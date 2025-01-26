Cultura y Estilo

Cultura y Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jan 26

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche advirtió del nihilismo cuando escribió que «Dios ha muerto» en 1884. Creía que la Ilustración había acabado con la idea de Dios como fuente de toda moralidad, valor u orden en el universo. Esto, pensaba, haría que los europeos entraran en una espiral de nihilismo catatónico.

En 2025, este temor se materializa de forma más conmovedora en el nihilismo climático, o la idea de que el planeta está condenado, así que ¿para qué molestarse en intentar salvarlo? Estas actitudes fatalistas son comprensibles: casi a diario, las noticias pican con otra aleccionadora advertencia o prueba de catástrofe climática. La eco-ansiedad (el miedo crónico a la fatalidad medioambiental) está aumentando entre los jóvenes. Agravados por la ignorancia y la inacción de los dirigentes mundiales, la extinción masiva, el deterioro de la salud y las grandes alteraciones climáticas forman ya parte de nuestra realidad cotidiana.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jan 26

Los adultos emergentes tienen entre 18 y mediados o finales de los 20 años, así que ahora mismo, la segunda oleada de la generación milenial entra en este grupo.

Pero, por supuesto, esta fase de la vida no siempre existió. Hace 50 años, la edad media de las mujeres para casarse era de 20 años. Hoy es de 27, según el Pew Research Center.

Creo que a las mujeres jóvenes de hoy les cuesta entender el tipo de presión que sufrían sus abuelas para encontrar un marido.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
6 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Salvador Lorca · Publisher PrivacyPublisher Terms
Substack · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura