¿A quién pertenecen los próximos 5 segundos de tu vida?

No nacemos con un sentido para nuestras vidas, pero podemos descubrirlo si nos limitamos a ser curiosos. Una mente curiosa juega con diferentes ideas y prueba cosas nuevas para ver cómo encajan y si podrían formar parte de algo más grande. -Tim Denning

¿Las notificaciones de tu teléfono? ¿El eslogan publicitario o político? ¿Una alerta del mundo real? ¿Una «amenaza» que acabas de percibir? Estás a punto de crear un nuevo significado en tu vida.

Por: Matthew Bennett

Muy bien, allá vamos, hacia el Ahora Constante.

Contacto con la realidad.

Sin vuelta atrás. Es hora de que la goma se encuentre con la carretera.

Todo lo estructural es lo que es.

Tus situaciones actuales son las que son.

Por ahora no hay tiempo para cambiar tus relaciones.

Tu pasado es tu pasado, tanto si piensas en quién eras, en quién has sido o en quién sigues siendo en términos de décadas, meses o semanas.

Crees lo que crees y piensas que eres quien crees que eres.

Sea cual sea el estado energético en el que acabas de llegar-hambriento, sediento, cansado, agotado, estresado, enfadado, borracho-, ahora estás aquí y punto.

Ahora no hay salida.

En el momento siguiente es donde tu vida puede cambiar en un instante...

Para bien o para mal, hacia la construcción o hacia la destrucción, hacia el amor o hacia el odio.

No tanto por lo que ocurra externamente, en el mundo exterior observable, sino porque estás a punto de crear un nuevo significado interior como reflejo inmediato de ello.

Este es el momento en el que todas las aplicaciones de tu teléfono quieren que te desplaces.

Este es el momento por el que todas esas aplicaciones tienen todas las notificaciones para interrumpirte.

Este es el momento que todos los publicistas y redactores publicit arios quieren secuestrar para sus productos.

Este es el momento que todos los políticos quieren para sus eslóganes e ideologías.

Por eso las organizaciones de noticias te envían alertas de «NOTICIA» que hacen zumbar tu teléfono y, cuando miras, la imagen es ROJO BRILLANTE.

Este momento es la puerta de entrada a tu mente, de un modo u otro, pase lo que pase después, tanto si puedes pararlo o ignorarlo como si no.

Una docena de personas diferentes pujan por tus próximos segundos de atención.

Quizá tu jefe también te esté haciendo gestos desde el otro lado de la habitación, tus amigos te estén enviando divertidas bromas por Whatsapp y tu hijo te esté pidiendo un juguete nuevo.

Todos esos mensajes gritan «¡Mírame, AHORA!».

En primer lugar, algunos de ellos tienen que registrarse a partir de los 11 o 12 millones de bits de datos sensoriales brutos que te llegan al cerebro cada segundo.

De algún modo, algo debe parecer destacado o digno de mención o amenazador o atractivo.

Puede que lo siguiente confirme la predicción que está haciendo tu cerebro, o puede que no, y te lleves una agradable sorpresa, una desagradable conmoción o incluso el pánico más absoluto.

Si eres un piloto en la cabina de un avión que de repente no vuela bien, tus sentidos se ven ahora golpeados por múltiples advertencias o alertas o mensajes nuevos a la vez. Demasiada información nueva con la que lidiar.

Si eres un desafortunado pasajero en la parte trasera, tal vez acabas de darte cuenta de que los motores se han apagado, o de que el avión está cayendo cuando se supone que debería estar subiendo...

Si eres un policía que patrulla la ciudad por la noche para proteger a los ciudadanos, preparado por todo tu entrenamiento para ver amenazas y comportamientos sospechosos, distraído por la charla por radio de los despachadores, tal vez veas a un tipo con una sudadera oscura escabulléndose por un callejón... ¿llevaba un arma?

A medida que tu cerebro hace ciclos o flujos a través de esos trozos de conciencia de 2-3 segundos mientras estás en una situación, tiempo y lugar, tiene algunas expectativas o predicciones sobre lo que debería ocurrir a continuación, pero a menudo se encuentra con algo que no debería.

Disonancia. Diferencia. Contraste. Cambio. Interrupción del flujo.

En este mundo, todo está interconectado. Nada sucede por sí solo. Por tanto, toda causa lleva a un efecto, y todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Ergo, nuestra vida (causa) tiene que tener algún propósito (efecto). Y este no es aleatorio. El problema es saber cuál es ese propósito. -Alberto García (Malafama1981)

La mayoría de las veces, empezamos a reaccionar automáticamente basándonos en todo lo estructural, situacional, relacional y en nuestras capas de identidad, creencias, experiencias y traumas pasados que ya tenemos cuando nos encontramos con ese nuevo momento.

Si has creado un hábito, tu reacción será automática, repetitiva.

Si eres adicto a algo, ya estás empezando a buscar otro cigarrillo, cerveza o porro.

Tanto si apoyas a Trump como a los demócratas, en el momento en que terminas de hojear un titular, tu cuerpo ya está reaccionando con una intensa emoción tribal.

Si te han preparado para una respuesta determinada mediante tu entrenamiento, la publicidad repetitiva o la política ininterrumpida en televisión durante una campaña electoral, aumentan las probabilidades de que reacciones como ellos quieren que reacciones.

Y en esta fase inicial, los primeros segundos de un nuevo momento, no estás pensando en la razón ni en la verdad objetiva ni en la realidad. Sólo estás reaccionando a esos hábitos, identidades, pasados, adicciones o imprimación.

Así es como los políticos y los publicistas machacan su mensaje en tu propio ser, repitiendo los mismos mensajes una y otra y otra vez, con suerte, desde su perspectiva, sin darte ni un segundo para respirar.

Así es como lo hace también tu novio (o novia) o jefe manipulador.

Interrumpe. Mensaje. Emoción. Repite.

Entonces, tras procesar lo nuevo, tu cuerpo empieza a actuar o a moverse o a hacer algo, de un modo u otro. Aunque te esfuerces en no hacerlo.

De repente, tu energía ha cambiado y tiene que ir a alguna parte, pero no eres muy consciente de adónde.

Pero seguimos en la fase de reacción instantánea, de lucha o huida o congelación. Aquí todavía no hay pensamiento ni respiración ni espacio.

Te inquietas o das un puñetazo en la mesa, o vomitas o te pones agresivo.

Tal vez rompas a llorar inesperadamente mientras ves una película.

Si has sido entrenado (preparado), tu reacción sigue siendo rápida, pero está más arraigada.

Con suerte, es en este momento cuando el piloto empuja instintivamente el bastón hacia abajo en lugar de tirar de él hacia arriba.

Los dos policías llegan instantáneamente a la conclusión de que el tipo de la sudadera probablemente llevaba un arma, así que alargan el brazo para encender las luces mientras lo comunican por radio y aceleran.

Pero por ahora, en estos primeros instantes de lo que sea, estés donde estés en el mundo, estás atrapado en el modo de respuesta autómata, habitual, adicto, preparado.

Y esa pequeña acción, por supuesto, que viene después de esa pequeña reacción emocional a ese pequeño nuevo mensaje o notificación u observación que acaba de llegar, ya tiene consecuencias.

Quizá constructivas, quizá destructivas. Quizá salga bien, quizá salga mal.

Pero en un abrir y cerrar de ojos, tu vida acaba de cambiar de rumbo.

Actuaste de alguna manera porque reaccionaste (emocionalmente) de alguna manera basándote en todas las capas de tu pasado y situaciones y estructuras y al instante concluiste que la nueva información, la interrupción, el contraste, significaban algo.

Interpretaste un nuevo momento de la vida real.

Esto es lo que la constante de ahora parece exigir y la mayoría de nosotros parece vivir en esa trampa la mayor parte del tiempo. Una vida de reacciones en cadena interpretadas mediante viejos guiones.

¿Hay alguna salida?

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email.

