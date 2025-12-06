Los Hombres no son Suficientes

La serie de Netflix de Lena Dunham, “Too Much”, es una farsa heteropesimista disfrazada de comedia romántica.

Por: Kate Manne, escritora y filósofa de la Universidad de Cornell, autora de Down Girl: The Logic of Misogyny (2018), Entitled: How Male Privilege Hurts Women (2020) y Unshrinking: How to Face Fatphobia (2024).

Advertencia de contenido: abuso emocional, abuso sexual, todos los spoilers

Admiro a Lena Dunham. Creo que es una escritora, actriz y directora de gran talento. Puede que Dunham no sea la voz de nuestra generación, en lo que se refiere a las mujeres mileniales: pero al menos es la voz de una generación , por citar su personaje de Hannah Horvath del primer gran vehículo de Dunham, Girls, de HBO , que actualmente está experimentando un renacimiento entre la Generación Z. El episodio en el que Hannah visita el apartamento de un famoso escritor, Chuck Palmer, para entrevistarle y presionarle sobre su mala conducta sexual, es una de las mejores obras de arte realizadas hasta la fecha sobre el #MeToo -y se estrenó varios meses antes del momento #MeToo. Es una brillante denuncia de la sensación de victimización de los hombres privilegiados ante quienes dicen la verdad sobre sus fechorías.

La historia de fondo del episodio: Hannah, también escritora -mucho más joven y aún no famosa-, ha publicado un artículo en un oscuro sitio web feminista sobre la explotación sexual de mujeres jóvenes por parte de Palmer durante sus giras de conferencias por los campus universitarios de EEUU. Palmer se ve a sí mismo, por supuesto, como el objetivo de una caza de brujas, y se presenta como el vulnerable: un paria ahora atormentado por la ansiedad y en peligro de perder su medio de vida. Tras un tenso comienzo, Hannah y Palmer empiezan a intercambiar historias y a estrechar lazos en torno a un libro que ella coge de la estantería de él: Cuando ella era buena, de Philip Roth. Hannah comenta que tenía un título alternativo: American Bitch (también el título del episodio). Palmer regala a Hannah su ejemplar firmado en el acto, una pequeña recompensa por no serlo.

Poco después, la convence para que se acueste a su lado en la cama: se siente solo, no duerme bien, sólo quiere sentirse cerca de alguien. Ambos están completamente vestidos y él está de espaldas a Hannah. No es una situación sexual. Y de repente, sin previo aviso, él se da la vuelta, con los vaqueros desabrochados, y se frota contra ella. Ella participa un momento, antes de gritar asqueada y humillada: «¡Te he tocado la polla!» repetidamente. Palmer sonríe socarronamente. Ha ganado y lo sabe. Ha mostrado a Hannah cómo consigue coaccionar a las jóvenes para que practiquen sexo, no anulando su voluntad, sino aprovechando su himpatía.

La última aventura de Dunham, Too Much, es tan oscuramente divertida y aguda como Girls en sus mejores momentos. Se presenta como una comedia romántica. Pero es más un comentario sobre otros hombres terribles y la tragedia de la heterosexualidad.

Más de Kate:

La heteroinsistencia: ¿Cuándo se ocupan las mujeres (de los hombres)? “Como mujeres, somos las cuidadoras y las sostenidas. Pero nosotras mismas estamos radicalmente desatendidas y desatendidas. No es justo: y, en gran medida, los hombres pueden arreglarlo.” -Kate Manne

Más de Kate:

“Los hombres podrían preocuparse más. La marca de masculinidad no tóxica de Tim Walz parece sobresaliente. Debería ser la norma.” Kate Manne

Nota: Agradecemos a Kate Manne su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

Por si te lo perdiste

De lo último en esta publicación