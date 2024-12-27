Foto: Sheena Ringo para GuitarBook Magazine (2000)

Por: Carmen

He estado pensando en qué hace que sea más agradable estar con algunas personas que con otras. Puede que sea descortés hablar de ello, pero al menos por observación personal, hay diferencias en cómo me hacen sentir las personas después de pasar tiempo con ellas. Hasta cierto punto, respeto las ficciones educadas y lo que hacen para mantener los lazos sociales, así que no sería partidario de decirle directamente a nadie que me parece aburrido, ni mucho menos delante de los demás, y sólo con mucho cuidado en privado si la situación lo requiere (casi nunca lo hace).

Dejando a un lado el descargo de responsabilidad, la mejor respuesta que se me ha ocurrido es que las personas más agradables, carismáticas y agradables de tratar son las que no te exigen nada. Es la mejor frase que se me ha ocurrido después de intentarlo durante dos años. Al principio decía «no te exijan nada», pero no me parecía bien. Parecía demasiado distante, como si no quisieran nada de los demás, como si nunca te invitaran a cosas ni te pidieran compromiso, y esto no es cierto de las personas en las que estoy pensando. Las personas más carismáticas que conozco, que parecen tener esa cualidad radiante y magnética en su presencia, son en realidad las que te invitan activamente a cosas teniendo en cuenta tus mejores intereses, pero están totalmente de acuerdo en que declines, y lo dicen de verdad.

No necesitan nada de ti, o más bien eso parece. Si sólo hablamos de carisma, no importa que sea verdad. En las personas benevolentes lo es, y en los tipos malévolos de la tríada oscura no, pero su poder reside en convencerte de que es así. Tener la *impresión* de que no necesitan nada de ti te lleva a confiar en su invitación a comprometerte porque crees que tienen en mente tus mejores intereses. Después de todo, ¿quién es más desinteresado que alguien que parece completo y, a pesar de ello, está plenamente presente mental y emocionalmente contigo, haciéndote sentir visto, amado, digno? Los arquetipos surgen cuando esto ocurre, cuando los detalles del individuo parecen retroceder y un patrón mayor ocupa su lugar. El santo, el bromista, el mago, el diablo.

Interactuar con personas muy carismáticas te produce un subidón debido a la intensidad de ser visto (y es raro encontrarse con personas que realmente puedan verte porque la mayoría de la gente tiene demasiadas cosas en la cabeza). Este estado alterado hace que sea difícil saber en el momento si esa persona es buena para ti o no, y esto puede ser aún más confuso si hay sustancias como los psicodélicos implicados. La diferencia está en si te encuentran como un igual o como un medio para otro fin, y esta parte nunca miente: observa cómo te dejan sentir, sobre todo con el paso del tiempo. ¿Te dan poder, te devuelven a ti mismo, te piden que hagas lo que te hace sentir más cómodo, pero también te animan a crecer? ¿O utilizan su persuasión y carisma para convencerte de que ellos saben más, pero tienen en mente tus mejores intereses, de modo que por «tu» bien debes confiar en ellos, servirles, sacrificarte por ellos o por su causa?

Volvamos a centrarnos en las personas carismáticas benevolentes, en primer lugar porque quiero centrar mi tiempo y energía en lo que quiero ver más, y en segundo lugar porque acaban siendo más agradables y agradables de tratar que los tipos malévolos (que sólo pueden mantener esta ilusión temporalmente, pero pasan de un grupo de amigos a otro cuando la gente se da cuenta y los destierra).

Las interacciones con ellos se producen con el menor número de ataduras. Da la sensación de que sólo se divierten, jugando ligeramente con las posibilidades. No retienen el amor como rehén cuando no actúas de acuerdo con sus deseos. Respetan tu autonomía e intuición. Se acercan a tu presencia con gratitud, pero no exigen que te quedes para siempre. No hay ningún atisbo de escasez. Viven en el reino de lo posible y lo abundante.

Hay poca tensión en su campo atencional. Como están en un estado fluido y espacioso, pero muy receptivo y receptivo, pueden encontrarse contigo exactamente donde estás y entretenerse con lo que surja. Pueden flirtear, bromear, soñar y amar sin restricciones. No tienen miedo de lo que ocurra, porque pase lo que pase, saben que en el fondo todo irá bien. Me he dado cuenta de que no dejan lo que parece un «rastro» pegajoso cuando se han ido. Ciertamente los recuerdo más vívidamente y me conmueven más profundamente que a otros, pero carece de la sensación de la melaza.

Esta impresión de rastros pegajosos es muy personal, así que probablemente debería ilustrar lo que quiero decir con ejemplos: Tengo los rastros pegajosos cuando la gente me culpabiliza, es pasivo-agresiva, me pedestaliza, me pide cosas que no creo que sean lo que realmente quieren y si se las doy de todos modos es como alimentar a un fantasma hambriento. Cada interacción con ellos se siente como si dijeran: «por favor, quiéreme» o «por favor, haz que me sienta bien» o «por favor, dame una oportunidad» o «te necesito». Esto hace que relacionarse con ellos sea complicado, no porque no me importen, sino porque relacionarse con ellos es un juego un poco tonto en el que no conseguirás realmente lo que quieres y además me harás daño en el proceso, y esto me impide querer acercarme.

Me doy cuenta de que tienen una serie de nudos difíciles y de que les atormentan, pero no puedo deshacerlos por ellos. Sólo puedo observarlos con compasión e intentar indicarles cómo pueden desatarse, y también estar presente en la pegajosidad, porque está ahí. La pegajosidad se acumula como una mugre que luego tengo que meditar, escribir en un diario o procesar de alguna otra forma. Solidifica y cosifica la experiencia, convenciéndonos de que el conjunto de posibilidades infinitas es cualquier cosa menos infinito e ilimitado. Asfixia.

Las personas carismáticas son como recipientes vacíos. Reciben y transmiten sensaciones sin resistencia. Suelen ser las que tienen el sistema nervioso más regulado de la sala, lo que les permite encontrarse con las estructuras ego/atencionales de otras personas y bailar con ellas sea cual sea su configuración exacta, razón por la cual las personas carismáticas lo son con una gran variedad de personas: literalmente, ¡encajan mejor con la gente en general! Contrasta esto con alguien que tiene expectativas o ideas muy rígidas sobre el tipo de experiencia que *debería* tener y que lucha contra lo que surge si entra en conflicto con lo que quiere.

“Llega un momento en que comprendes que la mayoría de las personas no están ni a tu favor, ni en tu contra. Simplemente están pensando en sí mismas. Aprendes que, por mucho que te esfuerces en agradar, algunas personas en este mundo no van a quererte. Es una lección que al principio resulta inquietante, pero que luego es realmente liberadora.” - John W. Gardner

Si una persona con una estructura muy particular y rígida se encuentra con una amplia franja de gente, el porcentaje de personas con las que su forma «encaja» bien es mucho menor.

Y esto es muy, muy difícil de fingir, lo que probablemente sea una de las razones por las que es digno de confianza como determinante de la jerarquía social. No temo que escribir este post ayude a la gente a Goodhartarlo, porque la gente es extremadamente sensible a cuando alguien *finge* estar feliz, presente y lleno de abundancia. Normalmente no se parece en nada a la realidad, y se parece más a alguien que actúa mal, o a un adolescente que afirma que no le importa.

Para ser el tipo de carismático al que me refiero, tienes que estar pasándotelo bien de verdad, como menciona Paul Graham en su ensayo Qué es el carisma:

Sospecho que la clave del carisma es que te guste la gente. Todos los políticos sonríen cuando están trabajando con una multitud, pero los realmente carismáticos no tienen que acordarse de sonreír. Sus sonrisas son auténticas, porque están disfrutando. Si miras las fotos de Clinton entre la multitud, una y otra vez se le ve estirándose para alcanzar la mano de la gente, a menudo por encima de sus propios agentes del Servicio Secreto, como un jugador de baloncesto que se estira para bloquear un tiro. Y no sólo sonríe. Está extasiado. Trabajar con una multitud no es un deber para él; es la parte que le gusta.

Tiene que gustarte la gente, estar presente y dejar de lado todo lo que se interponga entre tú y la vibrante y palpitante realidad. Es mucho más parecido a practicar la caída libre que aprender a actuar en una película.

Nota: Agradecemos a Carmen su colaboración en la traducción y difusión de este artículo, cuyo original es el siguiente:

