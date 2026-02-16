*Imagen encontrada en internet. No preguntes dónde, no me acuerdo.

Esto no debe tomarse en serio, es una broma, aunque dicen que en cada broma hay un poquito de verdad escondida. (En la primera parte, está lo que escribí hace un año y medio. En la segunda, lo que escribí hace medio año.)

Por: Kathrine Elaine

Aviso: Si no necesitas una gran dosis de negatividad sin ningún toque de humor, ¡no leas esto!

Llevo tiempo rondando por el Stack, lo cual me parece motivo suficiente para reflexionar sobre los diferentes tipos de substackers molestos que he visto por aquí. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué mirarse al espejo? No me malinterpreten, no soy mejor y me vendría bien una buena paliza...

Entonces, aquí están los grupos de Substackers que me encanta odiar (en un orden sin sentido):

Los que se aprovechan del dinero ... ¡saben cómo hacer que tu Substack funcione! ¡Sin duda! Simplemente crea esa increíble suscripción de pago y ¡boom! Tu stack crecerá rapidísimo. Todas sus publicaciones son sobre escritura, trucos para stacks y dinero. ¡Puaj! (Ver: Por qué no voy a cobrar en Substack: Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece.)

Los estafadores: una amable oferta para suscribirse a una suscripción de retorno enviada discretamente por mensaje directo. Muy pocas obras originales, e incluso esas me hacen dudar de su habilidad para escribir. Principalmente, son refritos de artículos de otros, adorables historias en línea (¡sobre todo sobre animales!), arte ajeno, etc. Fotos de animales de internet. Algo que no te puede desagradar, es un éxito asegurado.

Los animalistas: inofensivos, pero molestos. Publican fotos de sus adorables amigos peludos en cualquier ocasión, ¡porque mira qué perrito tan mono ! Si quiero fotos de mascotas, voy a Facebook... ¡no a Petstack , por favor!

Los aspirantes quejosos ... se sienten tan solos, nadie lee lo que escriben, rechazos tras rechazos, la vida es una mierda, el bloqueo del escritor los está matando, ¿para qué existir?... ¡Solo tu suscripción de pago podría salvarlos! ¡O cualquier suscripción! ¿Un comentario? ¿Un pequeño “me gusta” quizás? ¿Por favor?

Los que buscan atención con agresividad, siempre dispuestos a discutir, cualquier cosa para llamar la atención sobre su opinión. ¡Precaución: tienden a ser agresivos!

Los imitadores, imitadores, imitadores ... ¡Oye, algo es tendencia! ¿Tienes una reacción enorme? ¡Hagámoslo! A veces sin querer, pero la mayoría de las veces... saben lo que hacen.

Los gurús amables ... te dirán: «Amable, solo ámate a ti mismo, hagamos un poco de lectura/escritura suave, pero no te agobies con ideas profundas ni emociones estresantes. Sé amable. Sabes lo difícil que es escribir, respirar y vivir. Así que sé amable contigo mismo. ¿Entiendes? Amable es la palabra clave. Amable... amable... amable...»

Las brujas modernas ... ¿les encanta el Tarot? ¿Los hechizos suaves? ¡Los cristales siempre ayudan, cariño! Te haré una lectura; sin duda la necesitas. Solo pagas una suscripción y $20.99. Hagamos círculos de flores, limpiemos nuestros hogares con ramos de enebro quemado; siempre ayuda a disipar esas molestas energías negativas...

Los perfectos para fotos: todo tiene que ser perfecto. Dignos de Instagram, incluso si no están en Instagram. Los escritores que se despiertan a las cinco de la mañana con una vela y una infusión, con escritorios de madera reciclada y un arreglo que haría llorar de alegría a Pinterest... ¡Ah, y el jersey de punto trenzado en un suave tono pastel! Lástima que la escritura sea solo superficial, pero... ¡qué superficie tan perfecta!

Los creadores de comunidades ... animarán a los pequeños, a los marginados, a los novatos... ¿cómo exactamente? No lo sé, pero mientras consigan al menos mil suscriptores, seguirán alimentando a la gente con esas dulces promesas...

El club de los chicos geniales: un grupo de colegas escritores ya establecidos que se critican mutuamente, citando y reeditando cada dos líneas el último trabajo del otro. Incluso líneas muy aburridas. Tío, no todas las líneas son obras maestras, sobre todo si se sacan de contexto. Da un poco de vergüenza verlo...

Los contadores de números ... sí, la mayoría de los que acumulan no pueden resistir la tentación de presumir públicamente sus números o la falta de ellos en Notes. ¿Dices que quieres agradecer a los suscriptores? ¡Mentira! Hazlo directamente en tu boletín dirigido a ellos. ¿Por qué hacerlo en público? ¡Pregúntatelo! Los que muestran su 99 o 338 y ruegan que lo conviertan en un número redondo no son mejores. Me da pena, de verdad. ¡Mantén tu dignidad, hombre!

Los activistas políticos ... sin comentarios. De cualquier lado que estén, son absolutamente molestos.

Los simplones gráficos ... ¿Ven esta frase tan simple y totalmente cliché? ¡Escríbela en una nota, en un papel enorme o en mi cara con un rotulador negro y batirá todos los récords de “me gusta”! ¡Una mina de oro!

Los escritores de trauma lo pasaron mal y, por alguna razón, todos deberían saberlo. Quizás ayude la primera vez, pero si sucede con frecuencia, plantea muchas preguntas. Si te abres las heridas una y otra vez, nunca sanarán. ¿Y por qué lo haces? ¿Para que te validen? ¿Para que te elogien? ¡Qué valiente eres! Sí, la primera vez fuiste valiente, pero después de la quinta publicación escribiendo sobre trauma, no es valentía, es autolesión.

¿Qué-coño-es-esto ? - o mejor dicho - ¿cómo-coño-puede-tener-2000-subscriptores?

Sí, sí, sí, soy una vieja zorra envidiosa que les descarga su mal humor como si fuera un montón de excrementos de perro. Sí, estoy segura de que estoy propagando negatividad. Sí, no deberían haber leído esta mierda, y de hecho, probablemente yo no debería haberla escrito.

Pero… la verdad es que no quisiera que Substack fuera diferente. La libertad de expresarnos como queramos es lo que hace que Substack sea tan bueno. Todos somos bienvenidos aquí: los que trabajan duro y los vagos, los que procrastinan y los que publican todo el día, los quejosos y perezosos, y los sabelotodo. ¡Qué nerds tan pesados! ¡Los odio y los amo desde lo más profundo de mi oscuro corazón! 🩶

Si te interesa una perspectiva acerca de cómo Substack Encierra a los Escritores en su Plataforma”, lee aquí.

PD: Yo me pondría en la categoría de los que quieren ser quejosos, así que no creo ser mejor que ninguno de ellos.

Todos los Substackers que odio 2.0.

Kathrine, ¿tienes que volver a hacer esto? Digo, ya lo hiciste una vez, y...

Absolutamente jodidamente.

Prefiero despotricar hasta el olvido que darme cabezazos contra la pared tras encontrarme con la nueva estupidez de Substack. Estúpido Substack. Stupstack. Lo que sea. ¡Empecemos ya!

Ya es esa época del año otra vez. Sí, mi aventura con Substack está a punto de cumplir 2 años, ¡y vaya si a este niño le gusta sacarme de quicio!

Substack ha cambiado. Llega gente nueva. La cordura se desvanece. Las voces más fuertes y orgullosas no son las más sabias, ¡ni mucho menos! Esto podría ofender a todos, y no será agradable, ¡así que están advertidos!

Nota: Puedes también encontrar muchas ideas sobre las tendencias y el futuro de Substack.

¿Qué es lo nuevo y absurdo de Substack? Además de los clásicos que describí (arriba), hay un montón de grupos nuevos que pude clasificar, y son realmente molestos. Así que aquí está:

Zombis promocionales: ¿Tienes un libro publicado? ¡Qué fascinante! Están encantados con tu trabajo. Eres un genio de la escritura. Lo dicen una y otra vez en tus mensajes directos. Eh... solo hay un problema. Son unos malditos bots que se aprovechan de los ingenuos, zombis que se meten en tus mensajes directos para chuparte el cerebro (¡y el dinero!). ¡Cuidado!

Autoficcionistas: pobres chicos y chicas ricos, presumiendo de sus malas conductas sexuales, sus traumas infantiles, sus crisis emocionales profundas , bajo la fina capa de “autoficción”. La terapia es su sustento, oh no, tengo la fuerte sospecha de que en realidad no tienen problemas. O mejor dicho, su único problema es el ego. El ego busca admiración. El ego quiere ser importante. Escribir es su forma de conseguirlo. Escribir es solo un accesorio para adornar su ego. Y como viven bien, inventan problemas, solo para escribirlos y ser considerados muy profundos.

Los MeMenators publican memes. No son suyos. Los roban de internet. Buenos memes. Malos memes. Todo el día. Y sí, hay un par de ensayos sobre cultura pop o artistas renacentistas en su Substack. Quizás. Listo. Memes y pop. Y ¡listo! Consiguen mil suscriptores fácil y rápidamente. No sé por qué nos molestamos con cosas como la originalidad y el trabajo duro. Memes inteligentes, no difíciles, ¿verdad?

Purísimas mojigatas: el sexo es malo. Escribir sobre sexo es malo. Describirlo en la ficción es aún peor. Solo puede ocurrir a puerta cerrada. Triplemente encerrado. A oscuras. Bajo una manta gruesa. Casi con la ropa puesta. ¿Escenas de sexo en la ficción? ¿Bromeas? Lo más feo del mundo. ¡Qué asco!

Estos Substackers están tan atrapados en su santurronería que ni siquiera pueden respetar el don divino del amor y el deseo, descrito con respeto en la página, ni avanzar la trama de la historia. En fin, prefieren cerrar los ojos y fingir que el sexo no existe.

El fandom solitario ... Ah, y aquí está el lado opuesto del espectro de Stack. Saben que el sexo vende. Así que solo escriben sobre eso. Cómo, dónde, con quién, cuántas veces, en qué puestos... saben que vende bien. Los muros de pago lo confirman: Substack tiene su propia sección “Solo Fans” escrita. Es triste ver en qué se está convirtiendo este lugar, la verdad...

Hombres-escort ... ejem (prueba de micrófono, uno, dos, uno, dos), soy demasiado sexy para mi camisa, demasiado sexy para mi camisa, taaaan sexy en cuuuuurts... (Perdón, canto como un cuervo con laringitis). ¡Ay, ¿los hombres no escriben porno?! ¿En serio? ¡Ja! Desde los peores novios de la historia hasta poetas admirando sus propias partes privadsa, los chicos presumen de sus aventuras en el dormitorio, fantasías sucias, actividades sexuales casi ilegales, etc. El sexo vende. La suciedad provee.

Rechaza la DEI: al parecer, el fascismo vuelve a estar de moda, y simplemente deben deshacerse de todos esos asquerosos narcisistas de Susbatck. ¡Hay que atraparlos a todos! Sobre todo ahora que tienen tanto tiempo libre. Ser despedido por la DEI no mola. Pero ocupar un espacio de trabajo no por la competencia, sino por el color, mola aún menos.

Los Totalmente Gangstas: este grupo de Stackers me saca de quicio. En lugar de elevar la cultura callejera, la rebajan al nivel de la calle. Ficción de pésima calidad (?) y poesía llena de palabrotas que harían sonrojar a cualquier obrero de la construcción; los temas van desde el abuso de drogas hasta el sexo barato, pasando por monólogos absurdos y sin sentido. ¡Uf! Les dan mala fama a los escritores de ficción de Substack. Se manifiestan: la ficción es cultura. No tienen ni idea de lo que significa cultura. Propagan la anticultura, son muy progresistas, y los idiotas útiles y conformistas que los siguen son igual de retrasados ​​mentales. ¡Puaj!

Profetas de la IA: ¡ah, sí, la IA es el futuro, ¿no lo sabían?! Así que, sin duda, deberían sumarse a la tendencia y dejar que la IA escriba, dibuje, diseñe y piense en lugar de ustedes. ¿Para qué destrozarse el cerebro? Es solo una herramienta, ¿ven? Ah, y si no estás de acuerdo, ¡eres solo un intolerante y capacitista!

Inquisidores de la IA: ¡confiesen su sucio pecado! ¡Sé que usaron imágenes generadas por IA en su cuento el verano pasado! Debemos resistir al demonio de la IA, ¡debemos mantenernos puros! Cualquier escritor que haya pensado alguna vez en usar una imagen generada por IA, está perdido para nosotros.

Dos caras de una misma moneda: los promotores de la IA y la policía de la IA, ambos extremadamente exasperantes. ¡Grrrrr!

Mamás que comparten demasiado: los niños son adorables. Lo sé. Y molestos. Lo sé. Aprender a ir al baño es difícil. Lo sé. Dicen las cosas más tontas. ¡LO SÉ!

Tengo bastante de eso en la vida real, muchas gracias, no quiero ver más en mi feed. Es aburrido y monótono. No te hace parecer más cercana. ¿De verdad no hay nada más en ti? Sí, ser madre es difícil, y quieres compartir tus alegrías y tus dificultades. Pero si eso es todo lo que compartes en Notas, te hace parecer un poco... ¿superficial? ¿Es esa la palabra que busco? Y POR FAVOR, ¡no seas irresponsable! ¡No compartas las fotos de tus hijos en línea, ni siquiera en Substack! Apuesto a que hay muchos pervertidos ocultos incluso en un lugar aparentemente domesticado como este. Sobre todo porque Substack está creciendo.

Los eternos novatos: Querido algoritmo de Substack! Soy nuevo aquí. Por favor, ayúdenme a conectar con (inserten lo que quieran) porque me siento muy solo y no encuentro a un par de cientos de idiotas ingenuos que se suscriban a mi stack.

Y repiten este truco una y otra vez, ¡ah, sí! ¡Ordeñemos esa vaca de la empatía hasta que se seque, cariño!

Sus amigos de la comunidad en línea : ¡ estamos construyendo el brillante futuro de la comunidad del comunismo en línea , camaradas! La comunidad los salvará, los sanará y los cuidará. Comunidad esto y comunidad aquello, ¡oh, lárguense!

Tu comunidad en línea amigable existe mientras la conexión a internet sea estable. En caso de mala conexión, tu comunidad sufriría un apocalipsis virtual que nadie en el mundo real sabría ni le importaría. ¿Un corte de luz? ¡Puf! ¡Tu comunidad en línea desaparece! Todo es inestable. Un día alguien está ahí, al siguiente ya no está. Y ni siquiera sabrás dónde está ni por qué. Una comunidad en línea es una ilusión. ¡Despierta de una vez!

La reina de las selfies ... ¡No, no, no, te equivocaste! Jamás publicarían selfies solo para conseguir más suscriptores, ¡porque son atractivas! ¡Para nada! Nada de trampas para la sed en Substack, ¿verdad? Aquí todos somos intelectuales.

Por otro lado, a algunas personas se les debería prohibir publicar selfis. Es un delito contra la estética. Sé un poquito crítico con tu apariencia y... y... simplemente no lo hagas. ¡No lo hagas!

Eso es todo.

¡Oh... un momento! ¡Tú! ¡Sí, tú (Mapache)! ¿Crees que escribí este artículo solo para conseguir un montón de suscriptores? Te equivocas, mi no-amigo. La verdad es que no me planteé escribir una secuela de esa diatriba. Pero hace unos días, me di cuenta de que Substack ha cambiado tanto que incluso puedo clasificar los nuevos arquetipos de Substackers que me molestan. Así que, ahí tienes. Esta diatriba es algo natural.

¿Debería terminarlo con una nota positiva?

Está bien. Voy a intentarlo.

Después de todo esto, probablemente pienses que soy una persona desagradable y odiosa. ¡Kathrine odia a todo el mundo! No es cierto, amigo. (¡Sike! ¡El título de esta diatriba es un clickbait!). No odio a ninguno. Simplemente no me gusta su comportamiento en línea. No odio a esta gente. Ni siquiera los conozco. Sus hábitos en línea me molestan, eso es todo.

Pero Substack se está transformando poco a poco en una gigantesca y viscosa babosa de redes sociales llena de basura. Algo normal en cualquier gran plataforma social. Como cuando un barrio crece, más gente significa: más gente mala, calles más sucias, más delincuencia. Y ya no sé si quiero vivir en este barrio. Pero por ahora, me quedaré para trolear a los molestos Substackers, ¡y lo pasaré genial! 😎

P.D.: Claro, no soy mejor que ninguno de los tipos pesados. Soy una madre recatada, una reina de las selfies que comparte demasiado. ¡Ahí lo tienes!

Nota: Agradecemos a Kathrine Elaine su colaboración para este artículo (que es la fusión de 2 suyos).

