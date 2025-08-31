Mas Allá de Comer, Rezar, Amar

Elizabeth Gilbert tenía una estimable carrera como periodista y escritora de ficción antes de publicar "Comer, Rezar, Amar: La búsqueda de una mujer por Italia, India e Indonesia" en 2006, un libro que se convirtió no sólo en un best-seller, ni siquiera en un fenómeno, sino en algo más parecido a un paradigma cultural.

Un intento fallido de memorias de la novelista y periodista Gilbert (El último hombre americano, 2002, etc.). Mientras lloraba una noche en el suelo del cuarto de baño porque su matrimonio se estaba desmoronando, la autora tuvo una profunda experiencia espiritual, clamó a Dios y escuchó una especie de respuesta. Al final, Gilbert dejó a su marido, se lanzó de cabeza a una intensa aventura amorosa y cayó en una depresión igual de intensa cuando la aventura terminó. Después de todo ese drama, llegamos al meollo de este libro, un año de viaje durante el cual la autora estaba decidida a descubrir la paz y el placer. En Roma, practicó el italiano y comió platos deliciosos. Al darse cuenta de que tenía que trabajar en sus «problemas de límites», decidió renunciar al placer del sexo con los hombres italianos. En la India, estudió en el ashram de su gurú espiritual (a quien la había presentado su ex amante), practicó yoga y aprendió que, además de esas molestas dificultades con los límites, también tenía «problemas de control». Finalmente se dirigió a Bali, donde se convirtió en discípula de un curandero, se hizo amiga de una madre soltera y se enamoró de otro expatriado. Aquí y allá aparecen personajes secundarios extravagantes, que hablan con una combinación de sabiduría y cliché. En el ashram, por ejemplo, conoce a un tejano que le ofrece aforismos tan improbables como: «Tienes que dejar de llevar el hueso de los deseos donde debería estar la columna vertebral». El divorcio de Gilbert y su posterior depresión, que resume en unas 35 páginas, son de hecho más interesantes que su año de viaje. La escritura de la autora es prosaica, a veces vergonzosamente: «Estoy poniendo esta felicidad en un banco en alguna parte, no sólo protegida por la FDIC sino custodiada por mis cuatro hermanos espirituales».

El relato autobiográfico de Gilbert sobre el redescubrimiento de sí misma durante un año, tras el divorcio y a mediados de la treintena, fue leído por millones de personas, muchas de las cuales, cuando se imaginan a Gilbert, probablemente ven a Julia Roberts, que protagonizó la adaptación cinematográfica, que recaudó doscientos millones de dólares en todo el mundo.

Al enterarse de que Gilbert ha escrito otras memorias -su primer regreso a esa forma delirante y exclusivamente personal desde «Comer, rezar, amar», aunque entretanto ha publicado otros cuatro libros-, estos lectores pueden imaginar que les espera más de lo que aparecía en el cartel de la película: una rubia valiente, con la cuchara de helado en la boca, lista para la aventura y la revelación que sopla en la brisa.

"Todo el Camino hasta el Río: Amor, Pérdida y Liberación"

Esto es lo que realmente ocurre en el nuevo libro, titulado "Todo el camino hasta el río: Amor, Pérdida y Liberación." Gilbert, con un dinero aparentemente ilimitado y llena tanto del deseo de ser útil como de la inquietud existencial de alguien a quien le acaba de tocar la lotería, empieza a pagar las facturas de la terapia y las matrículas de sus amigos y a prodigarles joyas, bodas y casas (en plural). En un momento dado, tras la crisis financiera de 2008, se pasea por una calle de Nueva Jersey pidiendo dinero a los propietarios de pequeñas empresas. Entonces su amiga Rayya -una atractiva peluquera queer a la que Gilbert conoció durante su primer matrimonio- atraviesa una mala racha, y Gilbert la traslada de un apartamento de Chelsea a una iglesia de Nueva Jersey que compró a Laos sin verla. (Gilbert pretendía que fuera un hogar para ella y su segundo marido, al que conoció durante su año de «Comer, rezar, amar»). Gilbert se enamora de Rayya, aunque no se lo confiesa ni a ella ni a su marido. En lugar de eso, propone a Rayya que escriba unas memorias en lugar de pagarle el alquiler, y le pide que viaje con ella, aparentemente para que Rayya pueda peinarla y maquillarla para sus apariciones profesionales.

En 2013, Gilbert admite ante un desconocido en la cola de una firma de libros que la única razón por la que Rayya y ella no son pareja es que Gilbert está casada e «intenta ser buena». Rayya, que es alcohólica y heroinómana en recuperación, ha vuelto a beber abiertamente.

Tres años después, a Rayya le diagnostican cáncer de hígado y páncreas y le dicen que le quedan seis meses de vida. Gilbert pone fin a su matrimonio, confiesa su amor a Rayya y se lanza a la estratosfera romántica. Cuando Rayya rechaza la quimioterapia, Gilbert le alquila un ático y empieza a comprarle cosas: un Range Rover, un piano, un Rolex. Juntos, se atiborran de comida, sexo, viajes, placer. «Estábamos extasiados, fosforescentes, peligrosos, brillantes y llenos de valor salvaje», escribe Gilbert. «Escribíamos poemas el uno sobre el otro, permanecíamos despiertos sólo para vernos respirar y vertíamos palabras de devoción de un lado a otro». Eran «ángeles divinos, envueltos juntos en un único manto de estrellas». Su amor era «mucho más poderoso», prosigue Gilbert, que el «mero alcohol, la hierba, el Xanax, la psilocibina, los sedantes, los somníferos y el éxtasis» que ambos tomaban, ¿y por qué no? Entonces los amigos de Rayya la convencen para que se someta a la quimioterapia, y su enfermedad y el tratamiento se vuelven tan monstruosamente debilitantes que decide que tiene que tomar opiáceos cada hora y una montaña de cocaína. Gilbert se los paga y se los consigue.

Con el tiempo, Gilbert se convierte en una enfermera de cabecera retorcida, que ata los brazos de una «yonqui venenosa» que ya ha vivido nueve meses más de lo que los médicos pensaban que viviría. Y, sin embargo, esta habilidosa desquiciada sigue siendo Elizabeth Gilbert, una mujer que podría, en menos de treinta segundos, localizar una perspicacia humana trascendente en un vertedero de residuos nucleares. Se dice a sí misma: «Rayya es mi historia más hermosa». Entonces, perdiendo la fe, decide asesinar a Rayya, literalmente, cambiando sus pastillas de morfina por somníferos y cubriéndola de parches de fentanilo, un complot que fracasa sólo porque Rayya se da cuenta del plan de forma un tanto demoníaca y lo frustra. Gilbert se da cuenta de que ha tocado fondo, de que es una adicta al sexo y al amor, una adicta en general. Esto se convierte en el principio organizador y la revelación del libro: El viaje de Gilbert con Rayya no es más que una versión extrema de una dinámica con la que «todos nosotros» podemos identificarnos, dice Gilbert a sus lectores, porque, como los adictos, todos nos hemos aferrado desesperadamente al «alivio del aguijón de la vida».

No estoy seguro de que eso sea cierto. Tampoco estoy segura de que tenga que serlo. Quienes sigan a Gilbert en las redes sociales conocerán a grandes rasgos la historia de Rayya, pero los momentos más terribles de las memorias no se habían hecho públicos antes, y esos momentos hacen que el marco de autoayuda del libro parezca innecesario -¿quién podría dejar de leer esto? - y tremendamente desajustado. Gilbert es más divertida y más consciente de sí misma que la imagen pública que se tiene de ella, un destino nada inusual para las escritoras. Pero la frase más divertida del libro es una que no estaba destinada a provocar risas: «Aunque tus ruedas nunca se hayan desprendido del todo, sospecho, a cierto nivel, que yo podría ser tú, y que tú podrías ser yo, y que todas nosotras podríamos ser Rayya». El paradigma de «Comer, rezar, amar» siempre se basó en la premisa de que Gilbert, una mujer profunda y obviamente excepcional, podía servir de modelo para la mujer corriente. Puede que esta noción haya llegado finalmente a su punto final.

Quizá exista una conexión metafísica directa entre las granjas de árboles de Navidad y el síndrome del personaje principal: al igual que Taylor Swift, Elizabeth Gilbert creció entre campos de abetos y pinos. Fue a la Universidad de Nueva York con la esperanza de convertirse en escritora; al graduarse, en lugar de hacer un máster, intentó reunir material teniendo una vida interesante. Inspirada por «En nuestro tiempo» de Hemingway, buscó el tipo de trabajos que podría haber tenido Nick Adams, como ser cocinera en un rancho de Wyoming.

Escribió un relato corto, «Peregrinos», sobre una chica de la Costa Este, Martha Knox, que es contratada para trabajar en un rancho, y en 1993 se publicó en Esquire, lo que supuso su debut como escritora de ficción. Le siguió una colección de relatos, también titulada «Peregrinos», en 1997. Los relatos son encantadores y divertidos, vívidos pero comedidos. «Peregrinos», narrado por el hijo del propietario del rancho, termina al estilo clásico de los relatos breves, con un gesto hacia la epifanía, al tiempo que la rechaza estudiadamente. Mirando al cielo, el narrador se da cuenta de que las estrellas parecen estar inusualmente cerca. «Esta estrella, sin embargo, dejó un arco delgado y lento, como un cigarrillo aún encendido arrojado sobre nuestras cabezas», escribe Gilbert. «Si Martha Knox lo vio, fue sólo cuando ya estaba cogiendo con una mano las riendas de su caballo, y no fue algo que mencionara».

Gran parte de los primeros trabajos de Gilbert muestran una conciencia tanto de la profundidad como de la fugacidad del romance, y de los muchos universos diferentes a los que una vida puede abrirse o contener. Un relato corto anómalamente surrealista titulado «The Finest Wife» (La mejor esposa) le llegó completamente formado en un sueño mientras dormía la siesta en un tren de cercanías; según ella, fue «la única experiencia objetiva, mágica y creativa de mi vida». En la historia, una anciana conduce un autobús escolar en una zona rural de Minnesota, y los pasajeros que suben a bordo son sus antiguos ligues, amantes y almas gemelas, que la ayudan a recordar y a despedirse de una larga vida.

Gilbert empezó a trabajar como periodista, y rápidamente se estableció como una estudiosa de la masculinidad a la que le sobraba encanto femenino. En «The Muse of the Coyote Ugly Saloon» (La musa de la taberna Coyote Ugly), un artículo de GQ de 1997, escribió sobre las chicas duras, sexys y desquiciadas con las que había sido camarera en el East Village, y sus clientes habituales («Nazi Dave, Vietnam Bob, Spit-Take Phil»), y todas las formas en que las primeras seducían y rechazaban a los segundos. (En 2000, se convirtió en la base de una película esencialmente perfecta). Hubo un tiempo, escribe, «en que medía una buena noche por el número de propuestas de matrimonio que recibía». Otro artículo de GQ, de 1998, trataba de un leñador superviviente llamado Eustace Conway, que comía animales atropellados y vestía piel de ante hecha a mano. Conway recorrió América a caballo, durmiendo bajo las estrellas e inspirando un anhelo vicario que parece profético del propio camino de Gilbert. «De costa a costa, estadounidenses de todos los orígenes imaginables habían mirado a Eustace Conway en su caballo y habían dicho con nostalgia: “Ojalá pudiera hacer lo que tú estás haciendo”», escribe Gilbert. "A todos los ciudadanos, Eustace había respondido: “Tú puedes”. «

Gilbert amplió el perfil en un libro titulado »El último hombre americano", un examen de la identidad masculina estadounidense contemporánea. Aquí explora la fascinante historia real de Eustace Conway. En 1977, a los diecisiete años, Conway abandonó el confortable hogar suburbano de su familia para trasladarse a los Montes Apalaches. Durante más de dos décadas ha vivido allí, haciendo fuego con palos, vistiendo pieles de animales que ha atrapado e intentando convencer a los estadounidenses de que abandonen su estilo de vida materialista y regresen con él a la naturaleza. Para Gilbert, el mítico personaje de Conway desafía todas nuestras suposiciones sobre lo que es ser un hombre moderno en América; es un símbolo de lo mucho que creemos que deberían ser nuestros hombres, pero que rara vez son.

Janet Maslin, al reseñar el libro en el Times, señaló que «pisa una línea tan delgada entre la honestidad y la creación de mitos autoconscientes como lo hace el Sr. Conway», y sugirió que se dirigía hacia «el tipo de popularidad que sólo complicará los problemas del Sr. Conway».

Pero fue la popularidad de Gilbert, impulsada por esa mezcla de honestidad y creación de mitos, la que provocaría problemas complicados. «Comer, rezar, amar» era tan comercializable (se materializaron paquetes de viaje sin afiliación en todo el mundo) y tan fácilmente caricaturizable (hubo un episodio de «South Park» llamado «Come, reza, hazte pajas», una novela parodia llamada «Bebe, juega, f@#k») que la gente olvidó rápidamente lo puramente placentero que es leer el libro. He aquí a Gilbert aprendiendo italiano:

"Cada palabra era para mí un gorrión cantarín, un truco de magia, una trufa. Después de clase, me metía en casa bajo la lluvia, me daba un baño caliente y me tumbaba en las burbujas a leerme el diccionario de italiano en voz alta, para olvidarme de las presiones del divorcio y del dolor de mi corazón. Las palabras me hacían reír de placer".

En una reseña para el Times, Jennifer Egan calificó la prosa de Gilbert de «casi irresistible», y añadió:

«Si actualmente se publica un escritor más simpático que Gilbert, no lo he encontrado».

Gilbert se refiere con frecuencia a sí misma en tercera persona («El primer verano de Liz y David parecía el montaje de enamoramiento de cualquier película romántica que hayas visto»), describe sus aventuras amorosas como mágicas desde el punto de vista histórico («Nos divertimos más haciendo cola juntos en el Departamento de Vehículos que la mayoría de las parejas en sus lunas de miel»), y entra en comunión con el espíritu de su ex marido («Hola, cariño», dice, tras invocar su espíritu en la azotea de un ashram). Todo ello se hace soportable no sólo por el talento literario de Gilbert, sino también por su afán por encontrar personas extraordinarias, por la franqueza con la que escribe acerca de sentirse rota - «Llegué a temer la noche como si fuera el sótano de un torturador», confiesa- y por su evidente empatía al encontrarse con la ruptura de los demás.

Sin embargo, su temperamento es tan fuerte y su perspectiva tan positiva que nunca parece rota en la página: cuando escribe sobre indecisión y confusión, parece clara y decidida. Esto la convierte en un tipo particular de narradora: siempre recién salida de un bosque oscuro, sin aliento por una revelación que puede o no tener sentido. Esta forma de presentarse a sí misma es quizá la principal contribución de Gilbert a la cultura; aparece en la obra de sus descendientes literarios, en particular en la espinosa y apasionada confesionalista Glennon Doyle, que publicó tres memorias de autorreinvención antes de llegar a los cuarenta. Gilbert también allanó el camino a Cheryl Strayed, cuyo best-seller de memorias sobre la naturaleza salvaje, «Wild», condujo a una carrera en el ámbito de la autoayuda y los consejos conmovedores y crudos, y a Brené Brown, una académica que funciona como coach de vida para la demografía de «Come, Reza, Ama», escribiendo sobre el valor, la vulnerabilidad y la vergüenza. (En 2015, Doyle, Strayed y Brown se unieron a Gilbert y al escritor Rob Bell para formar el Colectivo Compasión y, en poco más de un día, recaudaron más de un millón de dólares para ayudar a los refugiados sirios).

Pero la influencia más omnipresente de Gilbert se encuentra en Internet, en el tono de «por fin me he dado cuenta» que ha adoptado un número vertiginoso de mujeres que narran sus vidas en la red. En las redes sociales, muchas de las personas más caóticas y emocionalmente anárquicas que hayas conocido publican regularmente que por fin han alcanzado la paz interior. Muchos de nosotros, después de observar este efecto secundario de la autonarración regular a escala masiva, hemos renunciado por completo a las ideas sinceras de epifanía personal. Pero incluso quienes intentan subvertir ese tono, o invocarlo irónicamente, negocian con las mismas convenciones. Puede que Gilbert sea el paciente cero de la mentalidad memorialista de los últimos tiempos: muchas mujeres -y nunca me excluiría a mí misma- han llegado a creer, a cierto nivel, que ellas también son Elizabeth Gilbert, personas que buscan mucho y aman más, cuyos viajes personales pueden y deben cautivar a millones, cuyos defectos y fallos sólo las convierten al final en mejores heroínas.

La prosa de Gilbert en «All the Way to the River» es a menudo extrañamente plana y recortada. Ha dado dos charlas TED sobre creatividad, que juntas han sido vistas más de veinticuatro millones de veces; en 2015, escribió «Big Magic», un libro superventas sobre el tema, lleno de consejos enérgicos y generosos para los artistas. El nuevo libro parece, a veces, la transcripción de una charla TED: en un capítulo, Gilbert introduce la metáfora de la «escuela de la Tierra», en la que podríamos imaginar nuestro planeta como «la academia acreditada para la ascensión espiritual más dura y elitista de todo el universo», y sugiere que, en lugar de preguntarnos «¿Por qué yo?», deberíamos preguntarnos «¿Cómo podría esta terrible situación estar perfectamente diseñada para ayudarme a evolucionar?».

Porque, ¿y si realmente se tratara de eso? ¿Y si todos estamos aquí para ayudarnos a evolucionar? ¿Por cualquier medio necesario, tal vez?

Gran parte del libro es así, con párrafos de una sola frase rodeados de espacio en blanco, más o menos a la manera de un post de Instagram. (El estilo coloquial de Gilbert, que antes era una fuente de gran placer, se ha inclinado hacia un nuevo territorio: una ingenuidad que mezcla a gurú y discípulo, madre e hijo. «Es una auténtica mierda a lo Obi-Wan Kenobi, y eso me dejó alucinada», escribe. A menudo, el libro se parece menos a sus primeros trabajos y más al Substack que empezó a escribir en 2023, «Cartas de amor con Elizabeth Gilbert», que ahora tiene casi doscientos mil suscriptores. No está categorizado en «Literatura», sino en «Fe y Espiritualidad».

En el libro, Gilbert enmarca su viaje con Rayya como una especie de tira reactiva para el universo: coge una relación amorosa para la eternidad, sumérgela en una cantidad increíble de sufrimiento mutuo y mira de qué color se vuelve todo. En su punto más bajo, cuando Rayya engulle pastillas de morfina y se inyecta cocaína y gruñe a las enfermeras del hospicio, Gilbert empieza a cuestionarse la naturaleza de la existencia. ¿Es el universo malicioso o simplemente indiferente? ¿O tal vez el cosmos es fundamentalmente amable con nosotros, y hay un propósito detrás de todo el daño que causamos y sentimos? Gilbert empieza a «ver esta situación como un desafío divinamente designado», momento en el que «no hay duda alguna», nos dice, «sobre lo que tendría que hacer a continuación».

Maldita sea. Tendría que enfrentarme al vampiro.

Deja de jugar a la enfermera y al consentidor y pide ayuda a sus amigos; Rayya cae al cuidado de una mujer diferente y consigue estar sobria. Entonces ella y Gilbert tienen una improbable reconciliación: cuando Gilbert confiesa que planeó asesinarla, Rayya lo califica de «jodidamente increíble», exclamando: «¡Has encontrado tu oscuridad, tío!». Rayya ha perdido el conocimiento los peores meses, y simplemente le pide a Gilbert que la perdone; Gilbert le concede el perdón. Poco después, Rayya muere, como vivió: «desafiante, violenta, valiente, furiosa, autodestructiva, no cooperativa, ridícula, agotadora, orgullosa». Gilbert está allí para verla partir. Tras la muerte, su rostro se acomoda en una expresión que Gilbert describe como «emocionada».

Ciudad de chicas: «La vida es tan fugaz como peligrosa, y no tiene sentido negarse a uno mismo el placer, ni ser otra cosa que lo que uno es». Esta es una singular historia de amor ambientada en el mundo del teatro de Nueva York durante la década de 1940. Contada desde la perspectiva de una mujer mayor que recuerda su juventud con placer y arrepentimiento (pero sobre todo con placer), el libro explora temas como la sexualidad femenina y la promiscuidad, así como la idiosincrasia del amor verdadero. En 1940, Vivian Morris, de diecinueve años, acaba de ser expulsada del Vassar College, debido a su mediocre rendimiento en el primer año. Sus acomodados padres la envían a Manhattan a vivir con su tía Peg, propietaria de un extravagante y ruinoso teatro del centro llamado Lily Playhouse. Allí Vivian conoce a todo un cosmos de personajes poco convencionales y carismáticos, desde las divertidas coristas hasta un sexy actor masculino, una actriz de primera, una escritora asesina de mujeres y un director de escena sin pelos en la lengua. Pero cuando Vivian comete un error personal que provoca un escándalo profesional, su nuevo mundo se pone patas arriba de una forma que tardará años en comprender. En última instancia, sin embargo, la conduce a una nueva comprensión del tipo de vida que anhela y del tipo de libertad que se necesita para perseguirla. También la conducirá al amor de su vida, un amor que se distingue de todos los demás. Ahora, a sus ochenta y nueve años, y contando por fin su historia, Vivian recuerda cómo los acontecimientos de aquellos años alteraron el curso de su vida, y el gusto y la autonomía con que la afrontó. «Llega un momento en la vida de una mujer en que se cansa de estar avergonzada todo el tiempo», reflexiona. «Después de eso, es libre de convertirse en quien realmente es».

Gilbert empieza a recomponerse. Escribe una novela, «City of Girls», una efervescente obra de ficción histórica sobre coristas que buscan el amor y la liberación en el Nueva York de los años cuarenta, en sólo seis meses. (Su anterior y más exitosa novela, «La firma de todas las cosas», trataba de una botánica del siglo XIX que busca el amor y la trascendencia en el mar). Toma psicodélicos, se da un «atracón» de su adicción al sexo y al amor, acude a reuniones de recuperación, supera el hecho de que a veces la reconozcan en las salas. Primero se desintoxica de la gente: bloquea números de teléfono, deja de seguir cuentas de redes sociales, borra mensajes de texto, canciones y fotos. Aprende la diferencia entre «sentirse bien y sentirse bien». Deja el alcohol, luego otras drogas, incluso los psicodélicos. Intenta aplicar una mentalidad sobria a sus finanzas; intenta dejar de salvar vidas ajenas. Cuando escribe la conclusión del libro, lleva cinco años sobria, sin terapia hormonal sustitutiva, antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, Botox ni rellenos. Si vuelve a tener citas, escribe, será según un «plan de citas sobrio», que evita deliberadamente la espontaneidad y la intensidad.

Gilbert lleva mucho tiempo intentando, en público, llegar a este lugar. En «Comer, rezar, amar», reconoce que se lanza sin miramientos a las relaciones: «Puedes tener mi tiempo, mi devoción, mi culo, mi dinero, mi familia, mi perro, el dinero de mi perro, el tiempo de mi perro... todo». A principios de los treinta, estaba «agotada por las consecuencias acumulativas de toda una vida de elecciones precipitadas y pasiones caóticas», y ya había identificado «el destino final del enamoramiento: la devaluación completa y despiadada de uno mismo».

Su siguiente libro fue uno sobre el matrimonio, titulado «Comprometida», en parte una historia de la institución y en parte la historia de su búsqueda para conseguir la tarjeta de residencia para el amante brasileño que conoció en Bali. En ese libro señala, un poco a la ligera, que los escáneres cerebrales de un amante encaprichado se parecen a los escáneres cerebrales de un cocainómano. «Ya no puedo hacerlo con el enamoramiento», escribe, y añade: «Al final, siempre me hace pasar por la trituradora de madera». Cinco años después, publicó un ensayo en el Times Magazine titulado «Confesiones de una adicta a la seducción», que termina con su decisión de alejarse de un encuentro con un enamorado en un parque. «Y fue entonces cuando me di cuenta de que la mejor parte de mi vida ya había empezado», escribe.

Y ahí está de nuevo: la nueva revelación, la vida mejor que llega una vez más. Si has leído algún perfil de celebridades sobre jóvenes estrellas femeninas durante la última década, te habrás dado cuenta de que cada mujer, pase lo que pase, siempre está dando un paso hacia su verdad y su poder; también estará dando un paso hacia su verdad y su poder dentro de tres años, cuando promocione su próxima cosa, y sin duda estará dando un paso hacia su verdad y su poder cinco años después de eso. Cada vez, la persona que veas será realmente ella. Esto también puede reflejar la influencia de Gilbert en la cultura. Pero el problema de este perpetuo devenir amnésico tiene que ver más con el medio que con el proyecto. En nuestra vida real, tenemos que convertirnos siempre en nosotros mismos. Sí que tenemos que esperar, a intervalos periódicos, que realmente hayamos descubierto algo. Tenemos que considerar lo que hemos aprendido y también, humillantemente, seguir aprendiendo. Sólo cuando nos enfrentamos a nuestro propio registro -en un diario, un post, unas memorias- vemos la caducidad de lo que antes considerábamos nuestra verdad y/o nuestro poder.

«Comer, rezar, amar» fue un gran éxito en parte porque los lectores imaginaron que podrían ser como su autora. Su nuevo libro, «Todo el camino hasta el río», muestra lo dudosa que era esa idea.

Gilbert siempre ha sacado partido de sus propios puntos ciegos y de sus ridículas inclinaciones. Gran parte de sus escritos terminan con una nota de esperanza de que tal vez haya agotado sus tendencias más tempestuosas y pueda empezar de nuevo. «Todo el camino hasta el río» termina con ella evitando por los pelos otra recaída sexual y romántica, pero esta vez Gilbert no apunta a la idea de seguir adelante o de cambiar. No exactamente. Escribe que siempre está caminando por el precipicio. Es el lenguaje de la recuperación, un enfoque de total humildad, el reconocimiento de una falibilidad fundamental que permite a tanta gente vivir por fin de verdad.

