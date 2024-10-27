Cultura y Estilo

Salvador Lorca 📚
Oct 31, 2024

¿Cuál es el mensaje para las chicas? ¿Cada vez que imitas los rasgos de los hombres malos es algo que te da poder y es perdonable porque eres mujer, incluso el engaño y la mentira? Estoy harta de todo eso. De todos los clichés de ¡eres perfecta y todo lo que haces es empoderador! creados por los equipos de marketing de las empresas e impulsados por el feminismo pop, las empresas de bienestar y las revistas femeninas, lo que no tiene sustancia pero suena sexy y guay para que se venda. Las chicas necesitan algo más real. Orientación real. Como las matriarcas: madres fuertes, abuelas, un linaje de mujeres que nos conozcan y nos quieran, y figuras femeninas de nuestra cultura que sean lo bastante valientes para levantarse y decir no, esto no es un buen comportamiento. No todo impulso hedonista o deseo consumista es defendible.

Marketing Red
Oct 27, 2024

Yo creo que en cierta forma, vivimos en un mundo bizarro, muchas de las cosas que damos por sentado, son totalmente al contrario... Los hombres no somos en su mayoria como nos pintan, y por supuesto pasa igual con las mujeres... Pienso que mucho de este tema en particular se desenredaría conociendo como es el amor incondicional de los hombres contra el amor condicional de las mujeres, teniendo este tema muy claro, podemos proyectar de forma bastante segura el comportamiento futuro de una pareja... es casi matemático... casi una ley...

