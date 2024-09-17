Estilo

Discusión sobre este post

San
Sep 21, 2024

Me encanta esto

Salvador Lorca 📚 ⭕️
Oct 14, 2024

Cosas de las que probablemente no te arrepentirás:

Estudiar más. Leer más libros. Beber más agua. Hacer nuevos amigos. Ser más honesto. Seguir tu pasión. Acostarte pronto. Meditar más. Dejar un trabajo que odias absolutamente. Ser amable con un desconocido. Tomarte un descanso cuando lo necesites. Escuchar a tu corazón.

Cuidar tu cuerpo. Llorar cuando lo necesites. Anteponerte a ti mismo. Salir de tu zona de confort cuando lo necesites. Abrazar a alguien a quien quieres. Vivir más aventuras.

Aceptar tus imperfecciones. Decir a tus seres queridos lo mucho que te importan. Comprender tus emociones. Ir a terapia.

Cuidar tu salud mental. Confiar en tu intuición. Dejar ir a las personas tóxicas. Encontrar tu propósito. Amarte más a ti misma.

Fuente: 'This Was Meant To Find You' (Esto estaba destinado a encontrarte)

