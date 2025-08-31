Estilo

David
2d

Esto es lo que más me ha gustado: Su siguiente libro fue uno sobre el matrimonio, titulado «Comprometida», en parte una historia de la institución y en parte la historia de su búsqueda para conseguir la tarjeta de residencia para el amante brasileño que conoció en Bali. En ese libro señala, un poco a la ligera, que los escáneres cerebrales de un amante encaprichado se parecen a los escáneres cerebrales de un cocainómano. «Ya no puedo hacerlo con el enamoramiento», escribe, y añade: «Al final, siempre me hace pasar por la trituradora de madera». Cinco años después, publicó un ensayo en el Times Magazine titulado «Confesiones de una adicta a la seducción», que termina con su decisión de alejarse de un encuentro con un enamorado en un parque. «Y fue entonces cuando me di cuenta de que la mejor parte de mi vida ya había empezado», escribe.

Y ahí está de nuevo: la nueva revelación, la vida mejor que llega una vez más. Si has leído algún perfil de celebridades sobre jóvenes estrellas femeninas durante la última década, te habrás dado cuenta de que cada mujer, pase lo que pase, siempre está dando un paso hacia su verdad y su poder; también estará dando un paso hacia su verdad y su poder dentro de tres años, cuando promocione su próxima cosa, y sin duda estará dando un paso hacia su verdad y su poder cinco años después de eso. Cada vez, la persona que veas será realmente ella. Esto también puede reflejar la influencia de Gilbert en la cultura. Pero el problema de este perpetuo devenir amnésico tiene que ver más con el medio que con el proyecto. En nuestra vida real, tenemos que convertirnos siempre en nosotros mismos. Sí que tenemos que esperar, a intervalos periódicos, que realmente hayamos descubierto algo. Tenemos que considerar lo que hemos aprendido y también, humillantemente, seguir aprendiendo. Sólo cuando nos enfrentamos a nuestro propio registro -en un diario, un post, unas memorias- vemos la caducidad de lo que antes considerábamos nuestra verdad y/o nuestro poder.

Francisco Prieto Roselló
2d

Bueno, toda una epopeya de "vivir al límite"..."Esta es tu última oportunidad. Después de esto no hay vuelta atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedas en el País de las Maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera del conejo. Recuerda lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más" Mucha gente está tomando la pastilla roja...demasiada.

