Clara Síem
May 25

Leo este texto y veo a tantas mujeres en él... 🫤 y a mí misma, claro. O, al menos, a mi yo de más joven. Las más afortunadas "despertamos" del hechizo de la falta de amor propio a fuerza de malas experiencias, normalmente con parejas. Las menos afortunadas, no llegan a despertar nunca.

Pero no todo es cuestión de esfuerzo y mérito personal, ni tampoco de ir a terapia (o no solamente). El problema es más bien sistémico, no individual.

Las generaciones previas a las nuestras sobrevivieron a varias guerras, y muchas veces no supieron dar amor ni vinculación segura a sus hijos. Eran personas rotas por dentro.

Y a las mujeres se nos enseña desde hace milenios a ser así: complacientes, flexibles, amables, cuidadoras...

El problema es profundo, y viene de lejos. Por eso tantas mujeres lo arrastramos. 😬

Pero bueno, hay esperanza, hay algo de luz al final del túnel... Cada vez más personas tienen normalizado el ir a terapia y hacer el trabajo de sanar sus heridas de la infancia. Sobre todo la gente más joven. 👏👏

Gracias por acercar este artículo al "barrio" hispanohablante! 😊

David
May 26

Demasiado grande y bueno

