Mas Allá de Comer, Rezar, Amar
Amor, Pérdida y Liberación.
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
2
La conciencia no es sólo una función de las neuronas. También es una función del cuidado. Del amor. De estar presente.
Esto es lo que descubrió Eric tras sobrevivir, en el quirófano, a una extraña infección cerebral, y visitar el "silencio sagrado".
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
2
La Verdad sobre la Felicidad
Estamos diseñados para anhelarla, no para conseguirla
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
13
La Era de los Derechos y del Abandono: En los Jóvenes
Sencillamente, no creemos que nadie se quede.
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
10
¿Problemas para Recordar? Esta podría ser la Razón
Los fantasmas de la memoria: ¿Cuándo debes preocuparte por los olvidos frecuentes? ¿Estás auto-saboteando sin saberlo el rendimiento de tu cerebro?
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
7

julio 2025

¿Se Puede Prevenir la Demencia?
¿Cuáles son las 15 maneras saludables para reducir las probabilidades de demencia? Consejos para mantener la salud de tu cerebro durante toda la vida.
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
11
Los Hombres no son Suficientes y cómo las Mujeres Problemáticas se Convierten en Parias
Netflix: “Too Much”, es una farsa hetero-pesimista disfrazada de comedia romántica. Además: La misoginia ha convertido injustamente a la mujer…
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
2
⚫El Lado Oscuro de Mostrar Toda Tu Vida
Deja de vender tu vida tan barata a desconocidos. Experimenta y "vívela" de verdad.
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
12
¿Cómo Hacer Amigos cuando Somos Adultos?
¿Qué me pasa? Una reflexión vulnerable sobre la amistad.
  
Salvador Lorca 📚 ⭕️
1

junio 2025

