San
Dec 27, 2024

Siempre me alegra leer tu publicaciones

Roberto
18h

Me ha gustado esto: la mejor respuesta que se me ha ocurrido es que las personas más agradables, carismáticas y agradables de tratar son las que no te exigen nada. Es la mejor frase que se me ha ocurrido después de intentarlo durante dos años. Al principio decía «no te exijan nada», pero no me parecía bien. Parecía demasiado distante, como si no quisieran nada de los demás, como si nunca te invitaran a cosas ni te pidieran compromiso, y esto no es cierto de las personas en las que estoy pensando. Las personas más carismáticas que conozco, que parecen tener esa cualidad radiante y magnética en su presencia, son en realidad las que te invitan activamente a cosas teniendo en cuenta tus mejores intereses, pero están totalmente de acuerdo en que declines, y lo dicen de verdad.

No necesitan nada de ti, o más bien eso parece. Si sólo hablamos de carisma, no importa que sea verdad. En las personas benevolentes lo es, y en los tipos malévolos de la tríada oscura no, pero su poder reside en convencerte de que es así. Tener la *impresión* de que no necesitan nada de ti te lleva a confiar en su invitación a comprometerte porque crees que tienen en mente tus mejores intereses. Después de todo, ¿quién es más desinteresado que alguien que parece completo y, a pesar de ello, está plenamente presente mental y emocionalmente contigo, haciéndote sentir visto, amado, digno?

