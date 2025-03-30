Cultura y Estilo

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Clara Síem
Mar 31, 2025

NUNCA hay que ignorar a La Voz... 😌

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1 respuesta de Salvador Lorca 📚
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Salvador Lorca 📚
Jun 17, 2025

La flexibilidad es clave cuando se sabe manejar. Si lo único que haces es decir «no» a tu pareja, puede resultarle difícil sentirse segura y querer colaborar contigo. Recuerda que el compromiso no tiene que ver con la perfección. Todo el mundo gana y pierde algo.

Lo importante es sentirse escuchado y trabajar con tu pareja como un equipo.

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5 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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