Cultura y Estilo

Cultura y Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Nov 21, 2024

Además, Yum Brands dijo en octubre de 2024 que retiraba las cebollas frescas de los menús «por precaución» en algunas de sus cadenas KFC, Pizza Hut y Taco Bell.

Responder
Compartir
Avatar de Aimee
Aimee
Nov 28, 2024

Madre mía, no sabía que estos alimentos podían causar este tipo de efectos. Es increíble lo que uno llega a descubrir hoy en día. Hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos a diario.

Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · Publisher PrivacyPublisher Terms
Substack · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura