Cultura y Estilo

Cultura y Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de David
David
Dec 15, 2024

En los países con una sanidad nacional bien diseñada, el seguro médico no es un centro de beneficios, sino que sólo se le permite un margen muy pequeño. En Estados Unidos, principalmente desde que se aprobó el Obamacare, pero también antes, las aseguradoras sanitarias se han convertido en bonanzas de beneficios. ¿Por qué los directores generales de las aseguradoras, que no son proveedores de sanidad sino intermediarios, ganan 100 millones de dólares al año? Medicare para todos podría ser un paso hacia la solución de este problema. O algo semejante.

Responder
Compartir
Avatar de David
David
Dec 15, 2024

Gracias por escribir esto. Necesita el país, en este aspecto, y no es el único, un cambio: es inviable para la mayoría de los estadounidenses y para los que quieren seguir este sistema.

El doctor al que me refería antes es cirujano y muchos de los casos que ve son de trabajadores con bajos ingresos que no podían permitirse una atención primaria o preventiva y luego tienen que amputarles miembros. Me contaba también que su tio fue médico de urgencias durante 35 años y le horrorizaba tener que recetar a menudo cuidados o medicamentos a pacientes sin saber si podían permitírselos.

Algunos estadounidenses están muy contentos con la atención que han recibido en el sistema público europeo (y eso que ahora son peores que en 2006); incluso si vas a hospitales privados, los precios están claramente expuestos en la recepción, en muchos casos. Me parece una completa locura que los estadounidenses tengan que ir a recibir tratamiento y a menudo no sepan cuánto van a pagar por adelantado (también lo he visto en algún país latinoamericano).

No creo que la solución se solucione con Trump, más bien al contrario.

Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · Publisher PrivacyPublisher Terms
Substack · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura