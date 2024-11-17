Cultura y Estilo

Cuando Donald Trump se aseguró la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un fenómeno inesperado empezó a ser tendencia en las redes sociales: mujeres jóvenes estadounidenses que declaraban su adhesión a «4B», un movimiento feminista surcoreano marginal que propugna el rechazo del matrimonio, el parto, las citas y las "relaciones adultas". Mientras, los estudios sociológicos muestran las ventajas del matrimonio (y las políticas oficiales de Rusia, China, Japón y Corea van en esa línea), pero las rupturas familiares se multiplican sin cesar, dejando un futuro de inestabilidad y violencia a las mujeres.

Mientras el movimiento 4B arrasa en todo el mundo, las fracturas familiares aumentan y Corea del Sur se enfrenta a una reacción violenta contra el feminismo. El movimiento 4B, que ha captado la atención mundial tras las elecciones estadounidenses, ha surgido de una sociedad profundamente desigual. Pero el desgarro familiar, y su influencia en las chicas, también tiene lugar en Occidente.

