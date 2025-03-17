La Vida, entre la Esperanza y la Desesperación

Por: Chris Anselmo

Encontrar esperanza en los días oscuros es un tema que he querido explorar durante un tiempo.

Es un momento inquietante y muchos luchan por mantener una actitud positiva ante todo lo que está sucediendo en el mundo. Muchos, por desgracia, están cayendo en las profundidades de la desesperación, algunos en público, otros en silencio.

La desesperación es un tema que conozco muy bien; lo he experimentado muchas veces en los últimos quince años. Fue más frecuente en los primeros días de mi rara enfermedad, cuando intenté todo lo posible para detener mi debilidad muscular, sin éxito. Había días en los que me costaba levantarme de la cama.

En los últimos años, mi perspectiva de la vida ha mejorado, pero todavía tengo días en los que me siento agotada por mis síntomas, lo que me lleva a concluir (erróneamente) que la vida nunca, jamás, mejorará.

Pero por muy bajos que sean estos momentos, también he encontrado esperanza, esperanza real y auténtica.

Y la esperanza casi siempre sigue a la desesperación.

Mi objetivo para este artículo

La esperanza es un tema sencillo sobre el que escribir, pero encontrarla es más complicado de explorar dentro de los límites de un artículo. Encontrar esperanza no se presta fácilmente a una lista de verificación universal de cinco pasos. Depende del contexto y está profundamente entrelazada con la experiencia de vida, la perspectiva y el sistema de creencias de cada uno. Lo que podría ayudarte a encontrar esperanza podría no funcionar para mí, y viceversa.

Hoy, en lugar de ofrecer consejos y mejores prácticas, voy a compartir 12 reflexiones sobre la esperanza y su antítesis, la desesperación. Luego, compartiré 16 formas en las que he encontrado esperanza en mi viaje con una enfermedad rara.

Mi esperanza, o mejor dicho, mi objetivo, es que uno de estos puntos resuene contigo. Si algo en este artículo te ayuda a encontrar esperanza con lo que sea que estés lidiando, mejor aún.

Soy consciente de que los tiempos son difíciles y puede que no estés de buen humor en este momento. Si es así, espero que sigas leyendo, por si acaso.

No espero que estés de acuerdo con todo. Toma lo que necesites y descarta el resto.

12 reflexiones sobre la esperanza (y la desesperación)

Defino la esperanza como la creencia de que el futuro será mejor que el presente. En otras palabras, si los tiempos son difíciles ahora, que eventualmente mejorarán. No se trata tanto de esperar que todo mejore, sino algunas cosas. La esperanza no puede ser impuesta externamente. La esperanza es nuestra para encontrarla solos. Otros pueden ofrecer consejos útiles (practicar la gratitud, actuar, encontrar un propósito, tener fe, etc.), pero no pueden hacernos sentir esperanzados. Es un permiso que solo nosotros podemos concedernos a nosotros mismos. Uno de mis libros favoritos sobre la esperanza es The Comfort Book, de Matt Haig. Es una serie de breves reflexiones (algunas tan breves como un párrafo) sobre cómo Haig superó una depresión severa y encontró la esperanza al otro lado. Ojalá este libro hubiera existido hace 12 años, cuando más lo necesitaba. Los libros sobre la perseverancia ante la adversidad, por difíciles y trágicos que sean, son algunos de los libros más esperanzadores que se han escrito. Tres de mis favoritos son El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl; La elección, de la Dra. Edith Eger; y Inquebrantable, de Laura Hillenbrand. Son un testimonio del poder del espíritu humano. En mi experiencia, he descubierto que es mucho más fácil caer en la desesperación que encontrar esperanza. Comprender esta asimetría puede ser instructivo. La próxima vez que sientas desesperación, no te castigues por haber caído en sus garras. Si la desesperación es como ser arrastrado por la gravedad, entonces la esperanza es luchar por alcanzar la velocidad de escape. Encontrar esperanza requiere más trabajo, pero vale la pena el esfuerzo. (Véase también: ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.) Está bien tener esperanza contra todo pronóstico. La esperanza es oxígeno en tiempos difíciles. Incluso si las probabilidades están en nuestra contra, mientras haya una posibilidad de que las cosas mejoren, la esperanza está justificada. En este momento, no sé cómo se curará mi enfermedad, pero tengo la esperanza de que algún día lo haga. Improbable no significa imposible. Cuando salgo de la desesperación, no me siento esperanzado de inmediato. Al menos en mi experiencia, hay un término medio entre la esperanza y la desesperación, un equilibrio en el que no estoy ni demasiado alto ni demasiado bajo. Pero alcanzar este equilibrio sigue siendo un gran alivio. La esperanza y la desesperación son emociones exclusivamente humanas. Sí, se puede entrenar a la IA para que escriba ensayos angustiados y poemas alegres, pero nunca podrá entender estas experiencias exclusivamente humanas. Por eso la perspectiva humana siempre será importante. Escribimos desde un lugar de conocimiento de primera mano; sabemos a nivel visceral lo que significa el sufrimiento y, en consecuencia, lo que hace que la vida valga la pena. Las personas amargadas pueden estar llenas de rabia y vitriolo, pero en el fondo están desesperadas. Las personas esperanzadas no se convierten en trolls hastiados de Internet. Reconocer esto no excusa su comportamiento, pero ayuda a entender su origen. Nuestro crítico interior se alimenta de la desesperación. Hablando de trolls, no hay peor troll que nuestro crítico interior. Prospera en nuestros momentos más bajos. «Nunca llegarás a nada», susurra entre lágrimas. «No hay esperanza. Ríndete». Pero nuestro crítico interior nunca cuenta toda la historia. Recuérdalo siempre. Nunca te disculpes por tener esperanza cuando todos los demás son pesimistas. Y no te disculpes si sientes desesperación cuando los demás sienten esperanza. Sin desesperación, no podemos apreciar la esperanza. No podemos apreciar la luz sin conocer primero la oscuridad. Por muy horrible que sea la desesperación, le da sentido a la esperanza.

Cómo he encontrado la esperanza a lo largo de los años

Desde mi diagnóstico, he encontrado esperanza de varias maneras. Diferentes estrategias me han ayudado en diferentes momentos, dependiendo de mis necesidades. No todas estas formas serán relevantes para ti, y eso está bien.

Fe. Como cristiana, mi fe me ha sostenido en los momentos difíciles. Es una fe ganada con esfuerzo, con momentos difíciles ocasionales, pero ha sido una fuente de esperanza duradera, recordándome que mi sufrimiento tiene un propósito. Si la fe no es lo tuyo, intenta encontrar algo que te dé una sensación de trascendencia: una conexión con la naturaleza, amar y servir a los demás, encontrar una causa más allá de ti mismo, etc. Amor. Mi familia es una fuente de amor incondicional. Cuando más he luchado, ellos han estado a mi lado. Saber que me quieren me da la esperanza de que, pase lo que pase físicamente, no tendré que afrontarlo solo. Conectar con amigos. Cuando hablo con mis amigos, me siento mejor equipada para manejar mis dificultades. Me hacen reír y, cuando es necesario, saben cómo darme ánimos. En mis momentos más bajos, cuando todo parece perdido, siempre hay alguien dispuesto a coger el teléfono.1 Dejar atrás el pasado. A veces, cuando me siento desesperanzada, es porque no puedo dejar atrás los errores que he cometido o las decisiones que no he tomado. Pero cuando lo dejo atrás y me concentro en lo que tengo delante, consigo claridad y espacio mental para aceptar las posibilidades futuras. Recordar por todo lo que he pasado. Vale, mentí. Pienso en el pasado, pero solo cuando me recuerda por todo lo que he pasado en mi vida. Mi resiliencia en el pasado es un testimonio de lo que he superado, y me da una prueba irrefutable de que, cuando vuelva a pasar por momentos difíciles, estaré preparada. El futuro está lleno de posibilidades. Hace unos años, Tim Urban compartió una imagen impactante que ilustra el poder de la posibilidad. (Ver más abajo). Sí, el futuro puede deparar resultados horribles, pero también hay muchos otros caminos posibles, muchos más de los que nos imaginamos. Algunos pueden incluso conducir a futuros increíbles. Recordar que soy pésimo haciendo predicciones. Esto está relacionado con el último punto. Soy bueno en muchas cosas (escribir, hacer chistes, memorizar capitales del mundo, comer pizza, etc.), pero hacer predicciones no es una de ellas. Esto es, extrañamente, bastante esperanzador. Tiendo a catastrofizar. Algunas catástrofes se han hecho realidad, sí, pero la mayoría no. Creer en la promesa de la tecnología. La tecnología siempre está progresando. (A veces, de mala manera, pero ese es un tema para otro día). Hace quince años, nadie sabía de CRISPR. Hace diez años, poca gente hablaba de IA. Ahora, están en todas partes. Aunque hoy en día no hay cura para mi enfermedad, los exoesqueletos están progresando. Lo cual es genial; estoy listo para convertirme en Iron Man. Ver el amanecer. No soy una persona madrugadora en absoluto, y solo me levanto al amanecer pataleando y gritando. Dicho esto, cuando tengo que levantarme temprano, un amanecer siempre me deja sin aliento. Es un recordatorio de que, por difícil que sea el día que tengo por delante, la vida siempre será hermosa. Forjar nuevas conexiones. Siempre estoy buscando conocer gente nueva. Cuando lo hago, mi vida se expande y las fuerzas de la serendipia pueden hacer su trabajo. Hacer crecer mi red es una forma de luchar contra el estancamiento, un precursor de la desesperación. Escribir. Escribir me ayuda a conectar con los lectores, explorar mis sentimientos y aclarar mis pensamientos. Es un antídoto contra la desesperación y me da la esperanza de que tengo un futuro prometedor por delante. Usar mi dolor para el bien. No hay mejor sensación que aligerar la carga de alguien. Si puedo hacerlo compartiendo mis luchas, lo adivinaste, me llena de esperanza. ESPERANZA = Ayudar a otras personas todos los días. Limitar las noticias y las redes sociales. Este paso se trata más de limitar la desesperación que de encontrar esperanza. Pero limitar la desesperación es la mitad de la batalla. Es importante estar informado, sí, pero no necesito estar al día de las últimas noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Controlar lo que puedo controlar. Es fácil desanimarse por lo que está fuera de mi control (mi enfermedad, el estado del mundo, etc.). Pero si me centro en las acciones productivas que puedo llevar a cabo, puedo controlar mucho más de lo que creo. No todo, pero sí mucho. Y eso me ha dado fuerzas. Cuestionar mis pensamientos negativos. A veces, encuentro esperanza al rechazar los patrones de pensamiento negativos. Es cierto que hay muchas razones para sentir desesperación (duelo, diagnóstico de una enfermedad, calamidades mundiales, etc.) que no se pueden eliminar mediante la refutación. Pero en algunos casos, ayuda. Por eso siempre trato de preguntarme si mis pensamientos son realmente ciertos. Muchas veces, la situación no es tan mala como pensaba al principio. Risa. Cuando me obligo a encontrarle el lado gracioso a las situaciones difíciles, es mi forma de rebelarme contra la desesperación. Mientras pueda reír, sé que estaré bien.

Escribir esta entrada fue catártico para mí; de ahora en adelante, tengo pensado releerla cada vez que me sienta deprimida. Que, sinceramente, es como me siento hoy. No desesperación, sino decepción.

Mi enfermedad muscular ha avanzado en los últimos años, y cada vez que tengo una cita o voy a hacerme una prueba, recuerdo lo mucho que mi enfermedad ha progresado de forma irreparable.

Pero hay una cosa más que me da esperanza: la esencia de la esperanza en sí.

Como dijo Matt Haig tan elocuentemente en The Comfort Book:

«Nada es más fuerte que una pequeña esperanza que no se rinde».

La esperanza es obstinada. Maravillosamente obstinada. Incluso en nuestros momentos más bajos, la esperanza puede sobrevivir contra todo pronóstico, permaneciendo latente hasta que aparece justo cuando más la necesitamos.

Espero con ansias su llegada.

