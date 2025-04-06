Pero ninguna de estas apps puede reinar en mi vida si no le pongo un trono primero, ni le construyo un castillo alrededor. (…) Siendo franca, es común en mí decir que las redes sociales —en especial estas dos— me conectan y me acercan a personas que quiero y estimo. Pero… ¿cuántas conversaciones cara a cara he dejado de tener por preferir abordar un asunto importante con un mensaje por directo o una publicación? Mejor dicho, ¿cuántas conversaciones reales sacrifiqué por comodidad y caricias a mi ego? Es hora de reconocer que lo que un día nos hizo sentir más cerca, hoy nos está distanciando cada vez más. —María Isabel Sánchez (incluido con permiso de esta autora)

Algo no está del todo bien, ¿verdad? Puede que tú mismo lo hayas notado: esos pequeños momentos discordantes que se han vuelto tan normales, cuando tal vez no deberían serlo.

Podría ser alguien que casi te choca en la calle porque está mirando fijamente su pantalla. Podría ser tu amigo que no puede dejar de mirar hacia abajo mientras compartís una comida, desplazándose por Instagram en lugar de prestarte atención. O es el concierto donde los teléfonos parecen superar en número a las personas, manejados como si todos estuvieran a punto de borrar sus recuerdos al salir.

También están los momentos más pequeños y extraños: mirar el teléfono cuando ni siquiera ha sonado. Sentir ansiedad cuando no sabes dónde está. Cerrar una aplicación después de agotar todas sus posibilidades, solo para abrirla de nuevo sin pensar. Deslizar el dedo cuando deberías irte a dormir, optando por privarte del sueño.

Aunque la gente siempre ha encontrado formas de procrastinar, es sorprendente lo eficaces que han sido los teléfonos a la hora de acaparar nuestra atención en la última década.

Una encuesta de 2021 del Pew Research Center reveló que el 31 % de los adultos estadounidenses afirmaban estar en línea «casi constantemente», frente al 21 % en 2015. La mitad de los que tenían entre 18 y 29 años afirmaban estar «constantemente en línea». Mientras tanto, una revisión de 82 estudios de alta calidad, publicada a fines del 2023, reveló que el uso excesivo del teléfono ha ido empeorando con el tiempo.

Deja de hacer Scrolling: tu Cerebro se lo Merece

Por: Jake Freudinger

Como alguien que escribe sobre la vida y el bienestar, he visto lo fácil que es caer en un patrón poco saludable de consumo constante de noticias. Y seré honesto: incluso con todo lo que sé sobre el bienestar digital, a veces me encuentro cayendo en viejos hábitos.

Ayer mismo, me sorprendí a mí mismo actualizando obsesivamente los sitios de noticias para ver las novedades sobre la situación de Elon.

Las horas pasaron volando mientras saltaba de un artículo a otro, de una línea de tiempo de Twitter a otra, sintiendo una mezcla de ansiedad y una sensación de urgencia fuera de lugar.

No fue hasta que noté que mi corazón se aceleraba y mis músculos se tensaban que me di cuenta de que había caído en la misma trampa sobre la que a menudo advierto a los demás, y en la misma trampa que me uní a Substack para evitar.

La verdad es que estar pegado a tu feed de noticias no te hace estar más informado, probablemente solo te estresa.

Dado lo divisivo que es Internet en este momento, es más importante que nunca encontrar un equilibrio entre mantenerse informado y proteger tu salud mental.

Establece esas barreras

Cuando se desarrollan acontecimientos importantes, es natural querer estar al día. Pero hay una diferencia entre mantenerse informado y obsesionarse. He aquí cómo encontrar ese equilibrio:

Elige tus fuentes con prudencia: Limítate a unos pocos medios de comunicación de confianza en lugar de ahogarte en las especulaciones de las redes sociales. He elaborado una pequeña lista de fuentes fiables a las que recurro para estar al día, lo que me ayuda a evitar los rumores que a menudo se difunden en las plataformas sociales. Programa revisiones de noticias: designa momentos específicos para ponerte al día de los acontecimientos actuales. Me limito a las actualizaciones de la mañana y de la tarde, lo que me ayuda a mantenerme informada sin sentirme abrumada. Esto fue especialmente difícil durante el apogeo de la cobertura del intento de asesinato, pero ceñirme a esta rutina me ayudó a mantener una sensación de normalidad. Usa la tecnología con atención: aprovecha la configuración de tu dispositivo para limitar las notificaciones de las aplicaciones de noticias. Esto te permite controlar cuándo interactúas con las noticias, en lugar de dejar que las alertas de última hora dicten tu atención. Yo he llegado a eliminar las aplicaciones de noticias de mi pantalla de inicio, añadiendo un paso más entre mí y los posibles titulares que provocan ansiedad. Practica el método «THINK»: antes de interactuar con una noticia, pregúntate si es verdadera, útil, inspiradora, necesaria y amable. Este marco puede ayudarte a filtrar el sensacionalismo y a centrarte en la información que es realmente valiosa.

Recupera tu espacio mental

Mantenerse bien informado no debería ir en detrimento de la salud mental. A continuación, se indican algunos pasos prácticos para mantener la perspectiva:

Desconéctate de las noticias: Dedica tiempo cada día a aficiones o actividades que no tengan nada que ver con la actualidad. Esto te ayudará a despejar la mente y te proporcionará un descanso muy necesario del ciclo de noticias. En mi caso, es leer hilos o trabajar en este sitio web, cualquier cosa que requiera concentración y me saque del «mundo real» por un rato. Conecta con los demás: Mantén conversaciones que no giren en torno a los últimos titulares. Las interacciones personales significativas pueden ayudarte a poner los pies en la tierra y proporcionarte una perspectiva más amplia de la vida. He descubierto que las videollamadas regulares con amigos en las que tenemos una regla de «no hablar de noticias» han sido increíblemente refrescantes. Practica el autocuidado digital: Usa la tecnología para apoyar tu salud mental. Ya sean aplicaciones de meditación, plataformas de terapia en línea o simplemente usar la función «No molestar» de tu dispositivo, la tecnología puede ser una herramienta para el bienestar cuando se usa intencionalmente. Personalmente, he encontrado grandes beneficios en el uso de aplicaciones como Calm o Headspace, especialmente cuando me siento abrumado por los acontecimientos actuales. Crea un entorno digital positivo: Busca activamente contenido edificante para equilibrar el ciclo de noticias a menudo negativas. Sigue cuentas o suscríbete a boletines que compartan buenas noticias o historias inspiradoras. Esto no significa ignorar los acontecimientos graves, sino asegurarse de que tu dieta digital no se centre exclusivamente en las crisis. Sal al aire libre: Usa tus dispositivos para fomentar el movimiento. Ya sea siguiendo un vídeo de yoga en YouTube o usando una aplicación de seguimiento de la actividad física para motivarte a correr, la actividad física puede ser un poderoso antídoto contra el estrés inducido por las noticias.

El panorama general

Recuerda que es posible estar informado sobre los acontecimientos más importantes sin dejar que las noticias consuman tu vida. Si estableces límites y priorizas tu bienestar mental, podrás afrontar incluso los ciclos de noticias más turbulentos con mayor facilidad y resistencia.

También vale la pena reflexionar sobre por qué nos sentimos tan obligados a estar constantemente actualizados. A menudo, se debe a un deseo de control en tiempos de incertidumbre. Pero la realidad es que seguir obsesivamente las noticias rara vez cambia los resultados, solo nos cambia a nosotros, y no suele ser para mejor.

En mi experiencia, la clave está en encontrar un equilibrio que te permita ser un ciudadano informado sin sacrificar tu tranquilidad. Este equilibrio será diferente para cada uno, y puede que tengas que probar y equivocarte un poco para encontrar lo que te funcione.

Mientras seguimos conduciendo a ciegas en este clima político (a menudo caótico), recuerda ser amable contigo mismo.

Está bien dar un paso atrás, tomar descansos y priorizar tu salud mental. Después de todo, un público bien informado es importante, pero también lo es un público mentalmente sano.

Aquí tienes cómo frenar tu Adicción al Teléfono

Por: Sofi

Tanto si te encuentras revisando correos electrónicos del trabajo fuera de horario como si pierdes el tiempo desplazándote sin pensar por tu feed de Instagram, a todos nos vendría bien un poco de espacio mental, y un descanso forzado de nuestros teléfonos podría ser la respuesta. Con nuestras nuevas rutinas de trabajo desde casa, la separación entre el trabajo y el tiempo de inactividad ha disminuido. El trabajo se ha vuelto aún más accesible y más difícil de desconectar.

Si quieres abordar el problema de frente, hay ciertas herramientas y aplicaciones que puedes habilitar que te notificarán cuando hayas alcanzado tu límite diario de navegación, e incluso algunas que te bloquearán por completo.

Establecer límites diarios

Una vez que hayas identificado qué aplicaciones te quitan más tiempo, establece límites de tiempo diarios para las aplicaciones de redes sociales utilizando Tiempo de pantalla en iPhone o Bienestar digital en Android. Aparecerá una ventana emergente en tu pantalla cuando hayas alcanzado tu límite diario, y puedes ampliar esta configuración para bloquearte completamente el acceso a las aplicaciones cuando hayas alcanzado tu límite.

Apagado nocturno

Apple te permite seleccionar aplicaciones que siempre están accesibles, como Teléfono y Mensajes, y después de una hora determinada (de tu elección), todas las demás aplicaciones se atenúan para animarte a no acceder a ellas. En los teléfonos Android, el modo de relajación tiene una opción de escala de grises que básicamente convierte la pantalla de tu teléfono en blanco y negro. Un suave recordatorio de que es hora de desconectar.

Eliminar aplicaciones de redes sociales

Si quieres tomar medidas más extremas, elimina por completo las aplicaciones de redes sociales de tu teléfono. Esto te obligará a acceder a ellas a través de un navegador, lo que requiere más tiempo y es menos fácil de usar, y evitará que accedas a ellas de forma rutinaria.

Sustitúyelas por aplicaciones útiles

Las aplicaciones de atención plena y meditación pueden hacer que estas prácticas sean más accesibles para los principiantes. Tanto la meditación como la atención plena pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y mejorar el sueño.

… cuando abandoné el scroll infinito, descubrí que siempre tuve tiempo para leer y escribir todos los días. —María Isabel Sánchez (incluido con permiso de esta autora)

Desactiva las notificaciones

Lo primero que debes hacer es desactivar las notificaciones automáticas en las aplicaciones de redes sociales. ¿De verdad necesitas que te avisen inmediatamente cuando a alguien le gusta tu publicación de Instagram, retuitea tu tuit o marca algo de tu tablero de Pinterest? Las notificaciones de todas las aplicaciones no esenciales (teléfono, mensajería y tal vez WhatsApp, dependiendo de cómo/por qué lo uses) deberían estar desactivadas en todo momento. Te sorprenderá lo libre que te sientes sin un aluvión de notificaciones en la pantalla cada vez que coges el teléfono.

