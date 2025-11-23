«La soledad del expatriado es de un tipo extraño y complicado, porque es inseparable de la sensación de ser libre, de haber escapado». - Adam Gopnik, París a la Luna

Por: Sarah Bringhurst, que escribe “Escapada a la Librería”.

Hace un millón de años (o quizá más cerca de los dieciséis), tenía veinte y tantos, un bebé y un niño pequeño. Mi marido y yo llevábamos casados casi cinco años, y estábamos en nuestro primer intento ilusionado de mudarnos a Italia.

Vivíamos en un apartamento en el piso de arriba de un pueblecito al borde de los Alpes Piamonteses. El mobiliario era poco inspirador, pero se oían las campanas de la iglesia desde nuestra ventana abierta. Y en lo alto de la colina estaban las ruinas de un castillo del siglo XVI bombardeado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Todos los graffiti de las paredes de Italia cantaban al amor (una nota de amor garabateada en una pared del centro histórico de Saluzzo, que decía “puedo volar contigo”, se convirtió en el lema oficioso de nuestro matrimonio).

Pero digo «primer intento» por una razón. Aquella breve estancia en Italia me pareció todo lo que siempre había soñado, pero duró menos de un año. Teníamos mucho que aprender. «Nómada digital» aún no era un término en mi vocabulario por aquel entonces, y no conocía a nadie más que se hubiera trasladado al extranjero tan joven y de forma tan precaria.

Estaban los diplomáticos, por supuesto, y los expatriados trasladados por trabajos de altos vuelos. Había oído hablar de familias de militares, de misioneros, de profesores de escuelas internacionales. Lo que todos parecían tener en común era que pertenecían a algún tipo de institución, y así era como habían conseguido propulsarse a Elsewhere.

No tenía un nombre para la gente como nosotros, que sólo queríamos irnos a vivir al extranjero y tratábamos desesperadamente de encontrar la manera de hacer posible ese sueño. Y tampoco podía encontrar ningún modelo real para hacerlo siendo veinteañeros con niños pequeños y sin carreras establecidas, y mucho menos ahorros.

Lo cual no me impidió seguir buscando. Entre viajes kafkianos a las oficinas del gobierno local para tramitar la nacionalidad de mi marido (y, por tanto, nuestro derecho a quedarnos en Italia), busqué puntos de referencia, un mapa para mudarme al extranjero, o quizá simplemente alguien que me entendiera.

Los únicos modelos que encontré fueron algunos como Bajo el sol de la Toscana, o Un año en la Provenza, sobre la reinvención de la mediana edad en el sur de Europa. Pero las protagonistas de estos libros tenían entre cuarenta y cincuenta años, y se mudaban sin hijos. Aunque sus vidas en el extranjero podían ser un reto, ninguno de esos retos tenía que ver con pañales o preescolar o niños que no duermen toda la noche.

Entonces descubrí París a la Luna, de Adam Gopnik. En 1995, The New Yorker le invitó a trasladar a su joven familia a la Ciudad de las Luces. ¡Qué fantasía hecha realidad! Decir que estaba pendiente de cada palabra de Gopnik sería subestimar el efecto que este libro tuvo en mí. Su vida era el material de mis sueños más salvajes.

En efecto, se trasladó a París y pasó cinco años enviando ensayos eruditos a The New Yorker. Luego publicó esos ensayos como un libro superventas. El glamour que se aferraba a la vida de Gopnik sólo aumentaba por mi sensación de parentesco imaginario: tenía dos hijos pequeños, como yo, y escribía con humor y ternura sobre las alegrías y los retos de la vida familiar cotidiana en el extranjero.

Por supuesto, incluso a finales de la década de 2000, cuando descubrí París a la Luna, evocaba un mundo en vías de desaparición. Sobre todo por el hecho de que la realidad de Gopnik era una en la que una revista pagaba a alguien para que viviera en París durante cinco años y enviara de vuelta alguna que otra misiva.

Pero el entorno en el que escribía también era diferente. Los teléfonos móviles aún no existían. Las tiendas de bocadillos TikTok estaban a décadas vista. Recordando París a la Luna ahora, un cuarto de siglo después (se publicó en 2000), me sorprende lo mucho más cerca que se siente del París de Hemingway que del nuestro.

Aun así, en aquella época, era posible convencerme -aunque más que nada por puro deseo- de que Gopnik y yo teníamos mucho en común.

Comprar pan en mi panadería favorita . Siempre daban palitos de pan grissini largos a los niños.

Volvía al hecho de que sus años en París transcurrieron en plena paternidad temprana. El libro pasa de conversaciones filosóficas en cafés a tardes en los Jardines de Luxemburgo con sus hijos. Lo leí sin aliento en nuestro pequeño apartamento del norte de Italia, e intenté convencerme de que mi vida era -y sería cada vez más- como la suya.

Y en cierto modo, era cierto. Lo que más me gustaba del libro de Gopnik eran los pequeños detalles íntimos de su vida en París. Me identifiqué con muchos de ellos: los momentos de desconexión cultural, la burocracia napoleónica que comparten Francia e Italia. La sensación surrealista de ver a tu hijo pequeño tan a gusto en un lugar en el que aún te sientes extranjero.

El helado y la opulencia del viejo mundo en Milán. Algo de vivir mi vida cotidiana con este tipo de telones de fondo alimentaba mi alma.

Sobre todo, esto:

«Lo más difícil de transmitir es lo hermoso que es todo y cómo esa belleza parece ser todo lo que necesitas».

Sí, eso era exactamente lo que yo sentía. Siempre intentaba y no conseguía explicar mi deseo irrefrenable de trasladarme a Italia. ¿Cómo puedes decir que te mudas a un sitio sólo porque es bonito?

Pero así era. Por aquel entonces, apenas conocía la sanidad universal, los contratos indefinidos o la red de seguridad social. Nadie se sorprendió más que yo cuando mudarme a Europa mejoró mi vida de todas las formas prácticas posibles .

No siempre lo admito, pero es cierto: me mudé aquí por belleza. Porque me cambió lo que había en el fondo de mi vida. Supongo que tuve la intuición de que, si se daba una oportunidad, el escenario podía convertirse en personaje.

Muy a menudo, los estadounidenses parecen pensar en la belleza -cuando piensan en ella- como un extra espumoso; un «bonito tener» o algo que sólo merecen los ricos. En Italia, y en tantos otros lugares de Europa, la belleza es algo que se respira con el aire. Un capuchino en una plaza. La curva de una ruina romana. Flores en jardineras, asomadas sobre adoquines.

No todo el mundo parece darse cuenta de ello, ni le importa, pero para quienes tienen una sed innata de belleza, puede convertirse rápidamente en una necesidad. Como el aire. Una razón por la que no puedes imaginar volver atrás.

Gopnik parecía estar de acuerdo conmigo en esto, e hizo que el sentimiento sonara razonable. Inevitable, incluso. Me deleité con la elegancia con la que dijo todo lo que yo sentía. De hecho, estaba tan atrapada en el encanto de París a la Luna que el final del libro me cogió completamente por sorpresa.

Ahí estamos, en la última página, delirando sobre las luces de cuento de hadas de la Torre Eiffel. Entonces Gopnik menciona casualmente que van a volver a Nueva York.

Me quedé atónita. Increíble.

¿Por qué demonios? Si amabas Europa como él (como yo), ¿por qué ibas a marcharte?

Mirando hacia atrás, sospecho que su regreso pudo tener algo que ver con el fin de The New Yorker, que pagaba la factura.

Sin embargo, Gopnik dice algo más:

Las fuerzas que nos atraían a casa eran bastante fuertes e incluso bastante atractivas: Para empezar, queríamos que Luke fuera a un colegio de Nueva York. «En París tenemos una existencia hermosa, pero no una vida plena», dijo Martha, resumiéndolo, «y en Nueva York tenemos una vida plena y una existencia nada hermosa».

Y ahí estaba. La pregunta saltó y me agarró por el cuello.

¿Una existencia hermosa o una vida plena?

¿Una existencia hermosa o una vida plena?

Nota: La imagen del inicio es la vista que tengo a través del puente en el paseo que doy todos los días con mi perro en Ámsterdam.

Siguió tamborileando dentro de mi cabeza, mucho después de que cerrara el libro. Sigo pensando en esa pregunta ahora, casi dos décadas después.

Una existencia hermosa o una vida plena. ¿Qué demonios quería decir Martha Gopnik?

La parte de la existencia hermosa la entendí inmediatamente. Es lo que siempre he buscado, lo que he encontrado. De hecho, la encuentro de nuevo cada día cuando salgo por la puerta y veo una hilera de casas en el canal o una plaza bañada de luz o un palacio convertido en museo de arte. A veces es tan bueno que casi me siento culpable. ¿Quién soy yo para merecer una belleza tan generosa e implacable?

Entonces pienso en la página inicial de La Historia Secreta, y me pregunto si es lo que nos pasa a todos nosotros, a los estadounidenses que nos trasladamos al extranjero.

«¿Existe fuera de la literatura algo así como »el defecto fatal”, esa vistosa grieta oscura que recorre el centro de una vida? Antes pensaba que no. Ahora creo que sí. Y creo que el mío es éste: un morboso anhelo de lo pintoresco a toda costa”.

(Recuerdo mi estancia en Florencia en 2010. Probablemente lo más cerca que he estado nunca de parecer que pertenezco a una novela de Donna Tartt. Pero también es el retrato, entonces, de una madre exhausta de niños en edad preescolar, con un matrimonio tenso por las finanzas y el ansia de viajar, que lloró mucho aquella primavera mientras caminaba pintorescamente junto al Arno.)

Un morboso anhelo de lo pintoresco. Una existencia hermosa. ¿Hay algo malo en nosotros por desear eso? ¿Incluso algo fatal? ¿Es esta existencia bella de algún modo mutuamente excluyente con lo que constituye una vida plena?

Siento cierto impulso de saltar aquí con un alegre «¡No!».

Vivo en el extranjero (esta vez sí) desde hace una década. Toda la premisa de mi vida es que, por supuesto, es posible tenerlo todo, vivir una vida plena en medio de una existencia hermosa.

Y sin embargo. La gente que conozco sigue mudándose a lugares que, lamentablemente, dicen que son menos bellos que aquí. Y mucha más gente no se traslada nunca al extranjero. Incluso los que me dicen: «Me encantaría mudarme a Europa».

Es evidente que algo está pasando.

Sin duda, algunas de las razones son logísticas o económicas. Visados. Trabajos. Responsabilidades familiares. Pero incluso teniendo en cuenta todo eso, creo que puede haber algo más. Mientras leía el libro de Gopnik, sólo quería pensar en una existencia hermosa. Pero el fantasma de una vida plena también me acosaba.

¿Qué es una vida plena? ¿A qué corro el riesgo de renunciar en mi precipitada búsqueda de la belleza?

Supongo que lo que constituye una vida plena debe ser intensamente individual. Cada persona es diferente, con anhelos y deseos distintos. Pero puedo repetir algunas razones que la gente que conozco ha citado para regresar. Son el tipo de cosas que cabría esperar: amigos y familia; comunidad en general. Satisfacción profesional o progreso en una carrera. Conocimiento profundo de la vida cívica y cultural, y participación plena en ella. Conexión de los hijos con sus raíces.

Estas cosas no son pequeñas, y tampoco son sencillas. No es imposible encontrarlas en el extranjero, pero no ocurre instantáneamente, ni sin mucho trabajo y suerte. Para algunos, no ocurre en absoluto. O consiguen una o dos, pero al final sienten que la pieza que les falta es demasiado grande para prescindir de ella.

Yo he prescindido de muchas cosas. Aunque quizá mi secreto fue decidir marcharme lo suficientemente joven como para que -a diferencia de los gopniks de Nueva York- aún no hubiera construido una vida plena. Quizá pensé que no tenía mucho que perder, así que más me valía empezar a intentar construir una vida plena en el extranjero.

Aun así, al pasar mi primera década de edad adulta en constante movimiento, y la siguiente en una ciudad internacional (transitoria como tales ciudades), he hecho y perdido más amigos de los que puedo contar. «Perdidos» en muchos sentidos. Con algunos he perdido el contacto por completo, por falta de esfuerzo, constancia o redes sociales en común. Con otros simplemente nos hemos distanciado, aunque seguimos «siguiendo» las líneas generales de la vida del otro. Otros siguen estando unidos en espíritu, aunque nuestros caminos se hayan separado a través de los océanos y nos veamos raramente, si es que nos vemos.

Y sí, mi poco impresionante trayectoria profesional probablemente tenga algo que ver con haber sido criada como una futura ama de casa mormona. Pero revolotear por el mundo a los veinte años no puede haber ayudado. Mi marido ha aprovechado nuestra vida internacional para conseguir un buen trabajo en una multinacional, pero también ha hecho muchos sacrificios profesionales.

He perdido innumerables horas que podría haber pasado en cenas familiares, conociendo a mis sobrinos y construyendo amistades con mis hermanos cuando son adultos. Mis hijos se relacionan con sus abuelos y primos sobre todo a través de mensajes de texto y alguna que otra llamada de Zoom. Y la aún más ocasional peregrinación transatlántica.

De hecho, pienso mucho en mis hijos. Para ellos, estas pérdidas no son volitivas. No participan plenamente en su cultura nativa; han crecido al otro lado del mundo de todas las personas con las que se relacionan. Yo también espero haberles aportado algo: un conocimiento profundo de otra forma de vida, un sentido de la inmensidad del mundo. ¿Pero pensarán que al final merece la pena?

Eso espero, pero no lo sé.

No me tomo ninguna de estas pérdidas a la ligera. Y cuando las apilo en un platillo de la balanza, son monumentales. Resulta increíble que haya renunciado a todo eso. ¿Y para qué? ¿Amanecer en Praga? ¿Un viaje en bicicleta a la Biblioteca del Rijksmuseum? ¿Una librería en Italia?

¿A qué precio la belleza?

(¿Qué clase de monstruo soy?)

Puesta de sol en el río Schinkel, a dos manzanas de mi casa.

Y sin embargo. Esa imagen también está incompleta. No puedo escapar a la simple verdad de ello: Soy feliz aquí. He construido una comunidad en Ámsterdam, y la he vuelto a construir cuando todo el mundo se marchó. Esta vida internacional me ha lanzado a la órbita de personas que de otro modo nunca habría conocido. Mi círculo de amigos lejanos es una cornucopia de perspectivas, nacionalidades y almas aventureras que enriquecen mi vida.

En cada lugar al que me he mudado, empecé siendo ridículamente inculta, careciendo de las referencias compartidas más básicas. Más de una vez, me he tambaleado el día de las elecciones en un país extranjero, intentando aún comprender qué partidos representaban qué. Pero reconocer estas deficiencias me abrió, me empujó a aprender, a absorber, a examinar cada cosa nueva bajo una docena de luces diferentes.

Atreverme a estas cosas me ha convertido en quien soy.

Y luego está la belleza.

De algún modo, nunca me acostumbro a ella. Sale la luna por el canal y es como enamorarse por primera vez. Pruebo un queso nuevo con un vino nuevo, y el mundo entero es nuevo. Atravieso Vondelpark a medianoche con el viento en el pelo y la ópera que acabo de ver in crescendo en mis oídos, y pienso: no hay ningún lugar en el que prefiera estar más que aquí.

¿He elegido bien, entonces?

¿He elegido mal?

¿Acaso la pregunta tiene respuesta?

He intercambiado lo impensable. A cambio, he recibido un gran regalo.

¿Merece la pena? ¿Es suficiente?

¿No hacemos todos concesiones al final? ¿No renunciamos todos a una cosa, esperando otra? Al menos una vez en la vida -dejemos o no nuestra ciudad natal-, ¿no tomamos esa decisión que lo cambia todo?

No hay garantías, no hay vuelta atrás. Sólo existe el hoy, cada día, y un mundo de opciones cada vez más limitadas.

Sin embargo, ¿se reducen realmente? Quizá las opciones que nos quedan sean distintas de lo que habría sido. Pero quizá el camino sea infinito en todas direcciones. Cada encrucijada lleva a otra. Cada camino emprendido deja atrás otros caminos, pero abre nuevas vistas más adelante. Tal vez sólo después del salto veas la vista.

¿Una existencia bella o una vida plena?

¿Se oponen realmente?

He llegado tarde a la comprensión, pero he llegado; una vida plena -para mí- incluye una existencia bella. No puedo imaginar una sin la otra. No puedo entender ninguna de las dos por separado.

La belleza es mi estrella polar, el sol brillante por el que veo todo lo demás. Cuando sigo esa estrella, mi vida es plena.

¿Y para ti? Bueno, sólo tú puedes responder a eso.

Bonus: ¿Cómo nos pagamos una casa en Italia?

Por: Sarah Bringhurst

Dos palabras: Suerte y Europa

Durante los primeros doce años de nuestro matrimonio, era difícil imaginar que alguna vez podríamos permitirnos comprar una casa. Nos casamos a principios de la década de los ochenta y -como dictaba la religión de nuestra infancia- tuvimos hijos enseguida. De hecho, antes incluso de que mi marido terminara la licenciatura. Cuando se licenció, montamos un negocio. Nunca tuvo mucho éxito, pero nos fue bien hasta que la Gran Recesión acabó con él y nos sumió en el desastre financiero.

Fueron unos años duros. Los alquileres en California estaban por las nubes. Nos embargaron el coche. Vivimos con mis suegros un par de meses. Al final nos trasladamos a Florida, donde pasamos tres años intentando recuperarnos y, sobre todo, viviendo al día.

Lo único que nos salvó fue que, antes de que todo se viniera abajo, conseguí que mi marido obtuviera la nacionalidad italiana a través de su tatarabuelo, que emigró de Italia a Estados Unidos en 1855. Fue una tarea quijotesca que implicó tantos kilómetros de trámites burocráticos como puedas imaginar.

Al final, sin embargo, considero esa gran búsqueda burocrática como uno de los logros más importantes de mi vida. Porque hizo posible todo lo maravilloso que ha sucedido desde entonces.

En 2015, ese pasaporte de la UE nos permitió trasladarnos a Holanda. En aquel momento no teníamos ni idea de lo mejor que sería la vida al otro lado del Atlántico, pero en Estados Unidos andábamos con pies de plomo y pensamos que merecía la pena arriesgarse. Hicimos las maletas y compramos billetes de ida a Ámsterdam.

Tras nuestro primer año aquí, sabíamos que queríamos quedarnos. Los niños prosperaban en su escuela holandesa, lo cual no es extraño: Las escuelas holandesas son tan buenas que hasta el rey de Holanda envía a sus hijos a la escuela pública. La carrera de mi marido despegaba en el centro tecnológico de Ámsterdam, y yo tenía un trabajo que me encantaba en un pequeño archivo de La Haya.

Aun así, había baches en el camino. El mercado de la vivienda en Ámsterdam era escaso entonces -como ahora-, así que cuando nuestra casera nos dijo que volvía a mudarse y, por tanto, no podía renovarnos el contrato, fue difícil encontrar otro lugar para alquilar. Habíamos supuesto que, al igual que en Estados Unidos, no podríamos comprar una casa sin ahorrar decenas de miles para el pago inicial. Pero entonces alguien nos dijo que aquí las cosas funcionaban de otra manera. Resultó que lo único que necesitábamos para conseguir una hipoteca era un contrato de trabajo indefinido.

Incluso antes de esto, la idea de un contrato de trabajo indefinido había sido una agradable sorpresa. Es muy difícil despedir a la gente en países como Holanda, con sólidos sindicatos y marcos jurídicos que favorecen a los trabajadores frente a las empresas. No puedo exagerar lo mucho menos estresante que es la vida cuando sabes que tu empleador no puede decidir simplemente que te vas. Saber que los bancos consideran que un contrato de trabajo indefinido es garantía suficiente para que te presten el importe total de una casa, sin necesidad de pago inicial, fue la guinda del pastel.

No podíamos creer nuestra suerte. Y claro, todo lo que podíamos permitirnos comprar era un piso de 800 pies cuadrados. Pero estaba en un barrio maravilloso, cerca del colegio de los niños, con tiendas de comestibles, parques y una docena de cafeterías encantadoras, todo a un paso. Lo cual fue otra gran sorpresa. Todo lo que hacemos aquí es andar o ir en bici o coger el excelente transporte público holandés. En casi una década en Ámsterdam, nunca hemos tenido coche. Pertenecemos a la red local de coches compartidos, así que en las raras ocasiones en que necesitamos uno, no tenemos más que abrir la aplicación y reservar el pequeño coche rojo que siempre está aparcado convenientemente delante de nuestra casa.

¿Y he mencionado que tanto mi marido como yo pasamos la pandemia obteniendo títulos de máster por los que pagamos sólo unos miles de euros, porque eso es lo que cuesta la matrícula de la enseñanza superior en Europa? Lo que también significa que enviar a nuestros hijos a la universidad no nos llevará a la bancarrota, a pesar del duro comienzo de nuestra vida financiera.

Podría seguir hablando de la red de seguridad social y de cómo todavía estoy superando lo aterrador que fue vivir de forma tan contingente durante tanto tiempo en Estados Unidos. De hecho, he hablado largo y tendido de mi terapeuta, que está cubierto al 100% por mi asequible seguro médico holandés. También lo está el fisioterapeuta al que acudo intermitentemente para mis cuarenta y tantos años de espalda, y las gafas nuevas cada uno o dos años, y las visitas a especialistas, y los medicamentos.

En 2022 tuve un espantoso ataque de septicemia que me obligó a pasar dos semanas en el hospital y a recibir visitas diarias de enfermeras a domicilio durante meses. El coste total: 54.000 euros. De los cuales recibí una factura por un total de 194 €, porque eso era todo lo que me quedaba de mi franquicia de 385 € para el año. De hecho, ni siquiera sabría la cantidad que pagó el seguro si no hubiera entrado incrédula en mi aplicación del seguro médico para ver cuándo caía el otro zapato. Ésa es la cuestión. Aquí, el zapato no cae. Y la gente no necesita un GoFundMe para un tratamiento médico que le salve la vida.

Puede que me fuera mal viviendo en Estados Unidos, y puede que todo esto parezca muy fuera de tema, pero lo que intento transmitir es lo diferente que se siente uno al vivir aquí. Diferente, concretamente en lo que se refiere al estrés económico. Ni siquiera voy a entrar en las muchas otras cosas (como el equilibrio entre la vida laboral y personal y las semanas y semanas de vacaciones pagadas) que me encantan de vivir en una democracia social robusta.

De todos modos, para lo que empecé a escribir este post es para explicar cómo conseguimos permitirnos una casa en Italia. Creo que he cubierto suficientemente la parte de Europa, que puede resumirse en el hecho de que la propiedad de la vivienda se hizo posible para nosotros en Holanda de una forma que nunca lo fue en Estados Unidos.

La parte de suerte es que compramos hace ocho años en Ámsterdam. Nuestra casa ha ganado tanto valor en el ínterin que cuando pedimos a nuestro banco un préstamo para poder pagar al contado una casa (igual de pequeña, pero mucho más barata) en un pueblecito de Italia, ¡nos dijeron que sí! Mientras tanto, nuestra hipoteca es más cara, pero cuando dentro de un año vendamos nuestra casa de Ámsterdam y nos mudemos a Italia a tiempo completo, no tendremos hipoteca. Y la guinda del pastel es que nuestra casita italiana tiene un sótano aún más pequeño sin terminar para que yo lo convierta en la librería independiente de mis sueños.

Sigo asombrada de que todo esto sea cierto. Todo parece una alquimia fiscal milagrosa. Y aunque hemos trabajado muy duro para conseguirlo, sé que -como tantas cosas en la vida- gran parte de esto se debe a las muchas maneras en que he tenido suerte.

Aun así, tengo que reconocerlo: una cosa que he aprendido es lo práctico que puede ser un sueño. Dudo que nadie nos hubiera dicho hace nueve años que la opción económica responsable era empaquetarlo todo y mudarnos a Ámsterdam. Pero resultó ser la mejor decisión posible que podríamos haber tomado, no sólo desde el punto de vista de la calidad de vida, sino para nuestro presente y futuro financieros.

Creo que ahí hay una lección de vida. El hecho de que sepa bien no significa necesariamente que sea malo para ti. El chocolate negro, el aguacate y las moras frescas son deliciosos y nutritivos. Y para mí también lo es vivir en Europa. Así que si tienes un sueño como éste y alguien (quizá tú mismo) te ha dicho que no es factible, aquí tienes mi permiso para escucharlo como la respuesta instintiva que es. Indaga más y, ¿quién sabe? Puede que descubras que es la mejor decisión que podrías tomar.

Por mi parte, me alegro de que eligiéramos el camino menos transitado, aunque nos pareciera arriesgado. Estoy ridículamente agradecida por el regalo de vivir mi sueño europeo, y no puedo esperar a pasar a la siguiente fase de esta gran aventura en una calle adoquinada llena de flores en Italia.

Nota: Agradecemos a Sarah Bringhurst su colaboración en este artículo.

