar un palo y una zanahoria utilizados para guiar a un burro hacia adelante. La zanahoria y el palo sirven para motivar al burro, pero avanzan con él. Y tienen que seguir avanzando para funcionar. Si el burro pudiera agarrar la zanahoria, ya no estaría motivado para seguir avanzando.

Pero te preguntarás: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué la evolución no nos diseñó con la capacidad de sentir simplemente una felicidad cada vez mayor cuando lo hacemos mejor? ¿Por qué nos habituamos a nuestros éxitos? La respuesta es que un sistema de valoración basado en las variaciones del éxito y no en el éxito total es más eficaz a la hora de procesar la información.

Una buena ilustración es cómo está diseñado nuestro sistema visual. No codifica el nivel absoluto de luminosidad al que se enfrenta, sino que se adapta al nivel medio de luminosidad en un contexto determinado e identifica las variaciones en ese rango. En su libro Fundamentos del análisis neuro-económico, Paul Glimcher explica que esto ocurre inmediatamente a nivel de la percepción en nuestros ojos.

La información sobre la intensidad objetiva de la luz incidente se pierde irremediablemente en el transductor - Glimcher 2011

Por eso nos cegamos cuando nos trasladamos a un contexto con un rango de luminosidad muy diferente: somos incapaces de percibir las diferencias de luminosidad en este nuevo rango. Luego, a medida que nuestros ojos se adaptan al nuevo contexto, nuestra capacidad para percibir las diferencias aumenta progresivamente.

Ilustración de la adaptación a la luz del ojo humano. Izquierda: la visión está bien calibrada para percibir las diferencias de luminosidad en el rango experimentado actualmente; Centro: el rango de luminosidad experimentado desciende, el ojo ya no está calibrado, y todo parece igual de oscuro; Derecha: el ojo se adapta al nuevo entorno para poder discriminar entre los niveles de luminosidad en este rango inferior.

La misma lógica se aplica a nuestra percepción subjetiva del valor. (5)

Toda la codificación sensorial que conocemos depende de la referencia. En ninguna parte del sistema nervioso se codifican los valores objetivos de las recompensas consumibles. - Glimcher 2011

Como ilustración, consideremos la experiencia de Jordan Belfort en la película El lobo de Wall Street. Al principio, Jordan (Leonardo DiCaprio) tiene medios relativamente modestos. Siempre que toma decisiones financieras, debe ser capaz de discriminar entre decisiones buenas y malas que implican pequeñas cantidades monetarias. Su percepción subjetiva de las variaciones de riqueza (la pendiente de la curva azul) es entonces máxima para los cambios en torno a lo que tiene ahora (un nivel bajo de riqueza).

Cuando se hace rico, la gama de importes monetarios a los que se enfrenta es mucho mayor. Alrededor de su nuevo nivel de riqueza, muchos otros niveles de riqueza son igualmente satisfactorios. Es bueno para sus sentimientos, pero no es bueno para su toma de decisiones, ya que puede que no le importe perder dinero (por ejemplo, pagando fiestas fastuosas). Para que la toma de decisiones de Jordan mejore, su satisfacción subjetiva tiene que adaptarse (habituarse) a su nuevo contexto. Una vez habituado, se vuelve sensible a las ganancias o pérdidas en torno a su nuevo nivel de riqueza.

Ilustración de la adaptación de la satisfacción subjetiva: Izquierda: cuando toma decisiones en las que hay poco en juego, Jordan es capaz de distinguir cuidadosamente entre pequeñas variaciones de riqueza; Centro: después de enriquecerse rápidamente, todo parece estupendo y Jordan no es capaz de distinguir entre variaciones de riqueza; Derecha: después de experimentar un alto nivel de riqueza durante algún tiempo, la satisfacción subjetiva de Jordan se habitúa a él y es capaz de percibir (y preocuparse por) las variaciones de su nivel de riqueza.

Como resultado, las personas ricas no parecen disfrutar del nivel de felicidad que tendemos a suponer que experimentaríamos si tuviéramos su nivel de riqueza. En un artículo de The Guardian, un psicólogo de personas superricas declaró:

Soy terapeuta de los superricos: son tan desgraciados como lo pinta Sucesion. Cockrell (2021)

¿Compra el dinero la felicidad? Ilustración de Sucesión.

El desajuste entre las expectativas y la experiencia del éxito no se limita a la riqueza. Las revistas People están repletas de historias de famosos con depresión y ansiedad. Aunque no suelen hablar con franqueza de sus sentimientos, cuando lo hacen a menudo no se ajustan a nuestras expectativas de lo que experimentaríamos si tuviéramos su éxito. Como última ilustración de este punto, tomemos esta declaración del ex número 1 del tenis Andre Agassi:

SE SUPONE QUE SOY UNA PERSONA DIFERENTE ahora que he ganado un slam. Todo el mundo lo dice. [...] Pero no siento que Wimbledon me haya cambiado. De hecho, me siento como si me hubieran revelado un pequeño y sucio secreto: ganar no cambia nada. - Agassi (2009)

La habituación es un resultado clave de la investigación empírica sobre el bienestar subjetivo y la satisfacción vital. Las personas se adaptan a sus circunstancias cambiantes -incluso a los acontecimientos que cambian la vida- y tienden a volver a un nivel de bienestar bastante constante (Diener, Lucas y Scollon, 2009). (6)

Es habitual pensar en la felicidad como algo que podríamos alcanzar si consiguiéramos algunas de las cosas que deseamos en nuestra vida. Esta intuición es engañosa. La felicidad está diseñada para alejarse de nosotros a medida que conseguimos progresivamente las cosas que pensábamos que nos harían felices. El psicólogo David Nettle lo expresa muy bien en su libro La felicidad:

No estamos diseñados para la felicidad o la infelicidad, sino para luchar por los objetivos que la evolución ha incorporado en nosotros. La felicidad es una sirvienta de los propósitos de la evolución en este sentido, funcionando no tanto como una recompensa real, sino como un objetivo imaginario que nos da dirección y propósito. - Ortiga (2005)

Esta realidad de la felicidad es un verdadero desafío para la idea, a menudo implícita en los libros de autoayuda, de que existen recetas secretas para alcanzar la felicidad para toda la vida.

Nota: Agradecemos a Lionel Page su colaboración en este artículo, que es una traducción de uno de los más populares de su newsletter Optimally Irrational, que se basa en la perspectiva desarrollada en su libro «Optimally Irrational» (Cambridge University Press 2022).

Este post forma parte de una serie sobre la psicología de la felicidad. El primer post de esta serie presentaba el trabajo que Greg Kubitz y yo estamos realizando para explicar la aversión a la pérdida. En futuros posts, explicaré cómo las características de la felicidad tienen sentido una vez que la entendemos según las líneas descritas en este post.

1- Larga nota a pie de página para los lectores psicólogos.

Algunos psicólogos se han propuesto ayudar a encontrar formas de hacer feliz a la gente. Proclamado por Martin Seligman, que fue durante un tiempo Presidente de la Asociación Americana de Psicología, este enfoque dio lugar a muchos bestsellers. Su Auténtica Felicidad de 2002 se cita 14.726 veces en Google Scholar, y su Florecimiento de 2011 13.454 veces. Seligman definió la Psicología Positiva como una disciplina sobre experiencias subjetivas como el bienestar subjetivo y la felicidad (2000).

Sería razonable esperar que se basara en una comprensión y definición sólidas de lo que es la felicidad y que construyera conocimientos a partir de esa comprensión. Por desgracia, no es así. En Auténtica felicidad, Martin Seligman evita definir la felicidad en la mayor parte del libro y sólo propone una definición en el Apéndice:

Utilizo felicidad y bienestar indistintamente como términos generales para describir los objetivos de toda la empresa de la Psicología Positiva, abarcando tanto los sentimientos positivos (como el éxtasis y el bienestar) como las actividades positivas que no tienen ningún componente de sentimiento (como la absorción y el compromiso).

Has leído bien, en cierto modo define la felicidad como... el tema de su área de investigación sobre la felicidad. Aunque Seligman no ofrece una definición clara, sugiere que la felicidad se compone de tres elementos: emoción positiva, compromiso y significado. Sin embargo, en su libro de 2011 Flourish informa al lector de que, ante la pregunta de una estudiante que decía que olvidaba un aspecto importante de la felicidad, se dio cuenta, tras reflexionar, de que ella tenía razón y de que una «nueva psicología positiva» necesita integrar dos elementos más: el logro y las relaciones positivas.

Podemos apreciar que definir claramente los conceptos psicológicos puede resultar difícil. Sin embargo, los fundamentos de la Psicología Positiva de Seligman parecen basarse demasiado en sus conjeturas e intuiciones, en lugar de en ideas rigurosas compatibles con los resultados de las ciencias cognitivas y del comportamiento.

Esta falta de fundamentos claros en este campo ha sido planteada por varios autores. En una revisión de las críticas vertidas contra la psicología positiva, van Zyl et al. (2024) afirmaron «Varios autores sostienen que la psicología positiva no proporciona un conjunto claro de ideas fundamentales sobre lo que constituye una psicología «positiva» y sobre cómo se debe pensar en los fenómenos psicológicos positivos [...] no existen definiciones claras de «positivo» en la psicología positiva. La mayoría de los registros destacaban que la psicología positiva no tenía una definición clara o compartida de lo que constituía 'positivo' y que la 'positividad' se definía meramente por la ausencia de experiencias negativas».

¿Cómo un campo que recibe tanta atención puede ser tan difuso en cuanto a sus fundamentos conceptuales? Creo que refleja la falta de un marco teórico unificador en psicología, como han debatido Muthukrishna y Henrich (2019) y en este post reciente . También refleja el interés superficial y a veces inexistente de gran parte de la psicología por las explicaciones evolutivas y funcionales. Este desinterés permite que se consideren ideas intuitivas sin preguntarse necesariamente si son compatibles con la dinámica evolutiva que dio forma a nuestra psicología.

2- El lector economista atento se habrá dado cuenta de que las interpretaciones clásicas ordinal frente a cardinal de la utilidad se escondían tras las dos primeras frases del párrafo. La capacidad de clasificar las opciones exige un sistema de valoración subjetiva capaz de ofrecer comparaciones ordinales (por ejemplo, «el valor de A es mayor que el de B»). La capacidad de evaluar el valor de las opciones arriesgadas exige un sistema de valoración subjetiva que vaya más allá y -siguiendo a von Neuman y Morgenstern- sea capaz de ofrecer comparaciones cardinales (por ejemplo, «el valor de A es el doble del valor de B»).

3- Nuestro sistema fue seleccionado para tomar buenas decisiones en un entorno ancestral que difiere en varios aspectos de nuestro entorno actual, lo que provoca desajustes evolutivos. La preferencia por los alimentos ricos en energía es un ejemplo clásico. Tenía sentido en nuestro pasado, cuando los alimentos ricos en energía eran escasos. Tiene menos sentido ahora que los alimentos ricos en energía son fácil y ampliamente accesibles.

4- En realidad, la fuente de esta cita no es Alejandro, sino un poema del siglo XVII de Robert Hayman. «El gran Alejandro lloró y se entristeció porque sólo había un mundo que ganar». (1628, Quodlibets)

5- La conexión entre la adaptación perceptiva y la hedónica fue señalada por Kahneman y Tversky en su artículo de 1979.

Nuestro aparato perceptivo está más en sintonía con la evaluación de cambios o diferencias que con la evaluación de magnitudes absolutas. Cuando respondemos a atributos como el brillo, el volumen o la temperatura, el contexto pasado y presente de la experiencia define un nivel de adaptación, o punto de referencia, y los estímulos se perciben en relación con este punto de referencia. Así, un objeto a una temperatura determinada puede experimentarse como caliente o frío al tacto dependiendo de la temperatura a la que uno se haya adaptado. El mismo principio se aplica a los atributos no sensoriales, como la salud, el prestigio y la riqueza. - Kahneman y Tversky 1979].

Frederick y Loewenstein (1999) lo subrayaron aún más, señalando específicamente la eficacia de los procesos adaptativos que «mejoran la percepción aumentando el valor de la señal de los cambios respecto al nivel de referencia». Discuten la eficacia del proceso en una perspicaz nota a pie de página:

Nuestros ojos (sólo uno de nuestros cinco sentidos) pueden transmitir entre 1,6 y 3 millones de bits de información por segundo, miles de veces más información de la que puede procesar nuestro cerebro (Scitovsky 1976, 52). Así pues, algún mecanismo debe actuar como filtro informativo para seleccionar qué información perceptiva se procesa La adaptación desempeña esta función relegando los estímulos constantes al fondo perceptivo y centrando la atención en los cambios rápidos en los niveles de estímulo, es decir, en las señales perceptivas que tienen más probabilidades de requerir una respuesta conductual.

Sin relación con esta literatura, la noción de codificación eficiente fue propuesta por Laughlin (1981) en neurociencia para caracterizar el patrón de disparo de las neuronas.

6- La buena noticia es que este nivel de bienestar por defecto es algo positivo. La literatura sobre la satisfacción vital ha descubierto que «la mayoría de las personas son felices la mayor parte del tiempo». (Diener, Lucas y Scollon, 2009). El post anterior sobre la aversión a la pérdida ofrece una posible explicación de ese patrón: puede que nos veamos recompensados por fijar nuestras aspiraciones al nivel de nuestras expectativas.

