novia y novio

Sabía que mi Matrimonio Fracasaría cuando vi a mi Novia Caminar hacia el Altar

Por: Greyson Ferguson

Pude ver mi futuro y odié lo que vi.

Aunque no estaba frente a mí. Estaba dentro de mí. Un sentimiento. Una comprensión. Una voz. Era algo en lo que no quería creer y de lo que había pasado las últimas dos semanas huyendo.

Pero allí de pie, no tenía otro lugar a donde huir, y mi futuro se hizo más claro con cada paso que ella daba.

Mientras me enjugaba las lágrimas, la mujer a la que amaba, ataviada con su vestido de novia, se detuvo frente a mí. Todo quedó claro.

No lo conseguiríamos.

Una vez oí a alguien decir que todo el mundo sabe durante su boda si lo conseguirán como pareja o si fracasarán.

Hay algo en el fondo, un sentimiento, un susurro, que habla. Tal vez sea mientras se camina hacia el púlpito. O está atrapado en las miradas mientras se intercambian los votos. Pero en algún momento, ese pequeño susurro revela el futuro.

Aquellas parejas que han durado y envejecido juntas como el cuero fino escucharon una cosa. Las parejas que se derrumbaron y se convirtieron en cenizas escucharon otra cosa.

No puedo hablar por nadie más. Nunca le he preguntado a nadie si algo dentro de ellos habló.

Pero en el momento en que la mujer con la que me iba a casar se interpuso entre las dos puertas del otro extremo de la habitación, revelándose ante mí, oí la voz.

Solo que no fue un susurro.

No hubo Canon en Re ni Bridal Chorus cuando ella entró. No quería algo tradicional. Quizá por eso estuvo acostándose con otra persona hasta dos semanas antes de la boda.

La fidelidad era demasiado tradicional.

Me dijo qué canción tocaría. Era una interpretación de un cuarteto de cuerda de una melodía popular. Una Lady Gaga o un John Mellencamp de sonido clásico. Poker Face tendría sentido, aunque en el momento en que comenzó la canción y los asistentes se pusieron de pie, lo olvidé al instante.

Todo lo que podía oír era la voz interior.

La voz que me decía el futuro.

Las dos puertas estaban muy lejos. A una vida de distancia. Vi su vestido. Llevaba blanco. Su padre la cogía de un brazo. Su padrastro del otro. Acompañados por dos figuras paternas.

Habían pasado dos semanas desde que cogí el iPhone equivocado cuando llegó un mensaje. Cuando leí el mensaje equivocado. Un mensaje de un amante diciéndole que no se casara conmigo.

Me pregunté si su padre o su padrastro lo sabían.

La voz dentro de mí lo sabía.

La realidad era compartida con pocos. No se lo conté a mis hermanas. No se lo conté a mi madre, aunque ella sabía que algo estaba pasando.

Mi padre murió un año antes, así que yo era su mejor amigo. Incluso con mi padre vivo, podría haber mantenido ese título. Las madres tienen una forma de saberlo.

No dije nada, porque quería que el matrimonio funcionara y no quería que nadie la odiara.

Se acercó, aunque todavía estaba lejos.

Caminaba despacio, aunque todavía era demasiado rápido.

Miré las caras de los amigos y familiares que estaban presentes. Ninguno de ellos lo sabía. Vi a mi antiguo compañero de piso que se había mudado a Washington. A mi antiguo vecino que se había mudado a Florida. A amigos que vivían en Los Ángeles y Nueva York. A la pareja de Boston que conocí en Georgia. Al ministro, un amigo de la familia, que voló desde Jamaica.

Ninguno de ellos lo sabía. Pero eran razones por las que no pospuse la boda.

Si les hubiera dicho que la boda se había pospuesto, ellos, al igual que mi madre, habrían sabido que algo había pasado. Y si se decidía una nueva fecha, ¿por qué iban a volver? Ya habían gastado dinero para volar a través del país. ¿Por qué gastar más?

Ya había pagado toda la boda. A dos semanas vista no podía cancelar. A menos que quisiera pagar por una segunda, si las cosas salían bien.

¿Por qué gastar más?

Así que, como los pasos de la novia hacia mí, continuamos.

A medio camino de mí. El nudo se apretó. Llegaron las lágrimas.

Los que no lo sabían probablemente creyeron que eran lágrimas de alegría. Del momento. De la burbujeante anticipación. De ver a mi hermosa futura esposa y mi futuro que se acercaba. Pero los que sí lo sabían, la voz que sí lo sabía, sabían que las lágrimas eran para cualquier cosa menos alegría.

Eran por el robo de la alegría del momento. Por la falta de todas y cada una de las cosas por las que todos debían haber supuesto que derramaba lágrimas. Por no poder vivir mi boda como todos los demás vivieron la suya. Por mi propia decisión de continuar y quedarme allí.

Por el hecho de que ella estuviera a medio camino de mí.

No había ningún lugar adonde huir. Ningún lugar adonde escapar. Solo estábamos yo y esa vocecita que conocía el futuro.

Si tan solo hubiera escuchado.

Pero hice lo que pude para no escuchar la voz e ignorar las lágrimas. Eran solo cosas que intentaban interponerse en mi felicidad. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Eran sentimientos, dudas, que cualquier persona normal sentiría. Toda persona normal habría estado aterrorizada el día de su boda. Habrían tenido dudas al estar allí. Habrían cuestionado su cordura y lo que estaban haciendo y por qué estaban allí y si amaban a la persona y si querían estar siempre con ella.

¿No es así?

La última vez que el sentimiento, la voz, se me metió en el estómago como una mala hierba que brota en un vacío sin sol, fue cuando empecé a preguntarme si mi futura esposa realmente trabajaba hasta tarde todas las noches. Cuando empecé a cuestionar las excusas y las razones, o por qué permanecía en su coche tanto tiempo antes de abrir la puerta principal.

La voz, el futuro, me advirtió, pero decidí no escuchar. Me convencí de que solo eran miedos. Toda persona normal los tiene antes de su boda.

La voz permaneció mientras ella terminaba de caminar hacia mí, su vestido reluciente y pulido como el cabello engrasado peinado detrás de ella. No era lo único que se arrastraba hacia el altar.

Miré a la multitud, a los amigos y a los que se habían reunido. Ninguno de ellos lo sabía.

Finalmente, extendí el brazo y tomé la mano de mi futura esposa. Caminamos juntos los últimos pasos, luego nos dimos la vuelta y nos miramos.

La miré y vi su rostro.

Ella lo sabía.

Al igual que la voz dentro de ella.

Ambos conocíamos el futuro.

Sin embargo, continuamos de todos modos.

Sobre The Mind and Times of Greyson Ferguson

Sobre esta newsletter, su autor, Greyson Ferguson, la describe así:

Descubre nuevas emociones en ti mismo mientras profundizo en mis propias relaciones pasadas. Desde un matrimonio fallido y la depresión que conlleva hasta intentar encontrar el amor, lo desnudo todo. Con defectos y todo. Otros días, nos sumergiremos en el mundo de la vida en la carretera y descubriremos las ventajas de los visados de nómadas digitales y los visados dorados en países de todo el mundo. ¿Alguna vez has soñado con vivir en el extranjero pero necesitas un pequeño empujón?

Nota: Agradecemos a Greyson Ferguson su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

🥯 El método Bagel para las relaciones de pareja

Hace poco terminé el libro Lucha bien: cómo las parejas exitosas convierten los conflictos en conexión (de Gottman). (…) Uno de los ejercicios más interesantes del libro se llamaba «El método del bagel». El método del bagel está diseñado para ayudar a las parejas a estar en el mismo equipo cuando se enfrentan a diferencias y tratan de llegar a un acuerdo. La idea detrás del método es que, para llegar a un compromiso verdadero, tenemos que encontrar una manera de incluir los sueños y las necesidades fundamentales de ambos miembros de la pareja; cosas que son tan importantes para nosotros que renunciar a ellas es demasiado. El método Bagel consiste en trazar un mapa de tus necesidades básicas y tus áreas de flexibilidad para que tú y tu pareja comprendáis qué es importante y dónde hay margen para la flexibilidad. Se llama método Bagel porque, al igual que un bagel, tiene dos círculos, uno interior y otro exterior, que representan tus necesidades. - Ryan Ong, Ph.D.

Estos son los pasos, según lo explica Ryan: