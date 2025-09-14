¿Cuál es la razón por la que no retozamos en los campos todo el día, todos los días? Fuente de la imagen

Por qué evitamos las cosas que nos hacen más felices

«Ojalá hubiera pasado más tiempo en piloto automático» no dijo nunca nadie.

Por: Katharina

La mayoría de nosotros ya tenemos una idea de lo que nos ilumina. A veces seguimos buscando, sí, pero lo más frecuente es que al menos tengamos una idea, una nota guardada en el teléfono o en un cuaderno, un recordatorio de las cosas que nos iluminan. Y, sin embargo, seguimos sin actuar en consecuencia.

¿Por qué?

Hace muchos años, cuando volví a Alemania después de pasar el verano en Canadá, me sentía infeliz. Había vuelto pensando que era hora de «sentar la cabeza». Conseguí un apartamento nuevo, firmé un contrato de alquiler de un coche, amueblé el lugar y seguí trabajando en el empleo de mis sueños. Todas las cosas que se suponía que debían hacerme feliz. Y sin embargo, no lo hicieron.

Una noche, estaba sentada en el sofá de casa de una amiga, pasada la medianoche, después de una noche de fiesta. Hacia las dos de la madrugada, cuando las conversaciones adquieren una sinceridad que la luz del día rara vez permite, me pidió que le explicara por qué era tan infeliz. Entonces me propuso que hiciéramos juntos el Test de la Pasión. La Prueba de la Pasión es un ejercicio sencillo que te ayuda a identificar lo que realmente importa más en tu vida. Empiezas haciendo una lista de todo lo que te emociona o te inspira, y luego priorizas esos elementos para aclarar qué pasiones son las más importantes y significativas para ti.

Con sólo mi teléfono a mano, abrí una nota y empecé a escribir. Aún conservo esa nota en mi teléfono:

Vivir en Canadá

Naturaleza y montañas a mi alrededor

Una relación «The Notebook» (un amor en el que te sientas profundamente querida y plenamente conocida)

Vivir en un lugar donde pueda ver salir y ponerse el sol todos los días

Un trabajo que haga que los lunes por la mañana sean fáciles de afrontar

Vivir sin desorden

Personas a mi alrededor que enriquezcan mi vida

Acabar cada día sintiendo que lo he aprovechado bien

Sentir que estoy creciendo y evolucionando

Tener un perro o estar rodeado de caballos

La mayoría de estas cosas siguen resonando. Me doy cuenta de que algunas de estas cosas están desfasadas o simplemente no son realistas para esta época de la vida, como mudarme a Canadá (desfasado) o viajar por el mundo (no es realista).

Pero luego están las más pequeñas, las cosas que podría vivir cada día si quisiera. No tengo montañas salvajes delante de mi puerta, pero podría salir a la naturaleza más a menudo. No veo el amanecer ni el atardecer desde mi ventana, pero hay un lugar precioso a sólo quince minutos a pie. Podría crear un hogar sin desorden, crear una comunidad más profunda aquí, decidir qué significa para mí «un buen día» e incorporarlo a mi rutina. Podría aprender algo nuevo cada día. Incluso podría reservar una clase de equitación una vez al mes y devolver ese pedazo de alegría a mi vida.

Y sin embargo, no lo hago.

Eso es lo que realmente me hizo reflexionar: ¿por qué no hacemos más cosas que realmente nos harían felices?

Es fácil atribuirlo a la adaptación hedónica, el modo en que nuestro cerebro normaliza la alegría hasta que pasa a un segundo plano. Pero cuanto más reflexionaba sobre ello, más me daba cuenta de que ocurre algo más profundo.

Nuestros cerebros son brillantes y enloquecedores. Están cableados para mantenernos vivos, sí, pero no necesariamente para mantenernos vivos en el sentido más pleno. A la evolución no le importaban las puestas de sol ni las aventuras espontáneas, sino la previsibilidad, la seguridad y la conservación de la energía. Ese cableado persiste hoy en día. Vivir de verdad requiere energía. Requiere atención, planificación, ancho de banda emocional y la voluntad de adentrarse en la incertidumbre, todo lo cual nuestro cerebro está entrenado para racionar.

También existe la sutil tiranía de la auto-consistencia. Los psicólogos lo llaman la compulsión de nuestro cerebro por mantener una imagen coherente de sí mismo. Perseguir lo que nos hace sentir vivos, emprender una aventura incómoda, un riesgo profesional o incluso un pequeño placer que no encaja perfectamente en nuestra rutina, puede sentirse como una traición a la historia que nos hemos contado sobre quiénes somos. Y nuestro cerebro se resiste a esa traición más ferozmente que al aburrimiento. Esa resistencia es invisible pero real: por eso es más fácil saltarse el paseo de quince minutos hasta el lugar donde se pone el sol que darlo, aunque sepamos que nos hará sentir vivos.

La carga cognitiva y los costes de oportunidad agravan esta situación. Cada día, nuestro córtex prefrontal hace malabarismos con cientos de pequeñas decisiones, la mayoría triviales. Añadir «hacer lo que me haría más feliz » es como añadir una tarea de superordenador a una CPU que ya funciona al 90%. Es agotador. Recurrimos por defecto a elecciones de baja fricción, de piloto automático, incluso cuando esas elecciones no nos nutren.

Las cosas que nos hacen sentir vivos -Puede que fuera zambullirte en el océano, esa fracción de segundo en la que tu cuerpo jadea contra el impacto del agua y, de repente, te encuentras ingrávido, moviéndote con la marea. No es sólo alegría. No es sólo diversión. Es esa conciencia que cala hasta los huesos, como si estuvieras en la cima de una montaña, con los pulmones ardiendo pero el aire tan nítido y limpio que te despierta. Puede que fuera algo más tranquilo. Bailar con tu hijo en la cocina mientras la pasta hervía, cantando mal una canción que ambos conocíais. O tumbada en la hierba a altas horas de la noche, con la tierra fría contra tu espalda y las estrellas tan nítidas que parecían agujeros de alfiler asomando en el cielo. Así es como te sientes vivo. El color al máximo. Los bordes de las cosas brillan. Una sensación de «oh, ya está» zumbando en tus huesos. -Katharina

Por último, está la tensión existencial. Una parte de nosotros anhela la certeza y la rutina; otra, la intensidad y el crecimiento. Las cosas que nos harían más felices a menudo se encuentran justo donde chocan la incomodidad y el deseo. Nos piden que seamos valientes de formas diminutas y enormes, que seamos vulnerables, que nos arriesguemos a fracasar y a avergonzarnos. En resumen, nos piden que nos mostremos como seres humanos completos, lo cual es inherentemente caótico, incontrolable e impredecible. Y, sin embargo, es precisamente por eso por lo que importan.

Evitamos estas cosas no porque no sepamos lo que queremos, sino porque perseguirlas desencadena una compleja red de resistencia neurológica, cognitiva y emocional. Y, sin embargo, el deseo nunca desaparece realmente.

Así que he empezado a prestar atención no sólo a lo que quiero, sino a cómo me acerco a ello. Me doy cuenta de cuándo dudo, pienso demasiado o me convenzo a mí misma de no hacer algo. Y a veces sigo adelante. A veces no. Lo que importa es que me doy cuenta, que aprendo lo que realmente hace falta para sentirse vivo.

Intentar hacer estas cosas no es cuestión de perfección ni de grandes gestos. Se trata de crear confianza contigo mismo. Es decir: Sé lo que importa. Sé lo que me hace sentir vivo. Y merece la pena tomárselo en serio.

Porque es difícil, ¿verdad? Es fácil caer en el ritmo del despertar, la rutina matutina, el trabajo, los recados, la cena, Netflix. Es más difícil labrarse pequeñas aventuras. Planificar el desvío, la salida, la experiencia que no «encaja» en el horario. Ir al lago el fin de semana. Planear una escapada nocturna a una ciudad a una hora en tren. Buscar esa puesta de sol en el parque de la que te han hablado. (Todos son ejemplos de cosas que quería hacer este verano, pero que he evitado). A veces valor. Y sin embargo, ahí es donde espera la vitalidad. -Katharina

Nota del Traductor: Un estudio de la Universidad de California, Berkeley, descubrió que las personas que aceptan sus experiencias mentales en lugar de juzgarlas tienen mejores resultados de salud. Los que evitaban sus sentimientos negativos o se juzgaban duramente por sentirse mal tenían más probabilidades de manifestar trastornos del estado de ánimo y angustia. Porque si vemos la «tristeza» como algo “malo” o incluso «anormal», somos más propensos a patologizarla.

