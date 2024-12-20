Tu Favorita Vende una Fantasía Pedófila

Este artículo muy popular de Jade Hurley fue publicado hace un tiempo, pero algunas circunstancias de Substack impidieron que pudiera enviarse por correo electrónico, pero sí apareció en el app.

Por esa razón, se ha mantenido aquí esta presentación del artículo, pero se envió de nuevo el artículo en mayo del 2025:

Muy popular (16k likes, 652 comentarios y 2686 restacks) y brillante ensayo, en verdad:

La feminidad, en mi opinión, es coacción. La feminidad se sienta entre el público, observa cómo el mundo se deleita y adora una idea de ella -ésta es la mejor época de tu vida, tu juventud pasa muy deprisa, nunca serás tan joven y bella como ahora-y luego sale del teatro a un mundo sin opciones. No puedes tener libre albedrío ni autonomía personal: eres una niña. Lo que dices no puede ser brillante-se dice como una chica. No puedes ir en monopatín, tu equipo de fútbol no tiene financiación para viajar a los Nacionales, el idiota de tu equipo de debate representará a la escuela, a pesar de que tú has hecho la mayor parte del trabajo. Siempre es la frase final del otro lado de la decepción: Eres una chica, eres una chica, eres una chica.

Con grandes citas:

«Fantasías masculinas, fantasías masculinas, ¿todo está dirigido por fantasías masculinas? Sobre un pedestal o de rodillas, todo es una fantasía masculina: que eres lo bastante fuerte para aguantar lo que te echen, o demasiado débil para hacer algo al respecto. Incluso fingir que no estás satisfaciendo fantasías masculinas es una fantasía masculina: fingir que no te ven, fingir que tienes vida propia, que puedes lavarte los pies y peinarte inconsciente del vigilante siempre presente que mira por el ojo de la cerradura, que mira por el ojo de la cerradura de tu propia cabeza, aunque no sea por ningún otro sitio. Eres una mujer con un hombre dentro que observa a una mujer. Eres tu propio voyeur».

Como señala David, es algo en lo que algunos/as hemos estado pensando desde hace tiempo:

Para un grupo demográfico de mujeres que, históricamente, no han criado a sus propios hijos, no han realizado la mayor parte de las tareas domésticas y han sido mantenidas fuera de la esfera pública, es lógico enfrentarse al agobio de la vida moderna y feminista con un deseo de retorno. El aburrimiento y las penurias de sus antepasadas se han transformado en una vida de ocio, de pilates de pago, uñas de gel X de almendra e interminables retoques de mechas. Una vida de silencio torturado parece ahora pacífica en contraste con la lucha financiera, social, política y emocional de ser una mujer trabajadora en 2024.

O 2025.

Podría estar seleccionando casi todos sus párrafos, este es sólo uno de los que me han gustado:

La «feminidad» es una cuerda floja y difícil, y puede revocarse tan rápido como se ofrece. Puede existir junto al trabajo, claro, siempre que sea doméstico y se haga con una sonrisa. Puede existir junto a la sexualidad, claro, siempre que no sea ni demasiado ni demasiado poco. Puede existir junto al esfuerzo, claro, siempre que se dedique a tener un aspecto modesto, cuidado e ideal para el consumo masculino. Lo femenino occidental, en el fondo, no es amenazador para lo masculino occidental: se espera de las mujeres blancas que no se enfrenten a nadie, que no se esfuercen y, sí, que sean recatadas. Todo vuelve al control patriarcal: cuanto más joven, pequeña e ingenua seas, más fácil será para los hombres imponerte sus ideales.

Dejamos aquí algunas imágenes del artículo original:

De hecho, también es Sabrina.

.

l.

Es la puesta en escena donde continúa la fantasía:

"Su campaña, realizada por el fotógrafo Jack Bridgeland, encaja perfectamente en la estética nostálgica y altamente femenina que Carpenter ha cultivado en los últimos años. Me sentí como si volviera a ser una chica joven, jugando en mi habitación«, dice la cantante sobre el decorado cinematográfico...»

.

.

Lo peligroso es el impacto más allá de Sabrina.

La fascinación por la sexualidad pre-púber tiene consecuencias tangibles, la mayoría de las cuales perjudican a las niñas que las mujeres adultas, como Sabrina, emulan.

En su intento de escapar de la niñez, los jóvenes de hoy aceptan amablemente su propia explotación... siempre que venga en un envoltorio feminista.

Me pregunto si su proximidad a Girl la mantendrá más segura. Más valiosa para todos nosotros.

Me pregunto si ése es el objetivo.

Nota: Agradecemos a Jade Hurley su colaboración en la traducción y difusión de este artículo, cuyo original es el siguiente:

