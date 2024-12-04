Lo hacemos a medianoche, sentados en un árbol bajo el muérdago, para dar la bienvenida al Año Nuevo. En los cuentos de hadas, convierte a las ranas en príncipes y despierta a las heroínas de su sueño encantado. Nos reconciliamos con él, sellamos con él y -al menos en el caso de Romeo Montesco- morimos con él.

Tan dominante es el beso en nuestra cultura que hemos extendido el término para describir acciones que ni siquiera implican contacto labial: besos de mariposa, por ejemplo, o el «beso esquimal», un masaje nasal más conocido en la cultura inuit como kunik. Un saludo maorí similar, conocido como hongi, consiste en apretar las narices.

El registro más antiguo de besos se remonta a hace 4.500 años (recientemente cambiado, véase a continuación), en la antigua Mesopotamia (actualmente Siria e Irak), donde los textos cuneiformes sugieren que los besuqueos eran parte habitual de la intimidad romántica.

Antes y más universal de lo que se pensaba. Las pruebas sugieren que los antiguos mesopotámicos se besaban, y que esta práctica puede ser culturalmente más universal y 1.000 años antes de lo que se creía, afirman unos investigadores.

Los científicos han destacado pruebas que sugieren que los besos se practicaban en algunas de las primeras sociedades mesopotámicas y estaban documentados en textos antiguos de 2500 a.C., que en gran medida se han pasado por alto. En un artículo publicado en la revista Science en mayo de 2023, los investigadores también citaron pruebas de que los besos podrían haber contribuido a la propagación de enfermedades de transmisión oral, como el herpes labial. Aunque las investigaciones habían sugerido que los besos amistosos o familiares eran un comportamiento común entre los humanos a través del tiempo y la geografía, no se pensaba que los besos romántico-sexuales fueran culturalmente universales. Los investigadores de ese estudio afirmaron que los hallazgos sugieren que los besos se consideraban una parte normal de la intimidad romántica en la antigüedad en muchas culturas, y que no se originaron en una región específica, como habían sugerido investigaciones anteriores. Una hipótesis anterior sugería que los primeros indicios de besos procedían de lo que hoy es la India, en el año 1500 a.C. Los antiguos textos mesopotámicos sugieren que besarse era algo que hacían las parejas casadas, aunque besarse también se consideraba parte de los deseos de una persona soltera enamorada.

Milenios después, los orígenes exactos de los besos siguen siendo objeto de debate; una nueva teoría publicada en noviembre de 2024 sugiere que los besos evolucionaron a partir del comportamiento de acicalamiento de los primates en lo más profundo de nuestro pasado evolutivo. ¿Cómo surgió un comportamiento que realizamos sin pensarlo dos veces (o, alternativamente, que nos obsesiona y jerarquizamos)?

«Freud, que tenía fama de estar obsesionado con los complejos infantiles, pensaba que besar tenía algo que ver con el recuerdo de los placeres de chupar el pecho de tu madre», escribe el renombrado psicólogo evolutivo profesor Robin Dunbar en su libro de 2012 “La ciencia del amor”. Donde añade:

«Pero el argumento no se sostiene realmente. Al fin y al cabo, si realmente se trata de un retorno a la succión del pecho, ¿por qué no hacerlo sin más?».

Otros sugieren que la osculación -el acto de besar- puede haber evolucionado a partir de la premasticación o «alimentación por beso», el acto de masticar la comida por adelantado y empujarla a la boca del bebé con la lengua. Sin duda es un posible precursor del beso, dicen algunos expertos.

Para varios psicólogos evolutivos, la premasticación no llega a explicar la peculiar forma de besar: una protrusión de los labios con un ligero movimiento de succión. Con la premasticación, la gente sí saca los labios, pero es más probable que esté sacando cosas de la boca, no metiéndolas.

Algunos de ellos han especulado recientemente con la posibilidad de que los besos sean un vestigio de un ritual de acicalamiento. En los grandes simios, el acicalamiento es más frecuente entre familiares y amigos. Si el acicalador encuentra un parásito o restos, sujetará el pelaje, se acercará con los labios salientes y hará un ligero movimiento de succión para agarrar el parásito y los restos.

Los humanos no son los únicos simios besucones. Se sabe que los bonobos, sobre todo los enamorados, se besan apasionadamente con la lengua. Se ha observado a chimpancés besándose y abrazándose tras una pelea. Pero la mayoría de los besos en las especies de grandes simios son más bien boca a boca, con besos de picoteo, dicen algunas investigaciones. Por ejemplo, los primates se besan mucho con la boca cuando se acicalan. Ésa es sin duda una vía para besar, aunque no se está seguro de que tengamos nada cercano a una explicación de cómo llegamos aquí.

¿Qué hay en un beso? Unos 80 millones de bacterias, para empezar, que se intercambian en el transcurso de un pash de 10 segundos. Un apretón de labios, una de las partes más sensoriales del cuerpo, inunda el cerebro de información táctil y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. La saliva contiene testosterona, lo que lleva a algunos antropólogos a sugerir que besar es una forma subconsciente de estimular el deseo sexual en una pareja potencial.

«No hay duda de que los besos boca a boca permiten el intercambio de proteínas y otras células en la saliva, y que esto nos da una información muy precisa sobre la composición del sistema inmunitario de la otra persona y su salud», dice Dunbar. Su investigación (véase a continuación) sugiere que los besos románticos podrían utilizarse para evaluar la idoneidad de una pareja potencial, así como para transmitir sentimientos de cercanía entre las parejas.

Investigación de las posibles funciones del beso en las relaciones románticas - Las investigaciones sugieren que los besos románticos pueden utilizarse en las relaciones sexuales humanas para evaluar aspectos de la idoneidad de una pareja potencial, para mediar en los sentimientos de apego entre individuos emparejados, o para facilitar la excitación e iniciar las relaciones sexuales. Un estudio de Dunbar, publicado en 2013, exploró estas posibles funciones del beso romántico examinando las actitudes hacia la importancia del beso en el contexto de distintas situaciones de apareamiento humano. Se halló apoyo a la hipótesis de que los besos cumplen una función útil de evaluación de la pareja: las mujeres, los participantes con un alto valor de pareja y los participantes con una alta orientación sociosexual concedían más importancia a los besos en las relaciones románticas y afirmaban que era más probable que un beso inicial influyera en su atracción por una pareja potencial que los hombres, los participantes con un bajo valor de pareja o los participantes con una baja orientación sociosexual. Los besos también parecían utilizarse para mediar en la vinculación de la pareja: los participantes de orientación sociosexual baja consideraban que los besos eran más importantes en las etapas establecidas de las relaciones, los besos se consideraban en general más importantes en contextos de relaciones duraderas (pero sobre todo por parte de las mujeres), y se descubrió que la frecuencia de los besos estaba relacionada con la satisfacción de la relación. Los resultados de esta investigación mostraron muy pocas pruebas que apoyaran la hipótesis de que la función principal de los besos es aumentar los niveles de excitación.

En un trabajo no relacionado, un estudio de 26 parejas, publicado en 2009 y titulado “Besarse en las Relaciones Maritales y de Convivencia: Efectos en los Lípidos Sanguíneos, el Estrés y la Satisfacción de la Relación”, descubrió que aumentar la frecuencia del besuqueo se asociaba a una mejora de los niveles de colesterol, así como a mejoras percibidas en el estrés y la satisfacción de la relación.

¿Hay una forma correcta de besar? Sí, literalmente: repetidos estudios han descubierto que la mayoría de las personas tienden a inclinar la cabeza hacia la derecha cuando besan a sus parejas románticas, lo que los investigadores han sugerido que puede reflejar una tendencia humana innata a girar hacia la derecha, algo que aprendemos en el útero. Sin embargo, la inclinación hacia la derecha no parece estar presente en los besos no románticos: los besos entre padres e hijos tienden a ser predominantemente hacia la izquierda, lo que lleva a otros científicos a sugerir que la dirección de la inclinación de la cabeza es un comportamiento aprendido.

Simplemente no es universal

Un trabajo realizado en la década de 1970 por el etnólogo austriaco Irenäus Eibl-Eibesfeldt descubrió que los besos estaban presentes en cerca del 90% de las culturas conocidas. Sugirió que los besos no sexuales, como los besos entre adultos y niños, podrían ser universales. Para varios antropólogos, hemos evolucionado como humanos universales para cuidar de nuestros hijos; posiblemente ésta es sólo una de las muchas formas en que los padres demuestran su implicación.

Algunos investigadores no están convencidos de que el beso romántico sea producto de la evolución. Si lo fuera, argumentan, el comportamiento, al igual que los besos no sexuales, debería ser prácticamente universal.

Pero en 2015, Jankowiak y sus colegas examinaron 168 culturas de todo el mundo y hallaron besos románticos en menos de la mitad de ellas, el 46%. A pesar de las frecuentes representaciones de besos en una amplia gama de cultura material, no encontraron pruebas de que el beso romántico-sexual sea un universal humano, ni siquiera un casi universal. El beso romántico-sexual estaba presente en una minoría de las culturas de la muestra (46%). Además, existía, según su estudio, una fuerte correlación entre la frecuencia del beso romántico-sexual y la complejidad social relativa de una sociedad: cuanto más compleja socialmente es la cultura, mayor es la frecuencia del beso romántico-sexual. Simplemente no es universal, lo que sugiere que ha sido descubierto y redescubierto como un acontecimiento cultural. Como ejemplo, cita a los mehinaku, un pueblo indígena de Brasil, cuya primera reacción al observar a los europeos besándose fue sentir asco por ese comportamiento.

Si el beso romántico es algo para lo que los humanos han evolucionado, ¿cuáles fueron las fuerzas culturales que hicieron que la gente renunciara a algo que era genéticamente inevitable, responsable y placentero?

La investigación de Jankowiak y sus colegas (titulada “¿Es el beso romántico-sexual un universal casi humano?”) también pareció encontrar una relación entre menos ropa y menos besos. Mientras que los besos románticos eran casi omnipresentes en nueve de los 11 grupos culturales que vivían en la región ártica, estaban ausentes en los grupos estudiados que vivían en los trópicos y subtrópicos.

En un entorno vestido, lo único táctil que hay es la cara. Los humanos pueden estar orientados hacia el tacto, pero los labios no tienen por qué ser la zona principal.

