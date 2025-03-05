Cultura y Estilo

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San
Feb 28, 2025

Tienes razon, el caso de RoRo Bueno es el ejemplo perfecto.

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2 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Ezequiel Estebo
5d

No puedo evitar pensar que esto va bastante más allá de “las mujeres odian a las mujeres que triunfan”.

Los hombres odian a los hombres que triunfan. Y a las mujeres. Y las mujeres, a los hombres. En el fondo, casi todo el mundo mira con recelo a quien destaca, consigue, sobresale o simplemente no encaja. Es uno de los precios del éxito, sí, pero también de la diferencia.

La cosa empieza mucho antes: en el niño que se burla del que sabe la respuesta, en el “cuatroojos”, en el “gordo zampabollos”, en las pecas, en el negro, en el sudaca, en cualquiera que dé al grupo una excusa para señalarlo. Todo eso rezuma crueldad. A veces se disfraza de justicia, pero casi siempre no es más que mezquindad.

A Caín le venía pareciendo mal que Abel. Quizás por ser mujer.

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1 respuesta de Salvador Lorca 📚
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Por supuesto, sigue adelante.

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