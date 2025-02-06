El cambio radical de las redes sociales

Por: Anne Helen Peterse

(Párrafos borrados para incentivar las suscripciones; el texto original completo se envió por email).

No es que no leyera el correo electrónico o ignorara por completo Instagram: podía seguir echando un vistazo en el navegador de mi ordenador. Es que los miré muchas menos veces. Me sentía como en 2006 en el mejor de los sentidos: Todavía podía comunicarme con otras personas y ver periódicamente fotos de sus vidas. Sólo que esa comunicación no servía como marcador y medidor de mi vida.

Me dije a mí misma que volvería a poner tanto Instagram como el correo electrónico en mi teléfono al final de las semanas intermedias. Los días seguían pasando y yo seguía sin hacerlo. Un día tuve que hacer una devolución en la ciudad que requería un código QR; reenvié el correo electrónico a mi madre e hice que enseñara su teléfono. (También podría haberlo escrito en ....).

Leo las noticias sobre los incendios de Los Ángeles en sitios web de noticias y en boletines informativos en lugar de que me bombardeen con ellas en Instagram. Abro mi correo electrónico en el ordenador y ordeno la acumulación en un trozo masivo -como mi apartado de correos, cuando llevo unos días sin ir- en lugar de hacerlo poco a poco para distraerme. Me encuentro desviando mi energía de desplazamiento a Facebook, donde aún tengo una cuenta para acceder a los grupos de dalias, pero me parece aún más asqueroso que antes: un páramo de cuentas de IA que prometen dalias azules y carretes para adelgazar y sugerencias a amigos de amigos que no han actualizado sus cuentas de Facebook en casi una década. Es como el sótano de una fraternidad a las 10 de la mañana. ¿Por qué coño estoy aquí?

He pasado más tiempo que nunca en Substack Notes, pero sin publicar, ni siquiera responder a las notas de otras personas. El algoritmo parece haber aprendido que me gusta leer boletines, no posts, y me está sirviendo esos enlaces, no la interminable discusión de otros sobre lo que no les gusta de Notas (a saber: que es como cualquier otro sitio que tampoco les gusta).

(Párrafos borrados para incentivar las suscripciones; el texto original completo se envió por email).

He pensado que podría ser útil mostrarte algunos ejemplos recientes que se han instalado en mi cerebro:

1.) «Puede que sólo tengas que aburrirte».

Kate Lindsay señala un problema fundamental de la disminución del uso de teléfonos y aplicaciones: hemos olvidado cómo aburrirnos. Esto me ha parecido cierto desde hace algún tiempo, pero valoré el hecho de que intentar volver a familiarizarte con el aburrimiento de golpe puede ser un desastre que conduzca a una dependencia aún mayor.

Lindsay ha ido reduciendo gradualmente el uso que hace del teléfono y de las aplicaciones sociales, y al hacerlo, la sensación de necesidad también ha disminuido. Para mí, todo esto parecía imposible hasta que Twitter perdió su utilidad para mí, lentamente al principio, y luego me di cuenta de que simplemente no quería pasar el rato allí. Al principio, sentí su ausencia, pero luego empecé a aprovechar otros modos de comunicación para mantenerme en contacto, o simplemente me mantuve menos en contacto (y pasé más tiempo haciendo cosas que me nutrían de maneras que no tenían nada que ver con estar en línea).

Y luego está el hecho de que el aburrimiento es mucho más que, no sé, mirar por la ventanilla en un largo viaje en coche cuando tenías ocho años. «El aburrimiento», argumenta Lindsay, “es cuando ocurre la vida”:

Aburrimiento es cuando lavas los platos, haces el recado que has estado posponiendo, respondes al texto que has dejado en leer. Aburrimiento es cuando llevas un libro para leerlo en el metro o entablas una conversación trivial con la persona que tienes delante en la cola sobre lo lenta que es la farmacia. Aburrimiento es cuando haces las cosas que te hacen sentir que tienes la vida bajo control. No aburrirse es la razón por la que siempre te sientes ocupado, por la que sigues «sin tener tiempo» para llevar un paquete a correos o trabajar en tu novela. Sí tienes tiempo, pero lo pasas en el teléfono. Al negarte a dejar que tu cerebro descanse, estás eligiendo ver la vida de otras personas a través de una pantalla a expensas de la tuya propia.

Lo ha clavado, ¿verdad? Es obvio, doloroso e hilarante que dos de las cosas por las que la mayoría de nosotros nos sentimos más asfixiados -nuestra falta de tiempo y nuestros teléfonos- están profundamente relacionadas.

2.) "No tener un smartphone es totalmente práctico. No lo necesitas. Esta máquina apenas hace nada».

Este argumento, de Sam Kriss, no es para la gente que utiliza el teléfono como único dispositivo informático. Es para la gente que utiliza los teléfonos como uno de los muchos dispositivos para comunicarse y navegar por Internet. Kriss admite que la función GPS/mapa del teléfono es bastante útil, pero aparte de eso, nuestros teléfonos realmente no hacen mucho que no hagan nuestros ordenadores, simplemente son portátiles y, por tanto, están disponibles para interrumpir cualquier posible aburrimiento.

Este punto llega más o menos a la mitad del artículo de Kriss, que habla de renunciar a su teléfono durante 40 días, y aprecio cómo se resiste a la narrativa de que renunciar a tu teléfono cambiará tu vida: al fin y al cabo, sigues teniendo Internet, sólo tienes un poco menos de acceso a ella, y ese ligero cambio en el acceso puede ser significativo, o al menos clarificador.

No me interesa deshacerme de mi teléfono, sólo me interesa estar menos atado a él. Mi experiencia sin correo electrónico en el teléfono durante las tres últimas semanas también ha puesto de relieve lo estúpidos que eran mis argumentos anteriores sobre su necesidad. Casi todo puede esperar hasta que pueda acceder a mi ordenador. Los códigos QR se pueden imprimir o hacer capturas de pantalla y enviártelos por SMS, o puedes (¡muy fácilmente!) descargarte la aplicación de correo electrónico durante una tarde y borrarla después. Si te aferras a este argumento, es útil que pienses por qué.

Un perseguidor:

«No utilizar el teléfono me enseñó para qué sirve realmente un teléfono. No sirve para comunicarse con otras personas, obtener direcciones, leer artículos, mirar fotos, comprar productos o jugar. Un teléfono es un dispositivo para silenciar las ansiedades propias de estar vivo».

3.) App Time es tiempo, App Energy es energía

Entré en el nuevo año con muchas ideas para este boletín: extrañas, espinosas, maravillosas, generadoras... Me sentía entusiasmada por profundizar en el gran corazón del libro. Podría atribuir parte de esa energía creativa a haber trabajado menos durante las vacaciones, pero no soy esa persona que vuelve de las vacaciones rebosante de trabajo. Tengo más energía de boletín -y más tiempo para ejecutarla- porque no estoy rociando esa energía por todas las redes sociales.

Así es como lo expresa Julia Fontes en su post en el que reflexiona sobre el final de su año de «celibato de teléfonos inteligentes» :

«Este post no va a concluir con mi renuncia a todos los sitios. Lo que sí creo es que el modo en que han desviado mi atención de la escritura y han empeorado mi boletín de noticias es prueba suficiente de que no quiero seguir utilizándolos del modo que recomiendan los gurús del marketing.....Lo que sé con certeza es que un año con el teléfono tonto culminó con la publicación de mi primer libro, y no creo que sea una coincidencia. Sé que la moderación de cualquier cosa que estimule la respuesta dopaminérgica es casi imposible para mí. He terminado de castigarme o de emitir cualquier tipo de juicio moral sobre lo que debería o no debería ser capaz de controlar».

Quiero pasar menos tiempo promocionando en las redes sociales -o simplemente haciendo scroll, seamos sinceros, porque así es como suelo pasar el tiempo cuando estoy allí para «promocionar»- y más tiempo haciendo cosas promocionables, de las que me sienta orgullosa, que hagan prosperar toda esta empresa.

4.) No publicar como privacidad

Y la privacidad como algo valioso. Nuestras vidas no tienen por qué convertirse en comida barata para el consumo de otros. Esto me ha dado en el clavo:

Aquí está Hannah Power, al dejar Instagram:

“....las cosas raras que han ocurrido como consecuencia directa han sido, bueno, raras. por ejemplo, no lo he echado de menos ni una sola vez. ¡ni una sola vez! Pensé que lo haría. Pensé que echaría de menos compartir mi vida curada, mis paseos por las calles de Lisboa, mis fotos gritando que estoy de vacaciones, pero no lo he hecho. otra cosa rara que ha surgido de mi ausencia es amar mi ausencia. No me había dado cuenta de que mi privacidad era lujosa y que se la estaba regalando a la gente y a Mark Zuckerberg. No me di cuenta de que la privacidad era un regalo, incluso un privilegio. No me di cuenta de lo guay que era estar en algún sitio y que sólo tú y la persona con la que estás lo supierais. Era raro que no lo supiera, o que lo hubiera olvidado, como si estuviera bajo un hechizo.”

Me recuerda a algo que escribió Freya Moon sobre la creencia de la Generación Z de que la publicación es lo que hace que algo sea «real»: un novio, unas vacaciones, una comida. Hemos confundido el reconocimiento de una cosa por parte de los demás con experimentarla realmente. Al principio, cuando dejé Instagram, pensé (avergonzada): ¿pero cómo va a saber la gente que me voy a esquiar, o que veo todo este rompecabezas acogedor, o que de hecho tengo amigos y salí con ellos en Nochevieja?

Puede que «la gente» no lo sepa, pero yo sí.

5.) Merece la pena pasar el FOMO

En los últimos quince años he visto a escritores con un talento increíble que habían ignorado las redes sociales por buenas razones (les gustaba más escribir que publicar, imagínate) verse arrastrados a abrir un Twitter, un Instagram, una página de Facebook, lo que sea, porque una persona de marketing de su editorial o un agente o alguien que conocían en el sector les convenció de que la presencia en las redes sociales es esencial para el éxito del lanzamiento de un libro. Entiendo de dónde viene esta sabiduría, pero no me la creo. Un flamante perfil en las redes sociales no vende nada. Un Substack con un puñado de publicaciones y una lista de próximas lecturas hace lo mismo que enviar un gran correo electrónico a tus contactos.

No soy tan tonto como para creer que un buen libro se venderá sólo porque es bueno. Pero un libro se vende a través de conexiones, y las conexiones -del tipo que hacen que alguien diga ¡por supuesto, hagamos una sesión de preguntas y respuestas para tu libro! - no se forjan ni se mantienen principalmente en las redes sociales. Echamos un vistazo a nuestro pasado y pensamos en un amigo que hicimos en Twitter o en un grupo de Facebook y pensamos ¡esto es por lo que no puedo dejarlo! Pero esas plataformas ya no hacen lo mismo que antes. Mi cuenta de Instagram no vende libros. Mi boletín de noticias, otra historia.

Además: ¿qué conexiones te estás perdiendo también por dedicar tanto de tu tiempo creativo a las redes sociales? ¿Qué ocurre cuando tenemos en cuenta esas pérdidas?

Me gusta lo que escribió la cómica Cynthia Girardian sobre la decisión de eliminar su cuenta de Instagram:

«....Si empecé en Instagram a los 20 años y ahora tengo la madura edad de 33, eso significa que toda mi vida adulta hasta ahora, la he pasado desarrollando algún tipo de adicción a los likes y a la validación externa. Y esto significa que probablemente sufra el síndrome de abstinencia de vez en cuando: a veces, desde que estoy fuera de Instagram, me siento desconectada, aislada y sola....Nada parece mantenerme tan conectada y tan crónicamente en línea como lo hacían Instagram y mis 12,6K seguidores, por lo que las preguntas permanecen: 👽 ¿Estoy saboteando mis oportunidades? 👽 ¿Se olvidarán de mí mis amigos y conocidos? 👽 ¿Me estoy convirtiendo en el amigo raro? 👽 ¿Cómo voy a establecer contacto o mantenerme en contacto con personas / marcas / posibles trabajos a partir de ahora? 👽 ¿Cómo voy a compartir con el mundo las cosas que hago? No quiero que esto se convierta en toda mi personalidad a partir de ahora, pero para mi propia sorpresa, quiero ofrecer algo de resistencia y explorar estos sentimientos incómodos durante un tiempo . Estoy poco entusiasmada, y estoy segura de que, con tiempo y espacio, todas estas preguntas se responderán por sí solas».

En otras palabras: ¿qué ocurre cuando reintroducimos la fricción que los medios sociales suavizaron? ¿Qué valor tiene volver a aprender algunas de las habilidades de conexión que hemos perdido?

El martes pasado, estaba leyendo el hilo «¿Qué estás leyendo?» y me di cuenta de que me había perdido el gran artículo de investigación sobre Neil Gaiman, que se publicó el día anterior. Al principio, me sentí desconectada, pero luego me di cuenta de que 1) podía ir a leerlo en ese mismo momento y seguiría teniendo la misma importancia; y 2) podía y debía ser más activa simplemente visitando los sitios web de las publicaciones que valoro y amo, algo que solía hacer cada vez que abría el ordenador. Hay muchas otras formas de utilizar Internet, algunas de ellas muy recientes.

Muchos de vosotros os habéis resistido por completo a las redes sociales. Otros siempre han tenido una relación distante o comedida con ellas -o las abandonaron cuando estas empresas demostraron, una y otra vez, que te convertían (a ti y a otros) en una persona que no te gustaba especialmente, o que la propia tecnología se manipulaba tan fácilmente para servir a nuestros peores impulsos. Pero muchos de nosotros estamos aquí sentados con vidas, tanto personales como profesionales, entrelazadas con estas aplicaciones. Hemos invertido mucho tiempo en ellas; guardan trozos nada despreciables de nuestro pasado reciente. Hemos negociado recelos y ambivalencias; hemos elaborado justificaciones complejas y sencillas para quedarnos.

Entonces, ¿qué tiene este momento que hace que marcharse -o moderarse significativamente- parezca posible? Las plataformas se sienten tóxicas, pero se han sentido tóxicas durante un tiempo. Son más tóxicas y se están degradando, anuladas por las marcas y la IA. Su utilidad para la conexión (¡lo que nos llevó allí en primer lugar!) se ha deteriorado hasta el punto de la inutilidad. Las normas culturales de 2005 a 2025 se produjeron y perfeccionaron a través de las redes sociales, pero los hogares que construimos allí -la comprensión de uno mismo- se sienten poco acogedores y ajenos.

El mundo, filtrado a través de las aplicaciones, no es el mundo que queremos para nosotros. Y en muchos casos, no es el mundo real que habitamos.

En un artículo reciente para el New York Times, Ezra Klein argumentaba que esta sensación de desconcierto puede atribuirse a «la aparición inestable e impredecible de un mundo diferente». Se refiere a Trump, por supuesto, y a la política antidemocrática que pretende imponer, pero también al poder cada vez mayor de la IA y a un planeta que se calienta rápidamente y que cada mes ofrece mirillas a un futuro indescriptiblemente hostil. Concluye el artículo con una cita de Antonio Gramsci: «El viejo mundo está muriendo, y el nuevo mundo lucha por nacer: Ahora es el tiempo de los monstruos».

Monstruos climáticos, monstruos culturales, monstruos políticos. No puedes luchar contra ellos consumiendo noticias, o tuiteando citas, o compartiendo un gráfico. Puedes luchar contra ellos a través de la conexión. Puede que las aplicaciones sociales sean el lugar «más fácil» para que eso ocurra -y con eso quiero decir que puede que sea el lugar con menos fricción inmediata-, pero eso no las convierte en el lugar para que adquieran y ejerzan el poder. Si éste es realmente un mundo nuevo, necesitamos nuevas tácticas, nuevas herramientas y nueva energía. Ninguna de las cuales se esconde en Instagram.

He pasado el último año oscilando entre la rabia y el desencanto, la esperanza y la desilusión. Quiero romperlo todo, pero también repararlo. A veces quiero hibernar, volverme hacia dentro, fortalecer lo que es mío, pero también comprender lo vulnerable que eso me hará ante todos los retos que están por venir. ¿Cómo volvemos a aprender a hablarnos? ¿A convivir? ¿A pensar y actuar con creatividad e intención? ¿Cómo llevamos las vidas que realmente queremos vivir, marcadas por el cuidado y la pasión?

Tío, ¡estoy trabajando en ello! Muchos de nosotros lo estamos. Si alguien tiene una respuesta fácil para ti, es que tiene algún tipo de privilegio que le ha permitido protegerse de las complicaciones del mundo moderno. Lo que sí sé es lo siguiente: Tengo mucho más tiempo para pensar en estas cuestiones, para acceder a la empatía y a tantas otras emociones, para experimentar las texturas de todos y cada uno de los días, desde que empecé a pasar menos tiempo en los sitios donde se supone que debo documentarlas.

“'No tengo tiempo' no es una frase útil cuando se trata de algo relacionado con tus sueños. Está bien elegir activamente hacer algo o no hacerlo, pero no le eches la culpa al tiempo.” - Alexi Pappas

Para nuestro debate de hoy, no quiero hablar de las razones por las que tienes que quedarte, no necesitas argumentarlas. Cada uno afronta su propia situación de la forma que le parece correcta. Sigue habiendo una utilidad muy real en muchos rincones de las redes sociales y sacar a una comunidad de Facebook no es sencillo.

En lugar de eso: ¿cómo te *sientes* con tu uso actual? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué argumento para quedarte ahora te parece endeble? ¿Y tú también sientes que estamos llegando a un punto de inflexión, o sólo estoy exagerando con todo mi nuevo tiempo libre?

