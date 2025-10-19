Hace cierto tiempo que quiero escribir sobre un fenómeno que tiene gran importancia; quizás para los creadores y los que necesitan concentración especialmente, pero también para otras personas: El impacto actual del teléfono móvil en la atención. Estuve investigando sobre ello, y descubrí que Pilar N Colorado había escrito todo un libro sobre la atención. Así que le pedí ayuda, y este artículo es el resultado de su conocimiento y de nuestro esfuerzo conjunto.

Entrena tu atención para lograr tus metas: Las perspectivas de Pilar

Hace ya unos cuantos años, una situación personal me llevó a un curso de mindfulness y lo empecé a practicar. Hubo mucha gente a mi alrededor —y en redes cuando empecé a divulgar la verdad sobre esta forma de estar en la vida— que me etiquetaron como alguien que estaba más en el mundo espiritual que en la realidad y que me había convertido en una hierbas (a veces en sentido despectivo). Todos se equivocaron.

Lo que más me ha ayudado practicar la meditación en aquella época ha sido poner los pies en la tierra, ser consciente de lo que piso y de lo que percibo con mayor claridad. Al aquietar la mente y bajar las revoluciones del ruido interno y externo, la atención se convierte en un camino limpio y claro que me ayuda a situarme en mi mapa vital: saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir.

Por eso escribí el libro Entrena tu atención para lograr tus metas, para llevar esa claridad a quien la necesite desde un punto de vista práctico y sin necesidad de levitar en la posición de loto. Me he especializado en lo que se denomina mindfulness informal, que no es otra cosa que la práctica con lo cotidiano, el darse cuenta en el ahora, la presencia y un largo etcétera que se resume en atención plena.

Porque cada día cuesta más mantener la mente en un solo lugar y somos menos capaces de concentrarnos. Eso nos dicen, y disculpa que hable en primera persona de plural porque quizá no sea tu caso, y a mí no me gusta generalizar, aunque hoy lo vaya a hacer. Quizá eres de los que lee una frase y la mirada se le escapa. O de los que abren el correo y, antes de terminar, ya está mirando otra pestaña.

Nos quejamos de falta de memoria, de dispersión, de no poder sostener el foco ni unos minutos, lo que no es del todo cierto porque mucha gente entra en redes sociales solo un momento y se concentra en un scroll infinito sin darse cuenta del paso de las horas. A la media hora sentimos cansancio, saturación, y ni siquiera sabemos de qué.

En mis libros y posts digo que no es que hayamos perdido la atención, es que la hemos saturado y la gestionamos mal. Un niño que en clase está observando los pájaros del parque, no es que tenga déficit de atención, es que le aburre lo que dice el profesor y prefiere «atender» a otra cosa.

Nos cuesta concentrarnos, pero no porque nos falte atención: porque la hemos dispersado en mil direcciones. Vivimos con la mente en mil sitios a la vez. Mientras hablamos, pensamos en lo siguiente; mientras trabajamos, consultamos el móvil; mientras escuchamos, respondemos mentalmente. Saltamos de una cosa a otra sin descanso y esa sobrecarga de estímulos acaba por desconectarnos del momento presente.

Atiende bien a eso porque tiene que ver con la multitarea: sí, la multitarea es posible e, incluso, deseable (montar en bici hablar y masticar chicle al mismo tiempo). Es la multi-atención lo que no podemos hacer porque es única. Solo puede estar enfocada en una cosa y es el querer atender a varios estímulos a la vez, lo que hace que te disperses. Y lo que más tiempo lleva es volver a lo que estabas con la misma concentración.

Nota de Salvador: Quise estudiar derecho civil mientras escuchaba inglés y no aprendía ninguna de las dos asignaturas. Quise dormir con un audio de aprender “gestión de riesgo” y sólo conseguí tener pesadillas. La multitarea eficaz no existe. Solo estoy pasando rápidamente de una tarea a otra, agotándome por el camino. Si quiero rendir, debo hacer una sola cosa. Todo lo demás es ruido.

Vivimos en un entorno que no deja espacio al silencio. Todo reclama respuesta inmediata: mensajes, llamadas, correos, notificaciones. El móvil vibra, la pantalla se ilumina, y la mente se dispersa. Pero más allá de la tecnología (siempre puedes apagar el teléfono o quitar las notificaciones), hay un ruido más profundo: el de las preocupaciones, el estrés, las exigencias que se repiten con insistencia dentro de la cabeza. Todo eso nos aleja de la claridad mental y nos lleva a actuar en piloto automático.

Vivimos saltando del pasado al futuro, y en ese salto, el presente se nos escapa entre los dedos.

Por eso insisto en que, a menudo, creemos que el problema está fuera, que basta con apagar el móvil o desconectar de las redes. Sin embargo, la distracción nace dentro. El móvil no crea la dispersión: solo amplifica una mente que ya no sabe descansar. Es la mente la que, acostumbrada a la velocidad, busca estímulos sin parar. La que huye del silencio porque no sabe cómo sostenerlo.

En Entrena tu atención para lograr tus metas hablo de esa mente dispersa que rumiamos sin darnos cuenta. De esa sensación de haber pasado el día entero «haciendo cosas» sin recordar en qué se nos ha ido el tiempo. Y explico que no se trata de tener más fuerza de voluntad, sino de aprender a entrenar la mente para sostener la atención y dirigirla hacia lo esencial de cada momento.

Si me lees sabrás que no hablo de prohibiciones ni de listas imposibles. Hablo de un entrenamiento: un proceso gradual y compasivo para reeducar la mente, para enseñarle a estar presente y elegir a qué prestar atención. La atención, igual que los músculos, puede fortalecerse si la ejercitamos. Con constancia, práctica y pequeños ejercicios diarios. A lo largo del libro propongo un programa de seis semanas que te guía desde lo más básico —respirar con conciencia— hasta mantener la concentración sostenida y flexible. Es un recorrido que devuelve el equilibrio, la calma y la lucidez a la mente.

Cuando vuelves a entrenar tu atención, recuperas el poder de elegir. Dejas de reaccionar por impulso y vuelves a actuar con intención. Descubres que cada respiración puede ser un ancla, que la quietud también es una forma de acción, y que la mente enfocada no necesita hacer más, sino estar mejor.

Lo que me parece más importante de entrenar la atención, es aprender a reconocer cuándo te has ido y cómo volver. Descubres que puedes detener el ruido interno con algo tan sencillo como respirar, observar o escuchar de verdad. Aprendes a sostener una conversación sin mirar el teléfono, a escribir un texto sin saltar entre ventanas del navegador, a saborear una comida sin revisar el reloj. El móvil, las distracciones, el ruido mental seguirán ahí. Pero tú habrás aprendido a no dejar que te arrastren. Porque entrenar la atención no es renunciar al mundo, sino aprender a habitarlo con presencia.

Nota de Salvador: Un ejemplo es el efecto en la lectura, cada vez más breve. La lectura profunda exige presencia, pero nuestro cerebro se ha acostumbrado a lo inmediato, a lo superficial. Si te gusta el tema: La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas: La vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.

Esa práctica cotidiana transforma más de lo que parece. Porque detrás de la falta de atención hay cansancio, frustración y una sensación constante de no llegar a nada. Vivimos agotadas no por exceso de tareas, sino por la energía mental que perdemos cambiando de foco una y otra vez. El cerebro tarda varios minutos en recuperar la concentración después de una interrupción, y ese esfuerzo repetido nos deja exhaustas.

En el libro propongo un camino de seis semanas para recuperar el foco, basado en tres pilares: dirigir, sostener y flexibilizar la atención. Dirigirla hacia lo importante. Sostenerla el tiempo suficiente para avanzar. Y flexibilizarla para adaptarte sin perder tu centro. No se trata de convertirte en una persona rígida o desconectada, sino de aprender a moverte con presencia, sin que el entorno decida por ti.

En las primeras semanas trabajo contigo la observación consciente: darte cuenta de cómo funciona tu mente, cuándo se dispersa, qué la interrumpe. Después introduzco prácticas para fortalecer la atención: respiración, ejercicios de concentración, rituales de enfoque. Y, más adelante, te enseño a llevar esa atención entrenada a tu día a día: al trabajo, a las relaciones, a la gestión del tiempo.

El entrenamiento no busca que elimines distracciones, sino que desarrolles una mente más estable y clara. Una mente capaz de elegir a qué atender, de sostener la calma incluso en medio del ruido. Una mente que ya no necesita revisarlo todo, saberlo todo, responder a todo.

Cuando entrenas tu atención, recuperas poder. El poder de decidir en qué inviertes tu energía, con quién compartes tu tiempo, qué pensamientos alimentas y cuáles sueltas. Dejas de vivir con la sensación de correr detrás de algo que no alcanzas, y vuelves a sentirte presente en lo que haces.

La atención no es una cualidad que unas personas tengan y otras no. Es una capacidad natural que se debilita con el uso inadecuado y se fortalece con la práctica. Y aunque vivimos en un mundo que parece diseñado para robárnosla, también tenemos la posibilidad —y la responsabilidad— de recuperarla.

No puedes controlar los estímulos del mundo, pero sí cómo los gestionas. No puedes evitar que el móvil suene, pero puedes elegir no responder de inmediato. No puedes impedir que surjan pensamientos, pero sí decidir si los sigues o los dejas pasar.

Cada respiración, cada pausa, cada gesto consciente es un recordatorio: la atención se entrena. Y cuando lo haces, todo cambia. Porque entrenar la atención no solo busca que mejores tu productividad: te devuelve a ti mismo.

Este texto está basado en mi libro Entrena tu atención para lograr tus metas, una guía práctica y profunda para recuperar la claridad, la calma y la dirección en un mundo que nos empuja a la dispersión.

Cuando el teléfono te roba silenciosamente tu atención y tu capacidad cerebral: La perspectiva de Salvador

Como complemento a lo que señala Pilar, quisiera llamar la atención sobre algo que me sorprendió mucho cuando lo descubrí: Un teléfono apagado y en silencio puede mermar tu concentración y claridad mental. Es decir, afecta a tu memoria, tu atención y tu rendimiento general. Es mejor dejarlo en otra habitación. Por supuesto, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones científicas, como vas a ver.

Durante muchos años practiqué algo que había leído en un libro: Todos tenían acceso a mi oficina, cuando quisieran. Podían interrumpirme siempre que fuera necesario. Se suponía que eso era lo que hacían algunos grandes líderes americanos. Gran error: Mi atención funciona como una batería de coche: cada vez que la gastaba en una distracción innecesaria, me quedaba menos “batería” para lo que de verdad importaba. Resolvía lo inmediato, pero lo importante seguía acumulando polvo durante meses.

Cuando un teléfono silencioso no es inofensivo

Algunos estudios han revelado algunas cosas sorprendentes:

Sólo oír una notificación del teléfono -sin siquiera comprobarla- altera la concentración de forma comparable al impacto cognitivo de la conducción distraída. En un estudio realizado en 2015 por Stothart y sus colegas, los participantes que recibieron llamadas o mensajes de texto silenciosos (aunque nunca interactuaron con sus teléfonos), cometieron muchos más errores, mermando el rendimiento.

Tener el teléfono cerca perjudica la memoria de trabajo y la inteligencia. Un estudio realizado por Ward et al. en 2017 con 500 personas comprobó cómo la mera proximidad de un dispositivo móvil afecta a la función cognitiva. Los participantes que tenían el teléfono encima de la mesa obtuvieron resultados significativamente peores que los que lo colocaron en un bolso o en otra habitación. Sorprendentemente, este efecto se mantenía incluso si el teléfono estaba completamente apagado: la mera cercanía del aparato drenaba recursos cognitivos, probablemente debido a los esfuerzos subconscientes por ignorarlo .

Un teléfono apagado ralentiza nuestra atención. Un estudio realizado en 2023 por Skowronek y sus colegas publicado en la revista descubrió que los estudiantes con teléfonos cerca (pero apagados) mostraron aproximadamente un 8,5% menos de atención y un 9,3% menos de velocidad de procesamiento. Esto ocurría independientemente de si los participantes se consideraban «dependientes del teléfono», lo que sugiere que se trata de un fenómeno universal.

Cómo recuperar tu atención: Un checklist

Como ves, tu cerebro percibe tu teléfono como algo personalmente relevante. Tu mente trabaja silenciosamente para ignorar esta distracción, utilizando recursos que de otro modo te ayudarían a mantenerte concentrado y productivo en otra cosa.

Siempre tenlo en mente: La atención no es infinita. El mundo compite cada vez más por robarte unos pedacitos de tu atención, por fragmentarla todavía más, pero entrenarla sigue siendo una elección personal. De ti depende. --Álvaro García: ¿Por qué cada vez nos cuesta más concentrarnos? La crisis de la atención

He aquí un checklist eficaz para hacer seguimiento diario de tus hábitos con el objetivo de reducir el drenaje de atención que causa tu teléfono:

Desactiva las notificaciones. Si es posible, también las llamadas (al fin y al cabo, muchas son de vendedores).

Establece una Zona Libre de Teléfono para la lectura o el trabajo profundo. Mantén el teléfono completamente fuera de tu espacio de trabajo, idealmente en otra habitación. Esto también incluye el reloj inteligente.

En su defecto, esconde el teléfono: Si no es posible colocarlo en otra habitación (por ejemplo, estás en una biblioteca o en el trabajo), ponlo fuera de la vista en una bolsa cerrada o en un cajón. No basta con darle la vuelta o silenciarlo. Tiene que estar fuera de tu vista y de tu alcance. Probablemente, cuanto más lejos, mejor.

Finaliza lo que tengas que hacer con el teléfono antes de “secuestrarlo”. Antes de trabajar a fondo en una tarea, y así eliminar posibles distracciones, lleva a cabo lo pendiente con tu teléfono (envío de mensajes necesarios, comentarios a familiares, etc). Esto evita que la mente divague a causa de tareas o mensajes sin resolver.

Haz una plantilla de hábitos , por días, donde puedes apuntar si cumples tus objetivos respecto del teléfono: Su tiempo de uso, especialmente scrolleanado y en redes sociales; si has disfrutado del ocio sin pantallas; y si no lo has utilizado antes de dormir o al despertarte.

Planifica las revisiones del teléfono: Planifica pausas específicas para comprobar tu teléfono, eliminando el impulso subconsciente de resistirte constantemente a comprobar las notificaciones. Pueden ser cuando acabes una tarea determinada (mi favorito), o cada dos horas, por ejemplo.

Puntos clave

Tu memoria de trabajo -el espacio de trabajo mental para resolver problemas, tomar decisiones y gestionar la información- es, como las baterías, limitada. Cuando las distracciones irrelevantes ocupan silenciosamente este espacio, tu rendimiento se resiente. Recuerda:

La proximidad importa: Incluso un teléfono apagado y en silencio afecta a la concentración.

Las notificaciones distraen : Las notificaciones sin revisar perjudican la atención. Pero tampoco las revises constantemente. Desactívalas o revísalas al finalizar una tarea.

La fatiga mental “pesa” (es como si lleváramos una mochila cargada de piedras a todas partes). Y puede producir ansiedad (muy frecuentemente), o apatía.

Resistirse al teléfono también consume “batería”: Tu cerebro utiliza recursos cognitivos para ignorar el teléfono.

La mejor solución: Mantén tu teléfono completamente fuera de la vista con las notificaciones desactivadas, idealmente en otra habitación.

Tu teléfono puede estar saboteando silenciosamente tu productividad. Mantenerlo “secuestrado” puede aumentar significativamente tu atención y rendimiento general.