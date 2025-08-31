Estilo
Mas Allá de Comer, Rezar, Amar
Amor, Pérdida y Liberación.
ago 31
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
6
Estilo
Mas Allá de Comer, Rezar, Amar
2
La conciencia no es sólo una función de las neuronas. También es una función del cuidado. Del amor. De estar presente.
Esto es lo que descubrió Eric tras sobrevivir, en el quirófano, a una extraña infección cerebral, y visitar el "silencio sagrado".
ago 24
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
5
Estilo
La conciencia no es sólo una función de las neuronas. También es una función del cuidado. Del amor. De estar presente.
2
La Verdad sobre la Felicidad
Estamos diseñados para anhelarla, no para conseguirla
ago 17
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
14
Estilo
La Verdad sobre la Felicidad
13
La Era de los Derechos y del Abandono: En los Jóvenes
Sencillamente, no creemos que nadie se quede.
ago 10
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
16
Estilo
La Era de los Derechos y del Abandono: En los Jóvenes
10
¿Problemas para Recordar? Esta podría ser la Razón
Los fantasmas de la memoria: ¿Cuándo debes preocuparte por los olvidos frecuentes? ¿Estás auto-saboteando sin saberlo el rendimiento de tu cerebro?
ago 3
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
9
Estilo
¿Problemas para Recordar? Esta podría ser la Razón
7
julio 2025
¿Se Puede Prevenir la Demencia?
¿Cuáles son las 15 maneras saludables para reducir las probabilidades de demencia? Consejos para mantener la salud de tu cerebro durante toda la vida.
jul 27
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
15
Estilo
¿Se Puede Prevenir la Demencia?
11
Los Hombres no son Suficientes y cómo las Mujeres Problemáticas se Convierten en Parias
Netflix: “Too Much”, es una farsa hetero-pesimista disfrazada de comedia romántica. Además: La misoginia ha convertido injustamente a la mujer…
jul 20
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
5
Estilo
Los Hombres no son Suficientes y cómo las Mujeres Problemáticas se Convierten en Parias
2
⚫El Lado Oscuro de Mostrar Toda Tu Vida
Deja de vender tu vida tan barata a desconocidos. Experimenta y "vívela" de verdad.
jul 13
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
20
Estilo
⚫El Lado Oscuro de Mostrar Toda Tu Vida
12
¿Cómo Hacer Amigos cuando Somos Adultos?
¿Qué me pasa? Una reflexión vulnerable sobre la amistad.
jul 6
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
9
Estilo
¿Cómo Hacer Amigos cuando Somos Adultos?
1
junio 2025
Desafiando el Modelo de Recuperación en Salud Mental
Una historia personal de recuperación del modelo de enfermedad cerebral (de la enfermedad mental)
jun 22
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
11
Estilo
Desafiando el Modelo de Recuperación en Salud Mental
6
¿Cómo Sabemos Cuándo es el Momento de Dejar de Vivir Solos?
¿Esperamos hasta sufrir un derrame cerebral o rompernos la cadera?
jun 15
•
Salvador Lorca 📚 ⭕️
11
Estilo
¿Cómo Sabemos Cuándo es el Momento de Dejar de Vivir Solos?
5
¿Quieres Vivir Más Tiempo? MUÉVETE.
Cómo recuperar tu vida en una sociedad que discrimina por la edad.
Publicado el Liderar y habilidades interpersonales
•
jun 11
