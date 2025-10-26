Humanidades y Estilo

Discusión sobre este post

Jaime Blanco
19h

Artículo para enmarcar y no olvidar nunca. El Bonus es brutal, las recomendaciones son muchas de una lógica apabullante. Muchas gracias. 🙏

20h

Lo veo claro. Cuando la enfermera empezó a grabar las últimas palabras de sus pacientes, no esperaba descubrir un mapa del alma humana. A lo largo de quince años y más de trescientas muertes, escuchó las mismas confesiones, arrepentimientos y revelaciones: distintas voces, las mismas verdades. Sus notas revelan algo inquietante pero esperanzador: la mayoría de la gente no teme morir. Temen no haber vivido realmente. Éstas son las siete lecciones susurradas entre la vida y la muerte, las verdades que aún pueden salvarnos a los demás.

