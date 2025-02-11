Cultura y Estilo

Salvador Lorca 📚
Feb 11, 2025

Algunas apps útiles: Headspace y Calm, que ofrecen prácticas de meditación guiada centradas en la respiración, el sueño y la relajación, son dos aplicaciones que puedes probar primero. Solo diez minutos al día pueden ayudar.

Jose Moreno Ferre
Jul 12

Lo irónico es que para escapar del scroll hay que leer un post sobre cómo escapar del scroll. jajaj Pero funciona! El primer paso para sanar el vicio es mirarlo de frente.

