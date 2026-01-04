Es, en mi opinión, una buena costumbre, en Substack y otros sitios web, publicar este tipo de listas a finales de año, o justo al comenzar el año. Martina lo ha hecho, y tras hablar con ella, seguiremos su estructura. Un buen ejemplo son los 20 artículos más populares de 2025 en Humanidades. Y también los 15 artículos más populares de 2025 y los 3 de 2024 en Ciencias Sociales.

Con otro año calendario casi terminado, pensamos que era un buen momento para ampliar la información y compartir los 30 artículos más populares de 2025 y los 3 de 2024 en una lista práctica. Es una gran excusa para retomar los ensayos que te gustaron o ponerte al día con los que te perdiste.

En 2025, llegaron muchos lectores nuevos y encantadores, muchos de ellos en la segunda mitad del año. Eso significa que muchos artículos de principios de año habrán pasado desapercibidos. Hoy, pues, vamos a echar un vistazo a los artículos más populares de 2025.

Los 30 artículos más populares de 2025 en Cultura y Estilo

La lista, en orden de más popularidad, es la siguiente:

(1) Una enfermera grabó 300 últimas exhalaciones de vida y sólo descubrió 7 cosas que realmente importan en la vida + Bonus

Después de escuchar las confesiones de 300 moribundos, decidí cambiar mi vida por completo.

(2) ¿Cuándo perdimos la personalidad? La cultura de etiquetarnos siempre

Por qué somos un producto con etiqueta.

(3) La muerte del intelectual público: ¿Quién moldea ahora la cultura?

El cambio de intelectuales a influenciadores afecta a la forma en que nos relacionamos con las ideas y decidimos lo que realmente nos importa.

(4) El Lado Oscuro de Mostrar Toda Tu Vida

Deja de vender tu vida tan barata a desconocidos. Experimenta y “vívela” de verdad.

(5) Recupera tu Cerebro: Por qué es Hora de dejar de Hacer Scrolling

¿Qué le hace el scrolling constante y su dopamina a tu cerebro? Aquí tienes cómo frenar tu adicción al teléfono.

(6) Dejar el teléfono es realmente sencillo

... pero no necesariamente fácil + Bonus

(7) Creando una cultura de lo lento

¿Qué significa en realidad vivir lentamente?

(8) Si no controlas tu atención, no controlas tus decisiones

Entrena tu atención para lograr tus metas

(9) ¿Una existencia hermosa o una vida plena?

Las compensaciones invisibles de vivir en el extranjero. O volver a «casa». + Bonus

(10) Hacia el fin de la cultura con matices

Cuando lo fácil, digerible y rápido es lo que importa. Siempre buscando el siguiente resumen, el siguiente atajo, la siguiente escapatoria de la incomodidad de no saber.

(11) Sentido de la vida: ¿A quién pertenecen los próximos 5 segundos de tu existencia?

¿Las notificaciones de tu teléfono? ¿El eslogan publicitario o político? ¿Una alerta del mundo real? ¿Una «amenaza» que acabas de percibir? Sobre la conciencia, el valor y estar solo en la oscuridad.

(12) Cómo Perder el Tiempo: La creatividad empieza con un calendario vacío

Y cómo dar Paseos.

(13) La Era de los Derechos y del Abandono: En los Jóvenes

Sencillamente, no creemos que nadie se quede.

(14) La Verdad sobre la Felicidad

Estamos diseñados para anhelarla, no para conseguirla.

(15) Abandonando las Redes Sociales: ¿Qué hacer con el Tiempo Libre?

El cambio radical de las redes sociales: ¿Qué ocurre cuando aquello que estructuró gran parte de nuestras vidas pierde su utilidad?

(16) ¿Se Puede Prevenir la Demencia?

¿Cuáles son las 15 maneras saludables para reducir las probabilidades de demencia? Consejos para mantener la salud de tu cerebro durante toda la vida.

(17) Cartas a las Chicas que son demasiado Duras consigo Mismas

Que esta sea la primavera/verano en que vuelvas a ti misma.

(18) Por qué evitamos las cosas que nos hacen más felices

«Ojalá hubiera pasado más tiempo en piloto automático» no dijo nunca nadie.

(19) Mas Allá de Comer, Rezar, Amar

Amor, Pérdida y Liberación.

(20) Cuando tu Favorita Vende una Fantasía Pedófila

A Sabrina Carpenter no le importa ser tu «nena sexy».

(21) La conciencia no es sólo una función de las neuronas. También es una función del cuidado. Del amor. De estar presente.

Esto es lo que descubrió Eric tras sobrevivir, en el quirófano, a una extraña infección cerebral, y visitar el “silencio sagrado”.

(22) ¿Problemas para Recordar? Esta podría ser la Razón

Los fantasmas de la memoria: ¿Cuándo debes preocuparte por los olvidos frecuentes? ¿Estás auto-saboteando sin saberlo el rendimiento de tu cerebro?

(23) Desafiando el Modelo de Recuperación en Salud Mental

Una historia personal de recuperación del modelo de enfermedad cerebral (de la enfermedad mental).

(24) Camina más. Muere Menos.

Lo que tienes que hacer para mantenerte por encima de la suciedad. Además: Ejercicio sin Correr: El Rucking.

(25) ¿Cómo Hacer Amigos cuando Somos Adultos?

¿Qué me pasa? Una reflexión vulnerable sobre la amistad.

(26) Cómo se adaptan los Restaurantes al Auge de los Supresores del Apetito

Ante la popularidad de los medicamentos supresores del apetito, como Ozempic, algunos restaurantes están adaptando sus menús. Ahora ofrecen raciones…

(27) ¿Cómo Sabemos Cuándo es el Momento de Dejar de Vivir Solos?

¿Esperamos hasta sufrir un derrame cerebral o rompernos la cadera?

(28) Cartas de Amor a las Chicas que son Demasiado Duras Consigo Mismas

Nunca estuviste destinada a cargar con todo este peso.

(29) Sabía que mi Matrimonio Fracasaría cuando vi a mi Novia Caminar hacia el Altar

En el fondo, todos sabemos si nuestro Matrimonio tendrá éxito o morirá.

(30) Cómo Dar la Cara sin Querer Morir

El marco de aprender-hacer-enseñar para aparecer auténticamente en línea.

Los 3 artículos más populares de 2024 en Cultura y Estilo

También han llegado muchos muchos lectores en 2025; y los mejores artículos del 2024 pasaron desapercibidos para ellos.

Si te preguntaste alguna vez, o tienes curiosidad por conocer, cuáles fueron los artículos más populares de 2024, dado que en su día no elaboramos ninguna lista, son los siguientes, en orden de popularidad:

(1) Renuncia y Desistimiento en la Vida y la Profesión

Indefensión aprendida y no renunciar al derecho a equivocarse.

(2) Personas que no te Exigen Nada (o, Apuntes sobre Personas Carismáticas)

Cómo se siente el carisma.

(3) ¿Tienes cuello de texto? Cómo nos afectan físicamente los teléfonos móviles

Los expertos dicen que a menudo ven a personas con dolor por el uso del móvil. He aquí algunas ideas y consejos para evitar

Estos fueron los 30 grandes éxitos del año 2025 y los 3 del 2024. Todos ellos han contribuido significativamente a que esta newsletter cruzara la línea de los 2.000 suscriptores, con tasas de apertura superiores a la media y un crecimiento de más del 5.900% en 2025.

Escribiendo aquí y en otros lugares, como Martina, también hemos aprendido que una verdad sobre la creación de contenido es que nunca se sabe con certeza qué será popular y qué fracasará.

Un boletín es un claro ejemplo de ello. Algunos piden y reciben la opinión de los lectores, modifican su calendario de publicaciones e incluso rediseñan por completo el formato. Durante la planificación de contenido, a veces pensamos que nuestros temas y artículos tendrían éxito. Nos ha pasado.

A veces era así. La mayoría de las veces, no. Casi todos los meses, un post que no creíamos que fuera a recibir muchas visitas ni a generar nuevas suscripciones demostraba -algunas veces- su fuerza. Además de ser un placer escribir, la creciente comunidad de Cultura y Estilo en Substack nunca deja de sorprender y cambiar nuestras expectativas.

Todavía no sabemos la incidencia de las numerosas colaboraciones (en especial, con escritores invitados) llevadas a cabo en este boletín durante el año, pero tenemos claro que ha sido mucho más enriquecedor que hayan tenido lugar.