Salvador Lorca 📚 ⭕️
Feb 6

Falta una cosa extraña que ocurre cuando dejas de utilizar las redes sociales, según me escribió una amiga:

Cuando dejé de utilizar las redes sociales, lo más extraño que ocurrió fue que mi creatividad volvió.

Tenía tiempo para hacer una receta, escribir un capítulo, leer, ver una película, hacer una tarjeta de felicitación.

Sin la posibilidad de «desplazarme» me vi obligada a ser creativa de nuevo, las ideas empezaron a fluir.

Rachel Morgan
Feb 15

Maravilloso, información muy valiosa y sirve mucho, gracias!

