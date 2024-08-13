Cultura y Estilo

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Salvador Lorca 📚
Aug 13, 2024

“Cuando la sociedad cuestione la reticencia de una víctima a denunciar, estaré aquí para recordarles que nos piden que sacrifiquemos nuestra cordura para luchar contra estructuras anticuadas que fueron diseñadas para mantenernos abajo. Las víctimas no tienen tiempo para esto. Las víctimas son también estudiantes, profesores, padres, que no pueden renunciar al trabajo o a la educación. El adulto medio apenas encuentra tiempo para renovar su licencia en el DMV. No es razonable exigir despreocupadamente a las víctimas que dejen de lado sus vidas para dedicar más tiempo a perseguir algo que nunca pidieron en primer lugar. No se trata de la falta de esfuerzo de las víctimas. Se trata del fracaso de la sociedad a la hora de disponer de sistemas en los que las víctimas sientan que existe una posibilidad probable de lograr seguridad, justicia y restauración en lugar de ser traumatizadas de nuevo, avergonzadas públicamente, atormentadas psicológicamente y maltratadas verbalmente. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es: “¿Por qué no denunció?”, la pregunta es: “¿Por qué lo haría usted?”.

– Chanel Miller ("Conoce mi nombre: memorias")

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Aug 13, 2024

"Una verdadera revolución de valores pronto mirará con inquietud el flagrante contraste de la pobreza y la riqueza. Con justa indignación, mirará a miles de trabajadores desplazados de sus puestos de trabajo con ingresos reducidos como consecuencia de la automatización mientras los beneficios de los Empleadores permanecen intactos, y dirá: "Esto no es justo". Mirará al otro lado de los océanos y verá a capitalistas individuales de Occidente invirtiendo enormes sumas de dinero en Asia, África y Sudamérica, sólo para llevarse los beneficios sin preocuparse por la mejora social de los países, y dirá: "Esto no es justo". Observará nuestra alianza con la nobleza terrateniente de América Latina y dirá: "Esto no es justo". La arrogancia occidental de sentir que tiene todo que enseñar a los demás y nada que aprender de ellos no es justa.

Una verdadera revolución de valores echará mano del orden mundial y dirá de la guerra: "Esta forma de resolver las diferencias no es justa". Este negocio de quemar seres humanos con napalm, de llenar los hogares de nuestra nación de huérfanos y viudas, de inyectar drogas venenosas de odio en las venas de pueblos normalmente humanos, de enviar hombres a casa desde campos de batalla oscuros y sangrientos físicamente discapacitados y psicológicamente trastornados no puede reconciliarse con la sabiduría, la justicia y el amor. Una nación que sigue gastando año tras año más dinero en defensa militar que en programas de elevación social se acerca a la muerte espiritual. Estados Unidos, la nación más rica y poderosa del mundo, bien puede liderar esta revolución de valores.

No hay nada que nos impida pagar salarios adecuados a los maestros de escuela, a los trabajadores sociales y a otros servidores del público para asegurarnos de contar con el mejor personal disponible en estos puestos que tienen la responsabilidad de guiar a nuestras futuras generaciones. No hay nada salvo falta de visión social que nos impida pagar un salario adecuado a cada ciudadano estadounidense ya sea trabajador de hospital, de lavandería, criada o jornalero. No hay nada, salvo miopía, que nos impida garantizar unos ingresos anuales mínimos -y dignos- a cada familia estadounidense. No hay nada, salvo un trágico deseo de muerte, que nos impida reordenar nuestras prioridades, para que la búsqueda de la paz tenga prioridad sobre la búsqueda de la guerra. No hay nada que nos impida remodelar un statu quo recalcitrante con manos magulladas hasta que lo hayamos convertido en una hermandad".

- Martin Luther King Jr. ("¿Adónde vamos ahora: ¿Caos o comunidad? (El legado de King Libro 2)")

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