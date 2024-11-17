Las Rupturas Familiares: Impacto en las Chicas

El estado de la desintegración familiar en algunos países es desolador:

Un estudio publicado en agosto de 2023 señalaba que, cuando los niños británicos alcanzan los catorce años, casi la mitad -el 46%- ya no vive con sus dos padres biológicos. Si observamos la tendencia a largo plazo, el panorama es aún más sorprendente. Entre los niños británicos nacidos en 1958, sólo el 9% había experimentado una ruptura familiar a los 16 años. Para una generación posterior, los nacidos en 1970, la cifra era del 21%. Y para los niños nacidos en los años del Nuevo Laborismo, en 2001-02, es casi cinco veces mayor: el 43%. Todo el mundo conocerá ahora a alguien que haya experimentado esto.

En el resto de Europa es algo diferente:

Casi uno de cada cuatro hogares -el 23%- está encabezado por un progenitor solo, muy por encima de la media europea del 13%. Una característica notable de las familias británicas es su mayor fragilidad y complejidad en comparación con las familias de otros países de Europa occidental. Nacen más niños de madres solteras y hay mayores tasas de separación parental. Gran Bretaña también está dando ahora a Europa una clase magistral de lo que se conoce como «maternidad sin pareja»: mujeres que dan a luz sin ninguna pareja. En el resto de Europa, esto representa alrededor del 5% de las madres o menos. Pero en Gran Bretaña, al igual que en América, la cifra es más de tres veces superior: el 16%. Un número creciente de niños sencillamente nunca han experimentado la vida con dos padres.

Es decir, cuando cumplen 14 años, el 46% de los primogénitos del Reino Unido ya no viven con su madre y su padre. Ese informe analiza el porcentaje de niños británicos que experimentan una ruptura familiar a la edad de 16/17 años: para los nacidos en 1958 era del 9%. Para los nacidos en 1970, había aumentado al 21%. Y para los nacidos alrededor de 2001-2002, se había multiplicado casi por cinco, hasta el 43%.

Esto es lo que sé y he estudiado sobre la ruptura familiar: es absolutamente devastadora para los niños. Los hijos de divorciados tienen más probabilidades de ser ansiosos, depresivos y antisociales:

El divorcio de los padres y los resultados de la salud mental infantil: Un enfoque del divorcio de los padres orientado al proceso sitúa la experiencia en el contexto social y de desarrollo de la vida de los niños, lo que permite comprender mejor cómo el divorcio de los padres produce vulnerabilidad en algunos niños y resiliencia en otros. Un estudio de Lisa Strohschein de noviembre de 2005 hace un seguimiento prospectivo de una muestra representativa nacional de niños canadienses de 4 a 7 años que vivían con dos padres biológicos en el momento de la entrevista inicial en 1994 (N = 2.819) y compara las trayectorias de salud mental de los niños cuyos padres siguen casados con los de aquellos cuyos padres se divorcian en 1998. Los resultados de los modelos de curva de crecimiento confirman que, incluso antes de la disolución matrimonial, los niños cuyos padres se divorcian más tarde tienen niveles más altos de ansiedad/depresión y comportamiento antisocial que los niños cuyos padres siguen casados. Hay un aumento adicional de la ansiedad/depresión de los niños, pero no del comportamiento antisocial, asociado al acontecimiento del divorcio de los padres en sí. El control de los recursos socioeconómicos y psicosociales de los padres antes del divorcio explica totalmente la peor salud mental infantil en la primera entrevista entre los niños cuyos padres se divorcian más tarde, pero no explica el aumento de ansiedad/depresión específico del divorcio. Por último, una interacción significativa entre el divorcio de los padres y los niveles de disfunción familiar previos al divorcio sugiere que el comportamiento antisocial de los niños disminuye cuando se disuelven los matrimonios de familias muy disfuncionales.

Tienen más probabilidades de acabar en la pobreza. Y que les vaya peor en la escuela:

El impacto de la estructura familiar en la salud infantil: Efectos del divorcio: Casi tres décadas de investigación que evalúan los efectos de la estructura familiar en la salud y el bienestar de los niños demuestran, en un artículo de Jane Anderson (nov, 2014), que los niños que viven con sus padres biológicos casados tienen sistemáticamente mejores resultados físicos, emocionales y académicos. Los pediatras y la sociedad deberían promover la estructura familiar que tenga más posibilidades de producir niños sanos. La mejor literatura científica hasta la fecha sugiere que, con la excepción de los padres que se enfrentan a una violencia conyugal irresoluble, los niños obtienen mejores resultados cuando los padres se esfuerzan por mantener el matrimonio. En consecuencia, la sociedad debería hacer todo lo posible por apoyar los matrimonios sanos y desalentar el divorcio entre las parejas casadas. Es evidente que el divorcio tiene consecuencias negativas a largo plazo: tanto los hijos como los padres y la sociedad se resienten. El estudio a largo plazo de Wallerstein muestra que muchos niños nunca se «recuperan» del todo, pues cada acontecimiento especial, fiesta o celebración le recuerda su pérdida. Dados estos enormes costes para todos los afectados por el divorcio, así como los costes para la sociedad, es responsabilidad de los médicos -especialmente de los pediatras que atienden a los niños en el contexto de sus familias- abogar por políticas de salud pública que fomenten el matrimonio y reduzcan la probabilidad de divorcio.

Y caer en la delincuencia violenta, las drogas y el alcoholismo. Así, un artículo de investigación, basado en estudios de todo el mundo, publicado en el Journal of Clinical and Medical Genomics afirma:

“Es bien sabido que el proceso de divorcio afecta al estado mental de los hijos, incluyendo el desarrollo de problemas de conducta, autoconcepto negativo, problemas sociales y dificultades en las relaciones con los padres. Entre estos niños hay una mayor frecuencia de depresión, violencia, deterioro social y del aprendizaje, y un alto riesgo de intentos de suicidio.” (Motti Haimi y Aaron Lerner, El impacto de la separación y el divorcio de los padres en el estado de salud de los hijos, y las formas de mejorarlo).

Y divorciarse más tarde. De hecho, se ha demostrado que la estructura familiar es el factor demográfico más importante asociado al suicidio: los que proceden de familias divorciadas tienen las tasas de suicidio más elevadas:

La delincuencia, los delitos violentos y el consumo de drogas también eran más frecuentes entre los que tenían padres divorciados. Los hijos de divorciados tenían más probabilidades de sufrir malos tratos y abandono y de padecer depresión. Trágicamente, el estudio MARRI descubrió que «el indicador demográfico más fuerte del suicidio es la estructura familiar en la que vive una persona: la estructura familiar divorciada tiene la tasa de suicidio más alta» (Patrick F. Fagan y Aaron Churchill, Los efectos del divorcio en los hijos, Instituto de Investigación sobre Matrimonio y Religión, 2012).

Pero en lo que he estado pensando recientemente es en cómo afecta la desintegración familiar a las chicas en particular. La desintegración familiar parece afectar de forma diferente a chicos y chicas. Los chicos tienden a responder al trauma actuando, lo que los psicólogos llaman comportamiento «externalizador»», me explicó. Las chicas tienden a responder al trauma volviéndose hacia dentro, lo que los psicólogos llaman 'interiorizar'.

Por eso vemos que los índices de encarcelamiento y fracaso escolar son especialmente altos entre los chicos en situación de riesgo. En cambio, las chicas en situación de riesgo tienen más probabilidades de presentar altos índices de ansiedad y depresión.

¿Cuál es la receta de la felicidad? Si escuchas a las élites liberales o a los influenciadores de la píldora roja, dirías que es ganar dinero, vivir para ti mismo y permanecer soltero sin hijos, y te equivocarías. Nada predice mejor la felicidad que un buen matrimonio.

Según algunas investigaciones sociológicas, nuestros hijos y comunidades -por no hablar de nuestra civilización en su conjunto- tienen muchas más probabilidades de prosperar cuando el estado de nuestras uniones es fuerte. Sin embargo, un número récord de personas (europeos, estadounidenses, chinos, coreanos, japoneses, etc) no consiguen casarse o permanecer casados.

En este tema, y en algunos países, tienen un lugar importante los mensajes y las políticas antifamiliares que emanan de Hollywood, Bruselas, Washington, los medios de comunicación, las redes sociales, el mundo académico y las empresas, y que han debilitado el matrimonio.

Las investigaciones a que se hacía referencia más arriba revelan algunas cosas no tan obvias:

Las parejas que forjan matrimonios en los que «la familia es lo primero» - caracterizados por frecuentes citas nocturnas, diversión en familia y hacer tareas con los hijos - disfrutan de los matrimonios más felices.

Tanto los hombres como las mujeres que se casan y permanecen casados acumulan mucha más riqueza que las personas que no se casan.

Los hombres y mujeres casados con familia tienen vidas más significativas que sus homólogos solteros y sin hijos.

Las parejas que adoptan un enfoque de «nosotros antes que yo» en la vida matrimonial -por ejemplo, compartiendo las cuentas corrientes- son más felices y tienen menos probabilidades de divorciarse que las parejas que no lo hacen.

En Estados Unidos, por ejemplo, existen cuatro grupos -asiático-americanos, conservadores, fieles y luchadores- que han forjado matrimonios fuertes y estables resistiéndose a los mensajes de «yo primero» de nuestras élites en favor de un modo de vida que da prioridad a la familia.

Las políticas oficiales de Rusia, China, Japón y Corea van en esa línea, aunque sin grandes resultados. Tokio desarrolló una app para mejorar la tasa de matrimonios, China hace más difícil el divorcio pero más fácil el matrimonio, y algunas ciudades asiáticas ofrecen incentivos para el matrimonio.

Éste es un tema para cualquiera que quiera comprender por qué, aunque cada vez menos hombres y mujeres se casan, la institución más fundamental de muchos países es más importante que nunca para nuestra civilización. Y para los hombres y mujeres que quieran construir uniones fuertes, estables y felices para sí mismos y para sus hijos, quizás muestra el camino a seguir. Aunque el camino parece ir en dirección contraria, como se verá a continuación.

El movimiento 4B, o boicot a los hombres

Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, los comentarios misóginos han aumentado considerablemente en las redes sociales. Pero también ha surgido un nuevo movimiento feminista: el movimiento 4B, procedente directamente de Corea del Sur. El principio es sencillo: nada de citas, nada de matrimonio, nada de sexo y nada de maternidad. ¿Podría ser ésta la solución al auge del masculinismo?

El movimiento ha suscitado un intenso interés mundial, con millones de visitas en TikTok y publicaciones virales en X que lo anuncian como una revolución de los derechos de la mujer.

Pero en la propia Corea del Sur, el panorama es más complejo, y en algunos lugares el movimiento feminista está siendo atacado.

Muchas mujeres coreanas están ahora más centradas en sus carreras que en salir con hombres, pero no es por la 4B, es sólo la realidad de ser una joven profesional en Corea.

Lucha contra una sociedad desigual

El nombre de 4B procede de cuatro palabras coreanas que empiezan por «bi» (que significa «no»): bihon (no al matrimonio), bichulsan (no al parto), biyeonae (no a las citas) y bisekseu (no al sexo). Al igual que los movimientos feministas «separatistas» anteriores, la 4B representa un rechazo de las relaciones heterosexuales como medio de resistencia a las estructuras patriarcales.

El movimiento surgió a mediados de la década de 2010 en medio de un creciente activismo feminista en línea en Corea del Sur, país en el que las mujeres se enfrentan a la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres de la OCDE y a una persistente discriminación.

Varios incidentes de gran repercusión han impulsado el activismo feminista en los últimos años. En 2016, una mujer fue asesinada cerca de la estación de Gangnam por un desconocido que dijo que lo había hecho porque las mujeres le habían «ignorado». El caso desencadenó protestas en todo el país contra la violencia misógina.

Los delitos sexuales digitales han impulsado aún más el movimiento feminista, desde las grabaciones ilegales generalizadas con cámaras ocultas hasta la reciente epidemia de pornografía deepfake generada por inteligencia artificial y dirigida a mujeres jóvenes.

Las activistas en línea también han cuestionado los elevados cánones de belleza de Corea del Sur. En 2018, algunas jóvenes empezaron a publicar vídeos de sí mismas destruyendo productos de maquillaje y cortándose el pelo, en lo que se conoció como el movimiento «escapar del corsé».

Pero ha habido una reacción violenta, hasta el punto de que la propia palabra «feminismo» se ha convertido de hecho en un insulto en Corea del Sur, con connotaciones muy alejadas de las opiniones occidentales sobre la defensa de la igualdad de género.

A diferencia de la larga historia de movimientos feministas en Occidente, Corea está experimentando estos cambios de forma muy comprimida. Esto ha llevado a muchos a ver el feminismo sólo en su forma más radical.

El presidente Yoon Suk Yeol, que asumió el cargo en 2022, consiguió la victoria en parte gracias al sentimiento antifeminista, cortejando a los jóvenes votantes enfadados al negar la existencia de la discriminación estructural de género y prometiendo abolir el Ministerio de Igualdad de Género del país.

El 4B es más una declaración feminista que representa las quejas y frustraciones de las jóvenes feministas digitales con la sociedad coreana. Sin embargo, su naturaleza radical ha contribuido a una grave reacción violenta, ya que muchos hombres jóvenes y algunas mujeres equiparan a todas las feministas con las que odian a los hombres, lo que ahonda las divisiones sociales.

Las mujeres abiertamente feministas se enfrentan a una reacción violenta tanto dentro como fuera de Internet. No es un temor infundado: el año pasado, una trabajadora de una tienda de comestibles de Jinju fue agredida violentamente por un hombre que supuso que era feminista simplemente porque llevaba el pelo corto, lo que dio lugar a una sentencia judicial que reconoció por primera vez la misoginia como móvil de un delito de odio.

Este entorno hostil ha llevado a muchas jóvenes coreanas a practicar lo que estudiosos como Moon y Jung denominan «feminismo silencioso»: abrazar los principios feministas en privado evitando identificarse públicamente con el movimiento.

Un impacto difícil de medir

El panorama digital de Corea del Sur desempeña un papel crucial en la expresión del movimiento 4B. Los foros anónimos en línea y las redes sociales sirven como espacios protegidos para el discurso feminista que puede resultar difícil expresar abiertamente. Sin embargo, la naturaleza online del movimiento hace casi imposible medir la verdadera escala o el impacto de los 4B.

Dentro de la propia Corea del Sur, y antes de la victoria de Trump, la 4B había recibido relativamente poca atención por parte de los medios de comunicación, aunque algunos medios internacionales han intentado relacionar la 4B con la tasa de fertilidad récord más baja de Corea del Sur, que alcanzó los 0,72 hijos por mujer en 2023. Esto puede ser problemático. La baja tasa de fecundidad de Corea es una cuestión compleja, y no se puede argumentar simplemente que el hecho de que las mujeres coreanas boicoteen a los hombres conduce a una baja tasa de natalidad.

La tasa de fecundidad lleva décadas descendiendo y suele atribuirse a factores como la carga económica que supone criar a los hijos, el elevado coste de la vivienda, la intensa competencia por la educación y el cambio de prioridades. La desconfianza y la frustración de las mujeres con la sociedad coreana pueden estar relacionadas con la cultura, pero no hay ninguna conexión demostrada.

La atención global sobre la 4B refleja un cambio en la forma en que los movimientos feministas recorren el mundo. Muchos movimientos sociales asiáticos han estado históricamente influidos por Occidente, como vimos con el movimiento #MeToo. Ahora vemos que movimientos que empezaron en Corea pueden influir en las sociedades occidentales.

Las Rupturas Familiares: Impacto en las Chicas

Continuando con este tema, las investigaciones sobre la inestabilidad familiar y el género es que los chicos de hogares no intactos tienen especial probabilidad de fracasar en la escuela, ser suspendidos o expulsados y acabar en la cárcel. Las chicas de hogares no intactos son especialmente propensas a declarar altos índices de tristeza. Por lo que he leído e investigado, hay muchas investigaciones que relacionan la inestabilidad familiar con estos síntomas internalizantes en las niñas. Las chicas con padres divorciados, por ejemplo, tienen un riesgo especialmente alto de desarrollar síntomas depresivos en la adolescencia. (Los resultados de una investigación en los Países Bajos por Oldehinkel sugieren que las chicas con padres divorciados tienen un riesgo especialmente alto de desarrollar síntomas depresivos durante la adolescencia.)

Los estudios también demuestran que las chicas de familias divorciadas y separadas tienen una autoestima más baja, son más propensas a autolesionarse y a desarrollar trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia que las chicas de familias intactas.

Lo alarmante es que estos mismos problemas están alcanzando niveles récord entre las chicas de hoy. A menudo pienso en esta crisis como algo muy interno: chicas atenazadas por la ansiedad, que se retraen socialmente y canalizan su dolor emocional hacia dentro, castigándose con comportamientos como la alimentación restrictiva y las autolesiones.

Los trastornos alimentarios, por ejemplo, aumentan y se agravan entre las chicas en el mundo occidental. Estados Unidos y México son un buen ejemplo. Las tasas de autolesiones también se están disparando: desde 2011, en el Reino Unido se ha producido un aumento del 68% en las tasas de autolesiones entre chicas de 13 a 16 años. Y luego están todas esas chicas a las que se diagnostican trastornos de ansiedad, se les recetan antidepresivos y otros fármacos para la salud mental, y que dicen sentirse persistentemente tristes, desesperanzadas e incluso suicidas.

Por supuesto, no estoy diciendo que todo se deba a la desintegración familiar. Hay razones complejas para esta crisis (los medios de comunicación social, la soledad, la influencia de la industria de la belleza, la industria de la salud mental, por nombrar sólo algunas). Así que obviamente no es tan sencillo. Pero lo que resulta extraño es la frecuencia con la que pasamos por alto la desintegración familiar como factor en todo esto, especialmente si tenemos en cuenta lo estrechamente que la literatura sobre la inestabilidad familiar se corresponde con los problemas de salud mental a los que se enfrentan actualmente millones de chicas.

En cambio, he visto que se culpa de la crisis de salud mental de la Generación Z a cosas que, en mi opinión, son mucho menos probables. Personalmente, me cuesta creer que las chicas se autolesionen o se mueran de hambre por culpa de Trump (otra cosa es que reaccionen con el movimiento 4B). O por la crisis climática, o porque no pueden acceder a la vivienda. No digo que estas cosas no importen, pero me da la impresión de que nos centramos tanto en estas causas políticas distantes que nos olvidamos de lo que está más cerca de casa, de lo que realmente constituye la mayor parte de la vida íntima de las chicas. Mientras tanto, si hoy intentas hablar de las estructuras familiares tradicionales, serás puesto en la picota como de derechas, regresivo, incluso reaccionario.

