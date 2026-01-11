Cultura y Estilo

Martina López
3d

Maravilloso, simplemente maravilloso: Pero el control es una euforia frágil. Se desvanece en cuanto sucede algo impredecible.

Y sí, sentirse erótico, en su sentido más antiguo, es dejarse llevar por la vida, pero también por el arte y la conversación magnética: Sentirse erótico, en su sentido más antiguo, es dejarse llevar por la vida: ese calor cegador que surge cuando estás tan presente que casi te disuelves. Es el pulso que hace posible el arte, la conversación magnética. Llámalo estado de fluidez. Llámalo Eros. El problema es que hemos construido una cultura diseñada para resistir ese tipo de rendición. Estamos demasiado ocupados gestionándonos como para dejarnos conmover por nada, postergando la gratificación a un yo futuro, más optimizado, que probablemente esté demasiado regulado emocionalmente como para sentir nada.

Gustavo Ruiz Llavero
6d

Muy profuso artículo; gracias, aunque la mitad de las referencias, si no más, me son desconocidas. A veces criticamos los anuncios que nadie más ve o está interesado /a. Y es que no todo el mundo tiene Tik Tok ni una cuenta de Netflix. Aun quedan restos de independent thought y editoriales que prorrumpen con antisistemas every now and then. Desde Un pisito en la calle Elfo, de Alcalá 13 (viví /nací en esa calle); A Hero's Death, hace años, de Fontaines D.C., intelectuales de escuela de música; Annie Ernoux, iniciando un texto con las secuelas de su aborto ilegal en los años 70 (El acontecimieto, creo recordar); Radio 3, en España, que no tiene publicidad... Saludos y gracias de nuevo.

