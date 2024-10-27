Bienvenido/a de nuevo a Estilo, donde nos esforzamos al máximo.

📰 Portada: ¿ Por Qué las Mujeres tienen Más Aventuras Amorosas que Nunca?

Desde 1990, el número de mujeres que admiten haber sido infieles ha aumentado un 40%. E Illicit Encounters -el «principal sitio web de citas para matrimonios» del Reino Unido- ha visto aumentar un 50% el número de mujeres que se apuntan a sus servicios de búsqueda de parejas infieles sólo en 2023.

Nota: He invitado a mi sobrina Sofi, periodista, a escribir en esta publicación bajo la sección “De Chica a Chica” o, simplemente, Chica. Ofrecerá una mirada más íntima a la vida de las niñas y las jóvenes de hoy. En una época de atomización, neoliberalismo, liberalismo sexual, dinamismo tecnológico y una crisis de salud mental cada vez más profunda, esta sección es una serie de despachos de una joven de 23 años que intenta dar sentido a todo ello. Tan a menudo como pueda, enviará actualizaciones sobre lo que le ronda por la cabeza últimamente, o sobre lo que ocurre en la vida de las chicas. Esperad todo tipo de temas, desde críticas al feminismo contemporáneo hasta el escrutinio de la industria de la salud mental o despotricar sobre la implacable mercantilización de nuestras vidas.

El artículo de esta semana está escrita por dos mujeres. La primera, Jenny, vive en Londres. La segunda es Sofia.

El punto de vista de Jenny

Una nueva e innovadora serie de televisión explora los mitos de género en torno a la monogamia y, según algunos observadores, refleja las tendencias sexuales de la vida real.

(4 párrafos eliminados)

Sigue habiendo cierto factor de conmoción en historias como ésta, pero en gran medida se debe a la tradicional falta de perspectivas femeninas sobre las relaciones y, de hecho, sobre el deseo sexual expansivo. En los círculos académicos -y hasta cierto punto en la cultura pop, después de “Cincuenta sombras de Grey”- se habla mucho de las diversas necesidades sexuales de todos los géneros. Ahora hay menos tabú en los círculos sociales. Esa conocida no es ni mucho menos la única mujer que ha roto con la monogamia.

En los años 80, una encuesta realizada por la revista Cosmopolitan señaló que el 72 % de los hombres y el 54 % de las mujeres habían tenido aventuras.

Desde 1990, el número de mujeres que admiten haber sido infieles ha aumentado un 40%, según la investigadora Esther Perel. En 2022, según el sitio web “La verdad sobre el engaño”, el 67% de los hombres y el 53% de las mujeres habían engañado al menos una vez ese año.

En 2023 se descubrió que Londres es el epicentro de las aventuras amorosas en el Reino Unido. Según una encuesta, 168.322 de los ocho millones de habitantes de Londres admitieron haber tenido aventuras.

Illicit Encounters, conocido como el «principal sitio de citas para casados» del Reino Unido, ha revelado que sólo en 2023 había aumentado un 50% el número de mujeres que se han inscrito en su servicio de búsqueda de pareja.

(5 párrafos eliminados)

La socióloga Dra. Alicia Walker, especializada en comportamiento sexual y que entrevistó a cientos de hombres y mujeres sobre sus motivaciones para tener aventuras, afirma que con demasiada frecuencia consideramos que las mujeres se rigen por sus emociones, como si no pudieran tener relaciones sexuales sin amor.

«Todos los hombres (y sólo siete de las mujeres) eran infieles por motivos emocionales», afirma sobre su estudio. «[La mayoría de las] mujeres engañaban por satisfacción sexual. No buscaban enamorarse, ya que eso lo tienen en casa». Los expertos con los que hablé, que llevan años estudiando y hablando con infieles, coincidieron unánimemente en que la idea errónea más común es que los hombres tienen un mayor impulso sexual y un deseo más profundo de practicar sexo ocasional, mientras que las mujeres buscan sentar la cabeza.

Sin embargo, las nuevas investigaciones sugieren que, de hecho, son las mujeres las que se cansan más fácilmente en las relaciones monógamas. No necesariamente porque ellas mismas estén cansadas de su pareja; tiene más que ver con la necesidad de más variedad sexual.

La amistad de mis sueños de juventud: «Conversación», del impresionista italiano Federico Zandomeneghi.

Las mujeres son más propensas a sugerir relaciones abiertas, por ejemplo, según openminded.com, una comunidad de sitios web para quienes mantienen relaciones abiertas. La aplicación de citas “Feeld”, nacida en Londres, ha experimentado un aumento de usuarios tras la pandemia, y las búsquedas de «no monogamia ética» y «poliamor» experimentaron un incremento de casi el 400% entre las mujeres en 2021.

(Borrados 4 párrafos)

En otras palabras, la infidelidad no es tan blanco o negro como se suele hacer ver. No siempre es síntoma, por ejemplo, de una relación profundamente infeliz y sin amor. Cuando vemos el engaño a través de este estrecho prisma, ignoramos la naturaleza polifacética del deseo y la sexualidad femeninos. Y aunque Obsesión pone en escena el impacto más oscuro de lo que ocurre cuando nos inclinamos por determinados deseos, muestra cómo la satisfacción sexual puede llegar a menudo al obtener cosas diferentes, de personas diferentes, todo a la vez.

El punto de vista de Sofi

El punto de vista anterior enmarca el aumento de la infidelidad femenina, como si fuera positivo, progresista, una especie de activismo o reparación.

(Suprimidos 2 párrafos)

Piazza considera ahora las aventuras como parte del «autodescubrimiento», una forma de que las mujeres «se encuentren a sí mismas» y cuiden mejor de su cuerpo:

“Todas estas mujeres me dijeron que tener una aventura mejoró sus vidas de muchas maneras. Tengo una amiga muy íntima que actualmente está explorando una relación sexual fuera de su matrimonio, y su marido no lo sabe, pero nunca ha sido tan jodidamente feliz. Le va muy bien en su trabajo. Su matrimonio parece mucho mejor. Y está radiante.”

Vale, puede que Piazza sea un poco exagerada. Pero desde luego no está sola. Para centrarnos en el marco británico que describe Jenny, la revista Cosmopolitan da consejos a las mujeres sobre qué hacer después de ser infieles (número uno: «no se lo digas»). Women's Health nos recuerda por qué no debemos arrepentirnos de una aventura. The Times (un periódico conservador británico) dice que eso podría animarnos. Incluso el podcast «feminista» Call Her Daddy-que alcanza una media de 5 millones de visitas por episodio- vende camisetas de tirantes con la leyenda «CHEAT ON HIM» para mujeres jóvenes. (Si, ya se que las revistas británicas tienden a ser más insistentes con este tema que las de muchas otras países; parece que ahí este tema ayuda mucho a vender ejemplares).

Tal vez, entonces, sea aquí hacia donde se dirige el feminismo. Porque tiene sentido. Si la ética del feminismo dominante y comercializable consiste en dar siempre prioridad a la libertad personal, los deseos individuales y la autonomía sexual, entonces, por supuesto, la infidelidad femenina puede considerarse positiva, incluso emancipadora.

Va por buen camino. E inevitablemente acabaríamos con situaciones como la de un marido (en un artículo de “The Cut” de julio de 2015) racionalizando que su mujer se acueste con otros hombres: «No me rechazaba, se aceptaba a sí misma. Cuando lo comprendí, por fin me hice feminista».

(4 párrafos suprimidos)

Por supuesto, comprendo que tengamos miedo de retroceder a una época en la que se despojaba a las mujeres de libertad y autonomía, y dudemos en decirles cómo vivir sus vidas. Pero no creo que la respuesta sea defender cada elección y endulzar el sufrimiento que cause. O animar a las mujeres jóvenes a ir por la vida pensando que podemos tratar a las personas como tratamos a los productos caducados y que de alguna manera eso es autocuidado o feminismo. No quiero un feminismo así. Uno que me infantilice y me considere inhumana, como si fuera incapaz de tomar malas decisiones. Uno en el que la sociedad gritará ¡vamos chica! incluso mientras destruyo mi vida.

Lo que significa: No todas las decisiones que toma una mujer son buenas para su bienestar a largo plazo ni para el bienestar de los demás, igual que lo son para los hombres. Para todos nosotros. A veces los humanos somos destructivos. A veces hacemos lo que no debemos. Y estoy de acuerdo en que tenemos derecho a elegir. Pero me preocupa que podamos obsesionarnos tanto que olvidemos lo que es correcto elegir.

Feliz lectura y espero que tengas una buena semana.

💬 Pregunta a un experto

El mes pasado pedimos en otra de nuestras webs que votarais una pregunta para responder. La ganadora fue:

¿Cuál es el antiguo misterio de por qué las mujeres limpian y los hombres no se dan cuenta?

Experta destacada: Hemos preguntado entre nuestro nuestro propio equipo de redactores, y ésta ha sido la respuesta …

Actualmente, algunos filósofos creen haber descubierto por qué las mujeres siguen cargando con una cantidad desproporcionada de tareas domésticas y de cuidado de los hijos en la era moderna, pero los hombres creen que hacen la mitad del trabajo.

En un artículo publicado en la revista Philosophy and Phenomenological Research en 2022, los filósofos Tom McClelland y Paulina Sliwa sugieren que la disparidad se debe a la «teoría de la asequibilidad»: la idea de que experimentamos los objetos y las situaciones como si tuvieran acciones implícitas vinculadas a ellos.

«Defendemos la existencia de una percepción de la asequibilidad basada en el género», afirmaba McClelland. «Sugerimos que las desigualdades en el trabajo doméstico y de cuidados surgen no sólo como resultado de creencias, deseos y sentimientos profundamente arraigados, sino también como resultado de diferencias de género a nivel de percepción: que dos compañeros en el mismo entorno doméstico pueden experimentar paisajes de affordance muy diferentes».

Las normas sociales y los paisajes de affordances de los individuos están inextricablemente unidos: las normas sociales configuran qué affordances percibimos».

Esto significa, sin embargo, que los esfuerzos individuales no bastan para cambiar el statu quo: la sociedad necesita intervenciones a nivel político, como un permiso parental más largo.

El impacto de una intervención a tan gran escala tendrá repercusiones tanto fuera como dentro de la esfera doméstica. «¿Es más probable que una mujer perciba las tazas de la cocina de la oficina como un medio de limpieza? ¿Es más probable que una mujer perciba a un colega angustiado como una ayuda?», preguntó McClelland. «Si es así, ¿cómo puede contribuir esto a distribuciones desiguales del trabajo en el lugar de trabajo?».

💭 Cuéntanos

¿Qué pregunta debería responder un experto en el futuro?

Puedes dejar tus preguntas en los comentarios, y apoyar las preguntas de los demás, con otro comentario. O no apoyarlas, y decirlo. Leeremos todos los comentarios.

P.D. La pregunta con más votos se contestará en un próximo boletín, así que permanece atento. También puedes hacer una pregunta anónima a nuestros expertos en … aquí (link).

✒️A Fondo

Frutas olvidadas - Smithsonian | Mark Schapiro . La historia de un investigador agrícola italiano que estudia las pinturas renacentistas -y las frutas que a menudo representan- para ayudar a restaurar la biodiversidad del país. (Leer)

¿Son ricos los millennials? - Barron's | Reshma Kapadia. Un nuevo análisis muestra que los millennials pueden no estar por detrás de los boomers en acumulación de riqueza, pero la brecha de riqueza de esta generación puede ser la más amplia hasta ahora. Los gráficos y perfiles de los millennials -tanto reales como hipotéticos- muestran un panorama lleno de matices. (Leer)

✔️Relacionable

Teniendo en cuenta de lo que trata este correo electrónico:

📖 Cita de la semana

“Que te jodan por engañarme. Que te jodan por reducirlo a la palabra engañar. Como si esto fuera una partida de cartas y tú miraras a hurtadillas mi mano. ¿A quién se le ocurrió el término hacer trampas? Un tramposo, imagino. Alguien que pensó que mentiroso era demasiado duro. Alguien que pensó que devastador era demasiado emocional. La misma persona que pensó que le habían pillado con las manos en la masa. Que te den. No se trata de deslizarte veinte dólares más de dinero del Monopoly. Son nuestras vidas. Has ido y nos has roto la vida. Eres mucho peor que un tramposo. Has matado algo. Y lo mataste cuando estaba de espaldas”.

- David Levithan (“El diccionario del amante”)

📘 Libro de la semana: “El poder del amor: infidelidad, amor y mentiras”, de Tynessa

¿Cómo puede una amar incondicionalmente a su mejor amiga, pero estar enamorada de su marido al mismo tiempo? Esa es una pregunta para la que Sarah, de 34 años, aún no sabía la respuesta. Durante dieciocho años, sólo ha estado enamorada de un hombre, y ese hombre resulta ser el marido de su mejor amiga, Mike. Con una relación secreta que consistía en infidelidad, amor y mentiras, ni Sarah ni Mike están dispuestos a dejarlo ir todavía. Por muy equivocado que parezca, Sarah siente en su corazón que estaban destinados a estar juntos.



Amar a dos mujeres no es fácil, sobre todo si la otra es la mejor amiga de tu esposa. Mike ha guardado este secreto durante dieciocho años sin intención de contárselo pronto a su encantadora esposa. Sin embargo, ése no es el único secreto que le oculta, y es algo que le unirá a Sarah para el resto de sus vidas.



Segura de la relación entre su marido y su mejor amiga, Tiffany nunca había visto ningún problema en que Sarah saliera con su marido cuando ella no estaba presente. En su mente, ninguno de los dos cruzaría nunca esa línea. ¿Será siempre ingenua cuando se trate de ellos, o Tiffany empezará a recomponer el puzzle antes de lo que Mike y Sarah creen? En esta historia de amor infiel, se ponen a prueba la lealtad, la confianza y los lazos, y vemos lo poderoso que puede ser el amor.

📊 Gráfico de la semana

Estadísticas generales de infidelidades en 2024:

Fuente: Techreport

👩‍⚖️ Panel en sesión sobre la infidelidad: Preguntas y respuestas

Se pregunta a una experta, Regina González, sobre el creciente fenómeno de la infidelidad y qué deberíamos saber al respecto.

Nuestra primera pregunta:

¿Alguien es ya monógamo? ¿Realmente monógamo?

Puede que no tengamos aventuras en serie al estilo John Terry/Tiger Woods. Puede que no transgredamos tan dramáticamente como Iris Robinson. O tan pública -y torpemente- como Ashley Cole. Pero probablemente seamos menos monógamos que antes, ¿no? Puede que tengamos flirteos prolongados; escarceos serios y no tan serios; citas especiales para comer, ostensiblemente platónicas, con personas a las que vemos más a menudo de lo que nos gustaría que supieran nuestras parejas. Como mínimo, estamos probando los límites de la fidelidad a través de mensajes de texto, conexiones de Facebook o intercambios de Twitter. Y algunos de nosotros mantenemos romances apasionados a la antigua usanza.

Pregunta por ahí y lo verás. Pregunté a amigos, amigos de amigos de amigos, contactos en Internet y colegas lejanos. Pregunté a jóvenes, a mayores, a mujeres y a hombres. Les pregunté sobre las zonas grises de sus relaciones con personas que no eran sus parejas; les pregunté qué se calificaba de flirteo y qué cruzaba la línea. Les pregunté con qué frecuencia sus flirteos prolongados se convertían en aventuras. Pregunté a los que habían tenido aventuras cómo las habían tenido. Y lo que escuché me sorprendió.

¿Son fiables las estadísticas sobre infidelidad?

Hay pocas estadísticas fiables sobre los índices de infidelidad. No es el tipo de cosas sobre las que la gente dice la verdad, o ha dicho alguna vez la verdad. Los psicólogos creen que tradicionalmente los hombres exageran sus infidelidades, mientras que las mujeres las subestiman. Las cifras más invocadas sugieren que aproximadamente el 30-40% de los que están casados o tienen una relación duradera serán algo infieles en algún momento. El asesor de parejas Andrew G Marshall, autor de “¿Cómo podré volver a confiar en ti? Infidelidad: Del Descubrimiento a la Recuperación en Siete Pasos” dice que está viendo más casos en su consulta. (Aunque añade: «Puede que sea porque lo busco. Y puede que sea porque toda la tecnología que facilita el engaño también facilita que te descubran"). Otros también dicen que también está tratando a más gente como consecuencia de las aventuras.

¿Qué a cambiado?

La lógica sugeriría que estamos teniendo más aventuras que nunca. Se nos presentan más oportunidades de engañar. Trabajamos más y viajamos más, y en consecuencia estamos más ausentes de nuestros hogares. La evolución del panorama tecnológico significa que estamos conectados -a veces intensa y continuamente- con mucha más gente que antes. La tecnología también significa que las propias definiciones de infidelidad se han ampliado. Las infidelidades emocionales son cada vez más un problema; se llevan a cabo aventuras enteras por Internet; las relaciones intensas -que pueden o no desdibujar la línea de la amistad, ¿quién sabe? - florecen a través de la intimidad del intercambio de mensajes de texto.

¿Y qué ha pasado con la monogamia …?

A pesar de todo lo que he dicho más arriba, seguimos siendo increíblemente reverentes y apegados al ideal de la monogamia. Los principales partidos políticos de muchos países (también de los desarrollados) intentan consagrar la monogamia en la política pro-familia, y en sus campañas electorales. En masa criticamos a los demás y sus infidelidades. Somos fantásticamente mojigatos respecto a las transgresiones de los famosos. Nos alegramos de que John Terry fuera despojado de su capitanía; nos alegramos de que Tiger Woods perdiera sus contratos de patrocinio como consecuencia de sus supuestas infidelidades; nos alegramos de que Cheryl le diera la patada a Ashley. Condenamos públicamente a los infieles y cotilleamos sobre ellos en privado. Nos condenamos a nosotros mismos cuando transgredimos; nos perdemos en la culpa y sufrimos crisis de identidad: ¿cómo hemos podido hacer esto? ¡Esto no es lo que somos!



¿Por qué vivimos esta dicotomía? ¿Por qué apoyamos tan sinceramente la idea de la monogamia mientras no conseguimos ser monógamos? ¿Por qué persistimos en tener aventuras, persistimos en creer en la monogamia, cuando no nos sentimos cómodos ni especialmente capaces de ninguna de las dos cosas?

Se han dado muchas explicaciones. Una de las más radicales es la que sostiene que la infidelidad es uno de los grandes temas recurrentes de la experiencia humana. Algunas autoras han afirmado que no somos monógamos. Que la monogamia es humana, pero los seres humanos no son monógamos por naturaleza. Sostienen que históricamente siempre hemos sido infieles, y siempre hemos condenado la infidelidad. Por un atisbo de pasión, o lo que sea, la gente ha estado dispuesta a arriesgarlo todo. Incluso afirman que las mujeres más que los hombres.



¿En serio? ¿La infidelidad femenina es más arriesgada que la masculina?

Si, pero hay que tener cuidado. Todavía, hoy en día, hay siete países en los que se puede matar a una mujer por ser infiel. Y antes, ¡no había anticonceptivos! Todo lo relacionado con la sexualidad femenina era más peligroso. Los índices de infidelidad femenina han crecido enormemente, de acuerdo con la independencia económica de las mujeres. En los países latinoamericanos (por ejemplo, en Argentina) es un fenómeno social desde hace muchos años. La infidelidad femenina. Es un marcador de un cambio social agudo. No se trata sólo de unas pocas mujeres. Realmente ha derribado el tradicional privilegio masculino.

¿Qué significa que esto ocurra en una sociedad en la que nunca se aceptó, en la que a los hombres se les permitía vagabundear pero a las mujeres nunca?

Cuando las mujeres empiezan a hacer lo que tradicionalmente era un privilegio de los hombres, ¿qué hace? Lo hace todo. Cambia la dinámica del poder. O, al menos, en potencia.

📹Video Destacado

Por qué los profesores estadounidenses cobran tan poco

En EEUU, la diferencia salarial entre los profesores y otras personas con el mismo nivel de formación y experiencia era de casi el 20% en 2021, según CNBC. Resulta que parte de la razón por la que los profesores estadounidenses no están tan bien pagados tiene que ver con el género: originalmente se consideraba una profesión de mujeres. Para saber más sobre por qué los salarios de los profesores son relativamente bajos, mira este vídeo (con youtube se puede traducir del inglés):

