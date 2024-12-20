Cultura y Estilo

Salvador Lorca 📚
Dec 20, 2024

¿Por qué Sabrina Carpenter y su equipo lo empaquetarían como una fantasía preadolescente? ¿Es la llamada «fantasía pedófila» una creación propia de Sabrina, o hay factores más amplios en juego?

Salvador Lorca 📚
Dec 20, 2024

Desconozco casi por completo a esta persona PERO he visto sus anuncios y me parece TAN evidente que intenta inducir fantasías pedófilas con toda su estética y eso debería ser algo que nos preocupara a todos.

6 comentarios más...

