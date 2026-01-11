Por Amy Francombe, editora de Vogue Business

A principios de este año, en una cena de marca, me encontré sentado junto a un hombre de mediana edad. Entre bocados de ensalada, predicaba el evangelio de las desintoxicaciones de dopamina y los despertares a las 5 de la mañana. Luego, a media frase —a medio camino entre los baños fríos y Andrew Huberman—, me dijo que no había eyaculado en más de tres meses. Para aclarar: ha tenido sexo con su novia. Simplemente no se permite terminar. Fue el segundo hombre en contármelo este año.

Al parecer, la idea surgió del libro “Piense y Hágase Rico”, del super-ventas Napoleon Hill. Publicado en 1937, esta reliquia de autoayuda afirma revertir la grandeza mediante dieciséis leyes del éxito extraídas de los hábitos de los llamados Grandes Hombres de la historia. La décima, “El Misterio de la Transmutación Sexual”, insiste en que la energía sexual es una de las fuerzas más poderosas que existen, y que un hombre que pueda canalizarla hacia la ambición será imparable. Según el autor, Abraham Lincoln era particularmente hábil en esto.

Ahora bien, dudo que el presidente Lincoln estuviera celebrando el Noviembre Sin Nueces, pero es muy revelador de nuestra época que la comunidad NoFap haya rebautizado el libro como un manifiesto a favor de la retención. Hombres como mi compañero de cena se han convertido en sumos sacerdotes de la abstinencia como avance, transformando la libido en productividad, el hambre en ajetreo y el semen en sinergia. Todo es muy típico del Tantra de Silicon Valley.

Para ser justos, sin embargo, todo el mundo parece estar haciendo alguna versión de esto. Vivimos en una era de deseo extremo —estar más atractivo, más encerrado, más aura maximizada— y, al mismo tiempo, en una era de privación extrema. Zumo de apio al amanecer. GLP-1 en el almuerzo. Mañanas bajas en dopamina y tardes altas en proteínas. No es ascetismo; el objetivo no es la iluminación. Es solo una forma de aumentar nuestro valor de mercado.

La mayoría de nuestras tendencias de mejora se resumen en esto: todos quieren ser deseados, pero nadie quiere realmente desear. Si la deseabilidad es una moneda, entonces desear es una desventaja. Casi todo parece calibrado para ser elegido, aunque para qué exactamente, ya no estoy segura. ¿Seguirlo en Instagram? ¿Una cita con mejor swag que tu ex? La vida ha empezado a sentirse como un casting interminable para ser deseado, excepto que nadie sabe quién está detrás de la cámara ni para qué papel estamos posando o audicionando.

Esta nueva cepa de auto-alienación ha florecido en un contexto pornificado, donde el exhibicionismo se disfraza de empoderamiento y se recompensa siempre que el cuerpo en cuestión encaje perfectamente en ... los márgenes del algoritmo. Sabrina Carpenter es la actual santa patrona del sexo, aunque parezca una muñeca Barbie sin partes íntimas. Ver Cuando tu Favorita Vende una Fantasía Pedófila: A Sabrina Carpenter no le importa ser tu «nena sexy».

Todo es sugerente, pero nada sugiere nada que parezca placentero.

He estado pensando en esto desde que Marina Abramović anunció su nuevo espectáculo, Balkan Erotic Epic, un ritual de cuatro horas con trece escenas y setenta artistas, arraigado en el folclore balcánico y los ritos ancestrales. Abramović dijo que está “decidida a mostrar lo erótico como un portal a los ciclos de la vida, no como algo comercialmente sexual”, que parece ser precisamente lo que nos estamos perdiendo.

Como cultura, ya no entendemos lo erótico. Lo hemos despojado de partes, lo hemos degradado a pornografía, blasfemias y performance, hasta el punto de que incluso pronunciar la palabra resulta ligeramente indecente. Pero sentir erotismo, en su sentido más antiguo, es dejarse llevar por la vida: ese calor cegador que surge cuando estás tan presente que casi te disuelves. Es el pulso que hace posible el arte, la conversación magnética. Llámalo estado de fluidez. Llámalo Eros.

El problema es que hemos construido una cultura diseñada para resistir ese tipo de rendición. Estamos demasiado ocupados gestionándonos como para que nada nos conmueva, postergando la gratificación a un yo futuro, más optimizado, que probablemente esté demasiado regulado emocionalmente como para sentir nada.

Nuestros cuerpos no son objetos que se puedan monitorear, sino vehículos vivos a través de los cuales experimentamos y conectamos con el mundo. Pero la mayoría de nuestros encuentros ahora ocurren a través de pantallas, así que supongo que es fácil ver cómo hemos racionalizado a Eros hasta la muerte, hasta que aquello que se suponía que nos haría sentir vivos, en su mayoría, simplemente nos hace sentir... eficientes.

La gran ironía, por supuesto, es que al aislarnos de él, nos condenamos a la mediocridad. Peor aún, esta fragmentación del yo nos deja cada vez más susceptibles a la explotación por parte de sistemas y personas indiferentes a nuestros verdaderos intereses. La descorporeización genera sumisión; cuando abandonamos nuestros propios deseos, se vuelve fácil que otros los escriban por nosotros.

La palabra erótico se ha domesticado con el tiempo, reduciéndose a algo que probablemente buscarías en privado. Pero proviene de Eros, uno de los dioses griegos más antiguos, quien, antes de ser Cupido con su arco, nació del Caos mismo. En las primeras historias, Eros no se relacionaba con el romance o la lujuria como lo entendemos ahora. En cambio, era el primer impulso del universo, el pulso que llevó el orden al desorden y unió la materia. Menos un sentimiento que una fuerza, la voluntad que dibuja los átomos en un patrón y crea algo de la nada.

A lo largo de la historia, pensadores desde Freud hasta Audre Lorde han entendido a Eros como una especie de tensión interna. Para Freud, Eros era el instinto vital, el impulso que nos impulsa hacia la conexión y la creación. Para Lorde, es lo que nos despierta del entumecimiento. Escribió en su influyente ensayo «Usos del Erótico»:

«Porque cuando empezamos a sentir profundamente todos los aspectos de nuestra vida empezamos a exigirnos a nosotros mismos y a nuestras búsquedas vitales que se sientan acordes con esa alegría de la que sabemos que somos capaces».

Tanto en el mito como en la teoría, Eros es la misma fuerza: la chispa que despierta la vitalidad de la inercia. Vivir eróticamente es estar en sintonía con ese ritmo, dejar que la energía que anima el mundo también te anime a ti. Pero ese tipo de vitalidad se resiste a la gestión, y es precisamente por eso que el mundo moderno la teme.

Nuestro prolongado alejamiento de Eros lleva siglos ocurriendo. Georges Bataille creía que era el precio inevitable de la civilización. Los animales, escribió en su libro de 1957, “Erotismo”, viven en continuidad con el mundo, sin separarse jamás de lo que son. Comen, duermen, se aparean y mueren sin ruptura entre el ser y el hacer. Los humanos, en cambio, vivimos en discontinuidad. Al crear herramientas, creamos sujetos y objetos, y el yo nació en algún punto de esa división: el que actúa y aquello sobre lo que actúa. El progreso nos dio estabilidad, pero también nos separó del mundo. Escribió Bataille:

«Somos seres discontinuos, individuos que perecen aislados en medio de una aventura incomprensible, pero anhelamos nuestra continuidad perdida. Nos resulta difícil soportar el estado de cosas que nos ata a nuestra individualidad aleatoria y efímera».

Nuestra individualidad —lo que fetichizamos— es también nuestro tormento. Anhelamos la sensación de ser olas entre otras olas, incluso mientras construimos sistemas para evitar precisamente eso.

Solo hay dos caminos de regreso a esa continuidad: la muerte y lo erótico, que, como nos recuerdan los franceses al llamar al orgasmo “la petite mort” (la pequeña muerte), son más parecidos de lo que nos gustaría pensar. Leído junto a Freud, el erotismo se convierte en un modelo de vida: lo que Bataille llamó “aceptar la vida hasta la muerte”. El sexo es un camino, la muerte es otro, pero también lo es perderse en la danza, la devoción, el arte, el asombro, la buena conversación: cualquier cosa que disuelva momentáneamente la frontera entre uno y el mundo.

Sin embargo, si la tragedia de la época de Bataille fue que la civilización nos separó de la continuidad, la nuestra es que hemos construido máquinas para institucionalizar esa ruptura. Ya no nos separamos del mundo; nos desplazamos por él. El sujeto y el objeto han sido suplantados por el usuario y la interfaz, y lo que antes era un encuentro se ha convertido en una evaluación medida en métricas. Este sistema nos enseña no a conocer a los demás plenamente, sino a mantener una distancia segura, tratando cada interacción como una tabulación mental. ¿Soy más atractivo? ¿Más gracioso? ¿Más estable? ¿Debería beber agua con clorofila también?

Es fácil confundir esta hiper-conciencia con autoconocimiento. Pero cuanto más nos vigilamos, menos nos conocemos realmente. Lo erótico es estar absorto en personas, lugares, comidas, música, arte, museos. Sin evaluarlos desde la distancia para ver cómo influirán en tu imagen personal en línea.

“Eros y depresión son opuestos. Eros saca al sujeto de sí mismo, llevándolo hacia el Otro. La depresión, en cambio, lo sumerge en sí mismo. El narcisista “sujeto de logros” de hoy busca el éxito por encima de todo. Encontrar el éxito valida al Uno a través del Otro. Así, el Otro se ve privado de su alteridad y se degrada a un espejo del Uno, un espejo que afirma la imagen de este último.” —Byung-Chul Han, La Agonía de Eros

Y, sin embargo, lo entiendo. El mundo es un desastre, y el control parece la última droga segura. Es más fácil ajustar tu rutina de cuidado de la piel que enfrentar la posibilidad de que ninguna dosis de retinol pueda arreglar el deterioro más profundo. Pero el control es una euforia frágil. Se desvanece en cuanto sucede algo impredecible.

Eros no funciona así. Al igual que la fuerza que lo creó, puede sentirse un poco como el caos: la destrucción extática del yo, no la obsesión por moldearlo. Te pide que aflojes tu control, que te arriesgues a ser conmovido, no solo emocionalmente, sino más profundamente en partes de ti mismo que has aprendido a aislar. Y eso es aterrador, porque el control promete seguridad, aunque nunca la cumpla. En una era que premia la optimización, Eros actúa como una insurgencia. Es lo que sucede cuando dejas de seguir tus pasos y empiezas a darte cuenta de hacia dónde te diriges.

Audre Lorde llamó a lo erótico «una sensación interna de satisfacción a la que, una vez experimentada, sabemos que podemos aspirar. Porque habiendo experimentado la plenitud de esta profundidad de sentimiento y reconociendo su poder, en honor y respeto por nosotros mismos no podemos exigirnos menos». Esa es mi forma favorita de pensar en el erotismo: como autodominio en el sentido más literal. Sentirse profundamente es volverse más difícil de manipular. No se puede vender mucho a alguien que ya se siente completo, por eso nos enseñan a estar ligeramente hambrientos todo el tiempo, ya sea de amor, de validación o de una versión de nosotros mismos que pueda mejorarse un poco más.

Cómo cultivar más Eros

Mis propuestas:

1. Buscando la lentitud.

La velocidad es enemiga de la profundidad. Avanzamos por la vida como si llegáramos tarde a algo de lo que nadie nos dijo cuándo empezaría. “¿Cómo estás?” “Qué liado”. Dios, esa frase me dan ganas de meterme en el tráfico.

Esta prisa constante también altera nuestra percepción del tiempo. El tiempo no es fijo; es elástico. Se estira o se rompe dependiendo de cuánto de ti esté realmente presente. Treinta minutos en una cinta de correr se sienten como una eternidad; Treinta minutos en el teléfono se desvanecen sin que te des cuenta. En uno, estás en tu cuerpo; en el otro, estás como suspendido, recorriendo la superficie de la vida en lugar de estar en ella. Esa diferencia, esa brecha entre el tiempo invertido y el tiempo sentido, es el patio de recreo de Eros.

Los psicodélicos lo demuestran. Cualquiera que haya consumido hongos psicodélicos (usados durante milenios) sabe que el tiempo deja de comportarse como tal. Cómo se estira, cómo se devuelve a ti cuando la cálida turbidez y los colores fluidos entran en acción. La lentitud se ha convertido en una palabra maldita, pero si vives como es debido, todo debería desarrollarse en esa zona temporal profunda donde las cosas rezuman y se estiran en lugar de difuminarse. La alternativa es esa típica postura encorvada sobre el portátil, con el estómago encogido, corriendo para tachar todas las tareas pendientes posibles antes de recordar que la mayoría no importan.

2. Proteger tu atención.

El erotismo se marchita bajo vigilancia, especialmente la auto-vigilancia. Crea un espacio sin vigilancia. El misterio es oxígeno para el deseo. Pruébalo.

3. Abrazando la sinceridad.

Eros odia la ironía. No puedes disfrutar del mundo si estás demasiado ocupado fingiendo que no te importa. Hemos construido toda una cultura en torno a la distracción, pero la vitalidad erótica requiere exposición.

4. Viviendo por debajo del cuello.

Nos hemos convertido en una especie de cabezas flotantes: todo cerebro, nada de cuerpo. La mayoría vivimos como si estuviéramos pilotando una máquina desde la sala de control en lugar de estar dentro de ella. Pero el erotismo vive en carne y hueso. No tienes que hacer yoga, ejercicios de respiración ni lo que sea que esté de moda esta semana; solo tienes que recordar que tienes un cuerpo.

Bonus: El colapso de lo “cool”

Antes una forma de eludir el sistema, lo cool ahora lo alimenta. Cambiamos la autonomía por la estética; no es de extrañar que la cultura esté desintegrada.

Ser “cool” es uno de esos conceptos escurridizos que no se debe analizar con demasiado detalle. Todos lo desean, pero no es “cool” admitirlo. Es un estatus que no puedes reclamar sin perderlo. Ser “cool” desafía cualquier definición por diseño. Si tienes que preguntar qué es, es prueba de que no lo tienes.

Esa vaguedad también facilitó su apropiación. Como nunca nos pusimos de acuerdo sobre qué es exactamente “cool” (ni examinamos por qué lo queremos), lo dejamos indefenso, un bien común saqueado primero por las revistas de moda y actualidad (muchas compartían calle: Madison Avenue) y ahora por el algoritmo. Nacido como un lenguaje tácito, ha sido descompuesto y convertido en una herramienta coercitiva, diseñada para hacernos codiciar cosas que no necesitamos y aspirar a ideales sin ninguna influencia real en nuestra calidad de vida.

Lo deseamos con tanta intensidad que tomamos decisiones que desafían nuestra propia lógica: buscamos productos y estilos de vida no por su utilidad, sino por su proximidad a la idea de lo moderno. Y en esa búsqueda, hemos vaciado lo moderno de la riqueza cultural que una vez lo hizo valioso. Lo que antes era un acto de ser se ha convertido en un acto de comprar, y al buscarlo tan incansablemente, lo hemos extraído de la cultura por completo.

2025: El Verano de la Podredumbre Cerebral

Así es como llegamos a ese Verano, como lo bautizó Business Insider, donde «la mayor vibra es la falta de verdadera vibra». El torrente sanguíneo cultural sigue en movimiento, pero lo que lo recorre son microdosis de caos: vídeos de conejitos generados por IA, la discordante canción de Jet2 Holiday, lamebots que se autoinducen a una psicosis inducida por GPT en Chat, chanclas carísimas que demuestran que el marketing puede convertir el material de los flotadores de piscina en un símbolo de estatus.

A diferencia de veranos pasados, no hubo en el de 2025 una gran inyección de adrenalina que impulse a todos a correr en la misma dirección. A mitad de agosto aún no había una canción del verano ni un color dominante. El año 2024 fue el verano de las Brat. El año anterior, el rosa Barbie. Ahora, lo más parecido a un monocultivo que hemos visto es un colapso colectivo por el anuncio de American Eagle de Sydney Sweeney: menos una atmósfera unificadora que un ataque de ansiedad masivo. (Como ejemplo, ver el vídeo de TikTok de “Consigue los vaqueros de Syd antes de que se agoten”.)

Y si estar a la moda siempre ha implicado pasarlo bien, el verano de 2025 ha sido todo lo contrario. Ha sido el Verano del Descanso: un agotamiento colectivo que se manifiesta en pequeñas peleas en Instagram y noticias políticas llenas de furia. Hay una ira latente bajo todo: olas de calor insoportables, Trump dominando el ciclo informativo con arrebatos sin sentido, derechos reproductivos revertidos, y la sensación de que hemos llegado al límite de la estimulación e indignación que podemos metabolizar antes de estancarnos. No es de extrañar, entonces, como señaló Casey Lewis en su Substack After School, que TikTok esté lleno de gente que se lamentaba de que “este verano, en la intimidad, es una mierda”. Fue un inusual consenso nacional.

El ambiente no solo está apagado, sino que está completamente destrozado. Lo genial está en ruinas. Pero para reconstruirlo, necesitamos excavar los cimientos.

El nacimiento de lo “cool”

Según el estudio “Cool People”, las raíces más antiguas de lo “cool” se encuentran en la diáspora africana, en ideas de África Occidental como itutu (que en yoruba significa “cool”), que se refiere a un estado de serenidad espiritual y gracia bajo presión. Al enfrentarse a las brutales realidades de la esclavitud y las leyes de Jim Crow (las normas que aseguraban las victorias electorales de los blancos en el Sur de EEUU tras la guerra civil), los afroamericanos redefinieron este ideal como una estrategia de supervivencia, preservando la dignidad y el autocontrol en una sociedad decidida a arrebatárselos.

A mediados del siglo XX, el jazz transformó esta sensibilidad en una forma cultural. Basado en decisiones tomadas en tiempo real, el jazz exigía un equilibrio entre disciplina e improvisación. Para los artistas negros, ejercer esa libertad en espacios estrictamente controlados, a menudo hostiles, era un acto radical. Girar implicaba lugares segregados, viajes inseguros e incluso la negación de necesidades básicas como comida y alojamiento. Dentro de esas limitaciones, los músicos reclamaban autoridad sobre la propia música, decidiendo cómo una canción se doblaría o se rompería, cuándo avanzar o retroceder.

El jazz, en aquel momento, fue la primera encarnación moderna de lo cool: una demostración de que la autonomía cultural podía generarse desde fuera de la jerarquía dominante. Ese tipo de desafío (la negativa a ser definido completamente por un sistema opresivo) es a la vez históricamente específico y fundamentalmente humano. A lo largo de las culturas y épocas, las personas han buscado maneras de reclamar autonomía ante un control rígido, ya sea por la fuerza o por convención. Todos llevamos, arraigado en nosotros, el impulso de resistir la subordinación.

Los autores del libro “Cool: How the Brain’s Hidden Quest for Cool Drives Our Economy and Shapes Our World” sitúan este impulso en el marco más amplio del comportamiento de estatus humano. Describen dos poderosos impulsos: el «instinto de estatus», que nos impulsa a competir por una posición dentro de una jerarquía existente, y el “instinto rebelde”, una aversión a la subordinación tan fuerte que aparece incluso en otros primates. Donde el instinto de estatus asciende, el instinto rebelde esquiva la escalera por completo, a veces inventando nuevas medidas de valor.

Es más fácil pensarlo así. Durante la mayor parte de la historia, el estatus funcionó como una rígida pirámide de suma cero: pocos puestos en la cima, muchos en la base, y el ascenso generalmente requería la caída de alguien. Los industriales del período 1870-1900 codificaron esto en una cultura obsesionada con la ostentación de riqueza, el ascenso social y un conjunto limitado de indicadores de prestigio.

Pero a mediados del siglo XX, las condiciones estaban cambiando. En los Estados Unidos de la posguerra, el aumento de los ingresos permitió que más personas pudieran competir en el antiguo juego del estatus, aunque este seguía estando estructuralmente amañado. La discriminación racial y de género, el control institucional y una asfixiante cultura del conformismo mantuvieron el poder concentrado en la cima. En ese clima, el instinto rebelde encontró terreno fértil.

En las décadas de 1950 y 1960, el “rebel cool” se había cristalizado en un conjunto visible de identidades contraculturales: beatniks con cuellos de polo y boinas negras, hippies con telas sueltas y comunas, yippies presentando teatro satírico de protesta callejera.

Inspirado en la cultura del jazz negro y la revuelta literaria de la Generación Beat, el “rebel cool” fusionó la experimentación artística, el anti-consumismo y el rechazo a la autoridad estatal en un estilo coherente de resistencia. Era un estilo codificado y exclusivo: la vestimenta, la jerga, la música y los gestos actuaban como señales de pertenencia al grupo, permitiendo a sus seguidores reivindicar su posición al margen del juego tradicional del prestigio. Para los hippies, eso significaba alejarse del materialismo y la guerra de Vietnam en favor de la paz y la exploración espiritual; para los yippies, significaba burlarse del poder con actos como intentar “levitar” el Pentágono. Estas subculturas diversificaron la idea misma de estatus, demostrando que se podía imponer respeto mediante la autonomía, la autenticidad y la negativa a “venderse”, en lugar de imitar a la corriente dominante.

La mercantilización de lo “cool”

La energía que antaño impulsaba las huelgas, las revistas underground y las bandas de garaje pronto se desvió. A finales de la década de 1960, la industria publicitaria había ajustado su frecuencia, sintonizando con el lenguaje de la disidencia. La rebelión juvenil, antes alérgica al comercio, se convirtió en una paleta de colores para vender de todo, desde vaqueros hasta colonia.

Thomas Frank, en “The Conquest of Cool”, argumenta que el “capitalismo moderno” surgió cuando las empresas aprovecharon la sátira, el distanciamiento irónico y la retórica revolucionaria para vender productos como emblemas de la autoexpresión radical. Como observa:

(Muchos en el mundo empresarial) “imaginaban la contracultura no como un enemigo a socavar ni una amenaza para la cultura del consumo, sino como una señal de esperanza, un aliado simbólico en sus propias luchas contra las montañas de procedimientos y jerarquías inútiles”.

En efecto, la diferencia, en lugar del conformismo, se convirtió en el nuevo argumento de venta, y los eslóganes surgidos de las sentadas estudiantiles comenzaron a aparecer en campañas impresas y escaparates.

El “instinto rebelde” que Quartz y Asp presentan como una defensa evolutiva contra la subordinación entró en un ciclo de retroalimentación con el capitalismo de consumo. Y nosotros, los humanos, con nuestra tendencia a tomar atajos, pronto nos entusiasmamos con la promesa de comprar versiones de lo moderno a las que antes era difícil acceder. Ya no se limitaba al ascenso vertical de los viejos sistemas de estatus, la aspiración podía venderse lateralmente, a través de una red de nichos en constante expansión.

En una década, las formas de resistencia se habían aplanado en segmentos de mercado. La chaqueta de cuero que llevaban los moteros a los bares de carretera ahora lucía bajo la iluminación de los grandes almacenes. Los imperdibles y la mueca de desprecio del punk aparecían impresos en camisetas producidas en masa. Los códigos de vestimenta regionales del hip-hop, diseñados como actos de autodefinición local, se reconstruyeron para los centros comerciales suburbanos. La publicidad ya no se posicionaba como la voz de la mayoría; empezó a hablar con cadencias de rechazo, vendiendo la sensación de estar fuera de la corriente dominante, asegurándose de que cada compra te mantuviera firmemente dentro de ella.

El modelo que las revistas de Madison Avenue perfeccionaron a finales del siglo XX —identificar los símbolos de la disidencia, presentarlos y vendérnoslos como una identidad que fácilmente señalaba a los demás nuestra condición de rebeldes y cool— no desapareció con el declive de la publicidad impresa y los anuncios de televisión. Migró, se aceleró y se volvió participativo.

Para el siglo XXI, las redes sociales habían convertido el viejo ciclo de cooptación en un reflejo casi instantáneo. Tendencias que antes viajaban por redes clandestinas durante meses ahora surgen y desaparecen en cuestión de minutos (X/Twitter) o días.

Y con ello, el feed derriba la brecha entre la creación y la mercantilización; lo cool ya no está ligado a la escasez ni a la autenticidad, solo a la visibilidad. Y la visibilidad misma se convierte en la moneda de cambio. (Ver: Hacia el fin de la cultura con matices: Cuando lo fácil, digerible y rápido es lo que importa. Siempre buscando el siguiente resumen, el siguiente atajo, la siguiente escapatoria de la incomodidad de no saber.)

Toma como ejemplo el Barbiecore de 2024. Warner Bros organizó una campaña global de 150 millones de dólares (más grande que el presupuesto de la película,) que saturó cada rincón de la cultura, desde cápsulas de alta costura hasta alquileres temáticos de Airbnb.

Las redes sociales presentan estos momentos como fenómenos de abajo hacia arriba, virales porque “la gente” los hizo así. Pero lo que domina el feed a menudo se ve impulsado por los presupuestos de las marcas, los calendarios de relaciones públicas, la difusión de influencers y las colaboraciones con marcas. (Ver: La muerte del intelectual público: ¿Quién moldea ahora la cultura? El cambio de intelectuales a influenciadores afecta a la forma en que nos relacionamos con las ideas y decidimos lo que realmente nos importa.)

El algoritmo se ha convertido en la nueva Madison Avenue, orquestando la participación en lugar de simplemente vender productos. Comprar no siempre implica una compra; basta con publicar tu propio TikTok de Barbiecore.

Conviene pensar en el ciclo así:

Llega algo nuevo vestido como una fuerza reaccionaria. En el caso de Barbie, canaliza el instinto rebelde hacia la reivindicación de la infancia, el feminismo descabellado y un desafío brillante a las narrativas patriarcales.

Los profesionales del marketing empaquetan estos sentimientos en formatos modulares e infinitamente adaptables. Lo que comienza como una expresión de autonomía se reestructura para maximizar la compartibilidad y la visibilidad.

Los usuarios se unen, en parte por diversión, en parte para demostrar fluidez cultural, para demostrar que están “al tanto”.

A medida que la participación crece como una bola de nieve, el instinto de estatus toma el control. Cuanto más visible se vuelve, más necesario se siente unirse, y el ciclo construye una nueva pirámide.

El problema es que gran parte de nuestra cultura ahora funciona en este bucle. Los influencers que consideramos geniales ya han convertido lo que los hizo geniales en ventas de afiliados con enlaces en la biografía. Las subculturas a las que creemos unirnos han sido pre-aplanadas en kits estéticos, listas para pagar. Las películas y series que se aprovechan de la rebelión espiritual no la impulsan; son máquinas de propiedad intelectual multimillonarias que la despojan de estilo, agotan su impulso y venden los restos. (Ver: La Crisis de la Crítica Cultural).

Ya no existe una brecha entre lo genial y el capital. En el instante en que algo se reconoce como deseable, se reenvasa como producto. Lo genial ahora funciona como puro capital, y quienes lo poseen a menudo lo hacen precisamente porque ya lo han intercambiado por influencia, ingresos o ambos. El mercado ya no necesita vendernos lo genial; nos lo vendemos entre nosotros, esperando que cada publicación, compra o pose nos acerque al centro de la atención.

Nota: Agradecemos a Amy Francombe su colaboración en este artículo.

