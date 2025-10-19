Humanidades y Estilo

Carol Zabal
1d
1d

Touché💜 No es que nos falte atención, es que la tenemos dispersa en mil direcciones y encima nos machacamos por no "rendir" más. Es agotador.

Me ha encantado tu enfoque del "entrenamiento gradual y compasivo" porque es justo lo contrario al típico rollo de "tienes que concentrarte YA o eres un desastre". Lo del mindfulness informal me parece clave: no se trata de levitar en posición de loto, sino de volver al aquí y ahora mientras haces la compra o te tomas un café.

Lo que yo añadiría es que para muchas personas, desconectar del móvil o entrenar la atención choca frontalmente con esa presión de "estar siempre disponible". Como si desactivar las notificaciones fuera un crimen. A veces recuperar la atención también implica darse permiso para NO estar pendiente de todo y de todos 24/7. Y eso, en un mundo que nos quiere multitarea y perfectas, es todo un acto revolucionario.

Gracias por compartir esto de forma tan honesta y práctica. Voy a buscar tu libro.

David
1d

Hay algo muy interesante de Agustí Lopez que escribió sobre esto, por si puede interesar, ya que yo lo tendré presente tanto como pueda: Párate un segundo y piensa.

¿Cuántas veces has abierto ya hoy el correo electrónico? Es más, ¿es lo primero que hiciste al levantarte? ¿En el baño tal vez?

¿Cuántas veces has echado la vista hacia el móvil o, peor, al reloj buscando esa última notificación pretendidamente urgente?

¿Cuántas interrupciones has tenido hoy? ¿Cuántas veces alguien de tu equipo o de tu entorno ha cortado tu flujo de trabajo?

¿Cuántas veces te has distraído sin que nadie influya y has acabado haciendo algo distinto a lo que te habías planteado?

