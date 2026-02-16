Cultura y Estilo

Dario Salud Leona
11h

Este texto es de esos que te hacen reír y luego mirarte un poco al espejo 😅

Me parece brillante porque, debajo de la exageración y el tono incendiario, hay algo muy humano, el cansancio de ver cómo cualquier espacio creativo termina pareciéndose a una red social más. Esa mezcla de amor-odio hacia la plataforma es casi inevitable cuando uno lleva tiempo aquí.

También me gusta que, al final, se incluya dentro del propio circo, eso lo salva. Porque cuando uno reconoce que también participa del juego, que también es “reina de las selfies” o “quejosa profesional”, la diatriba deja de ser superioridad moral y se convierte en sátira.

Lo que sí me deja pensando es esto, quizá lo que molesta no son los arquetipos, sino cuando olvidamos que detrás de cada etiqueta hay una persona intentando encontrar su lugar. Substack, como cualquier barrio grande, tiene ruido, postureo, talento, basura y oro mezclados. El reto no es que no existan esos perfiles, sino decidir en cuál quieres convertirte tú.

Y confieso algo, todos, en algún momento, hemos sido al menos tres de esas categorías. El problema no es caer ahí, es quedarse ahí.

Avatar de Manu LF
Manu LF
5h

Jajajaja!!

Me reí un rato leyendo el post. La verdad que es muy certero y acertado a la vez.

Me ha gustado ese cierre de puerta a los que vienen a hacer política, de hecho me solía salir un político por aquí, en Substack, y pensé; "oh, no. Ya están por aquí también estos".

Esto es como una biblioteca y como una comunidad de vecinos; cada uno busca y encuentra. Si le agrada se suscribe o se queda. En mi comunidad de vecinos nos conocemos todos, cada uno con sus luchas personales, unos hacen rosquillas y las comparten con el vecino, otros dejan libros en los rellanos para que los coja a quien les guste, hay quien critica al de las rosquillas y al que deja libros en los rellanos, pero él alguno ya ha cogido...

Lo peor de todo es criticar a quien altruistamente, por muy poco nivel literario que tenga, escribe desde la humildad sobre lo que le dé la gana (qué más da que escriba historias de galletas, del cielo, de flores o de cómo le han hecho pasar un día de mierda en su trabajo. Si eso le motiva a escribir; ¡que escriba, que escriba!

Pero bueno, de todo tiene que haber, ¿no?

Pienso que mientras no perdamos el respeto y esto no se convierta en una lucha de egos, pues ni tan mal...

