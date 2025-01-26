Por: Sofi

Casi el 25% de la Generación Z y de los Millennials dicen que no tienen hijos ahora y que no piensan tenerlos en el futuro, según una encuesta de MassMutual llevada a cabo en el año 2024. La encuesta reveló que el 23% de los estadounidenses con hijos de entre 18 y 43 años no tienen planes de tenerlos.

Una pequeña encuesta que hicimos hace poco revela que sólo el 52% de la Generación Z y los Millennials tienen previsto tener hijos. Un 23% de los encuestados, de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, ha descartado por completo la paternidad, y la razón más citada es «querer tiempo para mí».

¿A qué se debe esta creciente necesidad de más «tiempo para mí»? Una razón probable es que los jóvenes están atravesando una época de «adolescencia prolongada». Eso es lo que quisimos investigar.

La Prolongación de la Adolescencia

El hecho de que los adolescentes (al igual que muchos adultos) estén pegados a sus ordenadores y teléfonos inteligentes durante gran parte del día puede haber contribuido a las conclusiones de los autores. Tal vez su socialización y sus intereses más salaces simplemente se hayan digitalizado a través de los mensajes de texto, el sexting y la pornografía online. (Los adolescentes de hoy ven más porno que sus predecesores.) Pero el vicio virtual no es toda la historia, porque el declive de las actividades adultas empezó antes de que se generalizara el uso de Internet.

La explicación más probable de esta nueva adolescencia prolongada es su relación con la riqueza. El análisis descubrió que era más probable que los adolescentes participaran en actividades adultas si procedían de familias numerosas o con menores ingresos. Esto refleja lo que se conoce como «teoría de la historia vital», la idea de que la exposición a un entorno impredecible y empobrecido en la infancia conduce a un desarrollo más rápido, mientras que los niños que crecen en un entorno estable y con más recursos tienden a desarrollarse más lentamente.

Compartir Estilo

En las familias con recursos, suele haber más previsión de años de escolarización y trabajo antes de que uno tenga necesariamente que «crecer»: hay tiempo de sobra para eso más adelante. A pesar de la creciente desigualdad de ingresos, una proporción significativa de la población estadounidense se ha enriquecido de media en las últimas décadas y vive más tiempo. Como consecuencia, la gente está esperando más tiempo para casarse y tener hijos. También estamos viendo una mayor inversión de los padres en menos hijos.

¿Qué puede significar para la sociedad posponer la edad adulta? ¿Nos dirigimos hacia una cultura de adolescentes indefensos y mimados que no están dispuestos a trabajar? O, dado que vivimos mucho más que las generaciones anteriores, ¿quizás no haya nada malo en unos cuantos años más de inocencia? Hay tanto pros como contras: Es estupendo proteger a los adolescentes jóvenes, pero los padres deberían darse cuenta de que los adolescentes mayores necesitan cierta experiencia de independencia antes de ir a la universidad o empezar a trabajar.

En lugar de presionar a los jóvenes adultos para que maduren más deprisa, deberíamos aceptar el cambio cultural y desarrollar formas de satisfacer las necesidades psicológicas de los adolescentes de hoy, preparándoles para el éxito futuro. Quizás, una de esas estrategias podría ser ampliar los servicios de salud mental para adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que el 75% de las enfermedades mentales graves comienzan a mediados de la veintena. También es posible que deberíamos dejar de definir arbitrariamente los 18 años como la edad de la edad adulta y reconocer que el desarrollo psicosocial se produce de forma diferente en cada persona.

Cambios

En las últimas décadas, diversos cambios, desde el aumento del coste de la vida hasta la expansión de la educación superior, han hecho que tanto los Millennials como la Generación Z alcancen los hitos tradicionales mucho más tarde que sus predecesores. Los Millennials viven en casa en números récord y retrasan el matrimonio y la maternidad. Mientras tanto, los miembros de la Generación Z tienen menos probabilidades de haber experimentado actividades adultas como tener una cita, trabajar por cuenta ajena, aprender a conducir o tener relaciones sexuales que los adolescentes de las cinco décadas anteriores. Como muchos adultos jóvenes siguen sintiéndose niños, no es de extrañar que retrasen o rechacen la paternidad en favor de prolongar su «tiempo para mí».

Mensaje Salvador Lorca 📚 ⭕️

La cultura moderna también sigue facilitando y fomentando esta adolescencia prolongada. En nuestra era materialista e individualista, a menudo se valora por encima de todo la búsqueda de los deseos personales y el autodescubrimiento, y los vínculos tradicionales se consideran limitaciones.

Algunas investigaciones sobre los valores de los graduados de secundaria desde mediados de los años 70 muestra que los millennials se dejan llevar cada vez más por preocupaciones extrínsecas como el dinero, la fama y la imagen, al tiempo que se alejan de preocupaciones intrínsecas como la comunidad y la pertenencia. Es probable que estos valores cada vez más individualistas contribuyan a que las generaciones más jóvenes adopten una «estrategia vital más lenta».

Menos política, más cambio social - Algunos autores observan que la edad adulta temprana contemporánea implica ahora tomarse más tiempo en la veintena para la autoexploración, una búsqueda no habitual en las sociedades colectivistas tradicionales. Aunque el aumento del individualismo (que se ha ido produciendo durante años) ha abierto nuevas oportunidades para las personas, algunos investigadores sugieren que la democracia no va tan bien a largo plazo. En particular, el compromiso cívico y el capital social han disminuido por igual entre los baby boomers y la Generación X, y entre la Generación X y los millennials. El sistema, en Europa, también tiene puntos de vista muy individualistas, lo que suele asociarse a un mayor compromiso cívico. Existe en el continente una especie de individualismo vacío, en el que hay un enfoque en uno mismo pero no el compromiso que realmente necesitamos para una democracia individualista. Otros dicen que los jóvenes reconocen que las viejas instituciones no funcionan. No es que no quieran participar, sino que carecen de confianza en que la participación individual marque la diferencia. La realidad es que si nos fijamos en los jóvenes, todos los datos muestran que los jóvenes tienen una mentalidad cívica muy diferente.

Las empresas, las instituciones educativas y la cultura popular refuerzan este cambio cultural aprovechando nuestra adolescencia prolongada. Tomemos, por ejemplo, el auge de la cultura de la terapia y un mercado del bienestar de un billón de dólares en rápida expansión, que nos animan constantemente a gastar más dinero en nosotros mismos, a dar prioridad al «tiempo para mí» y a complacer a nuestro «niño interior». Nuestra infantilización se consiente y se mercantiliza en diversas industrias, desde las universidades que proporcionan a los estudiantes libros para colorear, burbujas y plastilina, hasta el floreciente mercado de actividades y productos infantiles, como los juguetes «kidult» y los Happy Meals para adultos.

Aunque ahora disfrutamos de más libertades y oportunidades que las generaciones anteriores, retrasar la edad adulta y centrarnos en nosotros mismos también tiene consecuencias importantes. Las mujeres, en particular, se enfrentan a opciones limitadas si esperan demasiado para tener hijos (ver a continuación).

¿A qué edad empieza a disminuir la fertilidad?

Las chicas nacen con un cierto número de óvulos inmaduros en los ovarios. El número de óvulos disminuye con la edad. Al nacer, como señala la BFS (un organismo sobre fertilidad), la mayoría de las chicas tienen unos 2 millones de óvulos, en la adolescencia este número se ha reducido a unos 400.000, y a los 37 años quedan unos 25.000 óvulos. A los 51 años, cuando la mujer llega a la menopausia, tiene unos 1.000 óvulos inmaduros, pero no son fértiles. En cada ciclo menstrual, uno de los óvulos inmaduros madura y se libera durante la ovulación. Los óvulos que no se liberan mueren y son reabsorbidos por el cuerpo. La calidad de los óvulos también se deteriora con la edad. En igualdad de condiciones, el número y la calidad de los óvulos de una mujer determinarán su fertilidad.

Así, por término medio, la fecundidad femenina empieza a descender a partir de mediados de los treinta, siendo especialmente evidente a partir de los 35 años. La fertilidad de una mujer seguirá disminuyendo cada año, esté sana y en forma o no, porque el número y la calidad de sus óvulos disminuyen con la edad. Aunque una mujer no ovule (por ejemplo, si toma la píldora anticonceptiva o está embarazada), el número de óvulos seguirá disminuyendo al mismo ritmo. La rapidez con que disminuye la fertilidad de una mujer depende de una combinación de factores genéticos y de estilo de vida (como fumar).

Los Jóvenes

Por otro lado, retrasar la edad adulta también tiene un coste para los hombres jóvenes, muchos de los cuales se sienten cada vez más perdidos y deprimidos por la vida moderna. La cultura contemporánea nos mantiene a todos en un extraño estado intermedio, en el que nos enfrentamos a las presiones de la vida adulta pero se nos anima a aferrarnos a nuestros «años egoístas» y prolongarlos todo lo posible.

Pero con unos niveles récord de problemas de salud mental y un sentimiento cada vez más profundo de nihilismo y desilusión, quizá lo que los jóvenes necesitan es una cultura que fomente la responsabilidad, el sacrificio personal y el compromiso, más allá de la autoindulgencia y el interminable «tiempo para mí». Al fin y al cabo, numerosos estudios demuestran que satisfacer las necesidades de los demás puede ser mejor para nuestro bienestar psicológico que centrarnos únicamente en nosotros mismos.

Nihilismo

Es comprensible que la gente quiera apartarse de la crudeza de la realidad. Los jóvenes están creciendo en un mundo de costes crecientes, alquileres estratosféricos, salarios estancados y desigualdad creciente. Viven atemorizados por una crisis climática que amenaza su propio futuro.

El nihilismo puede ser un bálsamo para el hiper-individualismo moderno y la obsesión por encontrarle sentido a todo, desde nuestros trabajos hasta nuestras rutinas de cuidado de la piel. Para algunos, el nihilismo moderado ofrece una página en blanco, una oportunidad de disfrutar del momento, del presente, del caos y de la suerte de estar vivos.

Compartir

Quizás, en lugar de sucumbir al nihilismo, deberíamos centrarnos en la opinión de Nietzsche de que las normas, las leyes y la moral son construcciones sociales. Puede ser una idea muy liberadora, porque puedes preguntarte, bueno, ¿por qué tomamos el capitalismo como la verdad absoluta?. La realidad es que el mundo es un caos total, y todo lo que crees saber es una construcción que alguien ha creado, y puede desmontarse. Esto ha ayudado a algunos jóvenes a salir de la cultura de la productividad. El nihilismo moderado puede proporcionar un marco para detenernos y preguntarnos: ¿realmente quiero estar haciendo estas cosas? ¿O simplemente estoy absorbiendo una narrativa del éxito que, en última instancia, me trata como a un zángano trabajador?.

Perspectivas

No todo el mundo necesita tener hijos, pero a las generaciones más jóvenes les está fallando una cultura que hace demasiado hincapié en el individuo, les trata como adolescentes perpetuos y glorifica vivir en un estado liminal de adolescencia prolongada. Mientras muchos de nosotros nos agitamos a lo largo de nuestros veinte y treinta años, intentando encontrar un sentido a las libertades e indulgencias ilimitadas de la vida moderna, puede que algún día algunos de nosotros nos demos cuenta con pesar de que hemos pasado demasiado tiempo centrados en nosotros mismos. Entonces nos preguntaremos qué nos habremos perdido.