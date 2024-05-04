Publicación: Estilo
Sección Chicas:
Para las chicas que anhelan significado, belleza y un poco más de tranquilidad. Escribimos ensayos sobre el espacio donde la intuición se encuentra con el intelecto, el arte de reducir el ritmo y la belleza de una vida bien vivida.
Aquí encontrarás reflexiones, fragmentos de su vida y selecciones curadas de cosas que despiertan alegría.
Esperamos que estos escritos puedan servirte, emocionarte o, al menos, proporcionarte un poco de alivio.
Educación
Con información útil e ideas inspiradoras, es el sitio al que acuden quienes quieren hacer la vida más fácil.
En cada número, disfrutarás de las últimas tendencias, consejos de , entrevistas exclusivas con expertos y mucho más. Una revista rebosante de selecciones de cultura pop, noticias activistas, entrevistas a famosos, trucos de vida, consejos sexuales, moda indie, proyectos DIY, sorprendentes artículos sobre la historia de la mujer, arte original deslumbrante y ensayos personales empoderadores.
Es la fuente de información privilegiada para el análisis político amplio, y un hogar de confianza para el periodismo narrativo incisivo.
Se dedica a ayudar a la gente a vivir su mejor vida, ofreciéndote lo último en bienestar, cultura, noticias y mucho más.
Nuestro contenido te guiará, inspirará y apoyará en tu vida personal y profesional.
El Objetivo
El objetivo de esta publicación siempre ha sido y es estudiar las ideas más interesantes en estilo de vida y gentes, compartir los aprendizajes de esa investigación, colaborar con otros escritores de Substack y, con suerte, crear valor para aquellos de vosotros que decidáis dedicar vuestro tiempo a leer el trabajo de mi equipo, y el mío.
Perspectivas
Esta revista ofrece una perspectiva fresca e inteligente de lo que interesa a las personas, fuera de su entorno profesional, en su vida diaria, centrada en el estilo personal. Celebra la forma en que las mujeres realmente miran, piensan y visten. Estas cualidades también están en el corazón de este sitio web, un lugar virtual donde se disfruta de mujeres reales, acontecimientos reales y cosas reales.
La revista sirve de plataforma para que los talentos encuentren una voz y obtengan reconocimiento, creando contenidos continuamente frescos e inspiradores.
Esta es tu fuente de información sobre personas, psicología, cuestiones humanas, cultura y mucho más. También, sobre cultura (arte, libros, cine, streaming), puede verse en otra de nuestras publicaciones.
Recuerda: La misión de la revista Estilo es mantener informadas a las mujeres sobre los temas que les importan, para que puedan llevar una vida más inteligente, sana y feliz. Publica guías investigadas por expertos, artículos en profundidad y las últimas noticias. Sobre política, poder y personalidad de los que ostentan el poder, puede verse otra publicación.
Algunas secciones incluyen lo siguiente:
Sociedad
Personalidad y psicología
Vida (incluyendo viajes)
¿Por qué subscribirse?
Porque:
cada semana que no estás suscrito, experiencia o lección de vida valiosa que te pierdes;
partes claves del contenido de muchos artículos ya no están en la parte web de esta publicación, pero estaban cuando se enviaron por email.