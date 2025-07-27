Cultura y Estilo

Salvador Lorca 📚
Dec 8, 2024

¿Qué hace que tengas menos probabilidades de desarrollar demencia?

Los estudios demuestran que el riesgo de demencia es menor en las personas que adoptan varios comportamientos saludables durante la mediana edad (40-65 años). Estos comportamientos incluyen los siguientes: ∎actividad mental, física y social regular ∎no fumar ∎beber alcohol con moderación ∎llevar una dieta sana.

Avatar de Oda Y Espiral De Karen Codner
Oda Y Espiral De Karen Codner
Jul 27

Ojo con lo de la audición. Mi madre comenzó con eso y después vino la caída

