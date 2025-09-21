Estilo

Discusión sobre este post

Roberto
3d

Sospecho que me iría bien viviendo en un oscuro vacío incorpóreo durante toda la eternidad. Pero también porque parece probable que, a lo largo de la eternidad, tales pensamientos serían de menos utilidad -para cualquiera- que los pensamientos que son «interesantes» en el sentido más grueso de rastrear algún valor objetivo, ya sea científico o moral o estético.

Roberto
2d

Supongo que esto me convenció para tomarme más en serio la eterna soledad incorpórea. Pero todo el experimento mental me parece muy poco específico. Mi cerebro funciona de forma diferente según cuánto haya dormido/tomado café, si estoy estresado por el trabajo, si hice ejercicio ayer, etc. ¿Experimentaré alguna molestia física? En el presente, me gusta más sentarme y pensar si me he movido recientemente. ¿Seré capaz de recordar los pensamientos subjetivos que tuve hace 18394 años? En el presente, lo bien que recuerdo algo depende de su impacto emocional, que implica complejas interacciones con mi cuerpo físico. Para mí, lo aterrador de este escenario y la mejor forma de afrontarlo son muy sensibles a los detalles.

¿Es posible razonar sobre qué formas de eterna soledad incorpórea son más probables?

