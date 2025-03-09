Cartas de Amor a las Chicas que son Demasiado Duras Consigo Mismas

Por: leidi

A la chica que cree que se le acaba el tiempo:

Te despiertas con el peso de mil expectativas incumplidas presionando contra tu pecho. Un recuento en el fondo de tu mente cuenta las cosas que aún no has hecho: la carrera que no tienes, el negocio que no has construido, la vida que pensabas que estarías viviendo a estas alturas. ¿Por qué el agotamiento se parece tanto a la pereza? Sientes que te estás quedando atrás, pero no estás del todo seguro de a quién estás siguiendo. A todos y a nadie al mismo tiempo.

En algún momento, alguien te enseñó que el amor hay que ganárselo, que el descanso debe estar justificado y que tu valor depende de tu capacidad para mantener el ritmo. Y entonces, corres. Yo también. De hecho, es lo único que hago en mis sueños. Corro y corro y corro y siempre me despierto antes de llegar a mi destino. La pesadilla se repite todas las noches desde quinto grado.

¿Te has parado a preguntarte a dónde corres exactamente?

Me pregunto si te has dado cuenta de lo cansada que estás, de lo cruel que has sido contigo misma. Yo sí. A veces me duele el espíritu por esforzarme tanto por serlo todo para todos todo el tiempo.

Cuanto más envejezco, más aprendo que las cosas más hermosas de la vida no son las que puedes añadir a un currículum. Son las mañanas tranquilas en las que la luz del sol se derrama sobre tu cama en manchas doradas, los amigos que te hacen reír tanto que te duele el estómago, la canción que parece escrita solo para ti, la lentitud de un domingo por la mañana.

Puedes abrazar la «vida lenta» sin sentir que estás sucumbiendo a alguna tendencia de Internet. Puedes buscar la belleza en lo mundano. Puedes existir fuera de las expectativas que se depositaron en ti antes de que supieras deletrear tu propio nombre.

A la persona complaciente,

veo cuánto de ti misma regalas, pequeñas piezas repartidas como confeti, con la esperanza de que, si das lo suficiente, alguien finalmente verá tu valor. Te doblas, te estiras, te encoges para caber en los espacios que otros dejan para ti. Te disculpas con demasiada frecuencia por ocupar espacio, por pedir lo que necesitas, por tener emociones que se desbordan. Te preocupa ser demasiado intenso, demasiado hablador, demasiado necesitado, demasiado. Sobre todo, te preguntas si eres suficiente.

Tu valor no está en cuánto de ti mismo puedes dar. Las personas que realmente te aman nunca te pedirán que te vacíes para su comodidad. Celebrarán tu integridad, la totalidad desordenada, hermosa y complicada de quien eres.

Mostrarse como la versión completa de uno mismo es un acto de rebeldía que cambiará la trayectoria de tu vida para mejor. Nunca estuvimos destinados a ser fáciles de categorizar, la homogeneidad nos hace convenientes para el capitalismo y destructivos para nosotros mismos. Estamos hechos de contradicciones, y estás aquí para ser única. Cuanto más alto cantes tu canción, más fácil será para tus almas gemelas encontrarte. Como alguien que lucha por expresar sus emociones, créeme. El mundo no necesita más personas que se silencien a sí mismas en versiones pulcras y digeribles. Necesita personas que sientan, que expresen, que nos recuerden lo que significa estar vivos.

Por favor, deja de quemarte a ti misma para mantener a los demás calientes. Mereces disfrutar de tu propia luz.

A la chica que está esperando a que la elijan:

Has pasado gran parte de tu vida esperando a que alguien te elija, a que te vea, a una señal de que eres adorable, de que te quieren, de que eres suficiente. Al suplicar ser un personaje secundario en la historia de otra persona, has olvidado que eres el personaje principal en la tuya.

Repites tus conversaciones como viejos discos, analizando cada palabra, como si diseccionar el pasado te protegiera de alguna manera del futuro. Tu mente es un batido constante de qué pasaría si y deberías haber, como si la paz fuera algo que se puede negociar con la combinación adecuada de pensamientos.

¿Y si te trataras a ti mismo como lo precioso que eres? ¿Y si empezaras a mostrarte a ti mismo con la misma devoción que tan fácilmente das a los demás?

Hay un mundo en el que no te sientas frente al teléfono, mirando una pantalla, esperando un mensaje que lo cambie todo.

Y en ese mundo, no te sientes vacío por la ausencia de la validación de los demás, porque ya te has elegido a ti mismo. Te sientes pleno, incluso desbordante. El amor verdadero siempre comienza dentro de uno mismo, y comienza en la forma en que te hablas a ti mismo, en la forma en que cuidas de tu cuerpo, en la forma en que honras tus sueños incluso cuando nadie más los ve todavía.

Espero que algún día te elijas a ti mismo primero. Imagina si pudieras abrazar las grietas y los bordes ásperos. Ahí es donde entra la luz.

Para ti, la chica que lee esto:

Eres mucho más de lo que te das crédito.

Sobre confessionals y leidi

En confessionals (se podría traducir como “los confesionarios”), su newsletter, encontrarás sus reflexiones, fragmentos de su vida “a modo de memorias y selecciones curadas de cosas que despiertan alegría.” Como ella misma explica:

En mis 28 años de vida, he vivido muchas vidas: aspirante a pediatra, activista medioambiental de base, chica jefa de tecnología financiera, chica triste de capital riesgo, pero a lo largo de todo ello siempre he sido una hija pensante. Mi primer amor en la vida fue la lectura, las historias siempre han tenido poderosas fuerzas alquímicas para mí. Espero que mis escritos puedan servirte, emocionarte o, al menos, proporcionarte un poco de alivio cómico.

Nota: Agradecemos a leidi su colaboración en este artículo, adaptado del siguiente en inglés:

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