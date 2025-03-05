Las Mujeres Odian a las Mujeres que Consiguen lo que Quieren

Por: Ali Kriegsman

Me siento muy atraída por las mujeres que tiran un mapa en la pared, colocan un alfiler en un destino determinado y mueven montañas para llegar allí. Este tipo de mujeres me fascinan absolutamente. Estoy enamorada de ellas.

Para mí, este género de mujer ambiciosa, segura de sí misma y capaz de doblegar al mundo a su voluntad no es más que sobrehumano. Tienen una confianza en sí mismas y una fe en sí mismas que me temo que nunca tuve la oportunidad de cultivar. Me siento inspirada para defenderlas, apoyarlas y ayudar a facilitar sus sueños más descabellados. Probablemente por eso he pasado los últimos diez años apoyando a otras fundadoras, ya sea como consultora o como segunda al mando, como directora de operaciones o de marketing, junto a su cargo de directora ejecutiva.

Pero mientras pasaba las vacaciones reflexionando sobre esta mentalidad de Robin a Batman, me di cuenta de algo más siniestro y amenazante sobre por qué potenciar a su agencia me ha parecido mucho más seguro y fácil que cultivar y motivar la mía propia.

Mientras me comía las sobras de comida persa en el sofá antiguo de mi madre en Los Ángeles, escuchando a sus tres perros chillar y ladrar en rápida sucesión, me preguntaba: ¿Qué me ha impedido perseguir mis sueños? ¿Por qué me ha parecido tan inseguro trazar mi propio mapa, elegir mi propio destino y doblegar el mundo a mi voluntad?

Me abstraje en una foto en blanco y negro de mí misma a una edad temprana, tal vez a los seis años, que mi madre tiene en la repisa de la chimenea. Mi hermano y yo siempre nos burlamos de ella por ello, porque parece una especie de santuario, como si hubiera muerto y mi urna estuviera ahí solo para mantenimiento.

Pero al mirar esa foto, me di cuenta de que, de niña, absorbí esa energía, ese conocimiento, de que la gente odia a las mujeres que van a por lo que quieren. He tenido un miedo paralizante a ir a por lo que quiero porque sé que automáticamente provocará juicios. Y luego, si fracaso, lo que inevitablemente ocurrirá, provocará una sonrisa de satisfacción en la gente que ha esperado pacientemente mi caída.

Vi cómo le pasaba esto a mi madre cuando yo tenía 18 años. Ella era el sostén de nuestra familia, dirigía una pequeña pero lucrativa productora que hacía anuncios para películas y programas de televisión. Como estadounidense de primera generación con padres que escaparon del Holocausto, siempre soñó con una vida más allá de su pequeña cama doble en el Bronx. Y como esposa y madre de dos hijos en Los Ángeles, hizo realidad su sueño: una casa en Brentwood, dos hijos en un colegio privado, un negocio en auge, una vida social vibrante y una comunidad judía con la que poder contar.

«Al menos sigo viviendo en el Westside, zorra estúpida. Toma esta tarjeta y métetela por tu feo culo. Disfruta ardiendo en el infierno en The Valley».

O eso pensaba ella.

Era la única de sus amigas más cercanas que tenía trabajo. Sheila*, Leila* y Sandra* (nombres cambiados, pero siguen siendo zorras) vivían a cargo de sus padres o sus maridos, respectivamente. En cuanto mis padres se divorciaron y mi madre se quedó sin recursos, en gran parte debido a la insuficiencia renal crónica de mi padre y a que se negó a someterse a una mediación para ahorrar dinero, a pesar de que él fue quien la engañó, sus amigas desaparecieron. Una de ellas incluso le envió una tarjeta de felicitación de Rite Aid poniendo fin formalmente a su amistad, a la que mi madre devolvió al remitente con la nota: «Al menos sigo viviendo en el Westside, zorra estúpida. Toma esta tarjeta y métetela por tu feo culo. Disfruta ardiendo en el infierno en Los Ángeles». Quienes entiendan la política de la geografía de Los Ángeles lo entenderán. Y sí, mi madre es un icono.

Las mujeres odian a las mujeres que van a por lo que quieren y castigarán colectivamente a una mujer que lo intente y consiga más que otras. Y tengo los datos para demostrarlo.

Mi madre estuvo postrada en cama durante dos años. Lo perdió todo. Y en cuanto a mí, aprendí dos lecciones:

Puedes ir a por lo que quieres, conseguirlo todo y luego perderlo todo, sin que sea culpa tuya. Qué aterrador y devastador es eso. El hecho de que mi madre se hubiera hecho a sí misma, fuera ambiciosa y tuviera éxito no la mantuvo a salvo. Hacer de su vida soñada el trabajo de su vida no nos mantuvo estables a ella ni a mí. En todo caso, me preguntaba, generó resentimiento por parte de otras personas. Las novias que tuvo durante décadas, y que luego perdió tan rápidamente, tenían lo que tenían gracias a sus padres o a sus maridos. ¿El éxito de mi madre las hizo sentir incómodas? ¿O se sintieron en secreto inferiores? ¿Por qué desaparecieron tan rápidamente?

Me imagino que aquí es donde comenzó mi miedo a dirigir creativamente mi propia vida.

Al construir mi primer negocio, este miedo solo se intensificó. Vivir los «derribos de fundadoras» de 2020 fue como ver a un pelotón de fusilamiento perseguir a tus vecinos mientras te acobardabas en un rincón con una manta, preguntándote si serías la siguiente. En ese momento no podía entenderlo y escribí extensamente sobre mis observaciones en mi libro, que salió en 2021. Acepté entonces, y sigo aceptando ahora, que las «girlbosses» que fueron llamadas y expulsadas de sus empresas no eran en absoluto inocentes. Definitivamente mostraron un liderazgo deficiente y un mal juicio, y sus empleados tuvieron una experiencia negativa. Pero después de conocer y escuchar a docenas de fundadores masculinos, muchos de ellos igual de exitosos, con un narcisismo más profundamente arraigado, malos hábitos comerciales y tendencias al acoso y el racismo, no pude entender por qué estas periodistas estaban cazando e informando sobre estas mujeres empresarias. Me pareció que estaba dirigido a mí. No parecía que todos los empresarios tuvieran que hacer una profunda introspección sobre cómo gastaban el dinero, trataban a sus equipos, invertían en diversidad y se ocupaban de las reclamaciones de RR. HH. Parecía que solo las mujeres empresarias tenían que hacer un examen de conciencia. Me desconcertó.

Collage y cita de Elle Canadá: «Tenemos un inmenso apetito por ver sufrir a las mujeres», dice Sarah Drinkwater, directora de inversiones.

Pero ahora todo tiene sentido. Y me da miedo decirlo, y no creo que lo hubiera dicho en 2021, ni siquiera hace un año, pero las mujeres odian a las mujeres que van a por lo que quieren y castigarán colectivamente a una mujer que lo intente y consiga más que las demás. Y tengo los datos para demostrarlo.

Para mí, muchos de los problemas de The Wing, por ejemplo, los trabajadores de la alimentación y la bebida que realizan un «trabajo emocional» para los miembros de pago del club, la baja remuneración del personal de hostelería, la desconexión y la falta de trayectoria de crecimiento de los trabajadores del espacio frente al personal corporativo, podrían atribuirse al hecho de que The Wing era un microcosmos de la industria de servicios, porque era un negocio de servicios.

Hay injusticias y desigualdades inherentes en la industria de la hostelería: The Wing no las creó y, como empresa joven, nunca podría haberlas solucionado desde el principio. Cuando se lanzó, seguí la cuenta de Instagram flewthecoup, donde antiguas empleadas anónimas criticaban a la dirección de The Wing, pidiendo dinero, terapia gratuita, ciertas declaraciones escritas de la empresa, de su fundadora y otros compromisos. Vi cómo las miembros de The Wing huían y se rebelaban abiertamente a medida que empezaban a aparecer grietas en la empresa. Me quedé boquiabierta cuando la prensa, y sus lectores, se tragaron la cobertura como si fuera un relleno casero.

Acepto completamente que The Wing es un caso único, en el que su personal y sus miembros sintieron que la empresa no estaba a la altura del feminismo que tanto promocionaba, y no hay forma de que este profundo sentido de hipocresía no contribuyera al colapso de la empresa. Lo sobrealimentó.

Pero da la casualidad de que la empresa estaba dirigida por una mujer tiburón que era hermosa, ambiciosa, con buenos contactos y exitosa. ¿No importó esta parte? ¿No fue este un factor importante en el lento colapso de The Wing que acaparó tantos titulares, por qué fue EL tema de conversación en tantos de mis chats grupales, por qué una periodista tras otra publicó artículo tras artículo sobre cada actualización de los cambios de liderazgo, los tuits de los empleados de nivel medio y las últimas demandas de las flythecoup? ¿No hubo una excitación colectiva y enfermiza al ver arder el imperio de esta mujer?

Creo que exactamente lo mismo ocurrió en Outdoor Voices. La fundadora, una joven de 24 años estratégica, adelantada a su tiempo, hermosa y descarada, lanza con éxito una marca que desafía a empresas como Lululemon y Nike. La fundadora es cancelada porque una periodista de Buzzfeed publica un artículo en el que empleadas en su mayoría critican su tono (que es totalmente subjetivo), las expectativas en torno a la producción, las prioridades en torno a la diversidad, las horas agotadoras, las fluctuaciones en la disponibilidad de RR. HH. y el gasto de la empresa.

Al igual que los problemas de The Wing no eran específicos de The Wing, sino de la industria de servicios en general, los problemas de Outdoor Voices suenan como los de todas las empresas emergentes de alto crecimiento que conozco.

¿Estás trabajando muy duro y muchas horas sin una remuneración óptima? Sí. ¿Se espera que hagas mucho con muy poco? Sí. ¿Está RR. HH. siempre disponible? No necesariamente, e incluso si lo está, RR. HH. apoya a la empresa, no a ti. ¿Es eso un problema? Claro, pero es la realidad de pilotar el avión mientras lo construyes, y si te unes a una startup, debes hacerlo con los ojos bien abiertos. ¿Las startups se centran más en encontrar urgentemente al candidato adecuado que en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión? Sí. ¿Las startups suelen gastar mucho más de lo que deberían y carecen de disciplina en cuanto a la rentabilidad? ¡SÍ!

Lo que me parece más interesante es que una de las mujeres que se quejó al periodista se alegró de pasar de ser contratista de la empresa a empleada cuando se presentó la oportunidad, incluso después de que el incidente traumático le hiciera «morir por dentro». Y otra de las que se quejaron se quedó en la empresa dos años después de su «incidente». Pero cuando llegó el momento de castigar al fundador, agarraron sus horcas y atendieron la llamada de esa periodista.

Pero en cuanto mi libro empezó a sonar y a correr por la ciudad, ella empezó a publicar sobre mí en su Twitter, alegando que yo era una jefa tóxica para la que odiaba trabajar, que tenía un libro que nadie debería comprar.

Esto también me pasó a mí, a un nivel mucho más pequeño y menos significativo. Antes de que me contrataran para escribir un libro, de que recibiera una buena cobertura mediática por ese libro y de que tuviera una campaña de lanzamiento vibrante y animada en el mercado, una empleada a tiempo parcial mía pasó a desempeñar otro cargo y nos escribió a mí y a mi cofundador un brillante correo electrónico de agradecimiento, explicando lo mucho que había aprendido en la empresa, lo mucho que nos respetaba y lo agradecida que estaba por la oportunidad. Nunca se había quejado durante su permanencia en la empresa, y la nota fue un gesto realmente bonito. Ella misma era una aspirante a escritora y asumió un puesto a tiempo completo en algún lugar que se ajustaba a sus objetivos profesionales. Qué asco. Bien por ella.

Pero en cuanto mi libro empezó a sonar y a correr la voz, empezó a publicar sobre mí en Twitter, alegando que era una jefa tóxica para la que odiaba trabajar, que había publicado un libro que nadie debería comprar. Aplaudidme en silencio cuando sea vuestra jefa, y no seré nadie. Castigadme y regañadme cuando persiga con éxito mis objetivos, un objetivo que de hecho compartís, para que todos lo vean. ¡Vale, entonces!

Soy consciente de que los fundadores de estas dos empresas cometieron errores, y yo también. Nadie es perfecto. Sé de primera mano lo difícil que es tratar bien a todo el mundo, complacer a los inversores, alcanzar los objetivos, crecer de la manera correcta y mantener al equipo motivado, pero también feliz, y que se sienta respetado y escuchado. Pero lo que ha pasado aquí, avergonzar públicamente a estas mujeres, en lugar de a la empresa y a sus inversores, acudir a la prensa, creando páginas públicas de denuncia en Instagram, haciendo declaraciones públicas sobre incidentes «traumáticos» que en realidad no desmotivaron su empleo (!) - esto fue el castigo colectivo de individuos específicos no solo por sus errores, sino por lo que eran (ambiciosas, guapas, exitosas, ricas, con grandes logros, diría también en 2020: de raza blanca), y lo que representaban (luchar por tus objetivos y ganar).

Es donde las chicas celosas buscan consuelo y validación de otras chicas celosas que está bien que estén llenas de vitriolo y mala voluntad hacia las mujeres que nunca serán.

Y esta mierda sigue sucediendo. La comunidad r/NYCinfluencersnark es un ejemplo vivo de mujeres que odian a las mujeres que van a por lo que quieren. Sinceramente, dudé en enlazarlo aquí porque es una cloaca de basura tóxica y misógina. Es un lugar dedicado a criticar el peso, la inteligencia, las carreras, las elecciones de vida, las parejas románticas y más de las mujeres. Es donde las chicas celosas buscan consuelo y validación de otras chicas celosas de que está bien que estén llenas de vitriolo y mala voluntad hacia las mujeres que nunca serán. Las mujeres a las que se dirigen son las chicas de moda de Nueva York, y sus colaboraciones con marcas, cuentas bancarias e invitaciones a fiestas lo demuestran. Claro, yo también me avergüenzo de vez en cuando de las personas influyentes, pero tengo un respeto extremo por el ajetreo de la construcción de la marca personal y la creación diaria de contenidos. Para mí es muy obvio que los anónimos que odian y acampan en esta comunidad simplemente odian y no pueden creer que estas mujeres hayan fabricado carreras reales a partir de los personajes y las cuentas que han construido durante muchos años de esfuerzo. No he leído algo tan oscuro y desvergonzadamente intimidatorio desde Perez Hilton en 2007:

«No es y nunca será delgada».

«Es tan repugnante».

«Lo siento, estoy tan harta de ella, sus dientes me molestan muchísimo».

«Creo que ahora está en su época desesperada y vergonzosa».

«Nunca he entendido su atractivo... Instagram ha elevado a muchos imbéciles».

«Nunca se han desmentido las acusaciones de que en realidad es de mediana edad».

«Está tan jodidamente llena de sí misma, ¡maldita sea!».

«¡Sus líneas de cabello son trágicas! Una pareja perfecta hecha en el infierno 😍».

«Pero, además, ¿de qué «éxito» está hablando? 😭».

«Es tan mediocre y corriente. No lo digo como un insulto, es que no sé qué se dice a sí misma».

«El trabajo duro no conduce al éxito», mientras intenta defender su «trabajo duro» en los comentarios como: «¿Chica, estás delirando? O simplemente eres estúpida».

A medida que sentía más curiosidad por la ansiedad que rodea a la dirección creativa de mi propia vida y a pasar de un papel secundario a convertirme en mi propio personaje principal, empecé a investigar por qué las mujeres se hacen esto unas a otras. Quizá si aceptara el hecho de que, con el tiempo, tendría detractoras, pero entendiera y empatizara con su comportamiento de odio, ser ambiciosa y brillante me daría un poco menos de miedo.

Rápidamente aprendí que odiar a otras mujeres es un mecanismo de supervivencia. Encontré un interesante estudio de 2013 que detalla cómo las niñas se tratan entre sí en la primera infancia, y lo que nos enseña sobre sus instintos de supervivencia y su impulso hacia el éxito reproductivo. Estas citas selectas me dejaron absolutamente anonadada. Refuerzan por completo esta corazonada silenciosa que he tenido toda mi vida, que se ha hecho más fuerte en los últimos años, de que el éxito visible es peligroso para las mujeres, y que se volvió aún más peligroso para las mujeres durante la pandemia, cuando multitudes de personas se sintieron extremadamente deprimidas, ansiosas, con pocos recursos y preocupadas por su capacidad de sobrevivir y prosperar a largo plazo:

«Cuando una chica tiene un alto valor de mercado en la comunidad, se le brinda mayor protección y puede competir más abiertamente sin temor a represalias. Dentro de la comunidad femenina, las chicas reducen la competencia exigiendo igualdad y castigando a quienes intentan abiertamente obtener más que las demás».

«Los investigadores lingüísticos concluyen que «una chica no puede afirmar su poder social o superioridad como individuo» sin arriesgarse a la denigración de otras chicas. A los 3 años, las niñas hacen valer la igualdad. En comparación con los niños, en diversas culturas las niñas evitan emplear significantes de alto estatus con sus compañeros del mismo sexo, como órdenes, alardes, proporcionar información o contar chistes. Otro estudio de espectadores de cine con grupos del mismo sexo de cuatro niños de 3 a 5 años demuestra la aversión de las niñas a las niñas superiores: a todas sus compañeras de clase les gustaban menos las niñas que tomaban el control y veían las películas durante más tiempo que las que rara vez veían las películas. Lo contrario ocurría con los niños.

«Las niñas denigran a las niñas con una actuación superior. Las niñas se evalúan entre sí en términos de «amabilidad», es decir, falta de competitividad, mientras que a los niños les gustan los niños de alto estatus y competitivos. Por ejemplo, las niñas estadounidenses de 10 a 11 años participaban en actividades en las que todas desempeñaban el mismo papel, como juegos de turnos o saltar a la cuerda, sin que se reconociera a ningún ganador, mientras que los niños jugaban a juegos de equipo de suma cero, con diferenciaciones de roles y estatus, tras los cuales los ganadores celebraban. Del mismo modo, las niñas afroamericanas de clase trabajadora de 8 a 15 años menospreciaban a las niñas con un comportamiento superior, mientras que los niños competían continuamente por ser superiores. La investigación experimental de las respuestas de niños de 6 y 10 años al logro de una mayor superioridad en díadas del mismo sexo mostró que las niñas victoriosas mostraban más incomodidad que los niños después de ganar un juego. Más directamente, cuando un confederado del mismo sexo mostraba comportamientos de alto estatus, como presumir y mandonear, en comparación con los niños, las niñas calificaban al confederado como más mezquino y a sí mismas como más enfadadas con el confederado».

Entonces, ¿cuáles son las conclusiones clave aquí?

Las niñas refuerzan un sentido de igualdad a una edad temprana, prefiriendo que todos tengan el mismo estatus.

Las niñas castigan a quienes intentan obtener abiertamente más que otras.

Una niña no puede afirmar el poder social o la superioridad como individuo sin hacer que otras niñas se sientan menos o inferiores.

Las niñas que toman el control son vistas menos favorablemente por otras niñas.

Cuando las niñas ganan, se sienten incómodas.

Cuando las chicas se jactan de ganar, las demás las ven como malas y se enfadan.

Las chicas evitan de forma proactiva mostrar un comportamiento de alto estatus frente a otras chicas, como mandar, presumir o contar chistes.

Leer todo esto no solo me rompió el corazón, sino que también desenterró un oscuro recuerdo de mi propio pasado que encaja perfectamente con los comportamientos encontrados en este estudio.

Cuando tenía 15 años, tuve una transformación al estilo de la película adolescente de los 90 She's All That: por fin dejé de tomar Accutane, el acné que tenía desde los 10 años desapareció por completo, mis labios ya no estaban permanentemente agrietados y descamados, y me quité los aparatos de ortodoncia, todo en un verano. Fue un cambio tan radical y evidente que cuando mi profesora de matemáticas me vio el primer día de décimo curso, me abrazó y lloró. Experimenté un nuevo nivel de confianza que nunca había sabido que existía, y realmente me sentí como si hubiera renacido. Por primera vez, sentí que cuando hablaba con la gente, no se distraían con el pus que rezumaba de mi frente ni con los brackets amarillentos de mis aparatos dentales, que siempre estaban sucios. Podía sonreír sin que me sangrara el labio inferior por la sequedad crónica. Me sentía más fluida y libre en mi cuerpo, y disfrutaba riéndome con mis amigos, levantando la mano en clase y, por supuesto, coqueteando con chicos.

Moderamos nuestra ambición con sufrimiento para engañar a otras mujeres para que se identifiquen con nosotras y así reducir la impresión de que somos una amenaza para su supervivencia.

Una noche, recibí una de esas temidas llamadas telefónicas a tres bandas de mi trío de mejores amigas de entonces, lideradas por la tan «empática» Christine* (nombre cambiado, sigue siendo una zorra), que básicamente llamaron para ponerme en mi sitio. Me dijo que era demasiado confiada, demasiado coqueta, demasiado «extravagante», «demasiado» y que todo el mundo hablaba de ello. Me senté en el borde de la cama de mi infancia, estupefacta, porque esos primeros meses de décimo curso fueron los más ricos, nutritivos y hermosos de mi adolescencia hasta el momento. Ahora sé que, al igual que las chicas de r/NYCinfluencersnark y las empleadas resentidas de mujeres fundadoras de éxito, Christine solo intentaba sobrevivir, pero a su vez me contagió una versión leve del síndrome de la amapola alta, que consiste básicamente en empequeñecerse para evitar la envidia, el sabotaje o el resentimiento de los demás. Es causado por personas que te menosprecian explícitamente o «podan» tus amapolas, para crear esa sensación de uniformidad e igualdad explicada anteriormente en el estudio. El síndrome puede causar pérdida de confianza, ansiedad, depresión y la supresión de tus verdaderos deseos y metas.

¡Sí, vamos! Crédito de la foto aquí.

¿Qué aprendí y qué aprendemos de todo esto? Cuando sabemos que otras mujeres no quieren que seamos ambiciosas, sobre todo si luego ganamos, ¿cómo respondemos y actuamos a partir de ahí? ¿Cómo vamos a por el oro en un mundo en el que nuestras compañeras, en un nivel gutural y animal, no quieren que tengamos éxito?

Moderamos nuestra ambición con sufrimiento para engañar a otras mujeres y que se identifiquen con nosotras y así reducir la impresión de que somos una amenaza para su supervivencia. Eso es lo que.

Decimos: ¡Voy a por lo que quiero! Puede que incluso sea millonaria o multimillonaria. Pero... tengo un problema de salud mental. Prueba A: Selena Gomez. Prueba B: Matilda Djerf.

O...

Voy a por lo que quiero y a una máquina capitalista, pero los chicos creen que estoy loca y no me soportan. Prueba A: todas las canciones de Taylor Swift. (Aunque soy una fan, no vengas a por mí).

O...

Voy a por lo que quiero, pero tras un divorcio devastador. Prueba A: Chriselle Lim de Phlur. Prueba B: Alli Webb de Drybar... y muchas, muchas más.

Parece que tienes que forzar algún tipo de ecuación como...

Voy a por lo que quiero + PERO ESTOY SUFRIENDO DE ESTA MANERA = Tengo derecho a estar aquí, y por favor no me hagas daño.

Los hombres simplemente... no hacen esto. Si relees los fragmentos de investigación que he compartido anteriormente, entenderás por qué. A los hombres se les permite perseguir el estatus y ser de alto estatus sin disculparse, y esta diferencia clave comienza en la infancia. No tienen que amortiguar su ambición con dolor para hacerla aceptable para otros hombres. Pueden esforzarse, desear, ejecutar y doblegar el mundo a su voluntad sin disculparse.

Que es lo que quiero hacer en 2025. Este es mi objetivo. Esta es la gran, audaz y hermosa intención con la que me despierto cada día.

Entonces, ¿qué fue lo que finalmente me quebró?

Mi amigo Jon y yo siempre hablamos de cómo cuando algo es un poco mediocre, o no tan malo, te quedas en ello por un tiempo y no te levantas y te vas, incluso si no es lo mejor para ti. Para mí, esto significaba ceder mi agencia a otras personas y poner exclusivamente mis huevos en su cesta, en su visión. No me estaba matando. No era miserable. Pero mi vida no estaba llena de alegría, emoción o ganas de estar vivo por la mañana. Me estaba «apañando», y me acostumbré a eso.

Eso fue hasta que mi movimiento habitual de empoderar y capacitar a otra persona me puso en una mala situación. Esta persona traicionó mi confianza, se aprovechó de mí y puso en riesgo mi carrera y mi reputación. ¡TE VEO, PERRA, y te ACOSARÉ POR EL RESTO DE TUS DÍAS! (es broma, pero no del todo, pero un poco. Adelante y hacia arriba, ángeles).

Fue entonces cuando me di cuenta de que existe un peligro real al entregar tu agencia a otra persona. Y que a veces, la única persona en la que puedes y debes confiar es en ti mismo, en tu visión y en lo que tú quieres de la vida.

Pero ese peligro siempre está ahí, siempre lo ha estado.

Y por eso te escribo hoy. Para decirte que el peligro de perderte por otra persona, o por lo que otras personas están haciendo, o por lo que crees que «deberías» estar haciendo, en lugar de inclinarte hacia lo que realmente te llama, es peor que lo que cualquier odiador, troll o cabrón dirá en la sección de comentarios o a tus espaldas.

El peligro de reprimirse es peor que lo que cualquier chica celosa o insegura diga de ti a su amiga mientras beben martinis mediocres.

El peligro de confiar en otra persona en lugar de en tu propia intuición y voz es peor que cualquier duda que tengas que afrontar una vez que apuestes y escuches plenamente a ti misma.

El peligro de empequeñecerte para que otras mujeres puedan sobrevivir significa que tú misma mueres por dentro.

Así que no lo hagas.

Y para aquellas que luchan contra el impulso de criticar, juzgar, acosar o menospreciar a los demás, también tengo un mensaje para ustedes: entiendo cómo se siente la inseguridad. Entiendo cómo se sienten la envidia, los celos y la codicia, y son emociones oscuras e inquietantes que necesitan una salida. Necesitan una forma de salir de tu cuerpo. Pero la salida no es menospreciar a otras personas o deleitarse con la ruina y el fracaso de las mujeres. Es enfrentarse a los celos y la vergüenza y darse cuenta de que tú, levantando el culo y dando pasos que te hagan sentir orgullosa de ti misma, eres la respuesta. Ninguna cantidad de regodeo alegre en los errores de otras personas va a hacer que te quieras más a ti misma. Ninguna cantidad de mierda que publiques en Reddit va a curar tus problemas financieros, o el hecho de que no te guste tu cuerpo o tu trabajo. Ninguna cantidad de críticas a alguien que lo está intentando va a curarte de saber que tú no.

¿Vale? <3

Hablamos pronto 🧘‍♀️.

Los hombres odian a los hombres que triunfan. Y a las mujeres. Y las mujeres, a los hombres. En el fondo, casi todo el mundo mira con recelo a quien destaca, consigue, sobresale o simplemente no encaja. Es uno de los precios del éxito, sí, pero también de la diferencia. La cosa empieza mucho antes: en el niño que se burla del que sabe la respuesta, en el “cuatroojos”, en el “gordo zampabollos”, en las pecas, en el negro, en el sudaca, en cualquiera que dé al grupo una excusa para señalarlo. Todo eso rezuma crueldad. A veces se disfraza de justicia, pero casi siempre no es más que mezquindad. —Ezequiel Estebo

Sobre Ali Kriegsman y «New Motives»

Ali es una fundadora de empresas, consultora, autora de libros y exadicta al trabajo. «New Motives» es el boletín que “le hubiera gustado tener hace cuatro años. Es en parte autoayuda de tu amiga que te da amor duro, en parte exploración de cómo vivir una vida de elección y agencia cuando el mundo parece fuera de control, en parte guía para alcanzar tus metas personales y profesionales”. De manera crítica, este boletín explora cómo asegurarte de que esos objetivos estén alineados con lo que realmente quieres. Como dice Ali:

Ayudo a expresar los pensamientos, inseguridades, ansiedades y necesidades que tanta gente lleva dentro pero que le cuesta comunicar. Este boletín será especialmente relevante para aquellos que trabajan en campos creativos como el marketing, la creación de marcas y la redacción publicitaria, y para quienes se interesan por las últimas tendencias de consumo y online, ya que estas dan forma a la cultura, la carrera profesional y nuestros hábitos diarios.

Este boletín es “para cualquiera que esté trabajando en sí mismo, con ganas de crecer, ambicioso y con grandes aspiraciones, pero que siente que complacer a la gente, la culpa o el agotamiento a menudo se interponen en su camino.”

Nota: Agradecemos a Ali Kriegsman su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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